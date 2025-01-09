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برامج الحماية من الاحتيال في التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - بابوا غينيا الجديدة
يساعد برنامج الحماية من الاحتيال في التجارة الإلكترونية الشركات عبر الإنترنت في تحديد المعاملات عالية المخاطر وتقييم المخاطر المحتملة للحد من الأنشطة الاحتيالية. ومن خلال استخدام التحليل الخوارزمي، يعمل هذا البرنامج على تقليل احتمالية طلبات المنتجات والمدفوعات الاحتيالية، وبالتالي تقليل تعرض شركات التجارة الإلكترونية لمثل هذه المخاطر. تتصاعد خطورة تعرض هذه الشركات لمحاولات الاحتيال خاصة عندما تتم المعاملات على مواقع ويب أو منصات متنقلة غير آمنة.
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Kount
kount.com
الكونت هي تكنولوجيا الثقة والسلامة. تختار الشركات الحلول ذات الصلة بالتحديات الفريدة التي تواجهها، ونحن نساعدها على النمو بثقة - بغض النظر عن الصناعة. نحن نستخدم القرارات المستندة إلى البيانات، والتعلم الآلي المتقدم، وعقود من الخبرة للتغلب على التحديات التي تعاني منها الشركات المتنامية اليوم. والنتيجة هي ثقة أكبر في كل تفاعل.
Trustfull
trustfull.com
Trustfull عبارة عن منصة لاتخاذ القرار بشأن المخاطر في الوقت الفعلي، وتقوم بجمع البيانات بناءً على البصمات الرقمية. باستخدام عمليات التحقق الصامتة على إشارات متعددة بما في ذلك رقم الهاتف والبريد الإلكتروني وعنوان IP والجهاز والمتصفح، تساعد Trustfull الشركات في مختلف الصناعات على تقييم المخاطر وتوفير تجربة أكثر أمانًا عبر الإنترنت. تشمل حالات الاستخدام الرئيسية ما يلي: KYC، وAML، والاستيلاء على الحساب، وإساءة استخدام العروض الترويجية، والكشف عن الاحتيال في الهوية الاصطناعية.
BrandShield
brandshield.com
تساعدك تقنيتنا القوية التي تنتظر الحصول على براءة اختراع على مكافحة الانتهاكات وتجعل حماية العلامة التجارية ميسورة التكلفة للمؤسسات من جميع الأحجام.
Adloox
adloox.com
Adloox هي منصة رائدة ومستقلة للتحقق من الإعلانات والرؤى في أوروبا. منذ عام 2009، تعمل Adloox على تطوير أحدث التقنيات الخاصة لضمان حماية جميع عملائها، بما في ذلك المعلنين والوكالات وغيرها من تقنيات جانب الشراء، من أكثر أنواع الاحتيال الإعلاني تعقيدًا، مع ضمان أن تكون الإعلانات قابلة للعرض ومؤثرة وقابلة للعرض. يتم تسليمها في بيئة آمنة للعلامة التجارية. من خلال تقديم بيانات شفافة ودقيقة لا مثيل لها، تعمل Adloox على تمكين عملائها وتمكينهم من تحسين كفاءة إنفاقهم وزيادة قيمة استثماراتهم في الوسائط الرقمية. مع وجود الخدمة في مركز ثقافتها، يجب على العملاء اعتبار Adloox امتدادًا لفريقهم الحالي، والمساهمة في الأهداف الإستراتيجية العامة للشركة. تغطي Adloox جميع الأسواق العالمية ولها مكاتب في باريس ولندن ونيويورك. اعرف المزيد على www.adloox.com
UpPass
uppass.io
UpPass عبارة عن منصة للتحقق من الهوية بدون رمز تساعد في إيقاف عمليات الاحتيال عبر الإنترنت بأسرع طريقة. تمامًا مثل نموذج Google، يمكنك إنشاء نموذج تأهيل مع أي خطوات تحقق (مقارنة الحياة والوجه، والتحقق من البريد الإلكتروني، والتحقق من رقم الهاتف المحمول OTP، والتحقق من مستند الهوية باستخدام التعرف الضوئي على الحروف). تنتقل النتائج إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) المتصل أو خدمات الأتمتة أو نقاط نهاية ربط الويب. كل ذلك يتم في دقيقة واحدة. الآن قم بالإنشاء والتصميم والمشاركة والتحقق.
Chargeblast
chargeblast.com
يساعد Chargeblast، الشريك الرسمي لـ Stripe، العملاء التجاريين على تقليل معدلات رد المبالغ المدفوعة إلى 0% من خلال تنبيهات رد المبالغ المدفوعة. يتلقى عملاؤنا تنبيهات بمجرد أن يفتح العميل حالة رد المبالغ المدفوعة ويتمكنون من استرداد أموال العميل قبل أن يتم تسجيل رد المبالغ المدفوعة رسميًا بواسطة معالج الدفع الخاص بالعميل. نحن نميز أنفسنا عن موفري تنبيهات رد المبالغ المدفوعة الآخرين من خلال التمكين التكنولوجي وخدمات العملاء المتميزة، مما يوفر لعملائنا ساعات من الوقت في الأسبوع ويوفر لهم راحة البال. نحن نقدم أيضًا خدمات التمثيل، وخدمات استرداد المبالغ المدفوعة تلقائيًا، ونظامًا بيئيًا من الشركاء الذين يمكنهم مساعدتك في تحسين أعمالك لتحقيق نمو أسرع في الإيرادات وهوامش أكبر.
AtData
atdata.com
خدمة التحقق من البريد الإلكتروني الرائدة في AtData، SafeToSend، تقود الصناعة من حيث الدقة والأمان والسرعة وسهولة الاستخدام لتوفير نظافة شاملة لبيانات البريد الإلكتروني والحماية من العناوين المكلفة والمثيرة للمشاكل. سيتأكد SafeToSend من صحة عنوان البريد الإلكتروني من خلال تحديد ما إذا كان بناء الجملة صحيحًا فحسب، بل أيضًا ما إذا كان العنوان يلبي المتطلبات الخاصة بمزود خدمة الإنترنت. سنقوم بإصلاح الأخطاء المطبعية، والتنسيق، وأخطاء بناء الجملة وغيرها من أخطاء الإدخال أثناء التخلص من العناوين الضارة للتخفيف من المخاطر والحفاظ على سمعة المرسل الخاص بك. نحن نقدم أيضًا درجة المشاركة التي تفحص إشارات النشاط لتحديد رسائل البريد الإلكتروني المستخدمة بشكل نشط لتحسين إمكانية التسليم، وتقسيم أفضل، وتأهيل العملاء المتوقعين. يمنحك ضمان SafeToSend بنسبة 100% راحة البال حيث يتم التحقق من صحة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بك وتصحيحها وآمنة حتى تصل رسائلك إلى الجمهور المناسب على القناة الصحيحة. والنتائج هي ارتفاع معدلات الاستجابة والتحويل والأرباح. البدء سهل. نحن نسهل عملية تنظيف بياناتك من خلال بوابة الخدمة الذاتية InstantData. أنشئ حسابًا مجانيًا واختر قائمة بريدك الإلكتروني من جهازك المحلي أو قم بتحميلها عبر FTP أو قم باستيرادها من منصة التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاصة بك.
FraudLabs Pro
fraudlabspro.com
يساعد FraudLabs Pro التجار على حماية متاجرهم عبر الإنترنت من المحتالين الخبيثين. يقوم بفحص جميع الطلبات التي يتم التعامل معها باستخدام بطاقات الائتمان وPayPal وما إلى ذلك بحثًا عن عمليات الاحتيال عبر الإنترنت. ونتيجة لذلك، فإنه يزيد من أرباح تجار التجارة الإلكترونية عن طريق تقليل رد المبالغ المدفوعة، وتحسين كفاءة التشغيل وزيادة الإيرادات.
Cognito
cognitohq.com
يوفر التحقق من هوية Cognito الامتثال الفوري لـ KYC وAML، وفحص قائمة المراقبة، والمزيد على مستوى العالم، مع بضعة أسطر فقط من التعليمات البرمجية.
Buysafe
buysafe.com
توفر BuySafe ضمانًا للتسوق عبر الإنترنت لمساعدة تجار التجارة الإلكترونية المستقلين على بناء السمعة والثقة مع المتسوقين. يستمتع المتسوقون بتجربة تسوق أفضل وأكثر أمانًا عبر الإنترنت، بينما يشهد التجار زيادة كبيرة في الإيرادات وزيادة رضا المشترين وولاءهم.
Chargebacks911
chargebacks911.com
لم تكن بدايات Chargebacks911 متجذرة في الخدمات المصرفية أو المدفوعات. في الواقع، لم يكونوا في القطاع المالي على الإطلاق. تم تأسيس الشركة من قبل التجار الذين أمضوا سنوات في بناء أعمال تجارية عبر الإنترنت، فقط ليروا نجاحهم يتضاءل بسبب نزاعات العملاء. ألهمت هذه التجربة إطلاق Chargebacks911 باعتبارها الخدمة الأولى والوحيدة لإدارة النزاعات الشاملة في الصناعة. وهي توفر اليوم حلولاً مؤسسية قابلة للتطوير لتقليل نزاعات الدفع واسترداد الإيرادات المفقودة بسبب الاحتيال في رد المبالغ المدفوعة. تقدم الشركة ضمان عائد الاستثمار الوحيد القائم على الأداء في الصناعة، وتستخدم مجموعة خاصة من البرامج ومنتجات الخدمات لتوفير حلول إدارة رد المبالغ المدفوعة فعالة من حيث التكلفة وشاملة. لا عجب أن يحظى موقع Chargebacks911 بثقة أكثر من 45000 تاجر لإدارة وحماية أكثر من 2 مليار معاملة سنويًا. يقع المقر الرئيسي للشركة في منطقة خليج تامبا، ولها مكاتب إضافية في رايلي، إسيكس. تم الاعتراف بـ Chargebacks911 كمزود خدمات عالمي رائد، وقد تم تكريمه بالعديد من الجوائز، بما في ذلك أفضل برنامج لإدارة رد المبالغ المدفوعة، وأفضل برنامج B2B، وأفضل حلول الصناعة، والمزيد.
Fraud.net
fraud.net
تقوم Fraud.net بتشغيل أول منصة متكاملة لمكافحة الاحتيال ومكافحة غسل الأموال واعرف عميلك (KYC) مصممة للمؤسسات الرقمية وشركات التكنولوجيا المالية على مستوى العالم. تساعد المنصة السحابية الحائزة على جوائز المؤسسات من جميع الأحجام على تسخير معلومات المخاطر المستندة إلى الذكاء الاصطناعي للكشف عن الاحتيال، وتبسيط عملية إعداد العملاء ومراقبة سير العمل، والاستفادة من الرؤى القابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي لجعلها أكثر أمانًا وذكاءً وربحية. القرارات. Fraud.net هو عضو فخور في شبكة شركاء AWS. AWS Infrastructure + طبقة الذكاء الخاصة بـ Fraud.net = منصة كاملة لإدارة الاحتيال في السحابة. تستفيد Fraud.net من أكثر من 20 خدمة من خدمات AWS لتقديم منصة إدارة المخاطر وتعزيز الإيرادات على مستوى المؤسسة. يقوم موقع Fraud.net بمعالجة وتحليل مليارات المعاملات والتطبيقات والأحداث شهريًا نيابة عن الخدمات المالية وشركات التجارة الرقمية في جميع أنحاء العالم. يتوفر حل TransactionAI الحائز على جوائز من Fraud.net في AWS Marketplace: https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-ojxruzi5mf7yi يقع مقر Fraud.net الرئيسي في نيويورك، ويعمل به متخصصون متخصصون يتمتعون بخبرة عميقة في التجارة الإلكترونية، الخدمات المالية وعلوم البيانات والتكنولوجيا المتقدمة. تأسست في عام 2016 على يد ويتني أندرسون وكاثي روس. لقد أدركوا الحاجة إلى تمكين قادة الأعمال مثلهم باستخدام أدوات متطورة لمنع الاحتيال بعد قضاء أكثر من عقدين من الزمن في العمل مع المؤسسات المالية وتجار التجزئة عبر الإنترنت. يتم إدراج Fraud.net بشكل متكرر كشركة سريعة النمو ومبتكرة، وتحظى بتقدير من Accenture وAmazon Web Services وGartner وRed Herring والعديد من المنظمات الأخرى. اتصل بنا اليوم لترتيب استشارة مجانية.
Xelix
xelix.com
Xelix هي شركة برمجيات مؤسسية تقدم مركز تحكم مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لفرق الحسابات الدائنة. نحن نعمل مع بعض من أكبر الشركات العالمية لأتمتة عمليات الرقابة المالية الخاصة بها وتعزيزها.يتخلص مركز التحكم في AP لدينا من خمس عمليات AP أساسية: الدفع الزائد ومنع الاحتيال، وإدارة بيانات البائع الرئيسية، وتسوية بيان المورد، والاستعلام عن البائع الإدارة وإعداد تقارير AP/P2P. Xelix سهل الاستخدام وقائمة على السحابة ومرنة، مما يجعله مناسبًا للمؤسسات الكبيرة في جميع القطاعات. نحن نفخر بتقديم دعم العملاء بنسبة 10/10 ونحب أن نشارك في تطوير الوظائف مع عملائنا
Riskified
riskified.com
إن Riskified هو شريك إدارة الاحتيال في التجارة الإلكترونية الأذكى والأكثر دقة في السوق، مع منصة للتعلم الآلي مدعومة بشبكة تجارية عالمية لتقليل الاحتيال وزيادة صافي الإيرادات إلى أقصى حد، مدعومًا بضمان استرداد المبالغ المدفوعة الحقيقي ونماذج الشراكة المتميزة. مع وجود أكثر من 400 مليون متسوق في أكثر من 180 دولة على منصتنا، نقوم بتقييم ملايين المعاملات يوميًا. ولأن هذه البيانات يتم تغذيتها مرة أخرى إلى نظامنا، فإن نظامنا الأساسي يصبح أكثر ذكاءً مع كل معاملة. ويستفيد تجارنا من كل هذه البيانات، وليس فقط تلك الموجودة في قاعدة البيانات الخاصة بهم. بالإضافة إلى منتجنا القوي لضمان رد المبالغ المدفوعة، قامت Riskified ببناء مجموعة شاملة من الحلول لحماية ودعم التجار عبر دورة حياة العميل بأكملها. من خلال حلول تأمين الحساب وحماية السياسة وتحسين الدفع، نحن هنا لمساعدة التجار على التنقل والبقاء في المقدمة في عالم الاحتيال في التجارة الإلكترونية الذي يتطور باستمرار.
Eye4Fraud
eye4fraud.com
تقوم Eye4Fraud بفحص طلباتك عبر الإنترنت والتحقق منها وضمانها حتى تتمكن من البيع والشحن بثقة. من خلال تفريغ طلباتك إلى Eye4Fraud، فإنك تستفيد من مجموعة بيانات التسوق الاستهلاكية الأكثر اكتمالاً في العالم.
IPQS
ipqualityscore.com
يقدم IPQS مجموعة متكاملة من واجهات برمجة التطبيقات (API) لمنع الاحتيال والتي تكتشف بشكل فعال الأنشطة الاحتيالية المتقدمة وتمنعها، مثل الروبوتات الشبيهة بالبشر، والوكلاء السكنيين، ورسائل البريد الإلكتروني المزيفة، وبيانات المستخدم المسروقة. تحظى أدوات الفحص في الوقت الفعلي الخاصة بنا بثقة المؤسسات المالية الكبيرة مثل Bank of America وCoinbase، بالإضافة إلى شركات أخرى بما في ذلك Microsoft وUber وAmazon للتخفيف من السلوكيات عالية المخاطر. إن بيانات المخاطر لدينا محدثة دائمًا وفعالة ضد أكثر أشكال الاحتيال تعقيدًا.
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint هي منصة ذكاء الأجهزة الرائدة لتطبيقات الويب والهواتف المحمولة واسعة النطاق والتي تساعد المطورين على بناء حلول الكشف عن الاحتيال الأفضل في فئتها. تتميز بصمة الإصبع بأنها دقيقة بنسبة 99.5% مع معرفات زائر ثابتة تدوم لأشهر بدلاً من أيام، وسريعة من خلال استدعاء بسيط لواجهة برمجة التطبيقات لاتخاذ القرار في الوقت الفعلي، وقابلة للتنفيذ بفضل ذكاء الجهاز الذي يمكّن المستخدمين من اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.
Signifyd
signifyd.com
Signifyd هو مزود حماية التجارة الذي يعالج تحديات الاحتيال وإساءة الاستخدام في نقاط التحويل الرئيسية عبر رحلة المتسوق في التجارة الإلكترونية بدءًا من إنشاء الحساب وحتى الخروج وطلب الإرجاع. نحن نساعد التجار على تحديد الوقت المناسب للمتسوق لاتخاذ إجراء معين - مثل إنشاء حساب، أو إكمال معاملة، أو طلب استرداد الأموال. يمكننا القيام بذلك بدقة لأننا رأينا 98% من المتسوقين سابقًا عبر الآلاف من واجهات متاجر التجارة الإلكترونية التي نحميها. عادةً ما يشهد عملاء Signified زيادة بنسبة 5 إلى 9% في الإيرادات من خلال السماح لمزيد من المتسوقين الجيدين بالدخول. نحن واثقون جدًا من قراراتنا لدرجة أننا ندعم الموافقات على الطلبات بضمان، مما يمنح التجار لدينا الثقة لأتمتة التنفيذ مع العلم أنه في حالة حدوث رد المبالغ المدفوعة، فسنقوم بتعويضهم بنسبة 100%.
NoFraud
nofraud.com
في NoFraud، نعلم أن منع الاحتيال لا يقتصر فقط على تجنب الخسائر ولكن أيضًا الارتقاء بتجارب العملاء. NoFraud هو حل لمنع الاحتيال في التجارة الإلكترونية والدفع، وهو يحمي الشركات من المحتالين، ويزيل خسائر رد المبالغ المدفوعة، ويوفر تجارب دفع أكثر سلاسة وخالية من الاحتكاك للمتسوقين الموثوقين. يتكامل NoFraud مباشرة مع منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بك لفحص كل طلب بحثًا عن علامات الاحتيال في الوقت الفعلي. نحن نستخدم مجموعة من الخوارزميات القوية والمراجعة البشرية الاستباقية لتوفير قرار بسيط بالنجاح أو الفشل لكل معاملة، لذلك لن تحتاج أبدًا إلى مراجعة الطلبات يدويًا أو مراقبة نتائج الاحتيال. نحن واثقون جدًا من عملية اتخاذ القرار لدينا لدرجة أننا نقدم ضمانًا ماليًا بنسبة 100%، لذلك إذا تلقيت رد المبالغ المدفوعة بسبب الاحتيال، فسنعيد إليك المبلغ. باستخدام NoFraud Checkout، يمكنك تحسين التحويلات من خلال تجربة الدفع المصممة بشكل جميل والتي تم تصميمها لوضع المتسوقين الجديرين بالثقة على المسار السريع. يمكن لأي متسوق معروف في شبكة NoFraud ملء معلوماته تلقائيًا بنقرة واحدة - دون الحاجة إلى تسجيل حساب ممل. بالنسبة لأي شخص آخر، يقوم NoFraud Checkout بتكييف عدد حقول الإدخال ديناميكيًا بناءً على عوامل الخطر الخاصة بالعميل. يتم إرسال المزيد من المتسوقين الجديرين بالثقة، بينما يجب على المتسوقين الأكثر خطورة تقديم المزيد من المعلومات.
Digital River
digitalriver.com
يعد Digital River حلاً خلفيًا للتوسع العالمي والمدفوعات والضرائب والاحتيال والامتثال. تسهل واجهات برمجة التطبيقات المرنة دمج عملية الدفع القابلة للتخصيص مع أي منصة تجارية موجودة. تخلص من المخاطر والتعقيد من خلال نموذج أعمال السجل التجاري الخاص بنا، حيث نقدم تجارب الدفع المحلية، ونقوم بأتمتة الضرائب العالمية، ونحارب الاحتيال، ونلتزم باللوائح، كل ذلك نيابة عنك. يختارنا العملاء من أجل: • تبسيط التوسع الدولي في أكثر من 240 سوقًا • تسريع الوقت لتحقيق الإيرادات • بيع السلع المادية والتنزيلات الرقمية والبرامج والخدمات القائمة على الاشتراك لكل من جمهور B2C وB2B • زيادة الإيرادات • تقليل المخاطر • تبسيط العمليات • التكامل خبرتهم التجارية الأمامية • تحرير الموارد للتركيز على ما يفعلونه بشكل أفضل تشمل المزايا ما يلي: • معدلات ترخيص أعلى بنسبة 8-15% في جميع أنحاء العالم • تكاليف تشغيل أقل بنسبة 20-30 • نشر لمدة 6 أسابيع لـ يشمل عملاء الأسواق الجديدة: Adobe، AMD، Autodesk، Avast، Avid، Canary، Casio، Cotodama، Cisco، Citrix، Ergotron، Felco، Fitbit، Gallup، Herman Miller، Hitachi، HTC، Intel، Lenovo، Logitech، Microsoft، Nvidia، بانتون، سوني، ثيرابودي، فارجو، في إم وير، فاغنر
GeoComply
geocomply.com
تأسست شركة GeoComply في عام 2011، وهي توفر حلولاً لمنع الاحتيال والأمن السيبراني تكتشف الاحتيال في الموقع وتساعد في التحقق من الهوية الرقمية الحقيقية للمستخدم. لقد حظيت حلول الشركة الخاصة بالاحتيال والامتثال بثقة العلامات التجارية الرائدة والجهات التنظيمية على مدار الأعوام العشرة الماضية، وقد تمت الموافقة عليها من قبل العشرات من الهيئات التنظيمية، وتم تثبيتها على أكثر من 400 مليون جهاز، وتحلل أكثر من 10 مليار معاملة سنويًا. تتضمن حلول GeoComply ذكاء الموقع والجهاز والهوية والتعلم الآلي المتقدم لاكتشاف النشاط الاحتيالي والإبلاغ عنه. من خلال دمج حلول GeoComply في عملياتها ومحركات المخاطر الخاصة بها، يمكن للمؤسسات تحديد الاحتيال في وقت مبكر في مشاركة المستخدم، وإنشاء هويتها الرقمية الحقيقية بشكل أفضل وتمكين الثقة الرقمية. تعتمد منتجات GeoComply الحائزة على جوائز على تقنيات تم تطويرها لسوق الألعاب والمراهنات الرياضية عبر الإنترنت في الولايات المتحدة والذي يتميز بدرجة عالية من التنظيم والتعقيد. بالإضافة إلى iGaming، توفر GeoComply حلول الكشف عن الاحتيال في تحديد الموقع الجغرافي لمذيعي الفيديو المتدفقين والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمدفوعات وصناعات العملات المشفرة، مما يؤدي إلى إنشاء قائمة رائعة من العملاء، بما في ذلك Akamai وAmazon Prime Video وBBC وBetMGM وDraftKings وFanDuel.
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional هي شركة عالمية رائدة في توفير المعلومات والتحليلات القانونية والتنظيمية والتجارية التي تساعد العملاء على زيادة الإنتاجية وتحسين عملية صنع القرار والنتائج وتعزيز سيادة القانون في جميع أنحاء العالم. تساعد LexisNexis المحامين على الفوز بالقضايا وإدارة عملهم بكفاءة أكبر وخدمة عملائهم بشكل أفضل وتنمية ممارساتهم. تساعد LexisNexis الشركات في فهم أسواقها بشكل أفضل، ومراقبة علاماتها التجارية والمنافسة، وتخفيف مخاطر الأعمال. تتعاون LexisNexis مع الجامعات لتعليم الطلاب، وتدعم LexisNexis بناء الأمة مع الحكومات والمحاكم من خلال إتاحة الوصول إلى القوانين وتعزيز البنى التحتية القانونية. تتعاون LexisNexis مع جمعيات وعملاء عالميين رائدين لجمع الأدلة ضد مجرمي الحرب وتوفير الأدوات اللازمة لمكافحة الاتجار بالبشر. تعد LexisNexis Legal & Professional، التي تخدم العملاء في أكثر من 130 دولة ولديها 10000 موظف حول العالم، جزءًا من مجموعة RELX، المزود العالمي للمعلومات والتحليلات للعملاء المحترفين ورجال الأعمال عبر الصناعات.
MaxMind
maxmind.com
منذ عام 2002، أصبحت MaxMind الشركة الرائدة في مجال توفير معلومات IP واكتشاف الوكيل وأدوات الكشف عن الاحتيال عبر الإنترنت. تُعرف MaxMind بأنها منشئ GeoIP® وأول شركة تقدم بيانات عنوان IP وخدمات الكشف عن الاحتيال، وهي في مهمة لجعل الإنترنت أكثر أمانًا وذكاءً، من خلال حلول تعتمد على البيانات. تعتمد أكثر من 100.000 شركة حول العالم على بيانات MaxMind لأمن الإنترنت وتخصيص المحتوى والإعلان والتحليلات وإدارة الحقوق الرقمية والامتثال وتحسين تجربة المستخدم ومنع الاحتيال عبر الإنترنت. تستخدم الشركات بيانات GeoIP لتحديد موقع زوار الإنترنت لديها وإظهار المحتوى والإعلانات ذات الصلة لهم، وإجراء التحليلات، وفرض الحقوق الرقمية، وتوجيه حركة المرور على الإنترنت بكفاءة. يمكن للشركات الحصول على رؤى إضافية حول سرعات اتصال عملائها ومزودي خدمة الإنترنت والمزيد باستخدام بيانات GeoIP.
ClearSale
br.clear.sale
ClearSale هو الحل الأكثر اكتمالا للحماية من الاحتيال في التجارة الإلكترونية. نحن نجمع بين التكنولوجيا الإحصائية المتقدمة وأكبر فريق في العالم من محللي الاحتيال المتخصصين، من أجل اتباع نهج متوازن وواقعي لا مثيل له في السوق. نحن نقدم أعلى معدلات الموافقة على الطلبات وأدنى معدلات التراجع الكاذب في الصناعة.
Onfido
onfido.com
تساعد Onfido، إحدى شركات Entrust، الشركات على إنشاء تحقق تلقائي من الهوية حول احتياجاتها الفريدة من خلال حل شامل للتحقق من الهوية مدعوم بالذكاء الاصطناعي. نحن نساعد أكثر من 1200 شركة على تعزيز علاقات مفتوحة وآمنة وشاملة مع عملائها. تساعد منصة الهوية الحقيقية الخاصة بنا الشركات على التعامل مع العملاء بسلاسة على نطاق واسع مع إيقاف الاحتيال والتعامل مع KYC وAML والمتطلبات التنظيمية الأخرى.
Socure
socure.com
تدعم منصة التعلم الآلي الحاصلة على براءة اختراع من Socure معيارًا مرتفعًا للامتثال السلس لـ CIP/KYC، واكتشاف الاحتيال، والتحقق من مستندات الهوية، والتحقق من صحة ملكية الحساب المصرفي من خلال مجموعة حلول شاملة مصممة لهذا الغرض والتي تؤدي إلى دقة قوية ورائدة في الصناعة. لفتح الثقة في الهوية للتفاعلات الرقمية والمشاركة عند الإعداد وطوال رحلة العميل.
Chargebackhit
chargebackhit.com
Chargebackhit هو حل لمنع رد المبالغ المدفوعة معتمد من Visa وMastercard ومصمم خصيصًا لتلبية احتياجات عملك عبر الإنترنت. يمكن الوصول إلى جميع عمليات وتحليلات إدارة رد المبالغ المدفوعة من خلال لوحة تحكم واحدة سهلة الاستخدام. نحن نجمع بين التكنولوجيا الخاصة بنا وشبكات الجهات المصدرة والمخططات لتزويد عملائنا بأكبر تغطية لتنبيهات رد المبالغ المدفوعة، خالية من التكرارات ومشكلات التسوية الأخرى. سيساعدك فريقنا في مكافحة عمليات رد المبالغ المدفوعة الحالية، ومنع عمليات رد المبالغ المدفوعة في المستقبل، واسترداد الإيرادات، والمزيد مع عائد استثمار مضمون.
Ravelin
ravelin.com
توفر Ravelin تقنية متطورة ودعمًا مخصصًا لمساعدتك على منع تهديدات الاحتيال المتطورة وقبول المدفوعات بثقة.
Stripe
stripe.com
Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.
Sift
sift.com
Sift هي منصة احتيال مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتأمين الثقة الرقمية للشركات العالمية الرائدة. إن استثماراتنا العميقة في التعلم الآلي وهوية المستخدم، وشبكة البيانات التي تسجل 1 تريليون حدث سنويًا، والالتزام بنجاح العملاء على المدى الطويل، تمكن أكثر من 700 عميل من النمو بلا خوف. تعتمد العلامات التجارية، بما في ذلك DoorDash وYelp وPoshmark، على Sift لإطلاق العنان للنمو وتقديم تجارب سلسة للمستهلكين. قم بزيارتنا على Sift.com.
Intellicheck
intellicheck.com
تقدم شركة Intellicheck, Inc. حلول التحقق من الهوية الرقمية عند الطلب لاحتياجات KYC والاحتيال والتحقق من العمر. تتوفر حلولها الدقيقة والسريعة والآمنة للغاية من خلال IDN-Direct، وهو حل قائم على واجهة برمجة التطبيقات (API) يتكامل مع أنظمة العملاء وعملياتهم، ومن خلال IDN-Portal الذي يمكن تشغيله في أقل من ساعة. يمكن استخدام Intellicheck من خلال جهاز محمول، أو متصفح، أو ماسح ضوئي/نقاط بيع بالتجزئة.
Forter
forter.com
التجارة الرقمية مبنية على الثقة. وبدون الثقة، تترك الشركات ملايين الدولارات على الطاولة. في Forter، نعلم أن بناء الثقة (والنتيجة النهائية) يعني أكثر من مجرد منع الاحتيال. ويعني ذلك حماية رحلة العميل بأكملها - بدءًا من إنشاء الحساب وحتى الخروج والإرجاع. تتخذ شركة Forter القرارات الأكثر دقة وفي الوقت الفعلي بشأن كل تفاعل رقمي، مدعومة بأكبر شبكة من تجار التجزئة عبر الإنترنت. تتخذ منصة Trust الخاصة بنا قرارات بشأن معاملات تزيد قيمتها عن 300 مليار دولار سنويًا لبعض رواد التجارة الرقمية في العالم، مثل Priceline وNordstrom وeBay وHelloFresh والمزيد.