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برامج تخصيص التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية

يعمل برنامج تخصيص التجارة الإلكترونية على تحسين تجربة التسوق عبر الإنترنت من خلال تخصيصها للمستهلكين الأفراد. ومن خلال تتبع سلوك المستخدم في الوقت الفعلي عبر قنوات مختلفة، يقدم هذا البرنامج رسائل مخصصة ترشد المستخدمين لاكتشاف المنتجات أو الخدمات وشرائها. يستخدم المسوقون ومحترفو التجارة الإلكترونية هذا البرنامج لتعزيز المبيعات عبر الإنترنت. عادة، يتم تقديم برامج تخصيص التجارة الإلكترونية كحل مستقل يتكامل مع منصات التجارة الإلكترونية، وبرامج عربة التسوق، وأنظمة إدارة معلومات المنتج (PIM). بالإضافة إلى ذلك، يقوم بعض البائعين بدمجها مع برامج التجارة الإلكترونية أو برامج البيع بالتجزئة متعددة القنوات للحصول على نهج أكثر شمولاً.

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Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo هو تطبيق يجمع قنوات التواصل مثل البريد الإلكتروني والدردشة الاجتماعية، لتعزيز خدمة العملاء وزيادة المبيعات.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign هو تطبيق لأتمتة التسويق يساعد الشركات في إدارة الحملات وتفاعل العملاء عبر البريد الإلكتروني والمحتوى المخصص.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse هو منصة شاملة للتسويق عبر البريد الإلكتروني، تتيح للشركات أدوات لزيادة الجمهور وتحسين التفاعل مع العملاء وتحليل الأداء.

Storyly

Storyly

storyly.io

Storyly هي منصة تفاعل مستخدم تسمح بتضمين القصص التفاعلية في التطبيقات والمواقع، مما يتيح إنشاء ومشاركة محتوى مشوق بسهولة.

Drip

Drip

drip.com

Drip هو منصة لأتمتة التسويق تساعد العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية في إدارة الحملات البريدية وتعزيز الولاء من خلال أتمتة التواصل مع العملاء.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely هي منصة برمجية American للتجريب والتوصيل المتقدم، توفر أدوات اختبار A/B، تخصيص المحتوى، وتحسين تفاعل العملاء عبر الإنترنت.

Insider

Insider

useinsider.com

Insider هي منصة شاملة لمساعدة الشركات في إنشاء تجارب مخصصة عبر قنوات متعددة باستخدام بيانات العملاء والذكاء الاصطناعي.

Coveo

Coveo

coveo.com

Coveo هو تطبيق يوفر منصة سحابية لتعزيز التجارب الرقمية من خلال البحث الذكي وتحليل البيانات، مع ميزات تخصيص المحتوى وتحسين تجربة المستخدم.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage هي منصة لمشاركة العملاء عبر قنوات متعددة، تتيح تحقيق تفاعل مخصص باستخدام تحليلات البيانات وأدوات الأتمتة.

Metrilo

Metrilo

metrilo.com

Metrilo هي منصة تحليلات وCRM لمتاجر التجارة الإلكترونية، تقدم أدوات لتحسين سلوك العملاء وزيادة الاحتفاظ ومبيعات البريد الإلكتروني.

Litmus

Litmus

litmus.com

تطبيق Litmus يساعد المسوقين على إنشاء، اختبار، وتحليل رسائل البريد الإلكتروني لضمان جودتها وتحقيق نتائج أفضل.

Omnichat

Omnichat

omnichat.ai

Omnichat يوفر حلول تجارة المحادثة للمستخدمين من خلال دمج قنوات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين تفاعلات العملاء وزيادة المبيعات.

Omniconvert

Omniconvert

omniconvert.com

Omniconvert هي أداة متقدمة لإجراء التجارب وتحليل سلوك العملاء، تساعد الشركات في تحسين معدلات التحويل وتجربة المستخدم عبر تقنيات التجزئة والاختبارات.

MyAlice

MyAlice

myalice.ai

MyAlice هو أداة تواصل مع العملاء تدير التفاعلات عبر منصات متعددة، مما يسهل الدعم والمبيعات من خلال واجهة موحدة.

Jebbit

Jebbit

jebbit.com

تطبيق Jebbit يساعد العلامات التجارية في إنشاء تجارب تفاعلية لجمع بيانات العملاء. يوفر قوالب لاختبارات وتوصيات منتجات لتحسين التواصل والمشاركة.

VWO

VWO

vwo.com

VWO هي منصة لتحسين التجارب الرقمية، تتيح إجراء اختبارات وتحليلات لفهم سلوك المستخدم وزيادة معدلات التحويل.

Spott

Spott

spott.ai

تطبيق سبوت يتيح للمستخدمين إضافة عناصر تفاعلية لصورهم ومقاطع الفيديو، مما يجعل المحتوى قابلاً للتنفيذ وقابلاً للقياس عبر قنوات متعددة.

Bluecore

Bluecore

bluecore.com

Bluecore هي منصة تسويق للبيع بالتجزئة تساعد الشركات على تحويل البيانات إلى حملات تسويقية مباشرة وزيادة الاحتفاظ بالعملاء.

Xeno

Xeno

getxeno.com

تطبيق Xeno هو نظام CRM مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد تجار التجزئة والعلامات التجارية على زيادة المبيعات المتكررة وتخصيص الحملات التسويقية.

Syte

Syte

syte.ai

Syte هو تطبيق يتيح اكتشاف المنتجات في التجارة الإلكترونية من خلال البحث المرئي وتخصيص الاقتراحات، وتحسين إدارة المخزون.

Vue.ai

Vue.ai

vue.ai

Vue.ai هو منصة ذكاء اصطناعي تساعد الشركات في إيصال المحتوى المرئي والنصي، وتحسين التجارة الإلكترونية عبر الأتمتة والتخصيص.

WebEngage

WebEngage

webengage.com

ويب إنغاج هو نظام متكامل لإدارة البيانات والتسويق، يساعد الشركات على زيادة تفاعل العملاء وتخصيص الحملات عبر قنوات متعددة.

Beamer

Beamer

getbeamer.com

بيمر أداة للتواصل مع العملاء حول إصدارات المنتجات، تسهل التواصل الثنائي من تطبيقك للوصول إليهم والتفاعل معهم.

ContactPigeon

ContactPigeon

contactpigeon.com

ContactPigeon هي منصة لأتمتة التسويق متعددة القنوات تساعد التجار في إرسال الرسائل المناسبة للعملاء في الوقت المناسب عبر قنوات مختلفة.

Tagshop

Tagshop

tagshop.ai

Tagshop هو منصة للتجارة الاجتماعية تتيح للعلامات التجارية دمج محتوى المستخدم وتقديم محتوى قابل للتسوق لزيادة المبيعات وتحسين تجارب التسوق.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

بلومريتش هي منصة لتجربة التجارة الإلكترونية تحسن من رحلات العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوفر إدارة محتوى مرنة وأدوات أتمتة التسويق.

Emarsys

Emarsys

emarsys.com

Emarsys هي منصة لتفاعل العملاء عبر قنوات متعددة تساعد الشركات في تحسين حملاتهم التسويقية وزيادة ولاء العملاء.

Acquia

Acquia

acquia.com

تطبيق Acquia Marketing Cloud يدمج بسهولة مع الأنظمة الخارجية ويدعم الفرق في الوصول إلى بيانات العملاء عبر المجالات والعلامات التجارية المختلفة.

Findify

Findify

findify.io

Findify هو منصة بحث وتخصيص للمتاجر الإلكترونية، تساعد في تحسين تجربة التسوق من خلال البحث الذكي والترويج المخصص.

Upsellit

Upsellit

us.upsellit.com

تطبيق UpSellit يوفر خدمات تحسين التحويل للعلامات التجارية الكبيرة، ويساعد في زيادة المبيعات واستعادة العملاء المحتملين واكتساب عملاء جدد.

Digioh

Digioh

digioh.com

ديجيو هو تطبيق يجمع بيانات العملاء ويساعد في زيادة التحويلات عبر اختبارات واستطلاعات وتخصيص التجارب التسويقية.

edrone

edrone

edrone.me

edrone هو تطبيق CRM للتجارة الإلكترونية يركز على أتمتة التسويق وفهم سلوك العملاء لتعزيز العلاقات وزيادة الإيرادات.

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

ناتكور كلاود توفر أدوات شاملة لإشراك العملاء وتحسين تجربتهم عبر قنوات متعددة، مما يساعد المسوقين في إنشاء تجارب مخصصة وتحقيق نتائج أفضل.

Moosend

Moosend

moosend.com

Moosend هو تطبيق أتمتة تسويق عبر البريد الإلكتروني يساعد الشركات على إنشاء وإدارة حملات بريد إلكتروني بفعالية مع أدوات تجزئة وتحليل.

Marquiz.io

Marquiz.io

marquiz.io

Marquiz.io منصة عبر الإنترنت تساعد الشركات في إنشاء اختبارات واستطلاعات تفاعلية لجمع الملاحظات وزيادة المبيعات بسهولة وبواجهة مستخدم بسيطة.

Wyng

Wyng

wyng.com

تطبيق Wyng يساعد العلامات التجارية على فهم جمهورها من خلال إنشاء تجارب رقمية تفاعلية لجذب العملاء وزيادة المبيعات.

Experro

Experro

experro.com

تطبيق Experro هو منصة تجربة رقمية متكاملة تتيح تطوير تجارب تجارة إلكترونية سريعة وشخصية باستخدام أدوات بدون كود.

Recombee

Recombee

recombee.com

Recombee هو تطبيق يقدم توصيات مخصصة للمنتجات والمحتوى لتحسين تجربة التسوق وزيادة الإيرادات ورضا العملاء من خلال تحليل البيانات.

Outgrow

Outgrow

outgrow.co

Outgrow هو تطبيق يساعد الشركات على إنشاء محتوى تفاعلي مثل الاختبارات والاستطلاعات والحسابات بسهولة ودون الحاجة لمهارات تقنية.

Searchspring

Searchspring

searchspring.net

Searchspring هو حل شامل للتجارة الإلكترونية يساعد المتاجر عبر الإنترنت في تحسين تجربة التسوق من خلال البحث والتخصيص وإدارة المنتجات.

Maropost

Maropost

maropost.com

Maropost هو منصة تسويق رقمي تساعد الشركات على إدارة حملات البريد الإلكتروني والرسائل عبر قنوات متعددة، وتحسين تفاعل العملاء.

deco.cx

deco.cx

deco.cx

Deco.cx هو منصة شاملة لبناء تطبيقات الويب، تتيح للشركات إنشاء تجارب رقمية عالية الأداء بإدارة محتوى مستندة إلى GIT.

TxtCart

TxtCart

txtcartapp.com

تطبيق TxtCart يسهل تسويق الرسائل القصيرة لمتاجر Shopify، يسمح بإدارة قوائم المشتركين، واستعادة العربات المهجورة، وتحسين التفاعل مع العملاء.

StoreYa

StoreYa

storeya.com

تطبيق StoreYa يتيح استيراد المتاجر الإلكترونية إلى فيسبوك وتخصيصها، مما يعزز التجارة الإلكترونية مع أدوات لإدارة المبيعات وتحليل البيانات.

PureClarity

PureClarity

pureclarity.com

تطبيق PureClarity يقدم حلولًا لتخصيص التسوق الإلكتروني، مما يعزز المبيعات ويزيد من معدل التحويل من خلال توفير تجربة تسوق مخصصة للعملاء.

Checkout Champ

Checkout Champ

checkoutchamp.com

تطبيق Checkout Champ يتيح إدارة الاشتراكات والفواتير، ويزيد من معدلات التحويل والمبيعات عبر واجهة سهلة وأدوات اختبار A/B.

CommentSold

CommentSold

try.commentsold.com

CommentSold هو تطبيق لتسهيل المبيعات عبر الإنترنت باستخدام الفيديو الحي، يمكّن الشركات من بيع المنتجات من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

Crossing Minds

Crossing Minds

crossingminds.com

تطبيق Crossing Minds يقدم توصيات ذكية للمستخدمين تساعدهم في اكتشاف المنتجات التي يحبونها وتزيد من تفاعلهم مع الأعمال التجارية.

Xtremepush US

Xtremepush US

xtremepush.com

تطبيق Xtremepush هو حل CRM متكامل لشركات iGaming يساعد في تحسين تجارب اللاعبين وزيادة الاحتفاظ بهم باستخدام بيانات حقيقية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

Xtremepush EU

Xtremepush EU

xtremepush.com

تطبيق Xtremepush هو حل CRM متكامل لشركات iGaming، يساعد على تحسين العلاقات مع اللاعبين من خلال البيانات الفورية والذكاء الاصطناعي.

Socital

Socital

socital.com

تطبيق Socital هو منصة تسويق التجارة الإلكترونية التي تساعد المسوقين في جمع البيانات وتحسين التحويلات وزيادة المبيعات.

Vizury

Vizury

vizury.com

Vizury هو حل تقنية تسويقية يساعد العلامات التجارية على زيادة تحويلات العملاء واحتفاظهم من خلال استراتيجيات مخصصة وتحليل سلوك العملاء.

Personizely

Personizely

personizely.net

شخصية هي أداة تسويق لتحسين التحويل في المواقع الإلكترونية، مع ميزات لجمع معلومات الزوار وتصميم نوافذ منبثقة مستهدفة وزيادة قيمة الطلب.

Klevu

Klevu

klevu.com

Klevu هو تطبيق للبحث الذكي في مواقع التجارة الإلكترونية، يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين نتائج البحث وتخصيص تجربة التسوق.

Poltio

Poltio

poltio.com

تطبيق Poltio يوفر حلول قابلة للتضمين بدون كود، تساعد العلامات التجارية على تحسين تجربة العملاء من خلال استطلاعات ذكية واختبارات تفاعلية.

OptiMonk

OptiMonk

optimonk.com

OptiMonk هي أداة لتحسين التحويلات، تساعد شركات التجارة الإلكترونية على تقديم نوافذ منبثقة مخصصة، اختبار A/B، وتخصيص المواقع لزيادة المبيعات.

Monetate

Monetate

monetate.com

Monetate هو تطبيق يهدف إلى تخصيص تجارب المستخدم عبر الإنترنت، باستخدام أدوات متقدمة لتحسين تفاعل العملاء وزيادة معدلات التحويل.

Aqurate

Aqurate

aqurate.ai

تطبيق AQURATE هو أداة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي تقدم توصيات منتجات مخصصة لتحسين تجربة الزبائن وزيادة التحويلات في متاجر التجارة الإلكترونية.

Hello Retail

Hello Retail

helloretail.com

تطبيق Hello Retail يوفر أدوات تخصيص للتجارة الإلكترونية، مما يساعد الشركات على تقديم توصيات منتجات ملائمة لزيادة المبيعات وولاء العملاء.

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