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منصات التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر آلاند
تعمل منصة التجارة الإلكترونية كحل برمجي شامل يمكّن الشركات من الإشراف على جميع جوانب مبيعات المنتجات أو الخدمات عبر الإنترنت. ومن خلال إنشاء مركز رقمي مركزي، تسهل هذه المنصات إدارة بيانات المنتج والعملاء. وهذا يمكّن شركات التجارة الإلكترونية من التعامل مع معلومات المنتج، وتصميم محتوى المتجر وتخطيطه، وتسهيل المعاملات والمدفوعات عبر الإنترنت. على الرغم من أنها مصممة بشكل أساسي لمبيعات B2C، إلا أن بعض البائعين يقدمون إصدارات B2B أيضًا. تركز منصات التجارة الإلكترونية المعاصرة في البداية على مبيعات المنتجات المادية، ولكنها تدمج بشكل متزايد وظائف المنتجات الرقمية المباعة عبر نماذج الاشتراك. يمكن تطبيق مثل هذه البرامج في جميع الأقسام داخل شركة التجارة عبر الإنترنت، ولكنها تفيد بشكل خاص فرق المبيعات وإدارة المنتجات والتسويق.
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Shopify
shopify.com
شركة Shopify هي شركة كندية متعددة الجنسيات للتجارة الإلكترونية ومقرها في أوتاوا، أونتاريو. وهو أيضًا اسم منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بها للمتاجر عبر الإنترنت وأنظمة نقاط البيع بالتجزئة. تقدم Shopify لتجار التجزئة عبر الإنترنت مجموعة من الخدمات "بما في ذلك أدوات الدفع والتسويق والشحن وإشراك العمل...
Wix
wix.com
Wix.com Ltd. (بالعبرية: Воикз.कом) هي شركة برمجيات إسرائيلية، تقدم خدمات تطوير الويب المستندة إلى السحابة. يتيح للمستخدمين إنشاء مواقع ويب بتنسيق HTML5 ومواقع للهواتف المحمولة من خلال استخدام أدوات السحب والإفلات عبر الإنترنت. إلى جانب مقرها الرئيسي والمكاتب الأخرى في إسرائيل، تمتلك Wix أيضًا مكاتب ...
WooCommerce
woocommerce.com
قم بالبيع عبر الإنترنت باستخدام منصة التجارة الإلكترونية مفتوحة المصدر والقابلة للتخصيص بالكامل والمصممة لـ WordPress.
Ecwid
ecwid.com
سلة تسوق التجارة الإلكترونية Ecwid سريعة وسهلة الاستخدام! قم بإعداد متجرك المجاني عبر الإنترنت لـ WordPress وDrupal وFacebook والمزيد! ابدأ البيع عبر الإنترنت باستخدام Ecwid.
Dukaan
mydukaan.io
منصة التجارة الإلكترونية للشركات المتنامية. قم بإطلاق أعمالك وتوسيع نطاقها وإدارتها باستخدام منصة التجارة الشاملة من Dukaan.
Sage Accounting
sage.com
سيج سحابة الأعمال. المحاسبة والمالية والرواتب. تجارة صغيرة. أيقونة المحاسبة محاسبة. برامج المحاسبة السحابية الأصلية للشركات الصغيرة.
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية مدرجة في بورصة ناسداك توفر البرامج كخدمة خدمات لتجار التجزئة. تتضمن منصة الشركة إنشاء متجر عبر الإنترنت، وتحسين محركات البحث، والاستضافة، والتسويق والأمن للشركات الصغيرة والمتوسطة.
Zoho Commerce
zoho.com
يحتوي Zoho Commerce على كل الأدوات التي تحتاجها لإنشاء موقع ويب وقبول الطلبات وتتبع المخزون ومعالجة المدفوعات وإدارة الشحن وتسويق علامتك التجارية وتحليل بياناتك.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا...
Sellix
sellix.io
Sellix هي أسهل طريقة لبيع المنتجات الرقمية عبر الإنترنت. قم ببيع البرامج والخدمات حسب الطلب والعضويات، كل ذلك في دقائق.
Sellpass
auth.sellpass.io
بيع المنتجات الرقمية برسوم 0%. Sellpass عبارة عن منصة شاملة لبدء الأعمال التجارية الرقمية وإدارتها وتنميتها - بدءًا من البرامج وحتى المجتمعات وكل شيء آخر.
2Checkout
2checkout.com
قبول المدفوعات عبر الإنترنت، في أي وقت وفي أي مكان. 2Checkout.com هي خدمة معالجة الدفع عبر الإنترنت تساعدك على قبول بطاقات الائتمان، وPayPal، وبطاقات الخصم.
Lemon Squeezy
lemonsqueezy.com
Lemon Squeezy هي منصة الكل في واحد لإدارة أعمال SaaS الخاصة بك. المدفوعات والاشتراكات والامتثال الضريبي العالمي ومنع الاحتيال ودعم العملات المتعددة وفشل استرداد الدفعات وتكامل PayPal والمزيد. نحن نجعل إدارة أعمالك البرمجية أمرًا سهلاً.
SendOwl
sendowl.com
يُسهل عليك SendOwl بيع المنتجات الرقمية مباشرة إلى جمهورك من مدونتك أو وسائل التواصل الاجتماعي أو في أي مكان يمكنك لصق رابط فيه
FastSpring
fastspring.com
FastSpring هي شركة برمجيات كخدمة (SaaS) تقدم منصة تجارة إلكترونية كاملة الخدمات للشركات التي تبيع البرامج والمنتجات الرقمية الأخرى عبر الإنترنت.
Pepperi
pepperi.com
بيبيري | منصة التجارة B2B الموحدة وتطبيق مبيعات الهاتف المحمول
SAP
sap.com
في SAP، هدفنا هو مساعدة العالم على العمل بشكل أفضل وتحسين حياة الناس. وعدنا هو الابتكار لمساعدة عملائنا على العمل بأفضل ما لديهم. تلتزم SAP بمساعدة كل عميل على أن يصبح شركة تدار بشكل أفضل. نحن نصمم حلولاً لتحفيز الابتكار وتعزيز المساواة ونشر الفرص عبر الحدود والثقافات. معًا، مع عملائنا وشركائنا، يمك...
PayKickstart
paykickstart.com
نمو الإيرادات ومنصة التابعة لها PayKickstart هو الحل الأكثر اكتمالا للدفع والفواتير المتكررة والإدارة التابعة وحلول الاحتفاظ في السوق بقدرات عالمية. إنه بمثابة امتداد لفرق المحاسبة والمنتجات/التطوير والتسويق.
Vendasta
vendasta.com
أسهل طريقة لبيع الحلول الرقمية تحت علامتك التجارية الخاصة. Vendasta عبارة عن منصة ذات علامة بيضاء للشركات التي تقدم حلولًا رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
Sellfy
sellfy.com
بيع المنتجات الخاصة بك خالية من المتاعب. تجارة إلكترونية سهلة الاستخدام للمبدعين. بيع البضائع أو المنتجات الرقمية – كل ذلك من مكان واحد.
Shift4Shop
shift4shop.com
ما هي برامج التجارة الإلكترونية؟ وكيفية اختيار برنامج التجارة الإلكترونية المناسب لبناء عملك عبر الإنترنت وإطلاق موقع ويب ناجح
ReadyCloud
readycloud.com
ReadyCloud عبارة عن مجموعة الشحن والإرجاع وإدارة علاقات العملاء المصممة للتجارة الإلكترونية.
Volusion
volusion.com
قم بإنشاء متجرك عبر الإنترنت مع فترة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا لبرنامج التجارة الإلكترونية الحائز على جوائز. أظهرت أنها تبيع 4 مرات أكثر من عربات التسوق المستضافة الأخرى!
Envoice
envoice.eu
أخيرًا، أصبح استخراج البيانات من فواتير وإيصالات الشراء الخاصة بك آليًا. نحن نقدم حلاً كاملاً لإعداد تقارير النفقات وإدارة المشتريات للشركات والممارسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. يتم تسجيل العناصر بدقة ونشرها بسلاسة على برنامج المحاسبة الخاص بك.
Fygaro
fygaro.com
ابدأ البيع عبر الإنترنت! تستخدم آلاف الشركات - من الشركات الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال إلى الشركات متعددة الجنسيات - Fygaro لبيع وإدارة أعمالهم عبر الإنترنت.
Contentder
contentder.com
أنشئ مواقع ويب جميلة ومتاجر تجارة إلكترونية ومدونة وبوابة أخبار باستخدام أداة إنشاء مواقع الويب المجانية Contentder باستخدام أدوات السحب والإفلات والتسويق الرقمي.
EasyStore
easystore.co
تعمل العلامات التجارية بجميع أحجامها على تنمية أعمالها داخل المتجر وعلى الإنترنت من خلال EasyStore.
Shoplazza
shoplazza.com
توفر Shoplazza، وهي منصة للتجارة الإلكترونية حائزة على جوائز، أداة إنشاء مواقع ويب بسيطة لشركات التجارة الإلكترونية بجميع أشكالها وأحجامها لبدء متاجرها عبر الإنترنت وتسويقها وإدارتها.
Kibo
kibocommerce.com
توفر Kibo حلولاً تجارية موحدة يمكنك الاعتماد عليها في التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين، وإدارة الطلبات، والتخصيص، ونقاط البيع.
MarketTime
markettime.com
تساعد MarketTime وكالات المبيعات والعلامات التجارية على تبسيط أعمالها من خلال نظام قوي لإدارة المكاتب الخلفية، وأدوات تمكين المبيعات القوية، وإعداد التقارير والتحليلات الشاملة، وحل التجارة الإلكترونية B2B القابل للتكوين بدرجة عالية. مع MarketTime، يمكن للمستخدمين تبسيط عملية كتابة طلبات البيع بالجمل...
SoTrusty
sotrusty.com
SoTrusty عبارة عن منصة يمكنك من خلالها إنشاء وإدارة متجرك الخاص عبر الإنترنت في غضون دقائق من هاتفك الذكي
CommentSold
try.commentsold.com
تعد شركة CommentSold الشركة الرائدة في أمريكا الشمالية في مجال تكنولوجيا البيع المباشر، مع أكثر من 4000 بائع تجزئة، وأكثر من 150 مليون منتج مباع، و3.5 مليار دولار أمريكي في إجمالي القيمة الإجمالية مدى الحياة. تستمر تقنية CommentSold في تزويد الشركات بجميع أحجامها بأفضل الحلول في فئتها لتقديم تجارب ت...
Selldone
selldone.com
يقع المقر الرئيسي لشركة Selldone، وهي قوة رائدة في مجال منصات التجارة الإلكترونية، في مركز تكنولوجي نابض بالحياة، مما يعكس روحها المبتكرة. تأسست شركة Selldone بهدف تبسيط العمليات التجارية عبر الإنترنت، وقد قامت بتوسيع نطاق انتشارها وتأثيرها بسرعة. تتميز الشركة بفريق متخصص من الخبراء وتاريخ غني في اب...
Pimcore
pimcore.com
محبوب من قبل المطورين والوكالات والمؤسسات: إن Pimcore Platform™ عبارة عن منصة متقدمة مفتوحة المصدر موثوق بها من قبل أكثر من 110.000 شركة حول العالم. تقدم أحدث الحلول لإدارة الأصول الرقمية (DAM)، وإدارة معلومات المنتج (PIM)، وإدارة البيانات الرئيسية (MDM)، وإدارة الخبرة الرقمية (DXP/CMS)، والنشر متعد...
Storeino
storeino.com
Storeino عبارة عن منصة متخصصة في متجر Saas عبر الإنترنت، حيث يمكنك من خلالها الحصول على تجربتك النهائية اليوم مع منصة كاملة الخيارات، بدءًا من إنشاء متجر عبر الإنترنت في دقائق معدودة فقط، مع خيارات متعددة من السمات والتطبيقات والمزيد من الخدمات الأخرى، إلى تجربة تطبيق التسوق عبر الهاتف المحمول التي ...
Edistera
edistera.com
Edistera Commerce Cloud عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية بين الشركات تساعد المصنعين والعلامات التجارية والموزعين على تنمية أعمالهم بالجملة من خلال توفير تجربة شراء سلسة ومتعددة القنوات سواء شخصيًا أو عبر الإنترنت لتجار التجزئة والتجار وعملاء الجملة.
Unizap
unizap.ai
تعد Unizap (ndhgo سابقًا) أداة قوية لإنشاء مواقع التجارة الإلكترونية، وهي مصممة لجلب أي عمل تجاري عبر الإنترنت. حل التجارة الإلكترونية الشامل الخاص بك. المخزون الذكي، والفهرسة، وتكامل الشحن، والتسويق 360، والمدفوعات، والتحليلات، ودعم العملاء الممتاز. تعد eVikaas by Unizap من بين المنصات المبكرة التي...
Siteglide
siteglide.com
Siteglide عبارة عن منصة للتجربة الرقمية (DXP) تساعد الوكالات الرقمية على بناء وإدارة تجارب المستخدم أولاً مثل الدورات التدريبية عبر الإنترنت والأسواق ومواقع العضوية وبوابات العملاء.
ChannelSight
channelsight.com
منصة ذكاء التجارة الإلكترونية الرائدة لكل منتج، وكل رحلة، وكل مؤشر أداء رئيسي. تتعاون ChannelSight مع العلامات التجارية الأكثر نجاحًا للبيع بالتجزئة في العالم، مما يمكنها من زيادة مبيعاتها عبر الإنترنت إلى الحد الأقصى. تشمل منتجاتنا، التي يمكنك دمجها أو استخدامها كمنتجات مستقلة، ما يلي: تكنولوجيا أم...
ShopWired
shopwired.io
ShopWired هي منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في المملكة المتحدة والتي تتيح للتجار إنشاء متجرهم عبر الإنترنت وإطلاقه وتنميته باستخدام الأدوات التي نقدمها. باستخدام ShopWired، يمكن للتجار إنشاء واجهات متاجر جميلة، والبيع عبر قنوات مبيعات متعددة (الويب، والهاتف المحمول، ووسائل التواصل الاجتماعي، والأس...
Digital River
digitalriver.com
يعد Digital River حلاً خلفيًا للتوسع العالمي والمدفوعات والضرائب والاحتيال والامتثال. تسهل واجهات برمجة التطبيقات المرنة دمج عملية الدفع القابلة للتخصيص مع أي منصة تجارية موجودة. تخلص من المخاطر والتعقيد من خلال نموذج أعمال السجل التجاري الخاص بنا، حيث نقدم تجارب الدفع المحلية، ونقوم بأتمتة الضرائب ...
PayPro Global
payproglobal.com
PayPro Global (تأسست عام 2006) هي شركة تقدم حلول التجارة الإلكترونية المتميزة المصممة لشركات البرمجيات وSaas والسلع الرقمية. نحن نقدم أتمتة كاملة لإدارة المبيعات عبر الإنترنت وعملية التحسين من خلال أدوات داخلية عالية الكفاءة. توفر منصتنا المُحسّنة للمستخدم لشركائنا: ⦿ حل عالمي حقيقي يضم 110 عملة وأك...
Elastic Path
elasticpath.com
أطلق العنان لقوة التجارة القابلة للتركيب - بدون عمليات تكامل معقدة أو عمليات تنفيذ طويلة. يوفر Elastic Path السرعة والمرونة التي تحتاجها فرق التجارة للتعامل مع أصعب تحديات اليوم.
Kooomo
kooomo.com
اجعل البيع أسهل مع أنظمة التجارة السحابية من Kooomo's®. تعرف على كيفية قيام منصة التجارة الرقمية الخاصة بنا بعرض منتجاتك والمساعدة في الوصول إلى المزيد...
WebSell
websell.io
WebSell عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية تتصل مباشرة بأنظمة نقاط البيع (POS). نحن نستخدم البيانات في الخروج من أنظمة POR/ERP ونستخدمها لتشغيل المتاجر عبر الإنترنت. إن تكامل التجارة الإلكترونية بين أنظمة المتجر ومتاجر الويب عبر الإنترنت هو أفضل ما نقوم به.
Shopblocks
shopblocks.com
يضمن Shopblocks أسرع وقت للتجارة الإلكترونية بين الشركات لتحقيق القيمة في السوق، وهو أمر مضمون. إن التزامنا بنجاح العملاء، وبساطة التعليمات البرمجية المنخفضة أو المعدومة، وتكامل البيانات الموحدة من خلال محرك StockPort™ يوفر لك شريكًا للتجارة الإلكترونية ملتزمًا بنجاحك.
Commerce Layer
commercelayer.io
Commerce Layer عبارة عن واجهة برمجة تطبيقات للتجارة الإلكترونية قابلة للتركيب تدعم أي عدد من الأسواق المحلية أو الدولية، ويمكنها تشغيل المعاملات على أي واجهة أمامية، وتسهل على المطورين تخصيص تجربة الدفع الخاصة بهم.
Builderfly
builderfly.com
ابدأ البيع عبر الإنترنت وقم بتنمية أعمالك باستخدام Builderfly - أفضل منصة للتجارة الإلكترونية. يساعدك Builderfly على بناء أعمالك وتسويقها وتنميتها. سجل اليوم!
Zegashop
zegashop.com
Zegashop عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية، ستتمكن من خلالها من إنشاء متجر عبر الإنترنت دون معرفة الأكواد البرمجية. يساهم المتجر الإلكتروني في تعزيز العلامات التجارية وأتمتة المبيعات. يوفر Zegashop أدوات مثل تحسين محركات البحث، وتحليلات موقع الويب، وإدارة المحتوى، والبحث عن الكلمات الرئيسية، وأبحاث ...
Turis
turis.app
احصل على متجر ويب للبيع بالجملة يعمل على أتمتة التعامل مع الطلبات حتى تتمكن من التركيز على عملك. واجهة متجر سهلة الاستخدام، وإدارة بائعي التجزئة، وقائمة أسعار متقدمة تضم أكثر من 4000 عملية تكامل لأتمتة طلبات البيع بالجملة وتحسينها. ابدأ بالتحسين اليوم!
Traede
traede.com
تتعامل Traede مع جميع جوانب عملية البيع بالجملة في منصة واحدة، بما في ذلك إدارة المنتجات وتتبع العملاء وإنشاء الطلبات ومعالجتها. بالإضافة إلى ذلك، يتيح تطبيق iPad لوكلاء المبيعات لديك البيع أثناء التنقل، ويتيح متجر الويب الخاص لتجار التجزئة والموزعين شراء منتجاتك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وب...
Shopiroller
shopiroller.com
البنية التحتية للتجارة الإلكترونية متعددة القنوات للشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد "البيع في أي مكان" تمنحك Shopiroller القدرة على البيع بسهولة في أي مكان ولأي شخص - عبر الإنترنت وفي جميع أنحاء العالم. حلول الدفع اقبل بطاقات الائتمان وطرق الدفع الشائعة الأخرى مع مزود دفع جاهز للاستخدام عندما تكون ...
Quick eSelling
quickeselling.com
Quick eSelling عبارة عن منصة للتجارة الإلكترونية تعتمد على Saas والتي توفر إعدادًا مجانيًا لمتاجر التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت. إنها منصة للتجارة الإلكترونية غنية بالميزات وتوفر مستوى عالٍ من الأمان. يمكنك إطلاق موقع الويب الخاص بك وتطبيقك للتجارة الإلكترونية باستخدام أداة إنشاء متاجر التجارة ال...
Oode
oode.com
Oode عبارة عن منصة شاملة لإدارة الأعمال تساعد مقدمي الخدمات على إدارة كل شيء بدءًا من الحجوزات وحتى المدفوعات.
HeadQ
headq.io
يمنح HeadQ عملائك تجربة شراء سلسة أثناء قيامهم بتكوين منتجهم والحصول على عرض أسعار والتحقق مباشرة من موقع الويب الخاص بك.
DG1
dg1.com
واستنادًا إلى 20 عامًا من الخبرة في تطوير الأنظمة الرقمية المخصصة، قمنا بإنشاء نظام الكل في واحد لتعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة. تقدم DG1 ميزات مؤسسية مكونة من 6 قطاعات داخل بيئة واحدة وسهلة الاستخدام لأي نوع من الشركات الصغيرة والمتوسطة. نظام الويب مع CMS، ونظام التجارة الإلكترونية مع الميزات...
29 Next
29next.com
29 التالي هو منصة التجارة الإلكترونية لتسويق أداء DTC، وتمكين العلامات التجارية من إطلاق منتجات جديدة بسرعة، وتحسين الحملات التسويقية، وإدارة النمو على نطاق واسع. تعمل ميزات 29 Next الفريدة على تمكين مسارات التسويق المخصصة بالكامل وعمليات الخروج وأتمتة ما بعد البيع لزيادة عائد الاستثمار التسويقي وال...
Shopamine
shopamine.com
Shopamine هو أحد حلول التجارة الإلكترونية SaaS B2C + B2B الذي يساعد الشركات على إدارة الكتالوجات والطلبات والعملاء وقوائم الأسعار والمستخدمين وشروط الدفع والمزيد. يمكّنك Shopamine من: ● إنشاء مخزونك من مصادر متعددة وإدارته بشكل فعال من خلال منصة واحدة. ● إعداد شروط معقدة وإمكانية الوصول على مستوى ال...
Oxatis
oxatis.com
توفر شركة Oxatis (www.actinic.co.uk) حلول SaaS للتجارة الإلكترونية حائزة على جوائز للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتجمع بين سهولة الاستخدام والمرونة والقدرة على تحمل التكاليف. تشمل الاشتراكات جميع الميزات والترقيات والدعم الفني المجاني عبر الإنترنت في المملكة المتحدة. تتوفر أيضًا مجموعة من خدمات التصميم...