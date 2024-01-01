برامج تخصيص التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر فوكلاند

Vizury

vizury.com

يعد Vizury، الذي تم إطلاقه في عام 2007، أحد حلول Martech التي تركز على الأداء والتي تمكن العلامات التجارية من تحقيق تحويلات أعلى للمسار والاحتفاظ بالعملاء. منذ البداية، كان تركيز خدماتنا الفريدة المعتمدة على التكنولوجيا دائمًا هو القدرة على إعادة العملاء إلى موقع الويب الخاص بالعلامة التجارية أو تطب...