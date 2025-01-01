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الأكثر شعبية المضافة حديثًا برامج الحماية من الاحتيال في التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية

يساعد برنامج الحماية من الاحتيال في التجارة الإلكترونية الشركات عبر الإنترنت في تحديد المعاملات عالية المخاطر وتقييم المخاطر المحتملة للحد من الأنشطة الاحتيالية. ومن خلال استخدام التحليل الخوارزمي، يعمل هذا البرنامج على تقليل احتمالية طلبات المنتجات والمدفوعات الاحتيالية، وبالتالي تقليل تعرض شركات التجارة الإلكترونية لمثل هذه المخاطر. تتصاعد خطورة تعرض هذه الشركات لمحاولات الاحتيال خاصة عندما تتم المعاملات على مواقع ويب أو منصات متنقلة غير آمنة.