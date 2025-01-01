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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برامج تخصيص التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية

يعمل برنامج تخصيص التجارة الإلكترونية على تحسين تجربة التسوق عبر الإنترنت من خلال تخصيصها للمستهلكين الأفراد. ومن خلال تتبع سلوك المستخدم في الوقت الفعلي عبر قنوات مختلفة، يقدم هذا البرنامج رسائل مخصصة ترشد المستخدمين لاكتشاف المنتجات أو الخدمات وشرائها. يستخدم المسوقون ومحترفو التجارة الإلكترونية هذا البرنامج لتعزيز المبيعات عبر الإنترنت. عادة، يتم تقديم برامج تخصيص التجارة الإلكترونية كحل مستقل يتكامل مع منصات التجارة الإلكترونية، وبرامج عربة التسوق، وأنظمة إدارة معلومات المنتج (PIM). بالإضافة إلى ذلك، يقوم بعض البائعين بدمجها مع برامج التجارة الإلكترونية أو برامج البيع بالتجزئة متعددة القنوات للحصول على نهج أكثر شمولاً.