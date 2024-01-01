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برامج الحماية من الاحتيال في التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - غواتيمالا
يساعد برنامج الحماية من الاحتيال في التجارة الإلكترونية الشركات عبر الإنترنت في تحديد المعاملات عالية المخاطر وتقييم المخاطر المحتملة للحد من الأنشطة الاحتيالية. ومن خلال استخدام التحليل الخوارزمي، يعمل هذا البرنامج على تقليل احتمالية طلبات المنتجات والمدفوعات الاحتيالية، وبالتالي تقليل تعرض شركات التجارة الإلكترونية لمثل هذه المخاطر. تتصاعد خطورة تعرض هذه الشركات لمحاولات الاحتيال خاصة عندما تتم المعاملات على مواقع ويب أو منصات متنقلة غير آمنة.
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Stripe
stripe.com
Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.
GeoComply
geocomply.com
تأسست شركة GeoComply في عام 2011، وتوفر حلولاً لمنع الاحتيال والأمن السيبراني تكتشف الاحتيال في الموقع وتساعد في التحقق من الهوية الرقمية الحقيقية للمستخدم. لقد حظيت حلول الشركة الخاصة بالاحتيال والامتثال بثقة العلامات التجارية الرائدة والجهات التنظيمية على مدار الأعوام العشرة الماضية، وقد تمت الموا...
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint هي منصة ذكاء الأجهزة الرائدة لتطبيقات الويب والهواتف المحمولة واسعة النطاق والتي تساعد المطورين على بناء حلول الكشف عن الاحتيال الأفضل في فئتها. تتميز بصمة الإصبع بأنها دقيقة بنسبة 99.5% مع معرفات زائر ثابتة تدوم لأشهر بدلاً من أيام، وسريعة من خلال استدعاء بسيط لواجهة برمجة التطبيقات لات...
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional هي شركة عالمية رائدة في توفير المعلومات والتحليلات القانونية والتنظيمية والتجارية التي تساعد العملاء على زيادة الإنتاجية وتحسين عملية صنع القرار والنتائج وتعزيز سيادة القانون في جميع أنحاء العالم. تساعد LexisNexis المحامين على الفوز بالقضايا وإدارة عملهم بكفاءة أكبر ...
Onfido
onfido.com
تساعد Onfido، إحدى شركات Entrust، الشركات على إنشاء تحقق تلقائي من الهوية حول احتياجاتها الفريدة من خلال حل شامل للتحقق من الهوية مدعوم بالذكاء الاصطناعي. نحن نساعد أكثر من 1200 شركة على تعزيز علاقات مفتوحة وآمنة وشاملة مع عملائها. تساعد منصة الهوية الحقيقية الخاصة بنا الشركات على التعامل مع العملاء...
Intellicheck
intellicheck.com
تقدم شركة Intellicheck, Inc. حلول التحقق من الهوية الرقمية عند الطلب لاحتياجات KYC والاحتيال والتحقق من العمر. تتوفر حلولها الدقيقة والسريعة والآمنة للغاية من خلال IDN-Direct، وهو حل قائم على واجهة برمجة التطبيقات (API) يتكامل مع أنظمة العملاء وعملياتهم، ومن خلال IDN-Portal الذي يمكن تشغيله في أقل م...
MaxMind
maxmind.com
منذ عام 2002، أصبحت MaxMind الشركة الرائدة في مجال توفير معلومات IP واكتشاف الوكيل وأدوات الكشف عن الاحتيال عبر الإنترنت. تُعرف MaxMind بأنها منشئ GeoIP® وأول شركة تقدم بيانات عنوان IP وخدمات الكشف عن الاحتيال، وهي في مهمة لجعل الإنترنت أكثر أمانًا وذكاءً، من خلال حلول تعتمد على البيانات. تعتمد أكثر...
IPQS
ipqualityscore.com
يقدم IPQS مجموعة متكاملة من واجهات برمجة التطبيقات (API) لمنع الاحتيال والتي تكتشف بشكل فعال الأنشطة الاحتيالية المتقدمة وتمنعها، مثل الروبوتات الشبيهة بالبشر، والوكلاء السكنيين، ورسائل البريد الإلكتروني المزيفة، وبيانات المستخدم المسروقة. تحظى أدوات الفحص في الوقت الفعلي الخاصة بنا بثقة المؤسسات ال...
Digital River
digitalriver.com
يعد Digital River حلاً خلفيًا للتوسع العالمي والمدفوعات والضرائب والاحتيال والامتثال. تسهل واجهات برمجة التطبيقات المرنة دمج عملية الدفع القابلة للتخصيص مع أي منصة تجارية موجودة. تخلص من المخاطر والتعقيد من خلال نموذج أعمال السجل التجاري الخاص بنا، حيث نقدم تجارب الدفع المحلية، ونقوم بأتمتة الضرائب ...
UpPass
uppass.io
UpPass عبارة عن منصة للتحقق من الهوية بدون رمز تساعد في إيقاف عمليات الاحتيال عبر الإنترنت بأسرع طريقة. تمامًا مثل نموذج Google، يمكنك إنشاء نموذج تأهيل مع أي خطوات تحقق (مقارنة الحياة والوجه، والتحقق من البريد الإلكتروني، والتحقق من رقم الهاتف المحمول OTP، والتحقق من مستند الهوية باستخدام التعرف ال...
Chargebacks911
chargebacks911.com
لم تكن بدايات Chargebacks911 متجذرة في الخدمات المصرفية أو المدفوعات. في الواقع، لم يكونوا في القطاع المالي على الإطلاق. تم تأسيس الشركة من قبل التجار الذين أمضوا سنوات في بناء أعمال تجارية عبر الإنترنت، فقط ليروا نجاحهم يتضاءل بسبب نزاعات العملاء. ألهمت هذه التجربة إطلاق Chargebacks911 باعتبارها ال...
Socure
socure.com
تدعم منصة التعلم الآلي الحاصلة على براءة اختراع من Socure معيارًا مرتفعًا للامتثال السلس لـ CIP/KYC، واكتشاف الاحتيال، والتحقق من مستندات الهوية، والتحقق من صحة ملكية الحساب المصرفي من خلال مجموعة حلول شاملة مصممة لهذا الغرض والتي تؤدي إلى دقة قوية ورائدة في الصناعة. لفتح الثقة في الهوية للتفاعلات ا...
Forter
forter.com
التجارة الرقمية مبنية على الثقة. وبدون الثقة، تترك الشركات ملايين الدولارات على الطاولة. في Forter، نعلم أن بناء الثقة (والنتيجة النهائية) يعني أكثر من مجرد منع الاحتيال. ويعني ذلك حماية رحلة العميل بأكملها - بدءًا من إنشاء الحساب وحتى الخروج والإرجاع. تتخذ شركة Forter القرارات الأكثر دقة وفي الوقت ...
Sift
sift.com
Sift هي منصة احتيال مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتأمين الثقة الرقمية للشركات العالمية الرائدة. إن استثماراتنا العميقة في التعلم الآلي وهوية المستخدم، وشبكة البيانات التي تسجل 1 تريليون حدث سنويًا، والالتزام بنجاح العملاء على المدى الطويل، تمكن أكثر من 700 عميل من النمو بلا خوف. تعتمد العلامات التجارية،...
Trustfull
trustfull.com
Trustfull عبارة عن منصة لاتخاذ القرار بشأن المخاطر في الوقت الفعلي، وتقوم بجمع البيانات بناءً على البصمات الرقمية. باستخدام عمليات التحقق الصامتة على إشارات متعددة بما في ذلك رقم الهاتف والبريد الإلكتروني وعنوان IP والجهاز والمتصفح، تساعد Trustfull الشركات في مختلف الصناعات على تقييم المخاطر وتوفير ...
BrandShield
brandshield.com
تساعدك تقنيتنا القوية التي تنتظر الحصول على براءة اختراع على مكافحة الانتهاكات وتجعل حماية العلامة التجارية ميسورة التكلفة للمؤسسات من جميع الأحجام.
Adloox
adloox.com
Adloox هي منصة رائدة ومستقلة للتحقق من الإعلانات والرؤى في أوروبا. منذ عام 2009، تعمل Adloox على تطوير أحدث التقنيات الخاصة لضمان حماية جميع عملائها، بما في ذلك المعلنين والوكالات وغيرها من تقنيات جانب الشراء، من أكثر أنواع الاحتيال الإعلاني تعقيدًا، مع ضمان أن تكون الإعلانات قابلة للعرض ومؤثرة وقاب...
Chargeblast
chargeblast.com
يساعد Chargeblast، الشريك الرسمي لـ Stripe، العملاء التجاريين على تقليل معدلات رد المبالغ المدفوعة إلى 0% من خلال تنبيهات رد المبالغ المدفوعة. يتلقى عملاؤنا تنبيهات بمجرد أن يفتح العميل حالة رد المبالغ المدفوعة ويتمكنون من استرداد أموال العميل قبل أن يتم تسجيل رد المبالغ المدفوعة رسميًا بواسطة معالج...
AtData
atdata.com
خدمة التحقق من البريد الإلكتروني الرائدة في AtData، SafeToSend، تقود الصناعة من حيث الدقة والأمان والسرعة وسهولة الاستخدام لتوفير نظافة شاملة لبيانات البريد الإلكتروني والحماية من العناوين المكلفة والمثيرة للمشاكل. سيتأكد SafeToSend من صحة عنوان البريد الإلكتروني من خلال تحديد ما إذا كان بناء الجملة...
FraudLabs Pro
fraudlabspro.com
يساعد FraudLabs Pro التجار على حماية متاجرهم عبر الإنترنت من المحتالين الخبيثين. يقوم بفحص جميع الطلبات التي يتم التعامل معها باستخدام بطاقات الائتمان وPayPal وما إلى ذلك بحثًا عن عمليات الاحتيال عبر الإنترنت. ونتيجة لذلك، فإنه يزيد من أرباح تجار التجارة الإلكترونية عن طريق تقليل رد المبالغ المدفوعة...
Cognito
cognitohq.com
يوفر التحقق من هوية Cognito الامتثال الفوري لـ KYC وAML، وفحص قائمة المراقبة، والمزيد على مستوى العالم، مع بضعة أسطر فقط من التعليمات البرمجية.
Buysafe
buysafe.com
توفر BuySafe ضمانًا للتسوق عبر الإنترنت لمساعدة تجار التجارة الإلكترونية المستقلين على بناء السمعة والثقة مع المتسوقين. يستمتع المتسوقون بتجربة تسوق أفضل وأكثر أمانًا عبر الإنترنت، بينما يشهد التجار زيادة كبيرة في الإيرادات وزيادة رضا المشترين وولاءهم.
Fraud.net
fraud.net
تقوم Fraud.net بتشغيل أول منصة متكاملة لمكافحة الاحتيال ومكافحة غسل الأموال واعرف عميلك (KYC) مصممة للمؤسسات الرقمية وشركات التكنولوجيا المالية على مستوى العالم. تساعد المنصة السحابية الحائزة على جوائز المؤسسات من جميع الأحجام على تسخير معلومات المخاطر المستندة إلى الذكاء الاصطناعي للكشف عن الاحتيال...
Xelix
xelix.com
Xelix هي شركة برمجيات مؤسسية تقدم مركز تحكم مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لفرق الحسابات الدائنة. نحن نعمل مع بعض من أكبر الشركات العالمية لأتمتة وتعزيز عمليات الرقابة المالية الخاصة بها.يتخلص مركز التحكم في AP الخاص بنا من خمس عمليات AP أساسية: الدفع الزائد ومنع الاحتيال، وإدارة بيانات البائع الرئيسية...
Riskified
riskified.com
إن Riskified هو شريك إدارة الاحتيال في التجارة الإلكترونية الأذكى والأكثر دقة في السوق، مع منصة للتعلم الآلي مدعومة بشبكة تجارية عالمية لتقليل الاحتيال وزيادة صافي الإيرادات إلى أقصى حد، مدعومًا بضمان استرداد المبالغ المدفوعة الحقيقي ونماذج الشراكة المتميزة. مع وجود أكثر من 400 مليون متسوق في أكثر م...
Eye4Fraud
eye4fraud.com
تقوم Eye4Fraud بفحص طلباتك عبر الإنترنت والتحقق منها وضمانها حتى تتمكن من البيع والشحن بثقة. من خلال تفريغ طلباتك إلى Eye4Fraud، فإنك تستفيد من مجموعة بيانات التسوق الاستهلاكية الأكثر اكتمالاً في العالم.
Kount
kount.com
الكونت هي تكنولوجيا الثقة والسلامة. تختار الشركات الحلول ذات الصلة بالتحديات الفريدة التي تواجهها، ونحن نساعدها على النمو بثقة - بغض النظر عن الصناعة. نحن نستخدم القرارات المستندة إلى البيانات، والتعلم الآلي المتقدم، وعقود من الخبرة للتغلب على التحديات التي تعاني منها الشركات المتنامية اليوم. والنتي...
Signifyd
signifyd.com
Signifyd هو مزود حماية التجارة الذي يعالج تحديات الاحتيال وإساءة الاستخدام في نقاط التحويل الرئيسية عبر رحلة المتسوق في التجارة الإلكترونية بدءًا من إنشاء الحساب وحتى الخروج وطلب الإرجاع. نحن نساعد التجار على تحديد الوقت المناسب للمتسوق لاتخاذ إجراء معين - مثل إنشاء حساب، أو إكمال معاملة، أو طلب است...
NoFraud
nofraud.com
في NoFraud، نعلم أن منع الاحتيال لا يقتصر فقط على تجنب الخسائر ولكن أيضًا الارتقاء بتجارب العملاء. NoFraud هو حل لمنع الاحتيال في التجارة الإلكترونية والدفع، وهو يحمي الشركات من المحتالين، ويزيل خسائر رد المبالغ المدفوعة، ويوفر تجارب دفع أكثر سلاسة وخالية من الاحتكاك للمتسوقين الموثوقين. يتكامل NoFr...
ClearSale
br.clear.sale
ClearSale هو الحل الأكثر اكتمالا للحماية من الاحتيال في التجارة الإلكترونية. نحن نجمع بين التكنولوجيا الإحصائية المتقدمة وأكبر فريق في العالم من محللي الاحتيال المتخصصين، من أجل اتباع نهج متوازن وواقعي لا مثيل له في السوق. نحن نقدم أعلى معدلات الموافقة على الطلبات وأدنى معدلات التراجع الكاذب في الصن...
Chargebackhit
chargebackhit.com
Chargebackhit هو حل لمنع رد المبالغ المدفوعة معتمد من Visa وMastercard ومصمم خصيصًا لتلبية احتياجات عملك عبر الإنترنت. يمكن الوصول إلى جميع عمليات وتحليلات إدارة رد المبالغ المدفوعة من خلال لوحة تحكم واحدة سهلة الاستخدام. نحن نجمع بين التكنولوجيا الخاصة بنا وشبكات الجهات المصدرة والمخططات لتزويد عمل...
Ravelin
ravelin.com
توفر Ravelin تقنية متطورة ودعمًا مخصصًا لمساعدتك على منع تهديدات الاحتيال المتطورة وقبول المدفوعات بثقة.