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برامج الحماية من الاحتيال في التجارة الإلكترونية
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برامج الحماية من الاحتيال في التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية

يساعد برنامج الحماية من الاحتيال في التجارة الإلكترونية الشركات عبر الإنترنت في تحديد المعاملات عالية المخاطر وتقييم المخاطر المحتملة للحد من الأنشطة الاحتيالية. ومن خلال استخدام التحليل الخوارزمي، يعمل هذا البرنامج على تقليل احتمالية طلبات المنتجات والمدفوعات الاحتيالية، وبالتالي تقليل تعرض شركات التجارة الإلكترونية لمثل هذه المخاطر. تتصاعد خطورة تعرض هذه الشركات لمحاولات الاحتيال خاصة عندما تتم المعاملات على مواقع ويب أو منصات متنقلة غير آمنة.

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Stripe

Stripe

stripe.com

سترايب هو تطبيق للخدمات المالية يقدم حلول معالجة المدفوعات عبر الإنترنت وواجهات برمجة التطبيقات للتجارة الإلكترونية والتطبيقات المحمولة.

GeoComply

GeoComply

geocomply.com

يوفر تطبيق GeoComply حلول لمكافحة الغش والأمن السيبراني من خلال تحديد المواقع بدقة والتحقق من الهوية الرقمية للمستخدمين.

LexisNexis

LexisNexis

lexisnexis.com

تطبيق LexisNexis يقدم معلومات قانونية وأدوات بحث لتحسين سير العمل، ويتيح للمستخدمين تحليل الوثائق وصياغة المستندات القانونية بكفاءة.

Onfido

Onfido

onfido.com

تساعد Onfido الشركات في التحقق من الهوية بشكل آلي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز الأمان والامتثال لمتطلبات تنظيمية متعددة.

Fingerprint

Fingerprint

fingerprint.com

تطبيق Fingerprint هو منصة للكشف عن الاحتيال توفر حلولاً دقيقة للمطورين في التطبيقات الكبيرة، مع تحديثات سريعة وبيانات مستقرة عن الزوار.

Digital River

Digital River

digitalriver.com

يعد تطبيق Digital River حلاً شاملاً لتوسيع الأعمال عالمياً، وإدارة المدفوعات، والضرائب، والامتثال، مما يسهل عمليات البيع والتجارة عبر الإنترنت.

MaxMind

MaxMind

maxmind.com

تقدم MaxMind أدوات لتحديد المواقع وكشف الاحتيال عبر الإنترنت، مما يساعد الشركات على تحسين الأمان وتحليل بيانات عملائها بدقة.

IPQS

IPQS

ipqualityscore.com

توفر IPQS مجموعة أدوات شاملة للكشف عن الاحتيال ومنعه، بما في ذلك التحقق من الهويات الرقمية وعناوين IP والبريد الإلكتروني، وتحليل سلوك المستخدم.

Intellicheck

Intellicheck

intellicheck.com

تقدم Intellicheck حلولًا للتحقق من الهوية الرقمية تتضمن التحقق من الهوية، مكافحة الاحتيال، والتحقق من العمر عبر منصات متعددة.

UpPass

UpPass

uppass.io

UpPass هو منصة للتحقق من الهوية بدون كود، تساعد في منع الاحتيال عبر الإنترنت من خلال إنشاء نماذج تحقق سريعة ووصلها بأنظمة CRM.

Cognito

Cognito

cognitohq.com

تقدم تطبيق كوجنيتو التحقق من الهوية بشكل فوري للامتثال لمتطلبات KYC وAML، وفحص القوائم السوداء، وغير ذلك، عالمياً، مع عدد قليل من الأسطر البرمجية.

Socure

Socure

socure.com

تطبيق Socure يوفر منصة للتحقق من الهوية والوقاية من الاحتيال باستخدام تقنيات التعلم الآلي لضمان التوافق مع القوانين وتحسين تجربة العملاء.

Forter

Forter

forter.com

Forter هو تطبيق للوقاية من الاحتيال يضمن أمان المعاملات الرقمية من خلال تحليل البيانات في الوقت الفعلي ومنع الأنشطة الاحتيالية.

Adloox

Adloox

adloox.com

Adloox هو تطبيق للتحقق من إعلانات الرقمية وتحسين أدائها من خلال تتبع فعاليتها وكشف الاحتيال وضمان وصولها إلى الجمهور المستهدف.

Sift

Sift

sift.com

Sift هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لمكافحة الاحتيال وتأمين الثقة الرقمية لمجموعة من الشركات العالمية.

Chargebacks911

Chargebacks911

chargebacks911.com

تطبيق Chargebacks911 يساعد الشركات في إدارة نزاعات استرداد الرسوم والاحتيال، باستخدام تقنيات متقدمة لتحليل البيانات والتكامل مع الأنظمة الحالية.

Fraud.net

Fraud.net

fraud.net

Fraud.net هو تطبيق يساعد الشركات على اكتشاف ومنع الاحتيال ومعالجة المخاطر المالية باستخدام تقنيات التعلم الآلي وتحليل البيانات.

NoFraud

NoFraud

nofraud.com

Nofraud هو تطبيق للكشف عن الاحتيال في المعاملات التجارية الإلكترونية، يحمي الشركات من الاحتيال ويعمل على تحسين تجارب العملاء أثناء الشراء.

Trustfull

Trustfull

trustfull.com

تطبيق Trustfull هو منصة لتقييم المخاطر في الوقت الحقيقي، تجمع بيانات من آثار رقمية لتساعد الشركات في تقييم المخاطر وتحسين الأمان عبر الإنترنت.

BrandShield

BrandShield

brandshield.com

BrandShield هي منصة للحماية الرقمية تحمي العلامات التجارية من التهديدات عبر الإنترنت من خلال مراقبة وإزالة المخاطر وتحليلها.

Chargeblast

Chargeblast

chargeblast.com

تطبيق Chargeblast يساعد الشركات في تقليل معدلات رسوما الإرجاع إلى 0% من خلال تنبيهات سريعة وإدارة فعالة لعمليات الإرجاع.

AtData

AtData

atdata.com

تطبيق AtData يقدم خدمة التحقق من صحة البريد الإلكتروني، حيث يؤكد صلاحية العناوين ويصحح الأخطاء لتحسين التوصيل وتقليل المخاطر.

FraudLabs Pro

FraudLabs Pro

fraudlabspro.com

يوفر تطبيق FraudLabs Pro حلاً لاكتشاف الاحتيال لمتاجر التجارة الإلكترونية، مما يساعد على حماية المعاملات وتحسين الكفاءة وتقليل الخسائر المالية.

Buysafe

Buysafe

buysafe.com

يوفر تطبيق BuySafe ضمان تسوق عبر الإنترنت لتعزيز الثقة بين المستهلكين والبائعين المستقلين، مما يساعد على تجنب الاحتيال وتحسين تجربة التسوق.

Xelix

Xelix

xelix.com

تطبيق Xelix هو برنامج لإدارة الحسابات المستحقة الدفع يستند إلى الذكاء الاصطناعي، يساعد الشركات الكبرى على تحسين العمليات المالية وأتمتها.

Riskified

Riskified

riskified.com

تطبيق Riskified يركز على إدارة الاحتيال في التجارة الإلكترونية، مع استخدام تقنيات التعلم الآلي لحماية التجار من المعاملات الاحتيالية وتحسين تجارب العملاء.

Eye4Fraud

Eye4Fraud

eye4fraud.com

تطبيق Eye4Fraud يتحقق من صحة الطلبات عبر الإنترنت ويقوم بفحص المعاملات لحماية البائعين من الاحتيال وضمان أمان العمليات التجارية.

Kount

Kount

kount.com

Kount هو تطبيق للكشف عن الاحتيال يساعد الشركات على حماية أنفسها من النشاطات الاحتيالية باستخدام تقنيات متطورة وقواعد قابلة للتعديل.

Signifyd

Signifyd

signifyd.com

Signifyd هو مزود حماية للتجارة الإلكترونية يركز على مواجهة التحديات المتعلقة بالاحتيال وسوء الاستخدام عبر رحلة المتسوق.

ClearSale

ClearSale

br.clear.sale

تطبيق ClearSale يوفر حماية شاملة لمعاملات التجارة الإلكترونية ضد الاحتيال، باستخدام تقنيات التعلم الآلي لدعم الأمان والكفاءة.

Chargebackhit

Chargebackhit

chargebackhit.com

تطبيق Chargebackhit يساعد التجار في إدارة عمليات استرداد الرسوم بكفاءة، مع توفير تنبيهات وأدوات لحل النزاعات وتحسين الإنتاجية.

Ravelin

Ravelin

ravelin.com

Ravelin هي منصة لتعزيز أمان المدفوعات عبر الإنترنت والحد من الاحتيال باستخدام تقنيات التعلم الآلي وتحليل البيانات.

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