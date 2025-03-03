NoFraud

nofraud.com

في NoFraud، نعلم أن منع الاحتيال لا يقتصر فقط على تجنب الخسائر ولكن أيضًا الارتقاء بتجارب العملاء. NoFraud هو حل لمنع الاحتيال في التجارة الإلكترونية والدفع، وهو يحمي الشركات من المحتالين، ويزيل خسائر رد المبالغ المدفوعة، ويوفر تجارب دفع أكثر سلاسة وخالية من الاحتكاك للمتسوقين الموثوقين. يتكامل NoFraud مباشرة مع منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بك لفحص كل طلب بحثًا عن علامات الاحتيال في الوقت الفعلي. نحن نستخدم مجموعة من الخوارزميات القوية والمراجعة البشرية الاستباقية لتوفير قرار بسيط بالنجاح أو الفشل لكل معاملة، لذلك لن تحتاج أبدًا إلى مراجعة الطلبات يدويًا أو مراقبة نتائج الاحتيال. نحن واثقون جدًا من عملية اتخاذ القرار لدينا لدرجة أننا نقدم ضمانًا ماليًا بنسبة 100%، لذلك إذا تلقيت رد المبالغ المدفوعة بسبب الاحتيال، فسنعيد إليك المبلغ. باستخدام NoFraud Checkout، يمكنك تحسين التحويلات من خلال تجربة الدفع المصممة بشكل جميل والتي تم تصميمها لوضع المتسوقين الجديرين بالثقة على المسار السريع. يمكن لأي متسوق معروف في شبكة NoFraud ملء معلوماته تلقائيًا بنقرة واحدة - دون الحاجة إلى تسجيل حساب ممل. بالنسبة لأي شخص آخر، يقوم NoFraud Checkout بتكييف عدد حقول الإدخال ديناميكيًا بناءً على عوامل الخطر الخاصة بالعميل. يتم إرسال المزيد من المتسوقين الجديرين بالثقة، بينما يجب على المتسوقين الأكثر خطورة تقديم المزيد من المعلومات.