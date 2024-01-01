برامج الحماية من الاحتيال في التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - غينيا بيساو

Adloox

adloox.com

Adloox هي منصة رائدة ومستقلة للتحقق من الإعلانات والرؤى في أوروبا. منذ عام 2009، تعمل Adloox على تطوير أحدث التقنيات الخاصة لضمان حماية جميع عملائها، بما في ذلك المعلنين والوكالات وغيرها من تقنيات جانب الشراء، من أكثر أنواع الاحتيال الإعلاني تعقيدًا، مع ضمان أن تكون الإعلانات قابلة للعرض ومؤثرة وقاب...