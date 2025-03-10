AtData

atdata.com

خدمة التحقق من البريد الإلكتروني الرائدة في AtData، SafeToSend، تقود الصناعة من حيث الدقة والأمان والسرعة وسهولة الاستخدام لتوفير نظافة شاملة لبيانات البريد الإلكتروني والحماية من العناوين المكلفة والمثيرة للمشاكل. سيتأكد SafeToSend من صحة عنوان البريد الإلكتروني من خلال تحديد ما إذا كان بناء الجملة صحيحًا فحسب، بل أيضًا ما إذا كان العنوان يلبي المتطلبات الخاصة بمزود خدمة الإنترنت. سنقوم بإصلاح الأخطاء المطبعية، والتنسيق، وأخطاء بناء الجملة وغيرها من أخطاء الإدخال أثناء التخلص من العناوين الضارة للتخفيف من المخاطر والحفاظ على سمعة المرسل الخاص بك. نحن نقدم أيضًا درجة المشاركة التي تفحص إشارات النشاط لتحديد رسائل البريد الإلكتروني المستخدمة بشكل نشط لتحسين إمكانية التسليم، وتقسيم أفضل، وتأهيل العملاء المتوقعين. يمنحك ضمان SafeToSend بنسبة 100% راحة البال حيث يتم التحقق من صحة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك وتصحيحها وآمنة حتى تصل رسائلك إلى الجمهور المناسب على القناة الصحيحة. والنتائج هي ارتفاع معدلات الاستجابة والتحويل والأرباح. البدء سهل. نحن نسهل عملية تنظيف بياناتك من خلال بوابة الخدمة الذاتية InstantData. أنشئ حسابًا مجانيًا واختر قائمة بريدك الإلكتروني من جهازك المحلي أو قم بتحميلها عبر FTP أو قم باستيرادها من منصة التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاصة بك.