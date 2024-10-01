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منصات التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - النرويج
تعمل منصة التجارة الإلكترونية كحل برمجي شامل يمكّن الشركات من الإشراف على جميع جوانب مبيعات المنتجات أو الخدمات عبر الإنترنت. ومن خلال إنشاء مركز رقمي مركزي، تسهل هذه المنصات إدارة بيانات المنتج والعملاء. وهذا يمكّن شركات التجارة الإلكترونية من التعامل مع معلومات المنتج، وتصميم محتوى المتجر وتخطيطه، وتسهيل المعاملات والمدفوعات عبر الإنترنت. على الرغم من أنها مصممة بشكل أساسي لمبيعات B2C، إلا أن بعض البائعين يقدمون إصدارات B2B أيضًا. تركز منصات التجارة الإلكترونية المعاصرة في البداية على مبيعات المنتجات المادية، ولكنها تدمج بشكل متزايد وظائف المنتجات الرقمية المباعة عبر نماذج الاشتراك. يمكن تطبيق مثل هذه البرامج في جميع الأقسام داخل شركة التجارة عبر الإنترنت، ولكنها تفيد بشكل خاص فرق المبيعات وإدارة المنتجات والتسويق.
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Wix
wix.com
قم ببناء عملك وتوسيع نطاقه عبر الإنترنت بثقة باستخدام Wix. بفضل أداء الويب فائق السرعة والأمان على مستوى المؤسسات والبنية التحتية الموثوقة، يمكنك الاطمئنان إلى أن موقعك سيكون جاهزًا للعمل دائمًا. ومع Wix، ستحصل على أكثر من مجرد أداة إنشاء مواقع ويب - بدءًا من الجدولة عبر الإنترنت وحتى الدفعات والعلا...
Shopify
shopify.com
شركة Shopify هي شركة كندية متعددة الجنسيات للتجارة الإلكترونية ومقرها في أوتاوا، أونتاريو. وهو أيضًا اسم منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها للمتاجر عبر الإنترنت وأنظمة نقاط البيع بالتجزئة. تقدم Shopify لتجار التجزئة عبر الإنترنت مجموعة من الخدمات "بما في ذلك أدوات الدفع والتسويق والشحن وإشراك العمل...
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce هو البرنامج المساعد الأكثر شيوعًا للتجارة الإلكترونية في WordPress. وهي متاحة مجانًا. مليئة بالميزات، ومدمجة بشكل مثالي في موقع WordPress المستضاف ذاتيًا. أضف مرافق متجر قوية إلى موقع WordPress الخاص بك من خلال البرنامج الإضافي المجاني للتجارة الإلكترونية. من خلال تشغيل أكثر من 24% من جم...
Ecwid
ecwid.com
تعد Ecwid by Lightspeed أسهل طريقة لإضافة متجر عبر الإنترنت إلى أي صفحة ويب أو ملف تعريف على الوسائط الاجتماعية. يستخدمه مئات الآلاف من التجار في 175 دولة، Ecwid by Lightspeed لديه كل ما تحتاجه للوصول إلى عملائك أينما كانوا: شخصيًا، أو من خلال موقع الويب الخاص بك، أو Instagram، أو Facebook، أو Amazo...
Sellix
sellix.io
Sellix عبارة عن منصة SaaS للتجارة الإلكترونية للشركات والأفراد، ونحن نسمح للعملاء بالتسجيل وإنشاء سلعهم الرقمية (مثل Shopify). ثم نقوم بتوفير كل شيء بدءًا من بوابات الدفع وحتى البنية التحتية الموجودة أسفلها. تعد عروض العملات المشفرة الخاصة بنا ميزة رئيسية تميزنا عن مقدمي الخدمات الآخرين حيث أننا نتع...
SendOwl
sendowl.com
كل ما تحتاجه لبيع أي شيء رقمي في أي مكان عبر الإنترنت - الكتب الصوتية والكتب الإلكترونية والتصوير الفوتوغرافي والبرامج والعضويات وتذاكر الأحداث والدورات التدريبية عبر الإنترنت وغير ذلك الكثير.
ikas
ikas.com
ikas هي عبارة عن منصة مبتكرة للتجارة الإلكترونية تم تصميمها خصيصًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ورواد الأعمال. تتيح واجهته سهلة الاستخدام للمستخدم إنشاء متجر عبر الإنترنت بسهولة دون الحاجة إلى أي خبرة فنية. علاوة على ذلك، تتيح ميزاته المتقدمة بيع المنتجات بسلاسة من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك ...
Selldone
selldone.com
يقع المقر الرئيسي لشركة Selldone، وهي قوة رائدة في مجال منصات التجارة الإلكترونية، في مركز تكنولوجي نابض بالحياة، مما يعكس روحها المبتكرة. تأسست شركة Selldone بهدف تبسيط العمليات التجارية عبر الإنترنت، وقد قامت بتوسيع نطاق انتشارها وتأثيرها بسرعة. تتميز الشركة بفريق متخصص من الخبراء وتاريخ غني في اب...
Dukaan
mydukaan.io
Dukaan هي منصة تجارة إلكترونية حديثة وسريعة لإطلاق متجر على الإنترنت، بطريقة DIY بدون تعليمات برمجية. تم تصميم Dukaan بالسرعة والأداء والبساطة في جوهره، ويقدم تجربة التجارة الإلكترونية الأكثر سهولة وقوة والمثالية للشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة. مع Dukaan، لا يمكن للمرء أن يبدأ بسرعة فحسب، بل يمكن...
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct هي منصة مالية مرنة وقابلة للتطوير توفر قدرات محاسبية عميقة لآلاف الشركات في جميع أنحاء العالم. يقدم Sage Intacct مجموعة من تطبيقات المحاسبة الأساسية مثل دفتر الأستاذ العام، والحسابات الدائنة، والحسابات المدينة، وإدارة النقد، وإدارة الطلبات لأي قسم محاسبة أو فريق مالي. كما أنه يدعم وظائف...
BigCommerce
bigcommerce.com
حول BigCommerce BigCommerce (Nasdaq: BIGC) هي منصة رائدة للتجارة الإلكترونية للبرمجيات المفتوحة كخدمة (SaaS) تعمل على تمكين التجار من جميع الأحجام من بناء أعمالهم وابتكارها وتنميتها عبر الإنترنت. توفر BigCommerce للتجار وظائف متطورة على مستوى المؤسسات وتخصيصًا وأداءً يتميز بالبساطة وسهولة الاستخدام....
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce عبارة عن منصة شاملة للتجارة الإلكترونية تمكّن الشركات من إنشاء متاجر عبر الإنترنت وإدارتها، وقبول الطلبات، وتتبع المخزون، ومعالجة المدفوعات، وإدارة الشحن، وتسويق علامتها التجارية بسهولة. بفضل انتشارها العالمي وتوافرها في أكثر من 30 دولة، تقدم Zoho Commerce حلاً شاملاً للتجار، مما يوفر ...
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا...
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass هي منصة التجارة الإلكترونية الرقمية المصممة لرواد الأعمال الذين يتوسعون بسرعة. يمكن لرواد الأعمال إنشاء متجر عبر الإنترنت، وبيع المنتجات الرقمية، وقبول المدفوعات، ومنع الاحتيال، وتحليل بيانات العملاء - من البرامج إلى المجتمعات وكل شيء بينهما.
SAP
sap.com
SAP هي الشركة الرائدة في مجال تطبيقات المؤسسات والذكاء الاصطناعي للأعمال. إنهم يقفون عند تقاطع الأعمال والتكنولوجيا، حيث تم تصميم ابتكاراتهم للتصدي مباشرة لتحديات الأعمال الحقيقية وإحداث تأثيرات في العالم الحقيقي. حلولهم هي العمود الفقري للعمليات الأكثر تعقيدًا وتطلبًا في العالم. تعمل محفظة SAP الم...
2Checkout
2checkout.com
2Checkout هو مزود التجارة والمدفوعات الرقمية الذي يساعد الشركات على بيع منتجاتها وخدماتها عبر قنوات متعددة، واكتساب العملاء عبر نقاط اتصال متعددة، وزيادة الاحتفاظ بالعملاء والإيرادات، والاستفادة من خيارات الدفع الأكثر ذكاءً ونماذج فواتير الاشتراك، وزيادة معدلات تحويل المبيعات إلى أقصى حد. يشمل عملاء...
EasyStore
easystore.co
منصة تجارية موحدة تساعدك على البيع عبر الإنترنت وشخصيًا (التجزئة). نقوم بتبسيط عملية المبيعات الخاصة بك عبر جميع القنوات، بما في ذلك المتجر عبر الإنترنت وShopee وLazada وTikTok وFacebook وInstagram وبرنامج الإحالة والمزيد. يمكنك إدارة جميع المنتجات والأوامر والمخزون والعملاء من واجهة خلفية واحدة، مم...
Pepperi
pepperi.com
توفر Pepperi للعلامات التجارية للسلع الاستهلاكية وتجار الجملة منصة تجارة B2B شاملة لإدارة جميع جوانب مبيعاتهم الشاملة باستمرار. من خلال تمكينك من بيع المزيد والأفضل والأسرع، تجمع منصتنا بشكل فريد بين التجارة الإلكترونية بين الشركات وأتمتة قوة المبيعات وتنفيذ البيع بالتجزئة ومحاسبة المسار (مبيعات الش...
Lemon Squeezy
lemonsqueezy.com
Lemon Squeezy هي منصة الكل في واحد لإدارة أعمال SaaS الخاصة بك. المدفوعات والاشتراكات والامتثال الضريبي العالمي ومنع الاحتيال ودعم العملات المتعددة وفشل استرداد الدفعات وتكامل PayPal والمزيد. نحن نجعل إدارة أعمالك البرمجية أمرًا سهلاً.
PayKickstart
paykickstart.com
أعادت PayKickstart اختراع فوترة الاشتراك وإدارة الشركات التابعة للشركات عبر الإنترنت التي ترغب في البيع بشكل أكثر ذكاءً، والبيع بشكل أسهل، والبيع بشكل أسرع، وبيع المزيد. عزز مبيعاتك، واحتفظ بمزيد من العملاء، وزد الإيرادات المتكررة باستخدام أدوات متقدمة جاهزة مثل خيارات الدفع القابلة للتخصيص، وإدارة ...
FastSpring
fastspring.com
يقوم FastSpring IQ (عروض الأسعار التفاعلية) بتوصيل أسعارك وحزمك إلى العملاء المحتملين في صفحة خاصة واضحة ومخصصة توفر للعملاء المحتملين تجربة شراء مدعومة بعلم نفس المبيعات يحبونها. سواء كنت تتطلع إلى شرح أسعارك، أو إنشاء عرض مبيعات حديث، أو تحتاج إلى بديل CPQ، فإن IQ ستلبي احتياجاتك.
Sellfy
sellfy.com
Sellfy عبارة عن منصة تجارة إلكترونية سهلة للمبدعين الذين يتطلعون إلى بيع المنتجات الرقمية والمادية ومنتجات الاشتراك والطباعة عند الطلب من متجر جميل عبر الإنترنت. يعتني Sellfy بالجزء الفني من عملك حتى يكون لديك المزيد من الوقت للتركيز على تنمية جمهورك.
Vendasta
vendasta.com
توفر Vendasta منصة تجارة إلكترونية شاملة لأكثر من 60.000 شريك يبيعون المنتجات والخدمات الرقمية لأكثر من 5.5 مليون شركة صغيرة ومتوسطة (SMBs) حول العالم. يشمل هؤلاء الشركاء وكالات التسويق، وبائعي البرامج المستقلين (ISVs)، وشركات الإعلام. تسمح منصة Vendasta لهذه المجموعات بتبني حلول جديدة بسهولة من سوق...
Kibo
kibocommerce.com
Kibo eCommerce هو حل قابل للتركيب تم تصميمه لتبسيط إدارة كتالوجات المنتجات المعقدة والبحث والتسعير والطلب وإدارة العملاء عبر قنوات متعددة مع قابلية توسعة غنية وسهولة الاستخدام الفوري. قم بتوسيع نطاق أعمالك باستخدام نظام أساسي مقاوم للمستقبل يمتد إلى ما هو أبعد من التجارة الأساسية التقليدية لتبسيط وت...
Billtrust
billtrust.com
قم بتسريع نمو الإيرادات عبر الإنترنت والتوسيع بسلاسة وتحسين تجربة العملاء الخاصة بك من خلال منصة ذكية لمتجر ويب B2B/B2C وتطبيق الهاتف المحمول. تم تصميم Billtrust للتجارة الإلكترونية خصيصًا لموزعي الجملة وشركات التصنيع لتظل قادرة على المنافسة والابتكار من خلال حل متكامل وشامل. التوسع بسلاسة: قم بإدار...
Shift4Shop
shift4shop.com
Shift4Shop عبارة عن منصة تجارة إلكترونية غنية بالميزات تخدم آلاف الشركات من جميع الأحجام في مجموعة واسعة من الصناعات في جميع أنحاء العالم. تقدم الشركة حلاً مجانيًا لا مثيل له للتجارة الإلكترونية، وتوفر كل ما يحتاجه رائد الأعمال لبدء أعماله وتنميتها. تشتمل تجربة التجارة الإلكترونية الجاهزة هذه على أد...
ReadyCloud
readycloud.com
إنه برنامج قوي لإدارة علاقات العملاء (CRM) تم تحسينه بشكل أكبر باستخدام المكونات الإضافية ReadyShipper وReadyReturns لإنشاء حل شامل للتجارة الإلكترونية.
Fygaro
fygaro.com
ابدأ البيع عبر الإنترنت! تستخدم آلاف الشركات - من الشركات الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال إلى الشركات متعددة الجنسيات - Fygaro لبيع وإدارة أعمالهم عبر الإنترنت.
Digital River
digitalriver.com
يعد Digital River حلاً خلفيًا للتوسع العالمي والمدفوعات والضرائب والاحتيال والامتثال. تسهل واجهات برمجة التطبيقات المرنة دمج عملية الدفع القابلة للتخصيص مع أي منصة تجارية موجودة. تخلص من المخاطر والتعقيد من خلال نموذج أعمال السجل التجاري الخاص بنا، حيث نقدم تجارب الدفع المحلية، ونقوم بأتمتة الضرائب ...
Pimcore
pimcore.com
Pimcore هو مزود برمجيات مفتوحة المصدر حائز على جوائز لإدارة البيانات وحلول إدارة الخبرة. مع Pimcore، يقدم آلاف العملاء على مستوى العالم، بما في ذلك Burger King وAudi وPeugeot وIKEA، تجارب رقمية تخلق قيمة كبيرة لأعمالهم. تجعل Pimcore من السهل والسريع بناء تجارب رقمية سياقية عالية التحويل ومتسقة والا...
Volusion
volusion.com
أنشئ متجرك عبر الإنترنت مع فترة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا لبرنامج التجارة الإلكترونية الحائز على جوائز. أظهرت أنها تبيع 4 مرات أكثر من عربات التسوق المستضافة الأخرى!
Shoplazza
shoplazza.com
توفر Shoplazza، وهي منصة للتجارة الإلكترونية حائزة على جوائز، أداة إنشاء مواقع ويب بسيطة لشركات التجارة الإلكترونية بجميع أشكالها وأحجامها لبدء متاجرها عبر الإنترنت وتسويقها وإدارتها.
Envoice
envoice.eu
أخيرًا، أصبح استخراج البيانات من فواتير وإيصالات الشراء الخاصة بك آليًا. نحن نقدم حلاً كاملاً لإعداد تقارير النفقات وإدارة المشتريات للشركات والممارسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يتم تسجيل العناصر بدقة ونشرها بسلاسة على برنامج المحاسبة الخاص بك.
Contentder
contentder.com
أنشئ مواقع ويب جميلة ومتاجر تجارة إلكترونية ومدونة وبوابة أخبار باستخدام أداة إنشاء مواقع الويب المجانية Contentder باستخدام أدوات السحب والإفلات والتسويق الرقمي.
SoTrusty
sotrusty.com
SoTrusty عبارة عن منصة يمكنك من خلالها إنشاء وإدارة متجرك الخاص عبر الإنترنت في غضون دقائق من هاتفك الذكي
MarketTime
markettime.com
تساعد MarketTime وكالات المبيعات والعلامات التجارية على تبسيط أعمالها من خلال نظام قوي لإدارة المكاتب الخلفية، وأدوات تمكين المبيعات القوية، وإعداد التقارير والتحليلات الشاملة، وحل التجارة الإلكترونية B2B القابل للتكوين بدرجة عالية. مع MarketTime، يمكن للمستخدمين تبسيط عملية كتابة طلبات البيع بالجمل...
PayPro Global
payproglobal.com
PayPro Global (تأسست عام 2006) هي شركة تقدم حلول التجارة الإلكترونية المتميزة المصممة لشركات البرمجيات وSaas والسلع الرقمية. نحن نقدم أتمتة كاملة لإدارة المبيعات عبر الإنترنت وعملية التحسين من خلال أدوات داخلية عالية الكفاءة. توفر منصتنا المُحسّنة للمستخدم لشركائنا: ⦿ حل عالمي حقيقي يضم 110 عملة وأك...
Brikl
brikl.com
Brikl هي الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا MicroStore ومتجر الفريق في جميع أنحاء العالم. قم بإعداد متجرك في 15 دقيقة واقضِ الوقت الذي وفرته في تنمية أعمالك. تعمل أدوات الزينة والتصور ثلاثي الأبعاد من Brikl على تبسيط التعقيد من خلال السماح للمصممين بتبادل الصور المسطحة والتحريرات اليدوية للعناصر النائ...
Kooomo
kooomo.com
تعمل Kooomo مع العملاء لتعظيم جميع قنوات المبيعات الرقمية على مستوى العالم من خلال الجمع بين خبرتنا ومنصة الجيل التالي في حل سحابي للتجارة الرقمية مثبت وبأسعار معقولة. تم إنشاء منصة Kooomo بواسطة مديري التجارة الإلكترونية وتمت تسميتها في تقرير Gartner’s Magic Quadrant، وهي تجمع كل قطعة من أحجية التج...
Turis
turis.app
احصل على متجر ويب للبيع بالجملة يعمل على أتمتة التعامل مع الطلبات حتى تتمكن من التركيز على عملك. واجهة متجر سهلة الاستخدام، وإدارة بائعي التجزئة، وقائمة أسعار متقدمة تضم أكثر من 4000 عملية تكامل لأتمتة طلبات البيع بالجملة وتحسينها. ابدأ بالتحسين اليوم!
Quick eSelling
quickeselling.com
Quick eSelling عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية تعتمد على Saas والتي توفر إعدادًا مجانيًا لمتاجر التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. إنها منصة للتجارة الإلكترونية غنية بالميزات وتوفر مستوى عالٍ من الأمان. يمكنك إطلاق موقع الويب الخاص بك وتطبيقك للتجارة الإلكترونية باستخدام أداة إنشاء متاجر التجارة ال...
Oode
oode.com
Oode عبارة عن منصة شاملة لإدارة الأعمال تساعد مقدمي الخدمات على إدارة كل شيء بدءًا من الحجوزات وحتى المدفوعات.
Siteglide
siteglide.com
Siteglide عبارة عن منصة للتجربة الرقمية (DXP) لمساعدة الوكالات على بناء وإدارة التجارب الرقمية للمستخدم أولاً مثل الدورات التدريبية عبر الإنترنت والأسواق ومواقع العضوية وبوابات العملاء. من خلال تسجيل دخول واحد قائم على السحابة، يمكنك الوصول إلى نظام إدارة المحتوى (CMS) البديهي، ومدير علاقات العملاء ...
CommentSold
try.commentsold.com
تعد شركة CommentSold الشركة الرائدة في أمريكا الشمالية في مجال تكنولوجيا البيع المباشر، مع أكثر من 4000 بائع تجزئة، وأكثر من 150 مليون منتج مباع، و3.5 مليار دولار أمريكي في إجمالي القيمة الإجمالية مدى الحياة. تستمر تقنية CommentSold في تزويد الشركات بجميع أحجامها بأفضل الحلول في فئتها لتقديم تجارب ت...
SimplyDepo
simplydepo.com
SimpleDepo هو حل قائم على الويب والهواتف المحمولة يساعد تجار الجملة وتجار التجزئة الصغار والمتوسطين على زيادة الإيرادات وتوفير الوقت. وتشمل ميزاته إدارة الطلبات وكتالوج المنتجات وإدارة العملاء والتحليلات. يمكّن تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها مندوبي المبيعات من كتابة الطلبات وإدارة المخزون أثناء التن...
RepSpark
repspark.com
RepSpark عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية بالجملة بين الشركات وتثق بها مئات العلامات التجارية لتنمية أعمالها بالجملة والتواصل مع أكثر من 40 ألفًا من تجار التجزئة. تمتلك RepSpark أدوات لمساعدة العلامات التجارية الناشئة على تنمية تواجدها في مجال البيع بالتجزئة وبناء قوة مبيعات منتجة على منصة B2B الرق...
WebSell
websell.io
WebSell عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية تتصل مباشرة بأنظمة نقاط البيع (POS). نحن نستخدم البيانات في الخروج من أنظمة POR/ERP ونستخدمها لتشغيل المتاجر عبر الإنترنت. إن تكامل التجارة الإلكترونية بين أنظمة المتجر ومتاجر الويب عبر الإنترنت هو أفضل ما نقوم به.
Storeino
storeino.com
Storeino عبارة عن منصة متخصصة في متجر Saas عبر الإنترنت، حيث يمكنك من خلالها الحصول على تجربتك النهائية اليوم مع منصة كاملة الخيارات، بدءًا من إنشاء متجر عبر الإنترنت في دقائق معدودة فقط، مع خيارات متعددة من السمات والتطبيقات والمزيد من الخدمات الأخرى، إلى تجربة تطبيق التسوق عبر الهاتف المحمول التي ...
Shopblocks
shopblocks.com
يضمن Shopblocks أسرع وقت للتجارة الإلكترونية بين الشركات لتحقيق القيمة في السوق، وهو أمر مضمون. إن التزامنا بنجاح العملاء، وبساطة التعليمات البرمجية المنخفضة أو المعدومة، وتكامل البيانات الموحدة من خلال محرك StockPort™ يوفر لك شريكًا للتجارة الإلكترونية ملتزمًا بنجاحك.
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية بين الشركات تساعد المصنعين والعلامات التجارية والموزعين على تنمية أعمالهم بالجملة من خلال توفير تجربة شراء سلسة ومتعددة القنوات سواء شخصيًا أو عبر الإنترنت لتجار التجزئة والتجار وعملاء الجملة.
Commerce Layer
commercelayer.io
Commerce Layer عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات للتجارة الإلكترونية قابلة للتركيب تدعم أي عدد من الأسواق المحلية أو الدولية، ويمكنها تشغيل المعاملات على أي واجهة أمامية، وتسهل على المطورين تخصيص تجربة الدفع الخاصة بهم.
Builderfly
builderfly.com
ابدأ البيع عبر الإنترنت وقم بتنمية أعمالك باستخدام Builderfly - أفضل منصة للتجارة الإلكترونية. يساعدك Builderfly على بناء أعمالك وتسويقها وتنميتها. سجل اليوم!
Traede
traede.com
تتعامل Traede مع جميع جوانب عملية البيع بالجملة في منصة واحدة، بما في ذلك إدارة المنتجات وتتبع العملاء وإنشاء الطلبات ومعالجتها. بالإضافة إلى ذلك، يتيح تطبيق iPad لوكلاء المبيعات لديك البيع أثناء التنقل، ويتيح متجر الويب الخاص لتجار التجزئة والموزعين شراء منتجاتك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وب...
Shopiroller
shopiroller.com
البنية التحتية للتجارة الإلكترونية متعددة القنوات للشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد "البيع في أي مكان" تمنحك Shopiroller القدرة على البيع بسهولة في أي مكان ولأي شخص - عبر الإنترنت وفي جميع أنحاء العالم. حلول الدفع اقبل بطاقات الائتمان وطرق الدفع الشائعة الأخرى مع مزود دفع جاهز للاستخدام عندما تكون ...
Oxatis
oxatis.com
توفر شركة Oxatis (www.actinic.co.uk) حلول SaaS للتجارة الإلكترونية حائزة على جوائز للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتجمع بين سهولة الاستخدام والمرونة والقدرة على تحمل التكاليف. تشمل الاشتراكات جميع الميزات والترقيات والدعم الفني المجاني عبر الإنترنت في المملكة المتحدة. تتوفر أيضًا مجموعة من خدمات التصميم...
Unizap
unizap.ai
تعد Unizap (ndhgo سابقًا) أداة قوية لإنشاء مواقع التجارة الإلكترونية، وهي مصممة لجلب أي عمل تجاري عبر الإنترنت. حل التجارة الإلكترونية الشامل الخاص بك. المخزون الذكي، والفهرسة، وتكامل الشحن، والتسويق 360، والمدفوعات، والتحليلات، ودعم العملاء الممتاز. تعد eVikaas by Unizap من بين المنصات المبكرة التي...
Aasaan
aasaan.app
Aasaan عبارة عن منصة بدون كود تعمل على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من بناء تجارب تسوق حديثة فائقة السرعة بشكل مرئي، بسرعة وسهولة باستخدام منشئ واجهة المتجر بدون رأس ومنصة التجارة المعتمدة على واجهة برمجة التطبيقات. تعمل المنصة على إزالة مخاطر تجارب التسوق للتجار من خلال توفير بنية تحتية شاملة دو...
Acenda
acenda.com
Acenda عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية السحابية تمكن المصنعين والموزعين وتجار التجزئة الرأسيين من إنشاء متجر ويب، وربط المنتجات بقنوات مبيعات متعددة، والتحكم في المخزون ومزامنته، وإدارة الطلبات وتنفيذها، والوصول إلى التقارير التفصيلية، وإجراء التجارب - وفي النهاية زيادة التحويلات.
Shopaccino
shopaccino.com
منصة برمجيات التجارة الإلكترونية سهلة الاستخدام مع تطبيق الهاتف المحمول. يمكن للتجار إنشاء مواقعهم الإلكترونية وبيع المنتجات لعملاء B2C وB2B (كلاهما). واجهة برمجة التطبيقات (API) متكاملة مع جميع بوابات الدفع وشركات الشحن الرئيسية. وجود أدوات تسويقية مثل: البريد الآلي للطلب المهجور، ونظام نقاط المكاف...