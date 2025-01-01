برامج الحماية من الاحتيال في التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية

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يساعد برنامج الحماية من الاحتيال في التجارة الإلكترونية الشركات عبر الإنترنت في تحديد المعاملات عالية المخاطر وتقييم المخاطر المحتملة للحد من الأنشطة الاحتيالية. ومن خلال استخدام التحليل الخوارزمي، يعمل هذا البرنامج على تقليل احتمالية طلبات المنتجات والمدفوعات الاحتيالية، وبالتالي تقليل تعرض شركات التجارة الإلكترونية لمثل هذه المخاطر. تتصاعد خطورة تعرض هذه الشركات لمحاولات الاحتيال خاصة عندما تتم المعاملات على مواقع ويب أو منصات متنقلة غير آمنة.
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Stripe
stripe.com
سترايب هو تطبيق للخدمات المالية يقدم حلول معالجة المدفوعات عبر الإنترنت وواجهات برمجة التطبيقات للتجارة الإلكترونية والتطبيقات المحمولة.
GeoComply
geocomply.com
يوفر تطبيق GeoComply حلول لمكافحة الغش والأمن السيبراني من خلال تحديد المواقع بدقة والتحقق من الهوية الرقمية للمستخدمين.
LexisNexis
lexisnexis.com
تطبيق LexisNexis يقدم معلومات قانونية وأدوات بحث لتحسين سير العمل، ويتيح للمستخدمين تحليل الوثائق وصياغة المستندات القانونية بكفاءة.
Onfido
onfido.com
تساعد Onfido الشركات في التحقق من الهوية بشكل آلي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز الأمان والامتثال لمتطلبات تنظيمية متعددة.
Fingerprint
fingerprint.com
تطبيق Fingerprint هو منصة للكشف عن الاحتيال توفر حلولاً دقيقة للمطورين في التطبيقات الكبيرة، مع تحديثات سريعة وبيانات مستقرة عن الزوار.
Digital River
digitalriver.com
يعد تطبيق Digital River حلاً شاملاً لتوسيع الأعمال عالمياً، وإدارة المدفوعات، والضرائب، والامتثال، مما يسهل عمليات البيع والتجارة عبر الإنترنت.
MaxMind
maxmind.com
تقدم MaxMind أدوات لتحديد المواقع وكشف الاحتيال عبر الإنترنت، مما يساعد الشركات على تحسين الأمان وتحليل بيانات عملائها بدقة.
IPQS
ipqualityscore.com
توفر IPQS مجموعة أدوات شاملة للكشف عن الاحتيال ومنعه، بما في ذلك التحقق من الهويات الرقمية وعناوين IP والبريد الإلكتروني، وتحليل سلوك المستخدم.
Intellicheck
intellicheck.com
تقدم Intellicheck حلولًا للتحقق من الهوية الرقمية تتضمن التحقق من الهوية، مكافحة الاحتيال، والتحقق من العمر عبر منصات متعددة.
UpPass
uppass.io
UpPass هو منصة للتحقق من الهوية بدون كود، تساعد في منع الاحتيال عبر الإنترنت من خلال إنشاء نماذج تحقق سريعة ووصلها بأنظمة CRM.
Cognito
cognitohq.com
تقدم تطبيق كوجنيتو التحقق من الهوية بشكل فوري للامتثال لمتطلبات KYC وAML، وفحص القوائم السوداء، وغير ذلك، عالمياً، مع عدد قليل من الأسطر البرمجية.
Socure
socure.com
تطبيق Socure يوفر منصة للتحقق من الهوية والوقاية من الاحتيال باستخدام تقنيات التعلم الآلي لضمان التوافق مع القوانين وتحسين تجربة العملاء.
Forter
forter.com
Forter هو تطبيق للوقاية من الاحتيال يضمن أمان المعاملات الرقمية من خلال تحليل البيانات في الوقت الفعلي ومنع الأنشطة الاحتيالية.
Adloox
adloox.com
Adloox هو تطبيق للتحقق من إعلانات الرقمية وتحسين أدائها من خلال تتبع فعاليتها وكشف الاحتيال وضمان وصولها إلى الجمهور المستهدف.
Sift
sift.com
Sift هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لمكافحة الاحتيال وتأمين الثقة الرقمية لمجموعة من الشركات العالمية.
Chargebacks911
chargebacks911.com
تطبيق Chargebacks911 يساعد الشركات في إدارة نزاعات استرداد الرسوم والاحتيال، باستخدام تقنيات متقدمة لتحليل البيانات والتكامل مع الأنظمة الحالية.
Fraud.net
fraud.net
Fraud.net هو تطبيق يساعد الشركات على اكتشاف ومنع الاحتيال ومعالجة المخاطر المالية باستخدام تقنيات التعلم الآلي وتحليل البيانات.
NoFraud
nofraud.com
Nofraud هو تطبيق للكشف عن الاحتيال في المعاملات التجارية الإلكترونية، يحمي الشركات من الاحتيال ويعمل على تحسين تجارب العملاء أثناء الشراء.
Trustfull
trustfull.com
تطبيق Trustfull هو منصة لتقييم المخاطر في الوقت الحقيقي، تجمع بيانات من آثار رقمية لتساعد الشركات في تقييم المخاطر وتحسين الأمان عبر الإنترنت.
BrandShield
brandshield.com
BrandShield هي منصة للحماية الرقمية تحمي العلامات التجارية من التهديدات عبر الإنترنت من خلال مراقبة وإزالة المخاطر وتحليلها.
Chargeblast
chargeblast.com
تطبيق Chargeblast يساعد الشركات في تقليل معدلات رسوما الإرجاع إلى 0% من خلال تنبيهات سريعة وإدارة فعالة لعمليات الإرجاع.
AtData
atdata.com
تطبيق AtData يقدم خدمة التحقق من صحة البريد الإلكتروني، حيث يؤكد صلاحية العناوين ويصحح الأخطاء لتحسين التوصيل وتقليل المخاطر.
FraudLabs Pro
fraudlabspro.com
يوفر تطبيق FraudLabs Pro حلاً لاكتشاف الاحتيال لمتاجر التجارة الإلكترونية، مما يساعد على حماية المعاملات وتحسين الكفاءة وتقليل الخسائر المالية.
Buysafe
buysafe.com
يوفر تطبيق BuySafe ضمان تسوق عبر الإنترنت لتعزيز الثقة بين المستهلكين والبائعين المستقلين، مما يساعد على تجنب الاحتيال وتحسين تجربة التسوق.
Xelix
xelix.com
تطبيق Xelix هو برنامج لإدارة الحسابات المستحقة الدفع يستند إلى الذكاء الاصطناعي، يساعد الشركات الكبرى على تحسين العمليات المالية وأتمتها.
Riskified
riskified.com
تطبيق Riskified يركز على إدارة الاحتيال في التجارة الإلكترونية، مع استخدام تقنيات التعلم الآلي لحماية التجار من المعاملات الاحتيالية وتحسين تجارب العملاء.
Eye4Fraud
eye4fraud.com
تطبيق Eye4Fraud يتحقق من صحة الطلبات عبر الإنترنت ويقوم بفحص المعاملات لحماية البائعين من الاحتيال وضمان أمان العمليات التجارية.
Kount
kount.com
Kount هو تطبيق للكشف عن الاحتيال يساعد الشركات على حماية أنفسها من النشاطات الاحتيالية باستخدام تقنيات متطورة وقواعد قابلة للتعديل.
Signifyd
signifyd.com
Signifyd هو مزود حماية للتجارة الإلكترونية يركز على مواجهة التحديات المتعلقة بالاحتيال وسوء الاستخدام عبر رحلة المتسوق.
ClearSale
br.clear.sale
تطبيق ClearSale يوفر حماية شاملة لمعاملات التجارة الإلكترونية ضد الاحتيال، باستخدام تقنيات التعلم الآلي لدعم الأمان والكفاءة.
Chargebackhit
chargebackhit.com
تطبيق Chargebackhit يساعد التجار في إدارة عمليات استرداد الرسوم بكفاءة، مع توفير تنبيهات وأدوات لحل النزاعات وتحسين الإنتاجية.
Ravelin
ravelin.com
Ravelin هي منصة لتعزيز أمان المدفوعات عبر الإنترنت والحد من الاحتيال باستخدام تقنيات التعلم الآلي وتحليل البيانات.
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