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يعمل برنامج تخصيص التجارة الإلكترونية على تحسين تجربة التسوق عبر الإنترنت من خلال تخصيصها للمستهلكين الأفراد. ومن خلال تتبع سلوك المستخدم في الوقت الفعلي عبر قنوات مختلفة، يقدم هذا البرنامج رسائل مخصصة ترشد المستخدمين لاكتشاف المنتجات أو الخدمات وشرائها. يستخدم المسوقون ومحترفو التجارة الإلكترونية هذا البرنامج لتعزيز المبيعات عبر الإنترنت. عادة، يتم تقديم برامج تخصيص التجارة الإلكترونية كحل مستقل يتكامل مع منصات التجارة الإلكترونية، وبرامج عربة التسوق، وأنظمة إدارة معلومات المنتج (PIM). بالإضافة إلى ذلك، يقوم بعض البائعين بدمجها مع برامج التجارة الإلكترونية أو برامج البيع بالتجزئة متعددة القنوات للحصول على نهج أكثر شمولاً.
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Brevo
brevo.com
Brevo هو تطبيق يجمع قنوات التواصل مثل البريد الإلكتروني والدردشة الاجتماعية، لتعزيز خدمة العملاء وزيادة المبيعات.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign هو تطبيق لأتمتة التسويق يساعد الشركات في إدارة الحملات وتفاعل العملاء عبر البريد الإلكتروني والمحتوى المخصص.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse هو منصة شاملة للتسويق عبر البريد الإلكتروني، تتيح للشركات أدوات لزيادة الجمهور وتحسين التفاعل مع العملاء وتحليل الأداء.
Storyly
storyly.io
Storyly هي منصة تفاعل مستخدم تسمح بتضمين القصص التفاعلية في التطبيقات والمواقع، مما يتيح إنشاء ومشاركة محتوى مشوق بسهولة.
Drip
drip.com
Drip هو منصة لأتمتة التسويق تساعد العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية في إدارة الحملات البريدية وتعزيز الولاء من خلال أتمتة التواصل مع العملاء.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي منصة برمجية American للتجريب والتوصيل المتقدم، توفر أدوات اختبار A/B، تخصيص المحتوى، وتحسين تفاعل العملاء عبر الإنترنت.
Insider
useinsider.com
Insider هي منصة شاملة لمساعدة الشركات في إنشاء تجارب مخصصة عبر قنوات متعددة باستخدام بيانات العملاء والذكاء الاصطناعي.
Coveo
coveo.com
Coveo هو تطبيق يوفر منصة سحابية لتعزيز التجارب الرقمية من خلال البحث الذكي وتحليل البيانات، مع ميزات تخصيص المحتوى وتحسين تجربة المستخدم.
MoEngage
moengage.com
MoEngage هي منصة لمشاركة العملاء عبر قنوات متعددة، تتيح تحقيق تفاعل مخصص باستخدام تحليلات البيانات وأدوات الأتمتة.
Metrilo
metrilo.com
Metrilo هي منصة تحليلات وCRM لمتاجر التجارة الإلكترونية، تقدم أدوات لتحسين سلوك العملاء وزيادة الاحتفاظ ومبيعات البريد الإلكتروني.
Litmus
litmus.com
تطبيق Litmus يساعد المسوقين على إنشاء، اختبار، وتحليل رسائل البريد الإلكتروني لضمان جودتها وتحقيق نتائج أفضل.
Omnichat
omnichat.ai
Omnichat يوفر حلول تجارة المحادثة للمستخدمين من خلال دمج قنوات التواصل الاجتماعي وأدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين تفاعلات العملاء وزيادة المبيعات.
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert هي أداة متقدمة لإجراء التجارب وتحليل سلوك العملاء، تساعد الشركات في تحسين معدلات التحويل وتجربة المستخدم عبر تقنيات التجزئة والاختبارات.
MyAlice
myalice.ai
MyAlice هو أداة تواصل مع العملاء تدير التفاعلات عبر منصات متعددة، مما يسهل الدعم والمبيعات من خلال واجهة موحدة.
Jebbit
jebbit.com
تطبيق Jebbit يساعد العلامات التجارية في إنشاء تجارب تفاعلية لجمع بيانات العملاء. يوفر قوالب لاختبارات وتوصيات منتجات لتحسين التواصل والمشاركة.
VWO
vwo.com
VWO هي منصة لتحسين التجارب الرقمية، تتيح إجراء اختبارات وتحليلات لفهم سلوك المستخدم وزيادة معدلات التحويل.
Spott
spott.ai
تطبيق سبوت يتيح للمستخدمين إضافة عناصر تفاعلية لصورهم ومقاطع الفيديو، مما يجعل المحتوى قابلاً للتنفيذ وقابلاً للقياس عبر قنوات متعددة.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore هي منصة تسويق للبيع بالتجزئة تساعد الشركات على تحويل البيانات إلى حملات تسويقية مباشرة وزيادة الاحتفاظ بالعملاء.
Syte
syte.ai
Syte هو تطبيق يتيح اكتشاف المنتجات في التجارة الإلكترونية من خلال البحث المرئي وتخصيص الاقتراحات، وتحسين إدارة المخزون.
Xeno
getxeno.com
تطبيق Xeno هو نظام CRM مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد تجار التجزئة والعلامات التجارية على زيادة المبيعات المتكررة وتخصيص الحملات التسويقية.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai هو منصة ذكاء اصطناعي تساعد الشركات في إيصال المحتوى المرئي والنصي، وتحسين التجارة الإلكترونية عبر الأتمتة والتخصيص.
WebEngage
webengage.com
ويب إنغاج هو نظام متكامل لإدارة البيانات والتسويق، يساعد الشركات على زيادة تفاعل العملاء وتخصيص الحملات عبر قنوات متعددة.
Beamer
getbeamer.com
بيمر أداة للتواصل مع العملاء حول إصدارات المنتجات، تسهل التواصل الثنائي من تطبيقك للوصول إليهم والتفاعل معهم.
ContactPigeon
contactpigeon.com
ContactPigeon هي منصة لأتمتة التسويق متعددة القنوات تساعد التجار في إرسال الرسائل المناسبة للعملاء في الوقت المناسب عبر قنوات مختلفة.
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop هو منصة للتجارة الاجتماعية تتيح للعلامات التجارية دمج محتوى المستخدم وتقديم محتوى قابل للتسوق لزيادة المبيعات وتحسين تجارب التسوق.
Bloomreach
bloomreach.com
بلومريتش هي منصة لتجربة التجارة الإلكترونية تحسن من رحلات العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوفر إدارة محتوى مرنة وأدوات أتمتة التسويق.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys هي منصة لتفاعل العملاء عبر قنوات متعددة تساعد الشركات في تحسين حملاتهم التسويقية وزيادة ولاء العملاء.
Acquia
acquia.com
تطبيق Acquia Marketing Cloud يدمج بسهولة مع الأنظمة الخارجية ويدعم الفرق في الوصول إلى بيانات العملاء عبر المجالات والعلامات التجارية المختلفة.
Findify
findify.io
Findify هو منصة بحث وتخصيص للمتاجر الإلكترونية، تساعد في تحسين تجربة التسوق من خلال البحث الذكي والترويج المخصص.
Upsellit
us.upsellit.com
تطبيق UpSellit يوفر خدمات تحسين التحويل للعلامات التجارية الكبيرة، ويساعد في زيادة المبيعات واستعادة العملاء المحتملين واكتساب عملاء جدد.
Digioh
digioh.com
ديجيو هو تطبيق يجمع بيانات العملاء ويساعد في زيادة التحويلات عبر اختبارات واستطلاعات وتخصيص التجارب التسويقية.
edrone
edrone.me
edrone هو تطبيق CRM للتجارة الإلكترونية يركز على أتمتة التسويق وفهم سلوك العملاء لتعزيز العلاقات وزيادة الإيرادات.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
ناتكور كلاود توفر أدوات شاملة لإشراك العملاء وتحسين تجربتهم عبر قنوات متعددة، مما يساعد المسوقين في إنشاء تجارب مخصصة وتحقيق نتائج أفضل.
Moosend
moosend.com
Moosend هو تطبيق أتمتة تسويق عبر البريد الإلكتروني يساعد الشركات على إنشاء وإدارة حملات بريد إلكتروني بفعالية مع أدوات تجزئة وتحليل.
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz.io منصة عبر الإنترنت تساعد الشركات في إنشاء اختبارات واستطلاعات تفاعلية لجمع الملاحظات وزيادة المبيعات بسهولة وبواجهة مستخدم بسيطة.
Experro
experro.com
تطبيق Experro هو منصة تجربة رقمية متكاملة تتيح تطوير تجارب تجارة إلكترونية سريعة وشخصية باستخدام أدوات بدون كود.
Recombee
recombee.com
Recombee هو تطبيق يقدم توصيات مخصصة للمنتجات والمحتوى لتحسين تجربة التسوق وزيادة الإيرادات ورضا العملاء من خلال تحليل البيانات.
Wyng
wyng.com
تطبيق Wyng يساعد العلامات التجارية على فهم جمهورها من خلال إنشاء تجارب رقمية تفاعلية لجذب العملاء وزيادة المبيعات.
Outgrow
outgrow.co
Outgrow هو تطبيق يساعد الشركات على إنشاء محتوى تفاعلي مثل الاختبارات والاستطلاعات والحسابات بسهولة ودون الحاجة لمهارات تقنية.
Searchspring
searchspring.net
Searchspring هو حل شامل للتجارة الإلكترونية يساعد المتاجر عبر الإنترنت في تحسين تجربة التسوق من خلال البحث والتخصيص وإدارة المنتجات.
Maropost
maropost.com
Maropost هو منصة تسويق رقمي تساعد الشركات على إدارة حملات البريد الإلكتروني والرسائل عبر قنوات متعددة، وتحسين تفاعل العملاء.
deco.cx
deco.cx
Deco.cx هو منصة شاملة لبناء تطبيقات الويب، تتيح للشركات إنشاء تجارب رقمية عالية الأداء بإدارة محتوى مستندة إلى GIT.
TxtCart
txtcartapp.com
تطبيق TxtCart يسهل تسويق الرسائل القصيرة لمتاجر Shopify، يسمح بإدارة قوائم المشتركين، واستعادة العربات المهجورة، وتحسين التفاعل مع العملاء.
StoreYa
storeya.com
تطبيق StoreYa يتيح استيراد المتاجر الإلكترونية إلى فيسبوك وتخصيصها، مما يعزز التجارة الإلكترونية مع أدوات لإدارة المبيعات وتحليل البيانات.
PureClarity
pureclarity.com
تطبيق PureClarity يقدم حلولًا لتخصيص التسوق الإلكتروني، مما يعزز المبيعات ويزيد من معدل التحويل من خلال توفير تجربة تسوق مخصصة للعملاء.
Checkout Champ
checkoutchamp.com
تطبيق Checkout Champ يتيح إدارة الاشتراكات والفواتير، ويزيد من معدلات التحويل والمبيعات عبر واجهة سهلة وأدوات اختبار A/B.
CommentSold
try.commentsold.com
CommentSold هو تطبيق لتسهيل المبيعات عبر الإنترنت باستخدام الفيديو الحي، يمكّن الشركات من بيع المنتجات من خلال منصات التواصل الاجتماعي.
Crossing Minds
crossingminds.com
تطبيق Crossing Minds يقدم توصيات ذكية للمستخدمين تساعدهم في اكتشاف المنتجات التي يحبونها وتزيد من تفاعلهم مع الأعمال التجارية.
Xtremepush US
xtremepush.com
تطبيق Xtremepush هو حل CRM متكامل لشركات iGaming يساعد في تحسين تجارب اللاعبين وزيادة الاحتفاظ بهم باستخدام بيانات حقيقية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
Xtremepush EU
xtremepush.com
تطبيق Xtremepush هو حل CRM متكامل لشركات iGaming، يساعد على تحسين العلاقات مع اللاعبين من خلال البيانات الفورية والذكاء الاصطناعي.
Socital
socital.com
تطبيق Socital هو منصة تسويق التجارة الإلكترونية التي تساعد المسوقين في جمع البيانات وتحسين التحويلات وزيادة المبيعات.
Vizury
vizury.com
Vizury هو حل تقنية تسويقية يساعد العلامات التجارية على زيادة تحويلات العملاء واحتفاظهم من خلال استراتيجيات مخصصة وتحليل سلوك العملاء.
Personizely
personizely.net
شخصية هي أداة تسويق لتحسين التحويل في المواقع الإلكترونية، مع ميزات لجمع معلومات الزوار وتصميم نوافذ منبثقة مستهدفة وزيادة قيمة الطلب.
Klevu
klevu.com
Klevu هو تطبيق للبحث الذكي في مواقع التجارة الإلكترونية، يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين نتائج البحث وتخصيص تجربة التسوق.
Poltio
poltio.com
تطبيق Poltio يوفر حلول قابلة للتضمين بدون كود، تساعد العلامات التجارية على تحسين تجربة العملاء من خلال استطلاعات ذكية واختبارات تفاعلية.
Monetate
monetate.com
Monetate هو تطبيق يهدف إلى تخصيص تجارب المستخدم عبر الإنترنت، باستخدام أدوات متقدمة لتحسين تفاعل العملاء وزيادة معدلات التحويل.
Aqurate
aqurate.ai
تطبيق AQURATE هو أداة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي تقدم توصيات منتجات مخصصة لتحسين تجربة الزبائن وزيادة التحويلات في متاجر التجارة الإلكترونية.
Hello Retail
helloretail.com
تطبيق Hello Retail يوفر أدوات تخصيص للتجارة الإلكترونية، مما يساعد الشركات على تقديم توصيات منتجات ملائمة لزيادة المبيعات وولاء العملاء.
Fresh Relevance
freshrelevance.com
Fresh Relevance هي منصة تخصيص تساعد الشركات على تحسين تجارب العملاء عبر مواقع الويب والبريد الإلكتروني والرسائل النصية الإعلانية.
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