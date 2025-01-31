برامج تخصيص التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - السودان

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يعمل برنامج تخصيص التجارة الإلكترونية على تحسين تجربة التسوق عبر الإنترنت من خلال تخصيصها للمستهلكين الأفراد. ومن خلال تتبع سلوك المستخدم في الوقت الفعلي عبر قنوات مختلفة، يقدم هذا البرنامج رسائل مخصصة ترشد المستخدمين لاكتشاف المنتجات أو الخدمات وشرائها. يستخدم المسوقون ومحترفو التجارة الإلكترونية هذا البرنامج لتعزيز المبيعات عبر الإنترنت. عادة، يتم تقديم برامج تخصيص التجارة الإلكترونية كحل مستقل يتكامل مع منصات التجارة الإلكترونية، وبرامج عربة التسوق، وأنظمة إدارة معلومات المنتج (PIM). بالإضافة إلى ذلك، يقوم بعض البائعين بدمجها مع برامج التجارة الإلكترونية أو برامج البيع بالتجزئة متعددة القنوات للحصول على نهج أكثر شمولاً.
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Digioh
digioh.com
حقق زيادة بنسبة 3%+ في التحويلات باستخدام Digioh! استمتع بجمع جهات الاتصال والاختبارات والاستطلاعات والصفحات المقصودة ومراكز التفضيلات بسهولة - جميعها مصممة لالتقاط المزيد من بيانات الأطراف الصفرية وتجميعها وتحويلها! قم بتنمية قائمة تسويق البريد الإلكتروني + الرسائل النصية القصيرة الخاصة بك، واحصل على بيانات صفرية، وحقق المزيد من المبيعات من خلال اختبارات توصيات المنتجات عالية التحويل، والنماذج متعددة الخطوات، والاستطلاعات في الموقع والبريد الإلكتروني، والصفحات المقصودة، ومراكز التفضيلات. استفد بشكل كامل من قوة البيانات واحصد بسرعة مكافآت التجارب المخصصة في الموقع والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وإعادة الاستهداف. تسمح Digioh للمسوقين بجمع المزيد من البيانات التي يوافق عليها المستهلك والأطراف الصفرية أكثر من أي منصة في السوق والاستفادة من هذه البيانات عبر جميع قنوات التسويق على المستويين الجزئي والكلي. قم بزيادة التحويلات الخاصة بك عن طريق طرح اختبارات توصيات المنتج، وتنفيذ الاستطلاعات للتعرف على عملائك، ومواصلة المحادثة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة بناءً على هذه المعلومات - مما يزيد من احتمالية اكتساب عميل جديد، وزيادة القيمة الدائمة، وانخفاض معدلات إلغاء الاشتراك . مع أكثر من 1400 عميل، وأكثر من 200 عملية تكامل، و2 مليار بت من البيانات الصفرية التي يتم جمعها يوميًا - لا توجد منصة أقوى من Digioh لمساعدة العلامات التجارية على دفع نمو الإيرادات المتزايد، وبناء تجربة العملاء، وحصد + تنشيط البيانات الصفرية في المستقبل -التفكير بطرق مبتكرة. و- بفضل فريق التصميم والدعم الفني متكامل الخدمات من Digioh - يبدأ عملاء Digioh بشكل أسرع، ويحققون عائدًا أسرع على الاستثمار، ويحققون نجاحًا متزايدًا في غضون 30 يومًا!
LiftIgniter
liftigniter.com
يساعد LiftIgniter الشركات على الاستفادة من التوصيات المستندة إلى التعلم الآلي في الوقت الفعلي والموجودة أصلاً في خصائصها الرقمية (الويب، الهاتف المحمول، البريد الإلكتروني، الدفع، وما إلى ذلك). يمكن مقارنة تقنيتنا بما أنشأته مواقع الويب الرائدة (يوتيوب، وأمازون، وما إلى ذلك) لأقسامها مثل "موصى به لك" أو "قد يعجبك".
Recombee
recombee.com
نحن نقدم توصيات مخصصة للمحتوى والمنتجات والبحث كخدمة لزيادة إيرادات عملائنا وزيادة رضا المستخدمين ومساعدة أعمالهم على النمو. باستخدام تكاملنا سهل الاستخدام، يمكن لمستخدمينا الاستمتاع بتجربة عملية مع خدماتنا من خلال الانضمام إلى نسخة تجريبية مجانية غير محدودة مدتها 30 يومًا. يقع مقرنا في براغ، ونحن نخدم أكثر من 300 عميل راضٍ حول العالم ويسعدهم مشاركة تجاربهم.
Crossing Minds
crossingminds.com
تعد Crossing Minds أذكى منصة تدعم التوصيات الإدراكية التي تدفع الاكتشاف والمشاركة عبر الإنترنت. تم تأسيس Crossing Minds وقيادتها من قبل رواد مشهورين عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي ومدعومة بأحدث التطورات في التعلم العميق، وتقدم على الفور توصيات دقيقة قائمة على الجلسة لا تنتهك خصوصية العميل أو تعرضها للخطر. نحن نساعد الشركات على إشراك عملائها. نحن نساعد الأشخاص على اكتشاف المنتجات التي يحبونها. نحن نساعد في تحويل الفضول إلى الولاء.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush هو حل إدارة علاقات العملاء (CRM) الأكثر اكتمالاً في السوق والذي يمكّن شركات iGaming من الاستفادة من البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي والألعاب لبناء علاقات قوية مع اللاعبين وتنميتها والاحتفاظ بها والتي تؤدي إلى التحويل والولاء من خلال رحلات خاصة بدورة الحياة على نطاق واسع. الكل في حل واحد موحد. يقع مقر شركتنا في دبلن، ولها مكاتب إضافية في لندن ونيويورك، وتكرس جهودها لمساعدة المشغلين في جميع أنحاء العالم في الحصول على فهم شامل لقاعدة اللاعبين لديهم، وتعزيز تجارب اللاعبين، وزيادة الاحتفاظ بهم.
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush هو حل إدارة علاقات العملاء (CRM) الأكثر اكتمالاً في السوق والذي يمكّن شركات iGaming من الاستفادة من البيانات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي والألعاب لبناء علاقات قوية مع اللاعبين وتنميتها والاحتفاظ بها والتي تؤدي إلى التحويل والولاء من خلال رحلات خاصة بدورة الحياة على نطاق واسع. الكل في حل واحد موحد. يقع مقر شركتنا في دبلن، ولها مكاتب إضافية في لندن ونيويورك، وتكرس جهودها لمساعدة المشغلين في جميع أنحاء العالم في الحصول على فهم شامل لقاعدة اللاعبين لديهم، وتعزيز تجارب اللاعبين، وزيادة الاحتفاظ بهم.
Rejoiner
rejoiner.com
برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني للتجارة الإلكترونية مدعوم من خبراء يمكنك الاعتماد عليه على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. تجبرك منصات البريد الإلكتروني الأخرى على العمل بنفسك، أو التعاقد مع وكالة، أو توظيف المزيد من الموظفين بدوام كامل. يأتي Rejoiner مع خبراء البريد الإلكتروني الذين ينضمون إلى فريق التسويق الخاص بك. يمكنك تقليل النفقات العامة والتنفيذ بشكل أسرع وتحقيق المزيد من الربحية. التسويق عبر البريد الإلكتروني للتجارة الإلكترونية — هذا كل ما نقوم به.
AiTrillion
aitrillion.com
استمتع بتجربة أتمتة التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي القابل للتنفيذ - احصل على AiTrillion! AiTrillion هو أول نظام ذكاء اصطناعي قائم على SaaS - منصة تسويق شاملة لبائعي التجارة الإلكترونية. إنها أكثر من 11 قناة لمشاركة العملاء مدمجة مع التحليلات المصممة لصناعة التجارة الإلكترونية، ونحن في AiTrillion متخصصون في ربط النقاط بين ملايين العملاء في أكثر من 175 دولة. كل ما تبحث عنه موجود تحت سقف واحد بميزاته المتكاملة والمبتكرة. أتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني برنامج مكافآت الولاء مراجعات المنتج + أسئلة وأجوبة إشعارات الدفع على الويب التسويق التابع العضويات المتكررة أداة إنشاء النماذج Ai أتمتة سير العمل النوافذ المنبثقة الذكية شريط الإعلانات توصية المنتج
AddShoppers
addshoppers.com
تتمثل رؤيتنا في AddShoppers في أن نكون منصة تجارة رقمية موثوقة للعلامات التجارية والمتسوقين؛ معروف بخلق تجارب مبهجة توفر الوقت والمال للناس. يستخدم منتجنا، SafeOpt، شبكة تضم أكثر من 175 مليون متسوق، مما يمكّن العلامات التجارية من إرسال رسائل بريد إلكتروني أكثر بمعدل 3 إلى 5 أضعاف واستعادة المتسوقين المفقودين بشكل فعال. تحظى SafeOpt بثقة أكثر من 1000 علامة تجارية للتجارة الإلكترونية، وتتكامل بسلاسة مع استراتيجيات التسويق الحالية، مما يؤدي إلى نمو كبير في الإيرادات وتحسين حركة المرور على الويب.
Socital
socital.com
Socital عبارة عن منصة تسويق للتجارة الإلكترونية تساعد المسوقين على جذب العملاء المحتملين وتحويل الزوار المجهولين والمتخلى عنهم إلى عملاء وزيادة المبيعات. توفر Socital مجموعة فريدة من الأدوات لجمع البيانات وتجزئة قاعدة بيانات البريد الإلكتروني وتحسين التحويل والاستهداف والتخصيص.
Upsellit
us.upsellit.com
يوفر UpSellit تحسينًا مُدارًا للتحويل يساعد أكبر العلامات التجارية على الإنترنت على زيادة المبيعات، وجذب العملاء المحتملين الجدد، وإيقاف التخلي عنهم، وزيادة اكتساب العملاء الجدد. تعمل فرق الإبداع والتطوير الداخلية على مواءمة تقنيات UpSellit بشكل مثالي في المراحل المستهدفة من مسار التحويل، لتكون بمثابة امتداد لفريق التسويق الخاص بك. نماذج التسعير المرنة من UpSellit تلبي احتياجات أي شركة وتسمح لتجار التجزئة من جميع الأحجام برؤية تحسين معدل تحويل التأثير الحقيقي. تتضمن مجموعة خدمات UpSellit الإدارية ما يلي: - تجديد النشاط التسويقي عبر البريد الإلكتروني - استراتيجيات التحفيز - حملات الرسائل النصية القصيرة - الاستراتيجيات القائمة على القيمة - تقنية إعادة بناء سلة التسوق - مجموعات التحكم - اختبارات AB المتقدمة - التحليل السلوكي - ضمانات مكافحة الزائفة
Poltio
poltio.com
تتيح حلول Poltio القابلة للتضمين بدون تعليمات برمجية والتي تتميز بالاستجابة والملصق الأبيض، تمكين العلامات التجارية/الوكالات من إضفاء الطابع الإنساني على اكتشاف المنتجات والتقاط بيانات الطرف صفر في الوقت الفعلي / الحصول على رؤى غير متحيزة / تعزيز OI أثناء إنشاء شرائح وشخصيات. ما عليك سوى اختيار الحل المناسب مثل الاستبيان الذكي أو الاختبار الجذاب أو اختبار توصية المنتج / الباحث عن الهدايا. لا تعمل اختبارات المنتجات على تعزيز تسوق العميل فحسب، بل توفر أيضًا تجربة متميزة وترفع من مستوى رحلة العميل من خلال البيع الموجه.
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال تخصيص التجربة، مما يدفع النمو الرقمي والولاء للعلامة التجارية لأكثر من 200 من أكبر العلامات التجارية وتجار التجزئة في مجال B2C وB2B في العالم. تستفيد الشركة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لسد فجوة الخبرة بين التسويق والتجارة لمساعدة قادة التسويق الرقمي على تنظيم تجارب لا تُنسى تتحدث إلى الأفراد - على نطاق واسع، وفي الوقت الفعلي، وعبر دورة حياة العميل.
Alpine IQ
alpineiq.com
تعمل Alpine IQ على تمكين الصناعات عالية المخاطر من خلال توفير التكنولوجيا التي تركز على العملاء لمساعدة تجار التجزئة والعلامات التجارية من جميع الأحجام على حل تحديات النمو وتحقيق الإيرادات. توفر الشركة للعملاء مجموعة الأدوات الأكثر شمولاً في الصناعة لحماية جميع العمليات داخل المتجر وعبر الإنترنت وتقسيمها والترويج لها.
Actito
actito.com
Actito هي شركة أتمتة تسويق SaaS تأسست عام 2000. في ذلك الوقت، أراد المؤسسون الثلاثة سد الفجوة بين العلامات التجارية والمستهلكين. لذلك بدأوا في بناء البرامج التي يحبها المسوقون الآن. مع Actito، يمكنك تخصيص تفاعلاتك في الثانية، مع المئات والآلاف وحتى الملايين من العملاء في جميع أنحاء العالم. تستهدف Actito الشركات المتوسطة والكبيرة التي ترغب في إدارة جميع أنشطتها التسويقية من منصة واحدة سهلة الاستخدام. يتم مركزية جميع بيانات العملاء التي تجمعها ويتم دمجها في منصة بيانات العملاء وإتاحتها لتصميم الرسائل في الوقت المناسب واستهدافها وتخصيصها من خلال قنوات التسويق الرئيسية - وهي البريد الإلكتروني والهاتف المحمول والويب. توفر Actito الامتثال الكامل لأحدث اللوائح العامة لحماية البيانات (GDPR) في أوروبا، مما يتيح للمسوقين الحرية في التركيز على بناء علاقات دائمة ومربحة مع العملاء. تدير شركة Actito عملياتها الأوروبية من مقرها الرئيسي في بلجيكا، ولديها أيضًا مكاتب في فرنسا وهولندا. Actito موجودة أيضًا في أمريكا الشمالية ولها مكتب في كندا. ويستخدم أكثر من 250 عميلاً المنصة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك ABB وFriesland Campina وBiocodex وARTE وWWF وKIA.
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
تعتبر شركة Raptor Services إحدى الشركات الرائدة في السوق في مجال توفير منصة التخصيص وبيانات العملاء. تتيح حلولنا للعلامات التجارية التعرف على سلوك المستخدمين عبر القنوات، وتقديم توصيات مخصصة، وتنشيط البيانات في جميع القنوات من منصة بيانات العملاء الخاصة بنا. تستخدم المئات من العلامات التجارية الطموحة Raptor بالفعل لتحقيق معدلات تحويل أعلى، وسير عمل أكثر كفاءة، وتجارب أفضل للمستخدم. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة https://www.raptorservices.com/
Wyng
wyng.com
تساعد Wyng العلامات التجارية على النمو وفهم جمهورها، لتقديم تجارب أكثر صلة. باستخدام Wyng، يمكن للمسوقين بسهولة إنشاء تجارب رقمية تفاعلية تجذب العملاء في اللحظات المناسبة، وتكسب التفضيلات والبيانات الأخرى، وتضفي طابعًا شخصيًا في الوقت الفعلي. سواء كانت التجربة عبارة عن اختبار للبحث عن منتج أو ترويج أو مركز تفضيل - فإن تجارب Wyng تكون دائمًا جيدة التوقيت وسهلة الاستخدام وتقدم قيمة حقيقية للمستهلكين. تخدم Wyng أكثر من 250 علامة تجارية عالمية، بما في ذلك AAA وDisney وEstée Lauder وSony وUnilever، الذين يستخدمون Wyng لدفع عمليات الاشتراك وزيادة المبيعات وتعزيز ثقة المستهلك وتقارب العلامة التجارية.
Xeno
getxeno.com
Xeno عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكّن كبار تجار التجزئة والعلامات التجارية D2C من زيادة المبيعات المتكررة بنسبة 11% من خلال بناء فهم لكل عميل على حدة وإنشاء حملات تسويقية أكثر صلة عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp وFacebook وInstagram. يستخدم المئات من تجار التجزئة مثل Levi's وTommy Hilfiger وForever New وJack & Jones وVero Moda وForest Essentials وKama Ayurveda وTaco Bell وNando's Xeno لزيادة مبيعاتهم في التجارة الإلكترونية والمتاجر.
Vizury
vizury.com
Vizury ، الذي تم إطلاقه في عام 2007 ، هو حل Martech الذي يركز على الأداء يمكّن العلامات التجارية من تحقيق تحويلات أعلى من القمع والاحتفاظ بالعملاء. منذ إنشائها ، كان تركيز خدماتنا الفريدة التي تعتمد على التكنولوجيا دائمًا هو القدرة على إعادة العملاء إلى موقع الويب الخاص بالعلامة التجارية أو تطبيق الهاتف المحمول أو متجر البيع بالتجزئة وتحسين اكتساب العملاء الجديد والاحتفاظ به وولاء العلامة التجارية. بعد إطلاق وتحقيق النطاق العالمي ، تم الحصول على منصة وتجارة Vizury من قبل Affle في عام 2018.
Personizely
personizely.net
Personalizely عبارة عن مجموعة أدوات لتسويق التحويل تُستخدم لتحقيق أقصى استفادة من كل زائر لموقع الويب من خلال جمع معلومات الاتصال الخاصة بهم، وزيادة متوسط قيمة الطلب، وتعزيز المبيعات من خلال النوافذ المنبثقة المستهدفة. إنه يجعل من السهل إنشاء نافذة منبثقة عالية التحويل باستخدام أداة البناء سهلة الاستخدام والتي تمنحك الحرية الكاملة في التصميم. بينما باستخدام أداة تخصيص موقع الويب، يمكنك بسهولة تعديل موقع الويب الخاص بك وفقًا لسجل نشاط الزائر ومصدر الإحالة والموقع الجغرافي والجهاز وقيمة سلة التسوق وسجل الطلبات وغير ذلك الكثير مما يقسم موقع الويب إلى أشكال مختلفة باستخدام محرره المرئي في الموقع.
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk عبارة عن مجموعة أدوات لتحسين التحويل تم إنشاؤها للمسوقين المشغولين. إنه يقدم حلولاً سريعة وسهلة الاستخدام يمكن أن تساعدك على زيادة المبيعات بثلاث طرق: 1. تساعدك النوافذ المنبثقة الذكية للتجارة الإلكترونية على إنشاء قوائمك بشكل أسرع وتقليل التخلي عن عربة التسوق وزيادة مبيعات التجارة الإلكترونية الخاصة بك بشكل لم يسبق له مثيل. 2. تسمح لك ميزات تخصيص موقع الويب بتخصيص رسائل الصفحة المقصودة لموقع الويب والحملة بسهولة لتناسب شرائح المتسوقين للحصول على تجارب أكثر صلة وذات مغزى. 3. يتيح لك اختبار A/B سهل الاستخدام إعداد واختبار ومقارنة أداء النوافذ المنبثقة والصفحة المقصودة المخصصة بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مقارنة رحلات المتسوق الكاملة لقياس التأثير على النتيجة النهائية.
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
نحن نساعد الشركات على زيادة تحويلاتها عبر الإنترنت، مما يسمح بالتجريب دون قيود. ومن خلال نهجنا البسيط وتقنياتنا الرائدة في السوق، نقوم بتعزيز التجارب الرقمية مع التركيز المطلق على العميل في جميع الأوقات. تم إنشاء تقنيتنا في عام 2000، وهي أول حل للاختبار والاستهداف في السوق. نمت المنصة بشكل كبير منذ ذلك الحين، وبسرعة أكبر منذ الاستحواذ على Webtrends Optimize في أغسطس 2018 من قبل شركة Accelerate Group Ltd ومقرها المملكة المتحدة. كل ما نقوم به يركز على تحقيق عائد على استثمارات العميل. ويتم قياس ذلك والإبلاغ عنه في كل اختبار نقوم به. لدينا مجموعة كاملة من أدوات وميزات الاختبار والتحليل والتخصيص. بما في ذلك اختبار AB وABN وMVT وSplit ومحركات الدليل الاجتماعي وتوصيات المنتج وتراكبات نوايا الخروج ومجموعة من الأدوات الأخرى. يتوفر الاختبار من جانب العميل أو الخادم ومجموعة مختارة من مجموعات تطوير البرامج (SDK) لتحسين تطبيقات الهاتف المحمول.
Kameleoon
kameleoon.com
تتيح Kameleoon للعلامات التجارية تحسين منتجاتها وتفاعلاتها الرقمية، مما يوفر حلاً فريدًا للتحسين يجمع بين تجربة الويب وتجربة الميزات وميزات التخصيص المستندة إلى الذكاء الاصطناعي ضمن منصة واحدة متماسكة، تلبي احتياجات الاختبار لجميع الفرق. تم تصميم Kameleoon لدعم مديري المنتجات والمسوقين والمطورين باحتياجاتهم المختلفة في مجال التجارب وإدارة الميزات، وهو يتناسب مع أي مجموعة تقنية، مع أكثر من 50 عملية تكامل ولديه القدرة على إجراء أي تكامل مخصص. باعتبارها منصة موحدة، تعمل Kameleoon على تمكين الفرق من إنشاء التجارب، مما يسمح لهم باستخدام البيانات المستندة إلى الويب للاستهداف والتحليلات والتنشيط في الاختبارات من جانب الخادم، كل ذلك دون الحاجة إلى مطور. متوافق مع HIPAA وGDPR وCCPA، Kameleoon مناسب تمامًا للصناعات شديدة التنظيم مثل الرعاية الصحية والخدمات المصرفية والتأمين. تستخدم أكثر من 1000 شركة متوسطة الحجم ومؤسسية بالفعل منصة Kameleoon الغنية بالميزات والآمنة للاعتماد على بيانات تجريبية عالية الدقة. الفرق في Toyota وProvidence وDirect Line Group وCanada Goose وLoblaw وCerebral تستخدم Kameleoon. قم بزيارة www.kameleoon.com لمعرفة المزيد.
Checkout Champ
checkoutchamp.com
تم تصميم Checkout Champ لزيادة تحويلات المبيعات، وAOV، وCLTV مع أفضل نظام لإدارة الاشتراكات والفوترة على الإطلاق. مع أكثر من 500 عملية تكامل مباشرة، يمكنك الآن إلغاء رسوم تطبيقات الطرف الثالث والسماح لـ Checkout Champ بالقيام بكل العمل. باستخدام منشئ السحب والإفلات البسيط الخاص بنا، يمكنك إنشاء عملية دفع أسرع للتحميل وتدفقات بيع بنقرة واحدة في دقائق يمكن أن تزيد تحويلات مبيعاتك بمقدار 2x-3x على الفور. ومع نظام اختبار تقسيم A/B الخاص بنا، يمكنك تحسين تدفق الدفع الخاص بك حقًا. يمكنك أيضًا بناء واجهة متجرك بالكامل في النظام، مما يمنحك التحكم الكامل وزيادة المبيعات وخفض التكلفة بشكل كبير.
deco.cx
deco.cx
Deco.cx هو منشئ الخبرة لعصر ما بعد الذكاء الاصطناعي على الويب. إنها منصة أمامية شاملة تمكن الشركات من جميع الأحجام من إنشاء تجارب رقمية أصلية وعالية الأداء. Deco.cx هو منشئ الخبرة لعصر ما بعد الذكاء الاصطناعي على الويب. إنها منصة أمامية شاملة تمكن الشركات من جميع الأحجام من إنشاء تجارب رقمية أصلية وعالية الأداء.
Aqurate
aqurate.ai
Aqurate Personalize هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تساعد متاجر التجارة الإلكترونية على تحقيق أقصى استفادة من كل زائر لموقع الويب، وتعزيز التحويلات، وقيمة الطلب (AOV)، والاحتفاظ بالعملاء من خلال توصيات المنتجات المخصصة. تقدم Aqurate توصيات منتجات مستهدفة للغاية لكل زائر للموقع، بناءً على تفاعلاتهم السابقة مع المتجر. يوفر Aqurate عدة أنواع من توصيات المنتجات التي يمكن الوصول إليها بعد دمج متجر التجارة الإلكترونية: البيع المتبادل، والبيع الإضافي، والمشابه، والبدائل، والموصى بها لك، والجديد في المتجر، والشائع الآن، والمزيد. يمكن للعملاء اختيار الصفحات المحددة لعرضهم عليها، لزيادة مؤشرات الأداء الرئيسية التسويقية الخاصة بهم. يمكن عرض توصيات منتجات Aqurate المخصصة على صفحات مختلفة من موقع الويب أو التطبيق أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني وWhatsApp. يعرض تلقائيًا التوصيات حتى لعناصر المنتج المضافة حديثًا. تم دمج Aqurate مع العديد من منصات وأدوات التجارة الإلكترونية، مثل Shopify وMagento وShopware وMailchimp وKlaviyo وما إلى ذلك.
TxtCart
txtcartapp.com
TxtCart موثوق به من قبل أكثر من 3000 متجر من متاجر Shopify وShopify Plus. نحن نقدم لشركات التجارة الإلكترونية القدرة على زيادة المبيعات والعلاقات مع العملاء من خلال التسويق النصي للمحادثة. باستخدام TxtCart، سيتمكن فريقك من تطوير قائمة مشتركين متوافقة، والاستفادة من بيانات Shopify التاريخية لمتجرك لإنشاء حملات تسويقية مستهدفة عبر الرسائل النصية القصيرة، وتقليل عربات التسوق المهجورة، وإجراء محادثات ثنائية الاتجاه مع العملاء لفتح قناة تسويقية جديدة تمامًا لتحقيق عائد استثمار ذي معنى . نحن واثقون جدًا من عروض منتجاتنا لدرجة أننا نضمن عائد استثمار يصل إلى 10 أضعاف أو استعادة أموالك، وهي إحصائية رائدة في الصناعة. نحن فريق بعيد تمامًا يضم أكثر من 20 موظفًا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا وخارجها! نحن شركة تدعم العملاء أولاً، ولكن أكثر من أي شيء آخر، ميزتنا التنافسية هي أننا نركز على النتائج بشكل لا يصدق، بدءًا من ضماناتنا ووصولاً إلى نتائجنا وأسعارنا.
Experro
experro.com
Experro هي منصة التجربة الرقمية المثالية التي يمكنها توفير تجارب تجارة إلكترونية سريعة وشخصية ولا تُنسى لكل زائر. هذه المنصة المُدارة بالكامل قابلة للتركيب بالكامل وتأتي مع نظام إدارة المحتوى بدون رأس، ومنشئ المواقع المرئية، وبحث وتسويق الذكاء الاصطناعي، ومنصة بيانات العملاء، وميزات أتمتة التسويق القادمة. باستخدام Experro، يمكن للعملاء الاستمتاع بتجارب سريعة وجذابة، بينما يمكن لفرق التسويق والتجارة الإلكترونية استخدام أدوات بدون تعليمات برمجية لإطلاق تجارب رقمية جديدة عند الطلب. يمكن للمطورين التركيز على العمل الهادف بدلاً من مجموعات التكنولوجيا المعقدة. إذا كنت ترغب في إنشاء موقع ويب سريع للغاية أو متجر تجارة إلكترونية بدون رأس، فإن Experro هو الحل الذي سيغير قواعد اللعبة الذي تحتاجه.
StoreYa
storeya.com
StoreYa.com عبارة عن منصة رائدة للتجارة الاجتماعية مصممة لاستيراد متاجر الويب تلقائيًا إلى Facebook، مع تخصيصها بالكامل لتناسب ساحة Facebook وشكل ومظهر العلامة التجارية الأصلية.
Hello Retail
helloretail.com
سيعمل برنامج تخصيص التجارة الإلكترونية Hello Retail على زيادة متوسط حجم السلة، وتحويل المزيد من العملاء وزيادة ولاء عملائك. تقوم Hello Retail بتخصيص متجر التجارة الإلكترونية الخاص بك عن طريق عرض المنتج المناسب للعميل المناسب في الوقت المناسب. تقوم Hello Retail بإنشاء تجربة مخصصة من خلال التعرف على السلوك القائم على الذكاء الاصطناعي، مما يؤدي إلى توصيات قوية بالمنتجات والبحث ورسائل البريد الإلكتروني التي ستؤدي إلى زيادة المبيعات المتبادلة لتجارتك الإلكترونية. نهجنا تجاه عملائنا هو أن نجاحك هو نجاحنا، لذلك سيكون لديك خبراء يرافقونك ويديرون حسابك معك
Fresh Relevance
freshrelevance.com
إن Fresh Interest عبارة عن نظام أساسي متعدد الاستخدامات للتخصيص يساعد الشركات التي تعتمد على التجارة على تقديم تجارب معززة للإيرادات عبر مواقع الويب والتطبيقات ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والإعلانات - دون الحاجة إلى خبرة فنية. توفر لك المنصة الوقت وتعزز التحويلات وتتكامل مع مجموعتك التقنية. في المتوسط، يرى العملاء أن 30% من المبيعات عبر الإنترنت تتأثر بالملاءمة الجديدة.
Salesfire
salesfire.co.uk
توفر Salesfire لتجار التجزئة حلولاً ذكية لتحسين رحلة العميل تعتمد على البيانات والتي توجه المتسوقين عبر الإنترنت من خلال مسار الشراء وتحتفظ بهم داخل النظام البيئي. من خلال الاستفادة من رؤى العملاء، تعمل Salesfire على تمكين الشركات من تعزيز المشاركة في الموقع، وتخصيص تجارب المستخدم، وزيادة نمو الإيرادات. بدءًا من جمع بيانات الطرف الأول وحتى التحليلات المتقدمة، تستغل Salesfire قوة الذكاء الاصطناعي لتحديد المزيد من المتسوقين وتعزيز إعادة الاستهداف وتحويل بيانات الزائرين إلى مبيعات.
Prefixbox
prefixbox.com
تعمل حلول AI Search وAI Navigation وAI Recommend وInsights & Experimentation من Prefixbox على تحسين تجربة التسوق لزيادة معدل التحويل والإيرادات. يستخدم Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 أحدث تقنيات البحث لفهم المعنى. من خلال الجمع بين نماذج اللغة المتجهة الكبيرة (LLMs) وتقنية GPT، يمكنها استخلاص القصد من وراء جملة عامة من أجل إرجاع نتائج المنتج ذات الصلة. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗡𝗮𝘃𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 تعمل وحدات المنتجات ذات الصلة والكلمات الرئيسية ذات الصلة والفئات ذات الصلة على زيادة التفاعل ومساعدة المتسوقين على تحسين هدف البحث بنقرة واحدة فقط. يلهم Prefixbox 𝗔𝗜 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗱 المتسوقين لاستكشاف الكتالوج الخاص بك من خلال التوصيات ذات الصلة التي تعزز متوسط قيمة الطلب. يمكن لـ Prefixbox 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 تحسين الحل الخاص بك من خلال مقاييس ثاقبة، واختبارات A/B المتكررة، ودعم خبراء البحث المخصص.
Findify
findify.io
Findify عبارة عن نظام أساسي لتخصيص البحث والاكتشاف، مدعوم بالبيانات والتعلم الآلي. مصمم لمواقع التجارة الإلكترونية لتسريع النمو.
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity هي إحدى الشركات الرائدة في توفير التخصيص الذكي للتجارة الإلكترونية وتوفر الحل الأمثل للشركات سواء B2C أو B2B لزيادة الإيرادات عبر الإنترنت ومتوسط قيمة الطلب ومعدل التحويل عبر الإنترنت وكذلك بناء قاعدة بيانات للعملاء المخلصين. تسمح لك PureClarity بتزويد عملائك بتجربة تسوق عبر الإنترنت مخصصة للغاية وذات صلة من خلال مجموعة واسعة من ميزات تخصيص التجارة الإلكترونية الذكية، مما يحول زوار موقعك عبر الإنترنت إلى عملاء مخلصين. البرنامج متوافق مع جميع منصات التجارة الإلكترونية ويقدم مكونات إضافية/امتدادات لـ Magento 1x و2x وShopify وBigCommerce وX-Cart وWooCommerce وKoomo. يعمل PureClarity بفعالية مع أي كمية من البيانات ويبدأ العمل من اليوم الأول. تبدأ الشركات بشكل عام في رؤية نتائج إيجابية بسرعة. تشتمل ميزات PureClarity على ما يلي: محتوى مخصص - يسمح لك بإنشاء حوار 1-2-1 ذي صلة وجذاب. عرض المحتوى المستهدف والإعلانات ذات الصلة بكل زائر على الإنترنت. حولهم إلى عملاء عائدين ومخلصين من خلال عرض العروض الترويجية والعروض والصور التي يهتمون بها. توصيات ذكية تعرف ما يريده عملاؤك قبل أن يفعلوه. من خلال عرض المنتج المناسب للعملاء في الوقت المناسب في رحلة العميل الخاصة بهم، يمكنك زيادة التحويلات والأرباح عبر الإنترنت. اسمح لمنتجات الذكاء الاصطناعي من PureClarity ببيع المنتجات وبيعها بشكل إضافي في الوقت الفعلي طوال رحلة العميل لزيادة مبيعاتك عبر الإنترنت إلى الحد الأقصى. التخصيص في البحث - نقل عملائك من البحث مباشرة إلى الخروج. يمكنك أن تسهل على العملاء العثور على ما يبحثون عنه بالضبط من خلال عرض توصيات المنتجات المخصصة والمحتوى في الوقت الفعلي أثناء بحثهم في موقعك على الويب وضمن صفحات نتائج البحث. التخصيص داخل البريد الإلكتروني الذي يعيد عملائك إلى مسار مبيعاتك. قم بجذب العملاء مرة أخرى إلى موقع الويب الخاص بك عن طريق تضمين منتجات مصممة خصيصًا لتجربتهم في الموقع. قم بإقناع عملائك بالشراء أو الشراء مرة أخرى أو إعادة زيارة عربة التسوق المهجورة. لماذا لا تقدم حافزًا لإثارة حماستهم حقًا. النوافذ المنبثقة التي تجذب انتباه عملائك! قم بإنشاء نوافذ منبثقة مخصصة ونوافذ منبثقة لالتقاط البريد الإلكتروني لزيادة التفاعل وزيادة معدل التحويل عبر الإنترنت. رؤى وتحليلات تفهم القيمة والقوة الشرائية المحتملة لكل عميل من عملائك. يمكنك الحصول على رؤية كاملة لسلوكيات الزائرين وشرائح العملاء وأداء الحملة واكتشاف كيفية تعظيم إمكانات مواقع الويب الخاصة بك لزيادة الإيرادات.
Tagshop
tagshop.ai
Taghop عبارة عن منصة للتجارة الاجتماعية ومحتوى ينشئه المستخدمون للتسوق ومنصة تسوق مرئية لعلامات التجارة الإلكترونية والمتاجر عبر الإنترنت لتنشيط المحتوى الذي ينشئه المستخدمون أو المحتوى الاجتماعي للعلامات التجارية عن طريق وضع علامات على المنتجات ونشر المعارض القابلة للتسوق على موقع الويب الخاص بهم لزيادة معدل التحويل وزيادة المبيعات وبناء مواقع التواصل الاجتماعي. الثقة والمشاركة وتجارب التسوق السلسة.
CommentSold
try.commentsold.com
تعد شركة CommentSold الشركة الرائدة في أمريكا الشمالية في مجال تكنولوجيا البيع المباشر، مع أكثر من 4000 بائع تجزئة، وأكثر من 150 مليون منتج مباع، و3.5 مليار دولار أمريكي في إجمالي القيمة الإجمالية مدى الحياة. تستمر تقنية CommentSold في تزويد الشركات بجميع أحجامها بأفضل الحلول في فئتها لتقديم تجارب تجارة فيديو حية جذابة. من خلال الحلول الشاملة لأنظمة نقاط البيع، وتحسين المستودعات، والبيع المباشر، وأتمتة التسويق، وتطبيقات التسوق، ومتاجر الويب، تقدم شركة CommentSold كل ما تحتاجه الشركات لتزدهر عبر الإنترنت.
Okkular.io
okkular.io
تساعد Okkular's Tag-Gen تجار التجزئة في مجال الأزياء والأثاث من خلال إنشاء عملية تسويق سلسة، مما يتيح اكتشاف المنتج بكفاءة وإعداد المنتج عبر الإنترنت. يساعد حل Okkular Tag-Gen على أتمتة عملية وضع علامات على المنتج باستخدام أحدث تقنيات التعلم العميق. يقترح حلنا العلامات ذات الصلة بناءً على صور منتج علامتك التجارية.
Black Crow AI
blackcrow.ai
يساعد Black Crow AI الشركات من جميع الأحجام على تحسين الربحية من خلال قوة التنبؤ المستفادة آليًا. نحن نعمل على تمكين نمو العلامة التجارية للتجارة الإلكترونية من خلال الكشف عن القيمة المخفية في بيانات العملاء التي تمتلكها بالفعل.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai هي واحدة من أولى منصات الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة في العالم والتي تمكن المؤسسات الكبيرة حول العالم من بناء مجموعة واسعة من التطبيقات التي تدعم الذكاء الاصطناعي عبر سير العمل والوظائف. يقدم Vue.ai قيمة على عكس أي حل نقطي آخر يجمع بين بيانات الصور والفيديو والنص من جميع أنحاء المؤسسة، ويفك تشفيرها باستخدام مجموعة الذكاء الاصطناعي الخاصة به، مما يمكّن الذكاء من التغذية عبر المؤسسة لاتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. من خلال مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات الجاهزة للاستخدام، والأدوات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية، والأدوات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة، تتيح Vue.ai لفرق التسويق والمنتجات والأعمال والتكنولوجيا تحقيق تأثير كبير الحجم على نمو الإيرادات والكفاءة وخفض التكلفة . يتم نشر Vue.ai حاليًا في العديد من الصناعات، بما في ذلك البيع بالتجزئة والمالية والتأمين والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية. Vue.ai هي علامة تجارية لشركة Mad Street Den أسسها Ashwini Asokan وAnand Chandrasekaran.
AX Semantics
ax-semantics.com
تقدم AX Semantics برنامجًا قابلاً للتطوير لأتمتة نصوص التجارة الإلكترونية يعالج التحديات التي تواجهها فرق المحتوى في شركات التجارة الإلكترونية اليوم. ونظرًا لأن البرنامج يعتمد على تحويل البيانات إلى نص، فإن التكنولوجيا تساعد شركات التجارة الإلكترونية على إنشاء أوصاف متسقة ودقيقة للمنتجات على نطاق واسع وبما يصل إلى 110 لغة في عالم أدوات إنشاء محتوى التعلم الآلي (ML). كيف جاء هذا: قامت شركة AX Semantics ذات مرة بتعيين كتاب لإنتاج صفحة من المحتوى مقابل 150 يورو. أدى التعهيد الجماعي إلى خفض التكاليف بينما ارتفعت الحاجة إلى المحتوى بشكل كبير. وأدركت الشركات أيضًا أن عليها التنافس في الاقتصاد العالمي، وليس على المستوى الإقليمي فقط. بعد مرور عقد من الزمن تقريبًا على رحلتنا، أصبح من الواضح أننا بحاجة إلى طريقة لجعل إنشاء المحتوى أسرع وأفضل وأكثر فعالية من حيث التكلفة. ونتيجة لذلك، قمنا ببناء منتج يتعامل بسهولة مع كميات هائلة من إنشاء المحتوى. يقوم برنامجنا بإنشاء محتوى لا يمكن تمييزه تقريبًا عن محتوى الكاتب البشري. نحن نعتبر أنفسنا شركة كاتبة، مدعومة بالبيانات والعلوم. تتيح خدمتنا القائمة على الاشتراك (التي تبدأ من 899 يورو شهريًا) للمستخدمين الوصول إلى تقنية NLG التي تتيح لهم أتمتة إنشاء المحتوى. برنامجنا ليس "صندوقًا أسود" يقوم بإنشاء المحتوى تلقائيًا. وبدلاً من ذلك، فهو يسمح بإنشاء المحتوى بما يصل إلى 110 لغة. باستخدام AX Semantics، يمكن للشركات إعداد سير عمل المحتوى لفرق المحتوى والمترجمين على حد سواء، والاستفادة من فوائد التعلم الآلي (ML). يتم استخدام البرنامج بشكل فعال للغاية في التجارة الإلكترونية في جميع الأسواق لإنشاء أوصاف المنتجات، وطباعة الكتالوجات، وبطاقات الأسعار، والمزيد. ومع ذلك، مع استمرار تطور السوق والحاجة إلى المحتوى وسير العمل القائم على الذكاء الاصطناعي، فإن التطبيقات العملية للبرنامج لا حصر لها.
Loop54
loop54.com
يتم تشغيل البحث والتخصيص في موقع التجارة الإلكترونية Loop54s بواسطة الذكاء الاصطناعي الخاص. يقوم Loop54 AI بتخصيص البحث في موقعك والتنقل بين الفئات، بحيث يختبر كل زائر النتائج ذات الصلة. في حين أن معظم أدوات التخصيص تتطلب أشهرًا من جمع البيانات، فإن Loop54 يستخدم مجموعات صغيرة من البيانات للقيام بعمل آلاف القواعد. يتيح لك تخصيص تجربة المستخدم تلقائيًا وبسرعة. البحث في الموقع حوّل مربع البحث الخاص بك إلى مساعد مبيعات مفيد - دون الحاجة إلى تحريك الماوس فوقه. - التخصيص التنبؤي - الإكمال التلقائي - تعلم كلمات جديدة - التدقيق الإملائي - الترتيب والفرز الآلي - البحث في المحتوى - الجوانب الديناميكية - النتائج ذات الصلة يزيد بحثنا من معدل AOV ومعدل التحويل بنسبة 30٪ في المتوسط. بعض العملاء الذين نعمل معهم هم Not On The High Street وWebhallen وOffice Depot وغيرهم.
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box هو حل للبحث عن المنتجات واكتشافها مناسب لأي منصة للتجارة الإلكترونية. يبدأ سحر Luigi's Box بلوحات معلومات تحليلية تفصيلية توفر لك جميع المعلومات ذات الصلة حول أداء عناصر البحث والتنقل على موقعك. تعرف على المزيد حول أداء النظام الأساسي الخاص بك وتأكد من الحصول على أفضل النتائج بفضل البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتوصية وقائمة المنتجات. امنح زوار موقعك الأدوات المثالية لاكتشاف منتجاتك بأكبر قدر ممكن من الكفاءة. Luigi's Box هو برنامج ستستمتع أنت وعملاؤك باستخدامه.
Segmentify
segmentify.com
Segmentify عبارة عن منصة تخصيص مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد شركات التجارة الإلكترونية على تحسين تجارب العملاء وزيادة التحويلات. تعمل حلول النمو على تعزيز التحويلات والاحتفاظ من خلال التوصيات المخصصة وحملات المشاركة واستراتيجيات زيادة المبيعات. البحث والاكتشاف يعزز التسوق من خلال البحث المخصص والتصفية الديناميكية واكتشاف المنتج. يعمل تسويق القنوات على تحفيز التفاعل المجزأ متعدد القنوات عبر البريد الإلكتروني والإشعارات الفورية. Segmentify عبارة عن منصة لمشاركة العملاء تساعد على تبسيط رحلة نمو التجارة الإلكترونية من خلال مساعدتك على اكتشاف كيفية زيادة القيمة الدائمة للعميل. ولتحقيق ذلك، تقدم Segmentify مجموعة من الميزات، بما في ذلك حلول التخصيص مثل التوصية والمشاركة والحزم الديناميكية؛ حلول بيانات العملاء بما في ذلك التجزئة وملفات تعريف العملاء؛ حلول التسويق عبر القنوات مثل البريد الإلكتروني والرسائل الفورية وحلول التجارة مثل مربع البحث والبحث والمزيد.
edrone
edrone.me
edrone، سحابة التجارة الإلكترونية المستقلة، هي أول إدارة علاقات عملاء إلكترونية مصممة للتجارة الإلكترونية. توفر edrone حلولاً متقدمة لأتمتة التسويق، استنادًا إلى خوارزمياتها، والتي تتميز بسهولة التثبيت (Plug'n'Play). هدف edrone هو المساعدة في فهم سلوك العملاء (ذكاء العملاء) وإشراكهم (أتمتة التسويق) من خلال سحابة تسويق التجارة الإلكترونية الشاملة. يتكون النظام من قسمين: التعلم والمشاركة. تعلم: الإحصائيات المتقدمة وتجزئة RFM وعرض تفصيلي لكل عميل (حتى مع إحصائيات الوسائط الاجتماعية). المشاركة: 20 سيناريوهات جاهزة للإرسال، بما في ذلك استعادة البطاقات المهجورة وإرسال التوصيات وزيادة الإيرادات من خلال البيع المتبادل استنادًا إلى خوارزميات ذكاء العملاء لدينا. تعد آلة التسويق أكثر من مجرد إطار توصية بسيط: فهي تجعل فكرة شريحة واحدة سهلة التنفيذ في كل تجارة إلكترونية.
Relewise
relewise.com
دعنا نصل إلى إمكانات التخصيص الخاصة بك في Relewise، نحن نقدم لعملائنا الميزة التنافسية للتخصيص الحقيقي، حتى يتمكنوا من تقديم تجارب مستخدم فريدة من نوعها. نريد أن يصل عملك إلى إمكانات التخصيص، ونريد مساعدتك على طول الطريق. نتائج مخصصة بسرعة فائقة نحن نقدم منصة تخصيص تتمتع بقدرة متميزة على تقديم نتائج بحث وتوصيات مخصصة. استنادًا إلى سلوك المستخدم في الوقت الفعلي، تتكيف منصتنا مع اهتمامات المستخدم وإجراءاته الفريدة وتوفر نتائج ممتازة بسرعة مذهلة. والنتيجة هي تجارب مستخدم رائعة، وتستفيد شركات التجارة الإلكترونية من قدرة المنصة الفائقة على التكيف، والتكامل المرن، والمحرك فائق السرعة، والتعلم الآلي. ابحث في المنتجات والمتغيرات والفئات والمحتوى، وقدم توصيات مخصصة للمنتج، وقم بتخصيص ترتيب الفرز عند تصفح الفئات والمشغلات على سبيل المثال. لأتمتة التسويق. يدعم Relewise الملايين من المنتجات والمتغيرات، حيث يتم الاحتفاظ بجميع البيانات، وحيث يتم تحليل البيانات واستخدامها في الوقت الفعلي دون أي تأخير. كل شيء يعمل بسلاسة في كل من B2C وB2B. علاوة على ذلك، فإن Relewise يحتضن B2B بشكل كامل مع ميزات مستهدفة مثل دعم التخصيص في التشكيلات الخاصة بالعميل، وتقسيم العملاء، وحسابات العملاء (والسلال) متعددة المستخدمين. لا يوجد هواء ساخن، والكثير من الحديث الصريح، ولا توجد لحظة مملة أبدًا. نحن نؤمن بأن العلاقات العظيمة هي كل شيء وأن الحوار الرائع هو المكان الذي يبدأ فيه. لهذا السبب يتغير منتجنا مع احتياجات عملائنا ولماذا نحن جادون للغاية في تقديم أعلى جودة للمنتج وخدمة تتجاوز الحدود. الثقة هي أقوى عملتنا، ونحن نعدك بأن نقدم لك كل الحديث الصادق وعدم تقديم عروض ترويجية ساخنة. ونعد أيضًا بإبقاء الأمور مثيرة للاهتمام - فنحن مدفوعون برغبة لا تنتهي أبدًا في استكشاف وتطوير شيء أفضل مما هو عليه الآن.
MoEngage
moengage.com
MoEngage عبارة عن منصة لمشاركة العملاء عبر القنوات مصممة للمسوقين وأصحاب المنتجات الذين يقدرون سرعة الحركة على التعقيد المرهق. نحن نساعد العلامات التجارية الاستهلاكية على التكيف بسرعة مع توقعات العملاء المتطورة من خلال الرؤى في الوقت الفعلي والاتصالات المخصصة عبر القنوات. تحظى MoEngage بثقة أكثر من 1200 علامة تجارية استهلاكية عالمية، بما في ذلك Soundcloud وCiti وMcAfee و7-Eleven وSamsung وFlipkart وDomino’s وNestle وDeutsche Telekom وAirtel. من خلال مكاتبها في عشرة بلدان، تحظى MoEngage بدعم من Goldman Sachs Asset Management، وB Capital، وSteadview Capital، وMultiples Private Equity، وEight Roads، وF-Prime Capital، وMatrix Partners، وVentureast، وHelion Ventures. وصف المنتج: * التسويق عبر القنوات قم بتقسيم عملائك والتفاعل معهم في الوقت الفعلي عبر قناتهم المفضلة في الوقت المفضل لديهم بناءً على تصرفاتهم وسلوكهم وسماتهم وتفضيلاتهم. يتيح لك MoEngage إشراك عملائك من خلال إحدى عشرة قناة عبر موقع الويب الخاص بك والبريد الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp ووسائل التواصل الاجتماعي. * رؤى العملاء قم بإحضار بيانات عملائك إلى MoEngage واستفد من Sherpa، محرك الذكاء الاصطناعي لدينا، للحصول على رؤى حول سلوك العملاء وتفضيلاتهم. قم بتقسيم العملاء وإشراكهم بسهولة من لوحة تحكم واحدة. فقط بضع نقرات، وستكون جاهزًا! * تخصيص الويب والتطبيقات أسعد زوار موقعك على الويب وتطبيقك بمحتوى وعروض وتوصيات مخصصة بناءً على تفضيلاتهم وإعجاباتهم ومراحل رحلتهم وأسلوب حياتهم. * تنبيهات المعاملات في الوقت الحقيقي يوفر MoEngage Inform بنية تحتية موحدة لإدارة التنبيهات المهمة عبر القنوات والموردين باستخدام واجهة برمجة تطبيقات واحدة.
Moosend
moosend.com
Moosend هو برنامج قوي لأتمتة التسويق عبر البريد الإلكتروني مع ميزات عالمية المستوى وتدفقات أتمتة حديثة وأدوات إنشاء عملاء محتملين تساعدك على تنمية أعمالك من اليوم الأول مع الحفاظ على واجهة مستخدم شاملة حائزة على جوائز. . -إرسال حملات تسويق عبر البريد الإلكتروني قم بإنشاء حملات بريد إلكتروني احترافية وجميلة للتفاعل مع جمهورك مثل المحترفين. - إدارة جمهورك أرسل البريد الإلكتروني المناسب إلى الجمهور المناسب باستخدام ميزات التقسيم المتقدمة لدينا، وقم بالتنظيم باستخدام علامات المشتركين، وتقليل عمليات إلغاء الاشتراك. - تنمية جمهورك قم بإنشاء وإطلاق وتحسين الصفحات المقصودة ونماذج الاشتراك المذهلة، كل ذلك باستخدام أداة واحدة. - أتمتة عملية التسويق الخاصة بك قم بأتمتة المهام المتكررة، وقم بإنشاء تجارب رقمية شخصية مبهجة لعملائك. - تتبع جهودك قم بقياس نجاحك التسويقي واجمع بيانات قوية لاتخاذ قرارات أفضل. يمكنك تجربة Moosend's مجانًا وتجربة جميع ميزات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات مجانًا! ليست هناك حاجة لبطاقة الائتمان. ابدأ بمبلغ منخفض يصل إلى 9 دولارات شهريًا أو اتصل بفريق المبيعات لدينا لإنشاء خطة مخصصة لدعم احتياجات عملك. انسخ الروابط التالية والصقه في متصفحك من أجل: -جرب Moosend مجانًا: https://moosend.com/register/ -احصل على عرض أسعار مخصص: https://moosend.com/contact-us/sales/
Omnichat
omnichat.ai
توفر Omnichat حلول تجارة الدردشة الاحترافية لمجموعة واسعة من تجار التجزئة في هونغ كونغ وتايوان وسنغافورة وماليزيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ. باعتبارنا المزود الرسمي لحلول WhatsApp Business والشريك الرسمي لـ Meta وLINE، فإننا نقدم حلول أعمال متقدمة عبر قنوات المراسلة الاجتماعية (WhatsApp وFacebook وInstagram وLINE والدردشة المباشرة على موقع الويب) مع تعزيز الكفاءة وتحليل سلوك المستخدم وبالتالي تطوير استراتيجية تجديد النشاط التسويقي. من خلال مهمة إطلاق العنان لإمكانات تجارة الدردشة من خلال مراسلة قناة Omni، وأتمتة التسويق، وتجارة التجزئة عبر الإنترنت أو دون اتصال بالإنترنت، ومنصة بيانات العملاء الاجتماعية، و"Omni AI" التي تتكامل مع ChatGPT بالإضافة إلى كتالوج WhatsApp والدفع، تعمل Omnichat على تجهيز الشركات لتوفير رحلة سلسة للعملاء من أجل اغتنام الفرص الناشئة عن بيئة البيع بالتجزئة متعددة القنوات. يمكن لميزة المبيعات عبر الإنترنت والدمج دون الاتصال بالإنترنت توجيه الزائرين بسهولة من القنوات عبر الإنترنت إلى مندوبي المبيعات في المتاجر الفعلية للمتابعة، وتسهيل التحويلات وتتبع الإيرادات عبر الإنترنت وغير متصل. من خلال الاستفادة من ChatGPT، يعمل برنامج الدردشة الآلي "Omni AI" الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي كمساعد رقمي لتجار التجزئة للتعامل مع استفسارات العملاء والتوصية بالمنتجات وتسهيل تخطيط الحملات التسويقية. يسمح تطبيق WhatsApp Catalog and Payment لتجار التجزئة بإكمال رحلة العميل على WhatsApp، بدءًا من تصفح المنتجات، والتواصل مع المبيعات المعينة، وحتى إجراء عمليات الشراء، وتقصير عملية اتخاذ القرار وتسريع عملية الشراء للعملاء بالإضافة إلى تحقيق دخل فوري للتجار. من خلال تحقيق نمو في الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) بنسبة 300% على أساس سنوي في السنوات الثلاث الماضية على التوالي، تقوم Omnichat بتمكين أكثر من 5000 شركة للبيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، بما في ذلك Watsons وFortress وSasa Cosmetic وLukfook Jewellery وLVMH Group وMannings وSwire Resources وOSIM، Logitech وTimberland وTom Lee Music وVita Green والدوائر الحكومية.
Beamer
getbeamer.com
Beamer هي أداة تواصل مع العملاء لإصدارات المنتجات التي تفتح اتصالاً ثنائي الاتجاه مباشرة من تطبيقك للوصول بسهولة إلى عملائك والتفاعل معهم والاستماع إليهم.
Storyly
storyly.io
Storyly عبارة عن منصة لمشاركة المستخدم لتضمين القصص - تنسيق المحتوى بملء الشاشة والتفاعلية والأكثر جاذبية اليوم - في تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب. تعمل Storyly Stories على تمكين استراتيجيات التسويق للعلامات التجارية للهواتف المحمولة من خلال تمكينها من التفاعل مع جمهورها خارج حدود شاشة الهاتف المحمول وإنشاء تجارب جذابة دون أي جهود تطوير بعد التكامل. تحظى Storyly بثقة أكثر من 300 علامة تجارية في أكثر من 40 دولة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، Domino’s Pizza، الخطوط الجوية التركية، United Airlines، McDonald’s، New Look، Decathlon، Swisscom، Footasylum، Heetch، SoulCycle، وBirbank. توفر Storyly Stories، بطبيعتها، لتطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب فرصة لتوصيل أي رسالة بطريقة جذابة ومألوفة وتفاعلية وليست تطفلية. بفضل الاستوديو ولوحة التحكم البديهية، تجعل Storyly أيضًا إنشاء محتوى جذاب يناسب أسلوب وتصميم أي تطبيق جوال وموقع ويب دون عناء. وهذا ما يجعل Storyly Stories أكثر من مجرد دائرة - حيث تقدم عالمًا لا حدود له من الإبداع والتفاعل والتواصل.
Releva
releva.ai
Releva هو حل أتمتة الكل في واحد لنمو التجارة الإلكترونية. توفر الشركة منصة لأتمتة التسويق تعمل على تخصيص موقع الويب والقنوات المتعددة لزيادة معدلات التحويل ومتوسط قيم الطلبات وقيم عمر العميل وتؤدي إلى نمو الإيرادات مع عائد استثمار مذهل. لوسي، الذكاء الاصطناعي لشركة Releva، وهي تقنية مشابهة لدردشة GPT، تجيب على أهم أسئلة المبيعات والتسويق مثل ما يريده كل مستخدم؛ عندما يريدون ذلك؛ ما هو النطاق السعري المقبول؟ ما هي القناة الرقمية المفضلة وما هو الإبداع والسرد الذي يتردد صداه مع كل مستخدم. تتمثل مهمة Releva في إنشاء تجارب مستخدم مشابهة لتلك التي يمكن الحصول عليها فقط في متجر محلي صغير. نحن نفعل ذلك من خلال تحسين التخصيص من خلال المشاركة الأخلاقية الشاملة بين العلامات التجارية وعملائها. تتكامل Releva بعمق مع كل متجر للتجارة الإلكترونية وجميع القنوات الرقمية التي تعمل على زيادة حركة المرور وزيادة التحويلات. تحقق المنصة باستمرار زيادة في الإيرادات بنسبة 20%+ بالإضافة إلى عائد استثمار مذهل يصل إلى 51x+.
Justuno
justuno.com
تتضمن مجموعة أدوات التحويل من Justuno التقاط العملاء المحتملين (الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني)، وعروض الخروج، والتخلي عن عربة التسوق، واللافتات، وتوصيات المنتجات، والمزيد لإنشاء رحلة تحويل نهائية تقدم الرسالة الصحيحة إلى المتسوق المناسب في الوقت المناسب. - جمع المزيد من البيانات الصفرية وبيانات الطرف الأول ودفعها إلى أدوات التسويق الحالية لديك (لدينا أكثر من 100 عملية تكامل والعدد في ازدياد) - التقاط العملاء المحتملين عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة الرائدة في الصناعة (في خطوتين، النقر على النص، والمزيد) لتحقيق النمو الأمثل - أكثر من 80 قاعدة استهداف متقدمة بما في ذلك الاستهداف الجغرافي (وصولاً إلى الرمز البريدي)، ونية الخروج، ومحتويات سلة التسوق، ومصدر حركة المرور، والمزيد - تشغيل اختبارات A/B لتحسين الحملات - استخدم توصيات المنتج في أي مكان على موقعك بما في ذلك عمليات البيع الإضافية، عمليات البيع المتبادل، والأكثر مبيعًا، والتصفحات الحديثة، والمزيد - قم بالوصول إلى مكتبة النماذج المعدة مسبقًا لأكثر من 200 تصميم من الشركاء الرائدين في الصناعة ومن أنفسنا للبدء على الفور. هل تبحث عن المزيد؟ - زيادة متوسط قيمة الطلب: من خلال لافتات الشحن الديناميكية، والتوصيات داخل عربة التسوق/الخروج، والمزيد - مراقبة الأداء في الوقت الفعلي: تكشف لوحة معلومات تحليلات Justuno عن رؤى قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي للحفاظ على حملاتك في أفضل حالاتها - تنمية قوائم البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة: تتيح لك عمليات تكامل Justuno مع الرسائل القصيرة وESPs الرائدة في الصناعة دفع اشتراكات البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة في وقت واحد إلى منصاتك بالإضافة إلى إنشاء نماذج عملاء محتملين من خطوتين، واستخدام عمليات الاشتراك في النقر للنص على الهاتف المحمول، والمزيد - إنشاء هاتف محمول تجارب ودية: قم بتحويل المزيد من زوار موقع الويب للجوال الخاص بك من خلال عروض ترويجية محسنة للجوال تلتزم بأفضل ممارسات Google - عائد استثمار محسّن للوسائط المدفوعة: تعمل ميزات Justuno's Audience Sync على مزامنة قوائم المشتركين لديك كل ساعة لإعادة الاستهداف والتنقيب المحدث لتحقيق أقصى قدر من أداء الحملة - الحقول المخفية: جمع معلومات إضافية من الزائرين مثل معلومات UTM، وعنوان IP، وعنوان URL الأول الذي تم الوصول إليه، ورمز القسيمة المستخدم، وما إلى ذلك). ادمج هذا مع عمليات الاشتراك للحصول على أقصى قدر من التخصيص في التدفقات الآلية. - هل تبحث عن حل لمتجرك مقطوعة الرأس؟ يدعم Justuno مواقع الويب بدون رأس للعلامات التجارية التي تحتاج إلى إنشاء تجربة أمامية نهائية. اتصل بنا للحصول على التفاصيل!
VWO
vwo.com
يعد تشغيل برنامج تجريبي أمرًا صعبًا. سواء كان هدفك هو تعزيز تحويل موقع الويب أو تحسين تجربة المستخدم، فهناك الكثير الذي يتعين عليك القيام به لتصحيح الأمور. ولهذا السبب تتطلع الآلاف من العلامات التجارية الرائدة عالميًا مثل WMG وeBay وUbisoft وQualicorp وغيرها إلى VWO لتشغيل وتوسيع نطاق تجاربها الرقمية. VWO هي المنصة الرائدة عالميًا لاختبار الويب وتحسين التحويل، والتي تمكن الشركات المتنامية من تحسين تجربة الويب الخاصة بها عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى، لتقديم تجربة فريدة من نوعها. جمع رؤى المستخدم، وتحديد أولويات الفرضيات، وتخطيط خارطة طريق، وإجراء الاختبارات، وتحليل النتائج - يتيح لك VWO تغطية الـ 9 ياردات بأكملها. تم تصميم VWO بعناية لسهولة التجربة. يمكنك بدء الاختبار في غضون دقائق دون أي مساعدة من قسم تكنولوجيا المعلومات. مع الشهادات بما في ذلك BS وISO، فإن VWO متوافقة تمامًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وتوفر أمانًا قويًا حسب التصميم والافتراضي. بفضل الدعم الرائد في الصناعة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومعدل رضا العملاء بنسبة 98%، وخدمة مليار طلب يوميًا مع ضمان وقت تشغيل بنسبة 100% - تم تصميم VWO للمؤسسات! تتضمن قاعدة عملاء VWO العالمية علامات تجارية مثل Vodafone، وSamsung، وToyota، وeBay، وقد ساعدت أكثر من 4500 علامة تجارية حول العالم في إجراء أكثر من 600000 تجربة حتى الآن.
Brevo
brevo.com
في مشهد الأعمال التنافسي اليوم، يعد تقديم خدمة عملاء استثنائية أمرًا بالغ الأهمية لبناء علامة تجارية مزدهرة. مع تطبيق Conversations by Brevo، يمكنك الارتقاء بدعم عملائك إلى آفاق جديدة مع تعزيز المبيعات وتنمية علاقات دائمة مع العملاء. تعمل منصتنا القوية والمتكاملة على تمكين فريقك من تقديم دعم رفيع المستوى وتبسيط عمليات خدمة العملاء لديك. الحديث الحقيقي، في الوقت الحقيقي تدمج المحادثات البريد الإلكتروني والدردشة المباشرة وقنوات التواصل الاجتماعي مثل Facebook وWhatsApp وInstagram. لا مزيد من خلط علامات التبويب أو النسخ واللصق. مركزية جميع تفاعلات العملاء في موجز واحد مناسب. تحويل الزوار إلى عملاء وإطلاق العنان لنمو الإيرادات قم بإشراك العملاء المحتملين من خلال أداة الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة الخاصة بنا، مما يضمن قيامهم بالتحويل قبل مغادرة موقعك. الاحتفاظ بالعملاء الحاليين ورعايتهم لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات في المشهد التنافسي الحالي. الكفاءة في متناول يدك يمكنك توفير الوقت باستخدام الردود الجاهزة التي تتميز بمتغيرات حديثة. أنشئ مركز مساعدة شاملاً لمعالجة الأسئلة الشائعة وتقليل الاستفسارات المتكررة. استفد من أدوات الخدمة الذاتية والأتمتة لإجراء محادثات أكثر فائدة. استخدم تطبيق الهاتف المحمول Brevo Conversations لنظام Android أو iOS أثناء التنقل. التكامل السلس وتوحيد البيانات تتكامل المحادثات التي تقدمها Brevo بسلاسة عبر منتجات Brevo وخارجها، مما يوفر لك مركزًا موحدًا لقيادة العملاء. قم بإدارة مسارات التسويق الخاصة بك بسهولة والمزيد من خلال عمليات التكامل العميقة مع WordPress وShopify وWooCommerce وغيرها. قم بتبسيط عمليات الشحن والإرجاع والمراجعات وبرامج الولاء ووظائف الأعمال الأساسية الأخرى. احصل على رؤية شاملة لكل عميل من خلال جمع ودمج كافة البيانات ذات الصلة في مكان واحد. انضم إلى أكثر من 500000 شركة اختارت Brevo واستمتع بتجربة قوة وبساطة المحادثات التي تقدمها Brevo. سواء كنت شركة صغيرة أو مؤسسة، فقد قمنا بتصميم خطط مصممة لتلبية احتياجاتك.
Searchspring
searchspring.net
يعد Searchspring أحد حلول التجارة الإلكترونية الأصلية والأكثر ثقة. على مدار الـ 16 عامًا الماضية، طورت Searchspring مجموعة كاملة من منتجات التجارة الإلكترونية لمساعدة المتاجر عبر الإنترنت على تقديم تجربة المتسوق المثالية من خلال البحث والترويج والتخصيص وإعداد التقارير. يضمن فريق خبراء التجارة الإلكترونية في Searchspring التكامل الكامل مع الإعداد الشخصي والدعم المستمر من فريق نجاح العملاء الحائز على جوائز. نظرًا لأن منصة البحث والتجارة والتخصيص رقم 1 التي تم تصميمها خصيصًا للتجارة الإلكترونية، فإن Searchspring تقدم المنتج المناسب للشخص المناسب في الوقت المناسب. عملاء مثل Chubbies وPura Vida وMoen وFabletics وPeet’s Coffee وSKIMS وWest Elm وSpecialized وWildfang وRipcurl يثقون في Searchspring للمساعدة في زيادة حجم سلة التسوق والتحويلات والعملاء المتكررين.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا ولندن والمملكة المتحدة وسيدني بأستراليا. .
MyAlice
myalice.ai
أداة تواصل العملاء الشاملة للعلامات التجارية النشطة اجتماعيًا Shopify وWooCommerce. الاجتماعية هي التجارة الإلكترونية الجديدة. يتعامل العملاء الآن مع علامتك التجارية كإنسان ويريدون الدردشة معك عبر قنوات متعددة. لذلك، أنشأنا الطريقة الحديثة للبيع والدعم عبر وسائط الدعم من خلال المحادثات. أطلق العنان للتجارة الاجتماعية لعلامتك التجارية الإلكترونية في خمس خطوات سهلة لتنمية أعمالك، وبناء علاقات حقيقية مع العملاء، وقضاء وقت أقل في إغلاق الطلبات. 1. الدعم والبيع من صندوق بريد واحد، مثلك، نحن نكره أيضًا التبديل بين عدد لا يحصى من تطبيقات التواصل الاجتماعي ومواقع الويب والمتاجر. لذا، يمكنك إدارة جميع قنواتك الاجتماعية والدردشة المباشرة وطلبات التجارة الإلكترونية من صندوق بريد وارد مشترك واحد. 2. إدارة طلبات التجارة الإلكترونية الخاصة بك عرض المخزون الخاص بك والبحث فيه، وإنشاء الطلبات أو تحديثها، ومشاركة صور المنتج، وعرض تفاصيل العملاء - كل ذلك دون مغادرة صندوق الوارد الخاص بك. 3. توفير الوقت والموارد المتعلقة بالدعم انشر روبوتات الدردشة بدون تعليمات برمجية في دقائق لتوفير ساعات الدعم والرد التلقائي على الاستفسارات الشائعة وأتمتة المحادثات بلغات متعددة. 4. تعاون مع زملائك في الفريق احصل على أداة متكاملة لإصدار التذاكر للتعيين تلقائيًا وإعادة تعيين الأعضاء وإنشاء ردود جاهزة وإضافة علامات وترك ملاحظات لدعم العملاء بالطريقة المشتركة. 5. اتخذ قرارات أفضل دون أن تحاول حتى = أنشئ تقارير تلقائية عن المستخدمين والمبيعات وكفاءة الوكيل وتقييمات العملاء لاتخاذ قرارات أفضل لفريقك. TLDR: يقدم MyAlice كل ما تحتاجه أعمال التجارة الإلكترونية - قنوات التواصل الاجتماعي، والدردشة المباشرة، وروبوتات الدردشة، ومخزون المتجر، وبوابة الدفع، وتطبيق الهاتف المحمول - كل ذلك تحت نظام أساسي واحد حتى تتمكن من البيع والدعم أثناء التنقل. في أي وقت. في أي مكان. يتكامل مع متجر WooCommerce أو Shopify الخاص بك، وموقع الويب، وتطبيق الهاتف المحمول، والقنوات الاجتماعية الشهيرة مثل Facebook، وMessenger، وInstagram، وWhatsApp، وViber، وTelegram، وLine. قم بالتسجيل للحصول على حساب مجاني اليوم أو احصل على مساعدة في الترحيل للتبديل من Gorgias وDelightchat وRichpanel وeDesk وFreshdesk.
Intellimize
intellimize.com
Intellimize عبارة عن منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ومتخصصة في تخصيص موقع الويب وتحسين معدل التحويل. فهو يوفر للمسوقين مساحة متعددة الوظائف لاختبار تجارب مواقع الويب الخاصة بهم وتحسينها وتخصيصها. تمتلك المنصة القدرة على تشغيل عدد غير محدود من الاختلافات، وبالتالي تسهيل الاختبار السريع للمفاهيم والأفكار الجديدة. باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية، فإنه يقدم أيضًا حلولاً لمشكلة الكاتب من خلال تقديم اقتراحات النسخ. إن أعظم قوة في Intellimize هي قدرته على تقديم تخصيصات 1:1 باستخدام تحسين الذكاء الاصطناعي. يعرض اختلافات فريدة من مواقع الويب لكل زائر بناءً على سلوكه وتفضيلاته الفردية، وبالتالي تخصيص تجربة المستخدم دون الحاجة إلى بيانات الطرف الأول أو طرف ثالث. تدعم منصة Intellimize مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، SaaS والتجارة الإلكترونية. . ويمكن استخدامه لاختبار A/B، وتحسين الصفحة المقصودة، والتخصيص المحدد لعمليات التجارة الإلكترونية وعمليات SaaS. توفر ميزة تحليلات الأنظمة الأساسية رؤى حول تأثيرات تجارب الشخص على قطاعات مختلفة، مما يساعد المستخدمين على فهم تأثير قراراتهم الإستراتيجية. ومن الجدير بالذكر قدرتها على التكامل بسلاسة مع أدوات التسويق والتحليلات المختلفة. بالإضافة إلى تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، تقدم Intellimize خدمات احترافية وفريقًا لنجاح العملاء وتأهيلًا موجهًا. يعد فريق الخدمات الاحترافية امتدادًا لقدرات الأنظمة الأساسية ويتضمن خبراء CRO استراتيجيين وتحليليين لمساعدة المستخدمين على تحقيق أهداف التحسين الخاصة بهم.
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