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منصات التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - دومينيكا
تعمل منصة التجارة الإلكترونية كحل برمجي شامل يمكّن الشركات من الإشراف على جميع جوانب مبيعات المنتجات أو الخدمات عبر الإنترنت. ومن خلال إنشاء مركز رقمي مركزي، تسهل هذه المنصات إدارة بيانات المنتج والعملاء. وهذا يمكّن شركات التجارة الإلكترونية من التعامل مع معلومات المنتج، وتصميم محتوى المتجر وتخطيطه، وتسهيل المعاملات والمدفوعات عبر الإنترنت. على الرغم من أنها مصممة بشكل أساسي لمبيعات B2C، إلا أن بعض البائعين يقدمون إصدارات B2B أيضًا. تركز منصات التجارة الإلكترونية المعاصرة في البداية على مبيعات المنتجات المادية، ولكنها تدمج بشكل متزايد وظائف المنتجات الرقمية المباعة عبر نماذج الاشتراك. يمكن تطبيق مثل هذه البرامج في جميع الأقسام داخل شركة التجارة عبر الإنترنت، ولكنها تفيد بشكل خاص فرق المبيعات وإدارة المنتجات والتسويق.
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Shopify
shopify.com
شركة Shopify هي شركة كندية متعددة الجنسيات للتجارة الإلكترونية ومقرها في أوتاوا، أونتاريو. وهو أيضًا اسم منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها للمتاجر عبر الإنترنت وأنظمة نقاط البيع بالتجزئة. تقدم Shopify لتجار التجزئة عبر الإنترنت مجموعة من الخدمات "بما في ذلك أدوات الدفع والتسويق والشحن وإشراك العمل...
Wix
wix.com
Wix.com Ltd. (بالعبرية: Воикз.कом) هي شركة برمجيات إسرائيلية، تقدم خدمات تطوير الويب المستندة إلى السحابة. فهو يسمح للمستخدمين بإنشاء مواقع ويب بتنسيق HTML5 ومواقع للهواتف المحمولة من خلال استخدام أدوات السحب والإفلات عبر الإنترنت. إلى جانب مقرها الرئيسي ومكاتبها الأخرى في إسرائيل، تمتلك Wix أيضًا م...
WooCommerce
woocommerce.com
WooCommerce هو البرنامج المساعد الأكثر شيوعًا للتجارة الإلكترونية في WordPress. وهي متاحة مجانًا. مليئة بالميزات، ومدمجة بشكل مثالي في موقع WordPress المستضاف ذاتيًا. أضف مرافق متجر قوية إلى موقع WordPress الخاص بك من خلال البرنامج الإضافي المجاني للتجارة الإلكترونية. من خلال تشغيل أكثر من 24% من جم...
Ecwid
ecwid.com
تعد Ecwid by Lightspeed أسهل طريقة لإضافة متجر عبر الإنترنت إلى أي صفحة ويب أو ملف تعريف على الوسائط الاجتماعية. يستخدمه مئات الآلاف من التجار في 175 دولة، Ecwid by Lightspeed لديه كل ما تحتاجه للوصول إلى عملائك أينما كانوا: شخصيًا، أو من خلال موقع الويب الخاص بك، أو Instagram، أو Facebook، أو Amazo...
Dukaan
mydukaan.io
Dukaan هي منصة تجارة إلكترونية حديثة وسريعة لإطلاق متجر على الإنترنت، بطريقة DIY بدون تعليمات برمجية. تم تصميم Dukaan بالسرعة والأداء والبساطة في جوهره، ويقدم تجربة التجارة الإلكترونية الأكثر سهولة وقوة والمثالية للشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة. مع Dukaan، لا يمكن للمرء أن يبدأ بسرعة فحسب، بل يمكن...
Sage Accounting
sage.com
Sage Intacct هي منصة مالية مرنة وقابلة للتطوير توفر قدرات محاسبية عميقة لآلاف الشركات في جميع أنحاء العالم. يقدم Sage Intacct مجموعة من تطبيقات المحاسبة الأساسية مثل دفتر الأستاذ العام، والحسابات الدائنة، والحسابات المدينة، وإدارة النقد، وإدارة الطلبات لأي قسم محاسبة أو فريق مالي. كما أنه يدعم وظائف...
BigCommerce
bigcommerce.com
حول BigCommerce BigCommerce (Nasdaq: BIGC) هي منصة رائدة للتجارة الإلكترونية للبرمجيات المفتوحة كخدمة (SaaS) تعمل على تمكين التجار من جميع الأحجام من بناء أعمالهم وابتكارها وتنميتها عبر الإنترنت. توفر BigCommerce للتجار وظائف متطورة على مستوى المؤسسات وتخصيصًا وأداءً يتميز بالبساطة وسهولة الاستخدام....
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce عبارة عن منصة شاملة للتجارة الإلكترونية تمكّن الشركات من إنشاء متاجر عبر الإنترنت وإدارتها، وقبول الطلبات، وتتبع المخزون، ومعالجة المدفوعات، وإدارة الشحن، وتسويق علامتها التجارية بسهولة. بفضل انتشارها العالمي وتوافرها في أكثر من 30 دولة، تقدم Zoho Commerce حلاً شاملاً للتجار، مما يوفر ...
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا...
Sellix
sellix.io
Sellix عبارة عن منصة SaaS للتجارة الإلكترونية للشركات والأفراد، ونحن نسمح للعملاء بالتسجيل وإنشاء سلعهم الرقمية (مثل Shopify). ثم نقوم بتوفير كل شيء بدءًا من بوابات الدفع وحتى البنية التحتية الموجودة أسفلها. تعد عروض العملات المشفرة الخاصة بنا ميزة رئيسية تميزنا عن مقدمي الخدمات الآخرين حيث أننا نتع...
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass هي منصة التجارة الإلكترونية الرقمية المصممة لرواد الأعمال الذين يتوسعون بسرعة. يمكن لرواد الأعمال إنشاء متجر عبر الإنترنت، وبيع المنتجات الرقمية، وقبول المدفوعات، ومنع الاحتيال، وتحليل بيانات العملاء - من البرامج إلى المجتمعات وكل شيء بينهما.
2Checkout
2checkout.com
2Checkout هو مزود التجارة والمدفوعات الرقمية الذي يساعد الشركات على بيع منتجاتها وخدماتها عبر قنوات متعددة، واكتساب العملاء عبر نقاط اتصال متعددة، وزيادة الاحتفاظ بالعملاء والإيرادات، والاستفادة من خيارات الدفع الأكثر ذكاءً ونماذج فواتير الاشتراك، وزيادة معدلات تحويل المبيعات إلى أقصى حد. يشمل عملاء...
Lemon Squeezy
lemonsqueezy.com
Lemon Squeezy هي منصة الكل في واحد لإدارة أعمال SaaS الخاصة بك. المدفوعات والاشتراكات والامتثال الضريبي العالمي ومنع الاحتيال ودعم العملات المتعددة وفشل استرداد الدفعات وتكامل PayPal والمزيد. نحن نجعل إدارة أعمالك البرمجية أمرًا سهلاً.
SendOwl
sendowl.com
كل ما تحتاجه لبيع أي شيء رقمي في أي مكان عبر الإنترنت - الكتب الصوتية والكتب الإلكترونية والتصوير الفوتوغرافي والبرامج والعضويات وتذاكر الأحداث والدورات التدريبية عبر الإنترنت وغير ذلك الكثير.
FastSpring
fastspring.com
يقوم FastSpring IQ (عروض الأسعار التفاعلية) بتوصيل أسعارك وحزمك إلى العملاء المحتملين في صفحة خاصة واضحة ومخصصة توفر للعملاء المحتملين تجربة شراء مدعومة بعلم نفس المبيعات يحبونها. سواء كنت تتطلع إلى شرح أسعارك، أو إنشاء عرض مبيعات حديث، أو تحتاج إلى بديل CPQ، فإن IQ ستلبي احتياجاتك.
Pepperi
pepperi.com
توفر Pepperi للعلامات التجارية للسلع الاستهلاكية وتجار الجملة منصة تجارة B2B شاملة لإدارة جميع جوانب مبيعاتهم الشاملة باستمرار. من خلال تمكينك من بيع المزيد والأفضل والأسرع، تجمع منصتنا بشكل فريد بين التجارة الإلكترونية بين الشركات وأتمتة قوة المبيعات وتنفيذ البيع بالتجزئة ومحاسبة المسار (مبيعات الش...
SAP
sap.com
في SAP، هدفنا هو مساعدة العالم على العمل بشكل أفضل وتحسين حياة الناس. وعدنا هو الابتكار لمساعدة عملائنا على العمل بأفضل ما لديهم. تلتزم SAP بمساعدة كل عميل على أن يصبح شركة تدار بشكل أفضل. نحن نصمم حلولاً لتحفيز الابتكار وتعزيز المساواة ونشر الفرص عبر الحدود والثقافات. معًا، مع عملائنا وشركائنا، يمك...
PayKickstart
paykickstart.com
أعادت PayKickstart اختراع فوترة الاشتراك وإدارة الشركات التابعة للشركات عبر الإنترنت التي ترغب في البيع بشكل أكثر ذكاءً، والبيع بشكل أسهل، والبيع بشكل أسرع، وبيع المزيد. عزز مبيعاتك، واحتفظ بمزيد من العملاء، وزد الإيرادات المتكررة باستخدام أدوات متقدمة جاهزة مثل خيارات الدفع القابلة للتخصيص، وإدارة ...
Sellfy
sellfy.com
Sellfy عبارة عن منصة تجارة إلكترونية سهلة للمبدعين الذين يتطلعون إلى بيع المنتجات الرقمية والمادية ومنتجات الاشتراك والطباعة عند الطلب من متجر جميل عبر الإنترنت. يعتني Sellfy بالجزء الفني من عملك حتى يكون لديك المزيد من الوقت للتركيز على تنمية جمهورك.
Vendasta
vendasta.com
توفر Vendasta منصة تجارة إلكترونية شاملة لأكثر من 60.000 شريك يبيعون المنتجات والخدمات الرقمية لأكثر من 5.5 مليون شركة صغيرة ومتوسطة (SMBs) حول العالم. يشمل هؤلاء الشركاء وكالات التسويق، وبائعي البرامج المستقلين (ISVs)، وشركات الإعلام. تسمح منصة Vendasta لهذه المجموعات بتبني حلول جديدة بسهولة من سوق...
ReadyCloud
readycloud.com
إنه برنامج قوي لإدارة علاقات العملاء (CRM) تم تحسينه بشكل أكبر باستخدام المكونات الإضافية ReadyShipper وReadyReturns لإنشاء حل شامل للتجارة الإلكترونية.
Shift4Shop
shift4shop.com
Shift4Shop عبارة عن منصة تجارة إلكترونية غنية بالميزات تخدم آلاف الشركات من جميع الأحجام في مجموعة واسعة من الصناعات في جميع أنحاء العالم. تقدم الشركة حلاً مجانيًا لا مثيل له للتجارة الإلكترونية، وتوفر كل ما يحتاجه رائد الأعمال لبدء أعماله وتنميتها. تشتمل تجربة التجارة الإلكترونية الجاهزة هذه على أد...
EasyStore
easystore.co
منصة تجارية موحدة تساعدك على البيع عبر الإنترنت وشخصيًا (التجزئة). نقوم بتبسيط عملية المبيعات الخاصة بك عبر جميع القنوات، بما في ذلك المتجر عبر الإنترنت وShopee وLazada وTikTok وFacebook وInstagram وبرنامج الإحالة والمزيد. يمكنك إدارة جميع المنتجات والأوامر والمخزون والعملاء من واجهة خلفية واحدة، مم...
Kibo
kibocommerce.com
Kibo eCommerce هو حل قابل للتركيب تم تصميمه لتبسيط إدارة كتالوجات المنتجات المعقدة والبحث والتسعير والطلب وإدارة العملاء عبر قنوات متعددة مع قابلية توسعة غنية وسهولة الاستخدام الفوري. قم بتوسيع نطاق أعمالك باستخدام نظام أساسي مقاوم للمستقبل يمتد إلى ما هو أبعد من التجارة الأساسية التقليدية لتبسيط وت...
Fygaro
fygaro.com
ابدأ البيع عبر الإنترنت! تستخدم آلاف الشركات - من الشركات الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال إلى الشركات متعددة الجنسيات - Fygaro لبيع وإدارة أعمالهم عبر الإنترنت.
Volusion
volusion.com
أنشئ متجرك عبر الإنترنت مع فترة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا لبرنامج التجارة الإلكترونية الحائز على جوائز. أظهرت أنها تبيع 4 مرات أكثر من عربات التسوق المستضافة الأخرى!
Envoice
envoice.eu
أخيرًا، أصبح استخراج البيانات من فواتير وإيصالات الشراء الخاصة بك آليًا. نحن نقدم حلاً كاملاً لإعداد تقارير النفقات وإدارة المشتريات للشركات والممارسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يتم تسجيل العناصر بدقة ونشرها بسلاسة على برنامج المحاسبة الخاص بك.
Contentder
contentder.com
أنشئ مواقع ويب جميلة ومتاجر تجارة إلكترونية ومدونة وبوابة أخبار باستخدام أداة إنشاء مواقع الويب المجانية Contentder باستخدام أدوات السحب والإفلات والتسويق الرقمي.
Shoplazza
shoplazza.com
توفر Shoplazza، وهي منصة للتجارة الإلكترونية حائزة على جوائز، أداة إنشاء مواقع ويب بسيطة لشركات التجارة الإلكترونية بجميع أشكالها وأحجامها لبدء متاجرها عبر الإنترنت وتسويقها وإدارتها.
MarketTime
markettime.com
تساعد MarketTime وكالات المبيعات والعلامات التجارية على تبسيط أعمالها من خلال نظام قوي لإدارة المكاتب الخلفية، وأدوات تمكين المبيعات القوية، وإعداد التقارير والتحليلات الشاملة، وحل التجارة الإلكترونية B2B القابل للتكوين بدرجة عالية. مع MarketTime، يمكن للمستخدمين تبسيط عملية كتابة طلبات البيع بالجمل...
Selldone
selldone.com
يقع المقر الرئيسي لشركة Selldone، وهي قوة رائدة في مجال منصات التجارة الإلكترونية، في مركز تكنولوجي نابض بالحياة، مما يعكس روحها المبتكرة. تأسست شركة Selldone بهدف تبسيط العمليات التجارية عبر الإنترنت، وقد قامت بتوسيع نطاق انتشارها وتأثيرها بسرعة. تتميز الشركة بفريق متخصص من الخبراء وتاريخ غني في اب...
SoTrusty
sotrusty.com
SoTrusty عبارة عن منصة يمكنك من خلالها إنشاء وإدارة متجرك الخاص عبر الإنترنت في غضون دقائق من هاتفك الذكي
CommentSold
try.commentsold.com
تعد شركة CommentSold الشركة الرائدة في أمريكا الشمالية في مجال تكنولوجيا البيع المباشر، مع أكثر من 4000 بائع تجزئة، وأكثر من 150 مليون منتج مباع، و3.5 مليار دولار أمريكي في إجمالي القيمة الإجمالية مدى الحياة. تستمر تقنية CommentSold في تزويد الشركات بجميع أحجامها بأفضل الحلول في فئتها لتقديم تجارب ت...
Pimcore
pimcore.com
محبوب من قبل المطورين والوكالات والمؤسسات: إن Pimcore Platform™ عبارة عن منصة متقدمة مفتوحة المصدر موثوق بها من قبل أكثر من 110.000 شركة حول العالم. تقدم أحدث الحلول لإدارة الأصول الرقمية (DAM)، وإدارة معلومات المنتج (PIM)، وإدارة البيانات الرئيسية (MDM)، وإدارة الخبرة الرقمية (DXP/CMS)، والنشر متعد...
Storeino
storeino.com
Storeino عبارة عن منصة متخصصة في متجر Saas عبر الإنترنت، حيث يمكنك من خلالها الحصول على تجربتك النهائية اليوم مع منصة كاملة الخيارات، بدءًا من إنشاء متجر عبر الإنترنت في دقائق معدودة فقط، مع خيارات متعددة من السمات والتطبيقات والمزيد من الخدمات الأخرى، إلى تجربة تطبيق التسوق عبر الهاتف المحمول التي ...
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية بين الشركات تساعد المصنعين والعلامات التجارية والموزعين على تنمية أعمالهم بالجملة من خلال توفير تجربة شراء سلسة ومتعددة القنوات سواء شخصيًا أو عبر الإنترنت لتجار التجزئة والتجار وعملاء الجملة.
Quick eSelling
quickeselling.com
Quick eSelling عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية تعتمد على Saas والتي توفر إعدادًا مجانيًا لمتاجر التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. إنها منصة للتجارة الإلكترونية غنية بالميزات وتوفر مستوى عالٍ من الأمان. يمكنك إطلاق موقع الويب الخاص بك وتطبيقك للتجارة الإلكترونية باستخدام أداة إنشاء متاجر التجارة ال...
Unizap
unizap.ai
تعد Unizap (ndhgo سابقًا) أداة قوية لإنشاء مواقع التجارة الإلكترونية، وهي مصممة لجلب أي عمل تجاري عبر الإنترنت. حل التجارة الإلكترونية الشامل الخاص بك. المخزون الذكي، والفهرسة، وتكامل الشحن، والتسويق 360، والمدفوعات، والتحليلات، ودعم العملاء الممتاز. تعد eVikaas by Unizap من بين المنصات المبكرة التي...
Siteglide
siteglide.com
Siteglide عبارة عن منصة للتجربة الرقمية (DXP) تساعد الوكالات الرقمية على بناء وإدارة تجارب المستخدم أولاً مثل الدورات التدريبية عبر الإنترنت والأسواق ومواقع العضوية وبوابات العملاء.
ChannelSight
channelsight.com
منصة ذكاء التجارة الإلكترونية الرائدة لكل منتج، وكل رحلة، وكل مؤشر أداء رئيسي. تتعاون ChannelSight مع العلامات التجارية الأكثر نجاحًا للبيع بالتجزئة في العالم، مما يمكنها من زيادة مبيعاتها عبر الإنترنت إلى الحد الأقصى. تشمل منتجاتنا، التي يمكنك دمجها أو استخدامها كمنتجات مستقلة، ما يلي: تكنولوجيا أم...
ShopWired
shopwired.io
ShopWired هي منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في المملكة المتحدة والتي تتيح للتجار إنشاء متجرهم عبر الإنترنت وإطلاقه وتنميته باستخدام الأدوات التي نقدمها. باستخدام ShopWired، يمكن للتجار إنشاء واجهات متاجر جميلة، والبيع عبر قنوات مبيعات متعددة (الويب، والهاتف المحمول، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأس...
Digital River
digitalriver.com
يعد Digital River حلاً خلفيًا للتوسع العالمي والمدفوعات والضرائب والاحتيال والامتثال. تسهل واجهات برمجة التطبيقات المرنة دمج عملية الدفع القابلة للتخصيص مع أي منصة تجارية موجودة. تخلص من المخاطر والتعقيد من خلال نموذج أعمال السجل التجاري الخاص بنا، حيث نقدم تجارب الدفع المحلية، ونقوم بأتمتة الضرائب ...
PayPro Global
payproglobal.com
PayPro Global (تأسست عام 2006) هي شركة تقدم حلول التجارة الإلكترونية المتميزة المصممة لشركات البرمجيات وSaas والسلع الرقمية. نحن نقدم أتمتة كاملة لإدارة المبيعات عبر الإنترنت وعملية التحسين من خلال أدوات داخلية عالية الكفاءة. توفر منصتنا المُحسّنة للمستخدم لشركائنا: ⦿ حل عالمي حقيقي يضم 110 عملة وأك...
Elastic Path
elasticpath.com
Elastic Path هو نظام تجارة إلكترونية "مجهول" يسمح بدمج التجارة الإلكترونية بدون قوالب كأدوات وسيطة في أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاصة بالمؤسسات. يعتمد النظام على واجهة برمجة التطبيقات (API) ويستهدف بشكل خاص المؤسسات على مستوى المؤسسات.
Kooomo
kooomo.com
تعمل Kooomo مع العملاء لتعظيم جميع قنوات المبيعات الرقمية على مستوى العالم من خلال الجمع بين خبرتنا ومنصة الجيل التالي في حل سحابي للتجارة الرقمية مثبت وبأسعار معقولة. تم إنشاء منصة Kooomo بواسطة مديري التجارة الإلكترونية وتمت تسميتها في تقرير Gartner’s Magic Quadrant، وهي تجمع كل قطعة من أحجية التج...
WebSell
websell.io
WebSell عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية تتصل مباشرة بأنظمة نقاط البيع (POS). نحن نستخدم البيانات في الخروج من أنظمة POR/ERP ونستخدمها لتشغيل المتاجر عبر الإنترنت. إن تكامل التجارة الإلكترونية بين أنظمة المتجر ومتاجر الويب عبر الإنترنت هو أفضل ما نقوم به.
Shopblocks
shopblocks.com
يضمن Shopblocks أسرع وقت للتجارة الإلكترونية بين الشركات لتحقيق القيمة في السوق، وهو أمر مضمون. إن التزامنا بنجاح العملاء، وبساطة التعليمات البرمجية المنخفضة أو المعدومة، وتكامل البيانات الموحدة من خلال محرك StockPort™ يوفر لك شريكًا للتجارة الإلكترونية ملتزمًا بنجاحك.
Commerce Layer
commercelayer.io
Commerce Layer عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات للتجارة الإلكترونية قابلة للتركيب تدعم أي عدد من الأسواق المحلية أو الدولية، ويمكنها تشغيل المعاملات على أي واجهة أمامية، وتسهل على المطورين تخصيص تجربة الدفع الخاصة بهم.
Builderfly
builderfly.com
ابدأ البيع عبر الإنترنت وقم بتنمية أعمالك باستخدام Builderfly - أفضل منصة للتجارة الإلكترونية. يساعدك Builderfly على بناء أعمالك وتسويقها وتنميتها. سجل اليوم!
Zegashop
zegashop.com
Zegashop عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية، ستتمكن من خلالها من إنشاء متجر عبر الإنترنت دون معرفة الأكواد البرمجية. يساهم المتجر الإلكتروني في تعزيز العلامات التجارية وأتمتة المبيعات. يوفر Zegashop أدوات مثل تحسين محركات البحث، وتحليلات موقع الويب، وإدارة المحتوى، والبحث عن الكلمات الرئيسية، وأبحاث ...
Turis
turis.app
احصل على متجر ويب للبيع بالجملة يعمل على أتمتة التعامل مع الطلبات حتى تتمكن من التركيز على عملك. واجهة متجر سهلة الاستخدام، وإدارة بائعي التجزئة، وقائمة أسعار متقدمة تضم أكثر من 4000 عملية تكامل لأتمتة طلبات البيع بالجملة وتحسينها. ابدأ بالتحسين اليوم!
Traede
traede.com
تتعامل Traede مع جميع جوانب عملية البيع بالجملة في منصة واحدة، بما في ذلك إدارة المنتجات وتتبع العملاء وإنشاء الطلبات ومعالجتها. بالإضافة إلى ذلك، يتيح تطبيق iPad لوكلاء المبيعات لديك البيع أثناء التنقل، ويتيح متجر الويب الخاص لتجار التجزئة والموزعين شراء منتجاتك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وب...
Shopiroller
shopiroller.com
البنية التحتية للتجارة الإلكترونية متعددة القنوات للشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد "البيع في أي مكان" تمنحك Shopiroller القدرة على البيع بسهولة في أي مكان ولأي شخص - عبر الإنترنت وفي جميع أنحاء العالم. حلول الدفع اقبل بطاقات الائتمان وطرق الدفع الشائعة الأخرى مع مزود دفع جاهز للاستخدام عندما تكون ...
Oode
oode.com
Oode عبارة عن منصة شاملة لإدارة الأعمال تساعد مقدمي الخدمات على إدارة كل شيء بدءًا من الحجوزات وحتى المدفوعات.
HeadQ
headq.io
يمنح HeadQ عملائك تجربة شراء سلسة أثناء قيامهم بتكوين منتجاتهم والحصول على عرض أسعار والتحقق من موقع الويب الخاص بك مباشرة.
DG1
dg1.com
واستنادًا إلى 20 عامًا من الخبرة في تطوير الأنظمة الرقمية المخصصة، قمنا بإنشاء نظام الكل في واحد لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. تقدم DG1 ميزات مؤسسية مكونة من 6 قطاعات داخل بيئة واحدة وسهلة الاستخدام لأي نوع من الشركات الصغيرة والمتوسطة. نظام الويب مع CMS، ونظام التجارة الإلكترونية مع الميزات...
29 Next
29next.com
29 التالي هو منصة التجارة الإلكترونية لتسويق أداء DTC، وتمكين العلامات التجارية من إطلاق منتجات جديدة بسرعة، وتحسين الحملات التسويقية، وإدارة النمو على نطاق واسع. تعمل ميزات 29 Next الفريدة على تمكين مسارات التسويق المخصصة بالكامل وعمليات الخروج وأتمتة ما بعد البيع لزيادة عائد الاستثمار التسويقي وال...
Shopamine
shopamine.com
Shopamine هو أحد حلول التجارة الإلكترونية SaaS B2C + B2B الذي يساعد الشركات على إدارة الكتالوجات والطلبات والعملاء وقوائم الأسعار والمستخدمين وشروط الدفع والمزيد. يمكّنك Shopamine من: ● إنشاء مخزونك من مصادر متعددة وإدارته بشكل فعال من خلال منصة واحدة. ● إعداد شروط معقدة وإمكانية الوصول على مستوى ال...
Oxatis
oxatis.com
توفر شركة Oxatis (www.actinic.co.uk) حلول SaaS للتجارة الإلكترونية حائزة على جوائز للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتجمع بين سهولة الاستخدام والمرونة والقدرة على تحمل التكاليف. تشمل الاشتراكات جميع الميزات والترقيات والدعم الفني المجاني عبر الإنترنت في المملكة المتحدة. تتوفر أيضًا مجموعة من خدمات التصميم...