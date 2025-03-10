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يساعد برنامج الحماية من الاحتيال في التجارة الإلكترونية الشركات عبر الإنترنت في تحديد المعاملات عالية المخاطر وتقييم المخاطر المحتملة للحد من الأنشطة الاحتيالية. ومن خلال استخدام التحليل الخوارزمي، يعمل هذا البرنامج على تقليل احتمالية طلبات المنتجات والمدفوعات الاحتيالية، وبالتالي تقليل تعرض شركات التجارة الإلكترونية لمثل هذه المخاطر. تتصاعد خطورة تعرض هذه الشركات لمحاولات الاحتيال خاصة عندما تتم المعاملات على مواقع ويب أو منصات متنقلة غير آمنة.
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Stripe
stripe.com
سترايب هو تطبيق للخدمات المالية يقدم حلول معالجة المدفوعات عبر الإنترنت وواجهات برمجة التطبيقات للتجارة الإلكترونية والتطبيقات المحمولة.
GeoComply
geocomply.com
يوفر تطبيق GeoComply حلول لمكافحة الغش والأمن السيبراني من خلال تحديد المواقع بدقة والتحقق من الهوية الرقمية للمستخدمين.
LexisNexis
lexisnexis.com
تطبيق LexisNexis يقدم معلومات قانونية وأدوات بحث لتحسين سير العمل، ويتيح للمستخدمين تحليل الوثائق وصياغة المستندات القانونية بكفاءة.
Onfido
onfido.com
تساعد Onfido الشركات في التحقق من الهوية بشكل آلي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعزز الأمان والامتثال لمتطلبات تنظيمية متعددة.
Fingerprint
fingerprint.com
تطبيق Fingerprint هو منصة للكشف عن الاحتيال توفر حلولاً دقيقة للمطورين في التطبيقات الكبيرة، مع تحديثات سريعة وبيانات مستقرة عن الزوار.
Digital River
digitalriver.com
يعد تطبيق Digital River حلاً شاملاً لتوسيع الأعمال عالمياً، وإدارة المدفوعات، والضرائب، والامتثال، مما يسهل عمليات البيع والتجارة عبر الإنترنت.
MaxMind
maxmind.com
تقدم MaxMind أدوات لتحديد المواقع وكشف الاحتيال عبر الإنترنت، مما يساعد الشركات على تحسين الأمان وتحليل بيانات عملائها بدقة.
IPQS
ipqualityscore.com
توفر IPQS مجموعة أدوات شاملة للكشف عن الاحتيال ومنعه، بما في ذلك التحقق من الهويات الرقمية وعناوين IP والبريد الإلكتروني، وتحليل سلوك المستخدم.
Intellicheck
intellicheck.com
تقدم Intellicheck حلولًا للتحقق من الهوية الرقمية تتضمن التحقق من الهوية، مكافحة الاحتيال، والتحقق من العمر عبر منصات متعددة.
UpPass
uppass.io
UpPass هو منصة للتحقق من الهوية بدون كود، تساعد في منع الاحتيال عبر الإنترنت من خلال إنشاء نماذج تحقق سريعة ووصلها بأنظمة CRM.
Cognito
cognitohq.com
تقدم تطبيق كوجنيتو التحقق من الهوية بشكل فوري للامتثال لمتطلبات KYC وAML، وفحص القوائم السوداء، وغير ذلك، عالمياً، مع عدد قليل من الأسطر البرمجية.
Socure
socure.com
تطبيق Socure يوفر منصة للتحقق من الهوية والوقاية من الاحتيال باستخدام تقنيات التعلم الآلي لضمان التوافق مع القوانين وتحسين تجربة العملاء.
Forter
forter.com
Forter هو تطبيق للوقاية من الاحتيال يضمن أمان المعاملات الرقمية من خلال تحليل البيانات في الوقت الفعلي ومنع الأنشطة الاحتيالية.
Adloox
adloox.com
Adloox هو تطبيق للتحقق من إعلانات الرقمية وتحسين أدائها من خلال تتبع فعاليتها وكشف الاحتيال وضمان وصولها إلى الجمهور المستهدف.
Sift
sift.com
Sift هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لمكافحة الاحتيال وتأمين الثقة الرقمية لمجموعة من الشركات العالمية.
Chargebacks911
chargebacks911.com
تطبيق Chargebacks911 يساعد الشركات في إدارة نزاعات استرداد الرسوم والاحتيال، باستخدام تقنيات متقدمة لتحليل البيانات والتكامل مع الأنظمة الحالية.
Fraud.net
fraud.net
Fraud.net هو تطبيق يساعد الشركات على اكتشاف ومنع الاحتيال ومعالجة المخاطر المالية باستخدام تقنيات التعلم الآلي وتحليل البيانات.
NoFraud
nofraud.com
Nofraud هو تطبيق للكشف عن الاحتيال في المعاملات التجارية الإلكترونية، يحمي الشركات من الاحتيال ويعمل على تحسين تجارب العملاء أثناء الشراء.
Trustfull
trustfull.com
Trustfull عبارة عن منصة لاتخاذ القرار بشأن المخاطر في الوقت الفعلي، وتقوم بجمع البيانات بناءً على البصمات الرقمية. باستخدام عمليات التحقق الصامتة على إشارات متعددة بما في ذلك رقم الهاتف والبريد الإلكتروني وعنوان IP والجهاز والمتصفح، تساعد Trustfull الشركات في مختلف الصناعات على تقييم المخاطر وتوفير تجربة أكثر أمانًا عبر الإنترنت. تشمل حالات الاستخدام الرئيسية ما يلي: KYC، وAML، والاستيلاء على الحساب، وإساءة استخدام العروض الترويجية، والكشف عن الاحتيال في الهوية الاصطناعية.
BrandShield
brandshield.com
تساعدك تقنيتنا القوية التي تنتظر الحصول على براءة اختراع على مكافحة الانتهاكات وتجعل حماية العلامة التجارية ميسورة التكلفة للمؤسسات من جميع الأحجام.
Chargeblast
chargeblast.com
يساعد Chargeblast، الشريك الرسمي لـ Stripe، العملاء التجاريين على تقليل معدلات رد المبالغ المدفوعة إلى 0% من خلال تنبيهات رد المبالغ المدفوعة. يتلقى عملاؤنا تنبيهات بمجرد أن يفتح العميل حالة رد المبالغ المدفوعة ويتمكنون من استرداد أموال العميل قبل أن يتم تسجيل رد المبالغ المدفوعة رسميًا بواسطة معالج الدفع الخاص بالعميل. نحن نميز أنفسنا عن موفري تنبيهات رد المبالغ المدفوعة الآخرين من خلال التمكين التكنولوجي وخدمات العملاء المتميزة، مما يوفر لعملائنا ساعات من الوقت في الأسبوع ويوفر لهم راحة البال. نحن نقدم أيضًا خدمات التمثيل، وخدمات استرداد المبالغ المدفوعة تلقائيًا، ونظامًا بيئيًا من الشركاء الذين يمكنهم مساعدتك في تحسين أعمالك لتحقيق نمو أسرع في الإيرادات وهوامش أكبر.
AtData
atdata.com
خدمة التحقق من البريد الإلكتروني الرائدة في AtData، SafeToSend، تقود الصناعة من حيث الدقة والأمان والسرعة وسهولة الاستخدام لتوفير نظافة شاملة لبيانات البريد الإلكتروني والحماية من العناوين المكلفة والمثيرة للمشاكل. سيتأكد SafeToSend من صحة عنوان البريد الإلكتروني من خلال تحديد ما إذا كان بناء الجملة صحيحًا فحسب، بل أيضًا ما إذا كان العنوان يلبي المتطلبات الخاصة بمزود خدمة الإنترنت. سنقوم بإصلاح الأخطاء المطبعية، والتنسيق، وأخطاء بناء الجملة وغيرها من أخطاء الإدخال أثناء التخلص من العناوين الضارة للتخفيف من المخاطر والحفاظ على سمعة المرسل الخاص بك. نحن نقدم أيضًا درجة المشاركة التي تفحص إشارات النشاط لتحديد رسائل البريد الإلكتروني المستخدمة بشكل نشط لتحسين إمكانية التسليم، وتقسيم أفضل، وتأهيل العملاء المتوقعين. يمنحك ضمان SafeToSend بنسبة 100% راحة البال حيث يتم التحقق من صحة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك وتصحيحها وآمنة حتى تصل رسائلك إلى الجمهور المناسب على القناة الصحيحة. والنتائج هي ارتفاع معدلات الاستجابة والتحويل والأرباح. البدء سهل. نحن نسهل عملية تنظيف بياناتك من خلال بوابة الخدمة الذاتية InstantData. أنشئ حسابًا مجانيًا واختر قائمة بريدك الإلكتروني من جهازك المحلي أو قم بتحميلها عبر FTP أو قم باستيرادها من منصة التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاصة بك.
FraudLabs Pro
fraudlabspro.com
يساعد Fraudlabs Pro التجار على حماية متاجرهم عبر الإنترنت من المحتالين الخبيثين. يمرر جميع الطلبات المعالجة باستخدام بطاقات الائتمان ، PayPal ، وما إلى ذلك للاحتيال عبر الإنترنت. ونتيجة لذلك ، فإنه يزيد من أرباح تجارة التجارة الإلكترونية عن طريق تقليل رد الفترات ، وتحسين كفاءة التشغيل وزيادة الإيرادات.
Buysafe
buysafe.com
توفر BuySafe ضمانًا للتسوق عبر الإنترنت لمساعدة تجار التجارة الإلكترونية المستقلين على بناء السمعة والثقة مع المتسوقين. يستمتع المتسوقون بتجربة تسوق أفضل وأكثر أمانًا عبر الإنترنت، بينما يشهد التجار زيادة كبيرة في الإيرادات وزيادة رضا المشترين وولاءهم.
Xelix
xelix.com
Xelix هي شركة برمجيات مؤسسية تقدم مركز تحكم مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لفرق الحسابات الدائنة. نحن نعمل مع بعض من أكبر الشركات العالمية لأتمتة عمليات الرقابة المالية الخاصة بها وتعزيزها.يتخلص مركز التحكم في AP لدينا من خمس عمليات AP أساسية: الدفع الزائد ومنع الاحتيال، وإدارة بيانات البائع الرئيسية، وتسوية بيان المورد، والاستعلام عن البائع الإدارة وإعداد تقارير AP/P2P. Xelix سهل الاستخدام وقائمة على السحابة ومرنة، مما يجعله مناسبًا للمؤسسات الكبيرة في جميع القطاعات. نحن نفخر بتقديم دعم العملاء بنسبة 10/10 ونحب أن نشارك في تطوير الوظائف مع عملائنا
Riskified
riskified.com
إن Riskified هو شريك إدارة الاحتيال في التجارة الإلكترونية الأذكى والأكثر دقة في السوق، مع منصة للتعلم الآلي مدعومة بشبكة تجارية عالمية لتقليل الاحتيال وزيادة صافي الإيرادات إلى أقصى حد، مدعومًا بضمان استرداد المبالغ المدفوعة الحقيقي ونماذج الشراكة المتميزة. مع وجود أكثر من 400 مليون متسوق في أكثر من 180 دولة على منصتنا، نقوم بتقييم ملايين المعاملات يوميًا. ولأن هذه البيانات يتم تغذيتها مرة أخرى إلى نظامنا، فإن نظامنا الأساسي يصبح أكثر ذكاءً مع كل معاملة. ويستفيد تجارنا من كل هذه البيانات، وليس فقط تلك الموجودة في قاعدة البيانات الخاصة بهم. بالإضافة إلى منتجنا القوي لضمان رد المبالغ المدفوعة، قامت Riskified ببناء مجموعة شاملة من الحلول لحماية ودعم التجار عبر دورة حياة العميل بأكملها. من خلال حلول تأمين الحساب وحماية السياسة وتحسين الدفع، نحن هنا لمساعدة التجار على التنقل والبقاء في المقدمة في عالم الاحتيال في التجارة الإلكترونية الذي يتطور باستمرار.
Eye4Fraud
eye4fraud.com
تقوم Eye4Fraud بفحص طلباتك عبر الإنترنت والتحقق منها وضمانها حتى تتمكن من البيع والشحن بثقة. من خلال تفريغ طلباتك إلى Eye4Fraud، فإنك تستفيد من مجموعة بيانات التسوق الاستهلاكية الأكثر اكتمالاً في العالم.
Kount
kount.com
الكونت هي تكنولوجيا الثقة والسلامة. تختار الشركات الحلول ذات الصلة بالتحديات الفريدة التي تواجهها، ونحن نساعدها على النمو بثقة - بغض النظر عن الصناعة. نحن نستخدم القرارات المستندة إلى البيانات، والتعلم الآلي المتقدم، وعقود من الخبرة للتغلب على التحديات التي تعاني منها عادةً الشركات المتنامية اليوم. والنتيجة هي ثقة أكبر في كل تفاعل.
Signifyd
signifyd.com
Signifyd هو مزود حماية التجارة الذي يعالج تحديات الاحتيال وإساءة الاستخدام في نقاط التحويل الرئيسية عبر رحلة المتسوق في التجارة الإلكترونية بدءًا من إنشاء الحساب وحتى الخروج وطلب الإرجاع. نحن نساعد التجار على تحديد الوقت المناسب للمتسوق لاتخاذ إجراء معين - مثل إنشاء حساب، أو إكمال معاملة، أو طلب استرداد الأموال. يمكننا القيام بذلك بدقة لأننا رأينا 98% من المتسوقين سابقًا عبر الآلاف من واجهات متاجر التجارة الإلكترونية التي نحميها. عادةً ما يشهد عملاء Signified زيادة بنسبة 5 إلى 9% في الإيرادات من خلال السماح لمزيد من المتسوقين الجيدين بالدخول. نحن واثقون جدًا من قراراتنا لدرجة أننا ندعم الموافقات على الطلبات بضمان، مما يمنح التجار لدينا الثقة لأتمتة التنفيذ مع العلم أنه في حالة حدوث رد المبالغ المدفوعة، فسنقوم بتعويضهم بنسبة 100%.
ClearSale
br.clear.sale
ClearSale هو الحل الأكثر اكتمالا للحماية من الاحتيال في التجارة الإلكترونية. نحن نجمع بين التكنولوجيا الإحصائية المتقدمة وأكبر فريق في العالم من محللي الاحتيال المتخصصين، من أجل اتباع نهج متوازن وواقعي لا مثيل له في السوق. نحن نقدم أعلى معدلات الموافقة على الطلبات وأدنى معدلات التراجع الكاذب في الصناعة.
Chargebackhit
chargebackhit.com
Chargebackhit هو حل لمنع رد المبالغ المدفوعة معتمد من Visa وMastercard ومصمم خصيصًا لتلبية احتياجات عملك عبر الإنترنت. يمكن الوصول إلى جميع عمليات وتحليلات إدارة رد المبالغ المدفوعة من خلال لوحة تحكم واحدة سهلة الاستخدام. نحن نجمع بين التكنولوجيا الخاصة بنا وشبكات الجهات المصدرة والمخططات لتزويد عملائنا بأكبر تغطية لتنبيهات رد المبالغ المدفوعة، خالية من التكرارات ومشكلات التسوية الأخرى. سيساعدك فريقنا في مكافحة عمليات رد المبالغ المدفوعة الحالية، ومنع عمليات رد المبالغ المدفوعة في المستقبل، واسترداد الإيرادات، والمزيد مع عائد استثمار مضمون.
Ravelin
ravelin.com
توفر Ravelin تقنية متطورة ودعمًا مخصصًا لمساعدتك على منع تهديدات الاحتيال المتطورة وقبول المدفوعات بثقة.
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