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برامج تخصيص التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - جمهورية أفريقيا الوسطى
يعمل برنامج تخصيص التجارة الإلكترونية على تحسين تجربة التسوق عبر الإنترنت من خلال تخصيصها للمستهلكين الأفراد. ومن خلال تتبع سلوك المستخدم في الوقت الفعلي عبر قنوات مختلفة، يقدم هذا البرنامج رسائل مخصصة ترشد المستخدمين لاكتشاف المنتجات أو الخدمات وشرائها. يستخدم المسوقون ومحترفو التجارة الإلكترونية هذا البرنامج لتعزيز المبيعات عبر الإنترنت. عادةً، يتم تقديم برامج تخصيص التجارة الإلكترونية كحل مستقل يتكامل مع منصات التجارة الإلكترونية، وبرامج عربة التسوق، وأنظمة إدارة معلومات المنتج (PIM). بالإضافة إلى ذلك، يقوم بعض البائعين بدمجها مع برامج التجارة الإلكترونية أو برامج البيع بالتجزئة متعددة القنوات للحصول على نهج أكثر شمولاً.
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Brevo
brevo.com
يساعدك Brevo (Sendinblue سابقًا) على تنمية أعمالك. قم ببناء علاقات مع العملاء عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة والدردشة والمزيد. استخدم الأدوات التي تحتاجها، عندما تحتاج إليها. قم بتجربته مجانا.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign عبارة عن منصة برمجيات سحابية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ومقرها في شيكاغو، إلينوي. تقدم الشركة برنامجًا لأتمتة تجربة العملاء (CXA)، والذي يجمع بين فئات التسويق عبر البريد الإلكتروني وأتمتة التسويق وأتمتة المبيعات وإدارة علاقات العملاء.
GetResponse
getresponse.com
تقدم GetResponse منصة عبر الإنترنت لبرامج التسويق عبر البريد الإلكتروني ومنشئ الصفحات المقصودة واستضافة الندوات عبر الإنترنت وغير ذلك الكثير. جرب 30 يومًا مجانًا بدون بطاقة ائتمان!
Storyly
storyly.io
القطعة المفقودة لتفاعل مستخدمي الهاتف المحمول من المستوى التالي. Storyly عبارة عن منصة لمشاركة المستخدم لتضمين القصص - تنسيق المحتوى بملء الشاشة والتفاعلية والأكثر جاذبية اليوم - في تطبيقات الهاتف المحمول ومواقع الويب.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا...
Drip
drip.com
قم ببناء تجارب مخصصة للعملاء، وحقق المزيد من الإيرادات، وانتقل بإستراتيجية التسويق الخاصة بك إلى المستوى التالي باستخدام Drip.
MoEngage
moengage.com
MoEngage هو حل متكامل يتكون من تحليلات قوية للعملاء والمشاركة الآلية عبر القنوات والتخصيص القائم على الذكاء الاصطناعي.
Litmus
litmus.com
يساعد Litmus المسوقين عبر البريد الإلكتروني على العمل بكفاءة أكبر والتعرف على الأخطاء المكلفة وتسريع أداء الحملة.
Metrilo
metrilo.com
تساعد Metrilo العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية على النمو من خلال جعل بيانات التسويق والعملاء قابلة للتنفيذ، والتركيز على الاحتفاظ وCLTV الأعلى. وتشمل الأدوات إعداد التقارير في الوقت الفعلي، وقاعدة بيانات العملاء، والتجزئة، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والأتمتة. التكامل مع منصات التجارة الإلك...
Insider
useinsider.com
منصة واحدة لتجارب العملاء الفردية عبر القنوات. يقوم Insider بربط البيانات عبر القنوات، والتنبؤ بالسلوك المستقبلي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتخصيص التجارب من منصة واحدة مع أسرع وقت للقيمة.
Coveo
coveo.com
Coveo هي شركة برمجيات مؤسسية كخدمة (SaaS) مقرها مدينة كيبيك تقدم منصة قائمة على السحابة لجعل التجارب الرقمية أكثر ذكاءً، وتوفر برامج محددة مبنية على تلك المنصة. تستخدم Coveo License Cloud™ تقنيات البحث والتحليلات والتعلم الآلي لتوحيد المحتوى والبيانات المتباينة، لأتمتة تسليم المعلومات الشخصية ذات ال...
Spott
spott.ai
قم بإنشاء محتوى تفاعلي باستخدام الصور والكتالوجات ومقاطع الفيديو والإعلاناتجرب مجانًاقم بإنشاء محتوى تفاعلي باستخدام الصور والكتالوجات ومقاطع الفيديو والإعلاناتجرب مجانًاقم بإنشاء محتوى تفاعلي باستخدام الصور والكتالوجات ومقاطع الفيديو والإعلاناتجرب مجانًاقم بإنشاء محتوى تفاعلي باستخدام الصور والكتال...
Omnichat
omnichat.ai
أتمتة تسويق التجارة الإلكترونية عن طريق مراسلة القناة الشاملة. حقق النمو بشكل أسرع واجذب المزيد من المبيعات من خلال نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) للمراسلة عبر القنوات المتعددة باستخدام الدردشة المباشرة وروبوتات الدردشة وأتمتة التسويق.
MyAlice
myalice.ai
المزيد من القنوات. المزيد من العملاء. المزيد من المبيعات. قم بالبيع والدعم في كل مكان يتواجد فيه عملاؤك، وقم بإدارة كل شيء بشكل صحيح من MyAlice.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore هي تقنية تسويق للبيع بالتجزئة تعيد تصور كيفية تواصل تجار التجزئة مع عملائهم من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني وتخصيص موقع الويب. طلب عرض تجريبي مجاني اليوم!
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore هي أداة تجريبية متقدمة تستخدم في الغالب من قبل الوكالات وفرق التطوير والمنتجات التي ترغب في إطلاق تجارب متقدمة، ولكن أيضًا المسوقين الذين لديهم الحد الأدنى من المساعدة من قسم تكنولوجيا المعلومات. نحن نتميز: نحن نهتم حقًا بعملائنا - ونبذل جهدًا إضافيًا فيما يتعلق بالدعم والتسليم ا...
Syte
syte.ai
ينقطها. تسوقها. قم بتعزيز أداء التجارة الإلكترونية من خلال تجربة البحث المرئي التي تربط المتسوقين بالمنتجات التي يحبونها.
Jebbit
jebbit.com
قم بتحويل حركة مرور الهاتف المحمول إلى بيانات قابلة للتنفيذ، باستخدام تجارب الهاتف المحمول التي تؤدي إلى التحويل.
Tagshop
tagshop.ai
Taghop عبارة عن منصة للتجارة الاجتماعية ومحتوى ينشئه المستخدمون للتسوق ومنصة تسوق مرئية لعلامات التجارة الإلكترونية والمتاجر عبر الإنترنت لتنشيط المحتوى الذي ينشئه المستخدمون أو المحتوى الاجتماعي للعلامات التجارية عن طريق وضع علامات على المنتجات ونشر المعارض القابلة للتسوق على موقع الويب الخاص بهم ل...
WebEngage
webengage.com
WebEngage هو نظام تشغيل متكامل للاحتفاظ بالعملاء، يعمل على تبسيط مشاركة العملاء لأكثر من 800 علامة تجارية حول العالم. تتيح المنصة للشركات بناء علاقات شخصية وذات مغزى مع مستخدميها عبر القنوات الرقمية المختلفة. بفضل مجموعتها الشاملة من الأدوات والحلول، تعمل WebEngage على تمكين الشركات من فهم العملاء و...
Emarsys
emarsys.com
تعمل شركة Emarsys، التي أصبحت الآن إحدى شركات SAP، على تمكين قادة التسويق الرقمي وأصحاب الأعمال من خلال منصة مشاركة العملاء الوحيدة متعددة القنوات المصممة لتسريع نتائج الأعمال. من خلال المواءمة السريعة لنتائج الأعمال المرغوبة مع إستراتيجيات مشاركة العملاء متعددة القنوات التي أثبتت جدواها - والتي يتم...
Moosend
moosend.com
أسهل برامج التسويق والأتمتة عبر البريد الإلكتروني. Moosend هو الحل الأبسط والأكثر حداثة لتقديم تجارب التسويق عبر البريد الإلكتروني والأتمتة التي تدفع نمو الإيرادات الحقيقية.
Bloomreach
bloomreach.com
منصة التجربة الرقمية المصممة للتجارة. تجمع حلول Bloomreach بين قوة بيانات العملاء والمنتجات الموحدة وسرعة وحجم الذكاء الاصطناعي والقرارات التنبؤية، حتى تتمكن من تقديم تجارب سحرية تتحول على أي قناة وفي كل رحلة.
Digioh
digioh.com
حقق زيادة بنسبة 3%+ في التحويلات باستخدام Digioh! استمتع بجمع جهات الاتصال والاختبارات والاستطلاعات والصفحات المقصودة ومراكز التفضيلات بسهولة - جميعها مصممة لالتقاط المزيد من البيانات الصفرية ودمجها وتحويلها... عرض المزيد! قم بتنمية قائمة التسويق عبر البريد الإلكتروني + الرسائل النصية القصيرة، واحصل...
Xeno
getxeno.com
Xeno عبارة عن نظام إدارة علاقات عملاء (CRM) مدعوم بالذكاء الاصطناعي يمكّن كبار تجار التجزئة والعلامات التجارية D2C من زيادة المبيعات المتكررة بنسبة 11% من خلال بناء فهم لكل عميل على حدة وإنشاء حملات تسويقية أكثر صلة عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وWhatsApp وFacebook وInstagram. يستخد...
Beamer
getbeamer.com
أعلن عن الميزات الجديدة وآخر التحديثات والأخبار المهمة والمزيد باستخدام مركز إشعارات جاهز وأداة سجل التغيير كخدمة. قم بتجربته مجانا.
Acquia
acquia.com
Acquia هي شركة برمجيات كخدمة شارك في تأسيسها Dries Buytaert وJay Batson لتوفير منتجات وخدمات المؤسسات والدعم الفني لمنصة إدارة محتوى الويب مفتوحة المصدر Drupal.
Searchspring
searchspring.net
قم بتقديم تجربة التسوق ونتائج المنتجات التي يتوقعها المتسوقون. السيطرة وتجاوز الملاءمة. افعل الأشياء التي لن تسمح لك منصتك بفعلها.
Findify
findify.io
Findify عبارة عن نظام أساسي لتخصيص البحث والاكتشاف، مدعوم بالبيانات والتعلم الآلي. مصمم لمواقع التجارة الإلكترونية لتسريع النمو.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai هي واحدة من أولى منصات الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة في العالم والتي تمكن المؤسسات الكبيرة حول العالم من بناء مجموعة واسعة من التطبيقات التي تدعم الذكاء الاصطناعي عبر سير العمل والوظائف. يقدم Vue.ai قيمة على عكس أي حل نقطي آخر يجمع بيانات الصور والفيديو والنص من جميع أنحاء المؤسسة، ويفك تشف...
Recombee
recombee.com
نحن نقدم توصيات مخصصة للمحتوى والمنتجات والبحث كخدمة لزيادة إيرادات عملائنا وزيادة رضا المستخدمين ومساعدة أعمالهم على النمو. باستخدام تكاملنا سهل الاستخدام، يمكن لمستخدمينا الاستمتاع بتجربة عملية مع خدماتنا من خلال الانضمام إلى نسخة تجريبية مجانية غير محدودة مدتها 30 يومًا. يقع مقرنا في براغ، ونحن ن...
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz عبارة عن منصة عبر الإنترنت مصممة لمساعدة الشركات من جميع الأحجام على إنشاء اختبارات واستطلاعات تسويقية جذابة وجمع التعليقات وزيادة المبيعات. يوفر Marquiz أداة إنشاء اختبارات سهلة الاستخدام تعمل بالسحب والإفلات، ومجموعة واسعة من قوالب الاختبارات الفريدة، وإحصائيات مجانية لكل اختبار. تسهل هذه ...
Outgrow
outgrow.co
يتيح لك Outgrow اكتساب العملاء المحتملين وتأهيلهم وإشراكهم بشكل أفضل من خلال تسهيل إنشاء اختبارات مخصصة وآلات حاسبة وتقييمات ومسابقات ونماذج/استطلاعات وتوصيات واستطلاعات رأي وروبوتات دردشة. لا حاجة للمطورين أو المصممين! لدى Outgrow مجموعة من قوالب التصميم التي تم تحسينها بالكامل للجوال وسطح المكتب و...
ContactPigeon
contactpigeon.com
منصة Omnichannel لمشاركة العملاء أرسل رسائل مخصصة ومتعددة القنوات وفي الوقت المناسب تمامًا. حل إشراك العملاء متعدد القنوات الحائز على جوائز للحصول على نتائج يمكن التنبؤ بها للتجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة.
Aidaptive
aidaptive.com
تقديم تجارب شخصية ونتائج لا تحتاج إلى تفكير. العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية والضيافة. الذكاء الاصطناعي الذي يحول. قم بتوسيع نطاق عملك باستخدام Aidaptive. الذكاء الاصطناعي الذي يحول.
Maropost
maropost.com
التسويق عبر البريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة، والهواتف المحمولة، والرحلات، والتجارة الإلكترونية - جميع الأدوات لتوسيع نطاق وتبسيط طريقة الاتصال والتسويق والبيع لعملائك!
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity هي إحدى الشركات الرائدة في توفير التخصيص الذكي للتجارة الإلكترونية وتوفر الحل الأمثل للشركات سواء B2C أو B2B لزيادة الإيرادات عبر الإنترنت ومتوسط قيمة الطلب ومعدل التحويل عبر الإنترنت وكذلك بناء قاعدة بيانات للعملاء المخلصين. تسمح لك PureClarity بتزويد عملائك بتجربة تسوق عبر الإنترنت م...
CommentSold
try.commentsold.com
تعد شركة CommentSold الشركة الرائدة في أمريكا الشمالية في مجال تكنولوجيا البيع المباشر، مع أكثر من 4000 بائع تجزئة، وأكثر من 150 مليون منتج مباع، و3.5 مليار دولار أمريكي في إجمالي القيمة الإجمالية مدى الحياة. تستمر تقنية CommentSold في تزويد الشركات بجميع أحجامها بأفضل الحلول في فئتها لتقديم تجارب ت...
edrone
edrone.me
edrone، سحابة التجارة الإلكترونية المستقلة، هي أول إدارة علاقات عملاء إلكترونية مصممة للتجارة الإلكترونية. توفر edrone حلولاً متقدمة لأتمتة التسويق، استنادًا إلى خوارزمياتها، والتي تتميز بسهولة التثبيت (Plug'n'Play). هدف edrone هو المساعدة في فهم سلوك العملاء (ذكاء العملاء) وإشراكهم (أتمتة التسويق) ...
Socital
socital.com
Socital عبارة عن منصة تسويق للتجارة الإلكترونية تساعد المسوقين على جذب العملاء المحتملين وتحويل الزوار المجهولين والمتخلى عنهم إلى عملاء وزيادة المبيعات. توفر Socital مجموعة فريدة من الأدوات لجمع البيانات وتجزئة قاعدة بيانات البريد الإلكتروني وتحسين التحويل والاستهداف والتخصيص.
Upsellit
us.upsellit.com
يوفر UpSellit تحسينًا مُدارًا للتحويل يساعد أكبر العلامات التجارية على الإنترنت على زيادة المبيعات، وجذب العملاء المحتملين الجدد، وإيقاف التخلي عنهم، وزيادة اكتساب العملاء الجدد. تعمل فرق الإبداع والتطوير الداخلية على مواءمة تقنيات UpSellit بشكل مثالي في المراحل المستهدفة من مسار التحويل، لتكون بمثا...
Poltio
poltio.com
تتيح حلول Poltio القابلة للتضمين بدون تعليمات برمجية والتي تتميز بالاستجابة والملصق الأبيض، تمكين العلامات التجارية/الوكالات من إضفاء الطابع الإنساني على اكتشاف المنتجات والتقاط بيانات الطرف الصفري في الوقت الفعلي / الحصول على رؤى غير متحيزة / تعزيز OI أثناء إنشاء شرائح وشخصيات. ما عليك سوى اختيار ا...
Wyng
wyng.com
تساعد Wyng العلامات التجارية على النمو وفهم جمهورها، لتقديم تجارب أكثر صلة. باستخدام Wyng، يمكن للمسوقين بسهولة إنشاء تجارب رقمية تفاعلية تجذب العملاء في اللحظات المناسبة، وتكسب التفضيلات والبيانات الأخرى، وتضفي طابعًا شخصيًا في الوقت الفعلي. سواء كانت التجربة عبارة عن اختبار للبحث عن منتج أو ترويج ...
Monetate
monetate.com
تعمل Monetate على تمكين المسوقين من جعل العملاء يشعرون بالفهم والتقدير على المستوى الإنساني الفردي. تعمل Monetate على تمكين العلامات التجارية من تقديم إستراتيجية تخصيص متكاملة تمامًا. توفر البنية التي تركز على الأداء واجهة مشهورة سهلة الاستخدام تتميز بمجموعة مختارة من الأدوات القوية التي تغطي التفكي...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
تعد منصة مشاركة وتجربة العملاء من Netcore Cloud (المعروفة سابقًا باسم Netcore Smartech) بمثابة منصة نمو شاملة تمكن المسوقين والنمو ومديري المنتجات من إجراء محادثات قوية مع العملاء عبر نقاط اتصال متعددة. بدعم من قوة الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، تمكن Netcore Cloud العلامات التجارية لمواقع الويب وتطب...
deco.cx
deco.cx
Deco.cx هو منشئ الخبرة لعصر ما بعد الذكاء الاصطناعي على الويب. إنها منصة أمامية شاملة تمكن الشركات من جميع الأحجام من إنشاء تجارب رقمية أصلية وعالية الأداء. Deco.cx هو منشئ الخبرة لعصر ما بعد الذكاء الاصطناعي على الويب. إنها منصة أمامية شاملة تمكن الشركات من جميع الأحجام من إنشاء تجارب رقمية أصلية و...
Experro
experro.com
Experro هي منصة التجربة الرقمية المثالية التي يمكنها توفير تجارب تجارة إلكترونية سريعة وشخصية ولا تُنسى لكل زائر. هذه المنصة المُدارة بالكامل قابلة للتركيب بالكامل وتأتي مع نظام إدارة المحتوى بدون رأس، ومنشئ المواقع المرئية، وبحث وتسويق الذكاء الاصطناعي، ومنصة بيانات العملاء، وميزات أتمتة التسويق ال...
Relewise
relewise.com
دعنا نصل إلى إمكانات التخصيص الخاصة بك في Relewise، نحن نقدم لعملائنا الميزة التنافسية للتخصيص الحقيقي، حتى يتمكنوا من تقديم تجارب مستخدم فريدة من نوعها. نريد أن يصل عملك إلى إمكانات التخصيص، ونريد مساعدتك على طول الطريق. نتائج مخصصة بسرعة فائقة نحن نقدم منصة تخصيص تتمتع بقدرة متميزة على تقديم نتائج...
LiftIgniter
liftigniter.com
يساعد LiftIgniter الشركات على الاستفادة من التوصيات المستندة إلى التعلم الآلي في الوقت الفعلي والموجودة أصلاً في خصائصها الرقمية (الويب، الهاتف المحمول، البريد الإلكتروني، الدفع، وما إلى ذلك). يمكن مقارنة تقنيتنا بما أنشأته مواقع الويب الرائدة (يوتيوب، وأمازون، وما إلى ذلك) لأقسامها مثل "موصى به لك"...
Rejoiner
rejoiner.com
برنامج تسويق عبر البريد الإلكتروني للتجارة الإلكترونية مدعوم من خبراء يمكنك الاعتماد عليه على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. تجبرك منصات البريد الإلكتروني الأخرى على العمل بنفسك، أو التعاقد مع وكالة، أو توظيف المزيد من الموظفين بدوام كامل. يأتي Rejoiner مع خبراء البريد الإلكتروني الذين ينضمون إلى ف...
AiTrillion
aitrillion.com
استمتع بتجربة أتمتة التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي القابل للتنفيذ - احصل على AiTrillion! AiTrillion هو أول نظام ذكاء اصطناعي قائم على SaaS - منصة تسويق شاملة لبائعي التجارة الإلكترونية. إنها أكثر من 11 قناة لمشاركة العملاء مدمجة مع التحليلات المصممة لصناعة التجارة الإلكترونية، ونحن في AiTrillion...
Alpine IQ
alpineiq.com
تعمل Alpine IQ على تمكين الصناعات عالية المخاطر من خلال توفير التكنولوجيا التي تركز على العملاء لمساعدة تجار التجزئة والعلامات التجارية من جميع الأحجام على حل تحديات النمو وتحقيق الإيرادات. توفر الشركة للعملاء مجموعة الأدوات الأكثر شمولاً في الصناعة لحماية جميع العمليات داخل المتجر وعبر الإنترنت وتق...
Vizury
vizury.com
Vizury، الذي تم إطلاقه في عام 2007، هو أحد حلول MarTech التي تركز على الأداء والتي تمكن العلامات التجارية من تحقيق تحويلات أعلى للمسار والاحتفاظ بالعملاء. منذ البداية، كان تركيز خدماتنا الفريدة المعتمدة على التكنولوجيا دائمًا هو القدرة على إعادة العملاء إلى موقع الويب الخاص بالعلامة التجارية أو تطبي...
Personizely
personizely.net
Personalizely عبارة عن مجموعة أدوات لتسويق التحويل تُستخدم لتحقيق أقصى استفادة من كل زائر لموقع الويب من خلال جمع معلومات الاتصال الخاصة بهم، وزيادة متوسط قيمة الطلب، وتعزيز المبيعات من خلال النوافذ المنبثقة المستهدفة. إنه يجعل من السهل إنشاء نافذة منبثقة عالية التحويل باستخدام أداة البناء سهلة ال...
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk عبارة عن مجموعة أدوات لتحسين التحويل تم إنشاؤها للمسوقين المشغولين. إنه يقدم حلولاً سريعة وسهلة الاستخدام يمكن أن تساعدك على زيادة المبيعات بثلاث طرق: 1. تساعدك النوافذ المنبثقة الذكية للتجارة الإلكترونية على إنشاء قوائمك بشكل أسرع وتقليل التخلي عن عربة التسوق وزيادة مبيعات التجارة الإلكترو...
Octane AI
octaneai.com
الذكاء الاصطناعي الذي ينمي أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك أكثر من 3000 من تجار Shopify يستخدمون Octane AI لتشغيل مسارات اختبار الذكاء الاصطناعي ورؤى الذكاء الاصطناعي. نصف مليار دولار من الإيرادات المولدة والعد في ازدياد.
VWO
vwo.com
VWO هي أداة اختبار A/B الرائدة في السوق والتي تستخدمها الشركات سريعة النمو للتجريب وتحسين معدل التحويل.
Aqurate
aqurate.ai
Aqurate Personalize هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتساعد متاجر التجارة الإلكترونية على تحقيق أقصى استفادة من كل زائر لموقع الويب، وتعزيز التحويلات، وقيمة الطلب (AOV)، والاحتفاظ بالعملاء من خلال توصيات المنتجات المخصصة. تقدم Aqurate توصيات منتجات مستهدفة للغاية لكل زائر للموقع، بناءً على تفاعلات...
TxtCart
txtcartapp.com
TxtCart موثوق به من قبل أكثر من 3000 متجر من متاجر Shopify وShopify Plus. نحن نقدم لشركات التجارة الإلكترونية القدرة على زيادة المبيعات والعلاقات مع العملاء من خلال التسويق النصي للمحادثة. باستخدام TxtCart، سيتمكن فريقك من تطوير قائمة مشتركين متوافقة، والاستفادة من بيانات Shopify التاريخية لمتجرك لإ...