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برامج الحماية من الاحتيال في التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - ساحل العاج
يساعد برنامج الحماية من الاحتيال في التجارة الإلكترونية الشركات عبر الإنترنت في تحديد المعاملات عالية المخاطر وتقييم المخاطر المحتملة للحد من الأنشطة الاحتيالية. ومن خلال استخدام التحليل الخوارزمي، يعمل هذا البرنامج على تقليل احتمالية طلبات المنتجات والمدفوعات الاحتيالية، وبالتالي تقليل تعرض شركات التجارة الإلكترونية لمثل هذه المخاطر. تتصاعد خطورة تعرض هذه الشركات لمحاولات الاحتيال خاصة عندما تتم المعاملات على مواقع ويب أو منصات متنقلة غير آمنة.
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Stripe
stripe.com
Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.
Fingerprint
fingerprint.com
واجهة برمجة تطبيقات بصمة المتصفح. أوقف عمليات الاحتيال والبريد العشوائي وعمليات الاستيلاء على الحسابات باستخدام بصمة المتصفح الدقيقة بنسبة 99.5% كخدمة.
GeoComply
geocomply.com
تأسست شركة GeoComply في عام 2011، وهي توفر حلولاً لمنع الاحتيال والأمن السيبراني تكتشف الاحتيال في الموقع وتساعد في التحقق من الهوية الرقمية الحقيقية للمستخدم. تحظى حلول الشركة الخاصة بالاحتيال والامتثال بثقة العلامات التجارية الرائدة والجهات التنظيمية على مدى السنوات العشر الماضية، وقد تمت الموافقة...
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional هي شركة عالمية رائدة في توفير المعلومات والتحليلات القانونية والتنظيمية والتجارية التي تساعد العملاء على زيادة الإنتاجية وتحسين عملية صنع القرار والنتائج وتعزيز سيادة القانون في جميع أنحاء العالم. تساعد LexisNexis المحامين على الفوز بالقضايا وإدارة عملهم بكفاءة أكبر ...
Onfido
onfido.com
أصبحت الهوية الرقمية بسيطة. قم ببناء الثقة عند الإعداد وما بعده باستخدام حل الهوية الرقمية الكامل المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمصمم لمساعدتك في معرفة عملائك عبر الإنترنت. تتيح لك الأتمتة اكتساب عملاء جدد وتقليل التكاليف مع تلبية الامتثال العالمي لسياسة اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML).
Intellicheck
intellicheck.com
الحل الوحيد لمكافحة الاحتيال الذي يزيد فعاليته عن 99% في قطاعات البيع بالتجزئة والخدمات المالية وإنفاذ القانون والصناعات المقيدة بحسب العمر.
MaxMind
maxmind.com
أنشئ تجارب رقمية أكثر ذكاءً وأمانًا باستخدام بيانات دقيقة قم بدمج GeoIP® واكتشاف الاحتيال عبر الإنترنت في تطبيقاتك
IPQS
ipqualityscore.com
يقدم IPQS مجموعة متكاملة من واجهات برمجة التطبيقات (API) لمنع الاحتيال والتي تكتشف بشكل فعال الأنشطة الاحتيالية المتقدمة وتمنعها، مثل الروبوتات الشبيهة بالبشر، والوكلاء السكنيين، ورسائل البريد الإلكتروني المزيفة، وبيانات المستخدم المسروقة. تحظى أدوات الفحص في الوقت الفعلي الخاصة بنا بثقة المؤسسات ال...
Chargebacks911
chargebacks911.com
لم تكن بدايات Chargebacks911 متجذرة في الخدمات المصرفية أو المدفوعات. في الواقع، لم يكونوا في القطاع المالي على الإطلاق. تم تأسيس الشركة من قبل التجار الذين أمضوا سنوات في بناء أعمال تجارية عبر الإنترنت، فقط ليروا نجاحهم يتضاءل بسبب نزاعات العملاء. ألهمت هذه التجربة إطلاق Chargebacks911 باعتبارها ال...
Digital River
digitalriver.com
يعد Digital River حلاً خلفيًا للتوسع العالمي والمدفوعات والضرائب والاحتيال والامتثال. تسهل واجهات برمجة التطبيقات المرنة دمج عملية الدفع القابلة للتخصيص مع أي منصة تجارية موجودة. تخلص من المخاطر والتعقيد من خلال نموذج أعمال السجل التجاري الخاص بنا، حيث نقدم تجارب الدفع المحلية، ونقوم بأتمتة الضرائب ...
Socure
socure.com
الهوية تبدأ هنا. يمكنك التحقق بدقة من العملاء الجدد وضم المزيد منهم من خلال Socure، المزود الرائد لحلول التحقق من الهوية الرقمية والاحتيال.
Forter
forter.com
Forter هي منصة الثقة للاقتصاد الرقمي. زيادة الإيرادات وتقليل الاحتيال وتحسين تجربة العملاء.
Sift
sift.com
حلول منع الاحتيال التي تمكن عملك من الابتكار والنمو دون زيادة المخاطر. قم بحماية عملائك وتجارتك باستخدام حلول الاحتيال Sift.
Trustfull
trustfull.com
Trustfull عبارة عن منصة لاتخاذ القرار بشأن المخاطر في الوقت الفعلي، وتقوم بجمع البيانات بناءً على البصمات الرقمية. باستخدام عمليات التحقق الصامتة على إشارات متعددة بما في ذلك رقم الهاتف والبريد الإلكتروني وعنوان IP والجهاز والمتصفح، تساعد Trustfull الشركات في مختلف الصناعات على تقييم المخاطر وتوفير ...
BrandShield
brandshield.com
تساعدك تقنيتنا القوية التي تنتظر الحصول على براءة اختراع على مكافحة الانتهاكات وتجعل حماية العلامة التجارية ميسورة التكلفة للمؤسسات من جميع الأحجام.
Adloox
adloox.com
Adloox هي منصة رائدة مستقلة للتحقق من الإعلانات والرؤى في أوروبا. منذ عام 2009، تعمل Adloox على تطوير أحدث التقنيات الخاصة لضمان حماية جميع عملائها، بما في ذلك المعلنين والوكالات وغيرها من تقنيات جانب الشراء، من أكثر أنواع الاحتيال الإعلاني تعقيدًا، مع ضمان أن تكون الإعلانات قابلة للعرض ومؤثرة وقابل...
UpPass
uppass.io
UpPass عبارة عن منصة للتحقق من الهوية بدون رمز تساعد في إيقاف عمليات الاحتيال عبر الإنترنت بأسرع طريقة. تمامًا مثل نموذج Google، يمكنك إنشاء نموذج تأهيل مع أي خطوات تحقق (مقارنة الحياة والوجه، والتحقق من البريد الإلكتروني، والتحقق من رقم الهاتف المحمول OTP، والتحقق من مستند الهوية باستخدام التعرف ال...
Chargeblast
chargeblast.com
يساعد Chargeblast، الشريك الرسمي لـ Stripe، العملاء التجاريين على تقليل معدلات رد المبالغ المدفوعة إلى 0% من خلال تنبيهات رد المبالغ المدفوعة. يتلقى عملاؤنا تنبيهات بمجرد أن يفتح العميل حالة رد المبالغ المدفوعة ويتمكنون من استرداد أموال العميل قبل أن يتم تسجيل رد المبالغ المدفوعة رسميًا بواسطة معالج...
AtData
atdata.com
خدمة التحقق من البريد الإلكتروني الرائدة في AtData، SafeToSend، تقود الصناعة من حيث الدقة والأمان والسرعة وسهولة الاستخدام لتوفير نظافة شاملة لبيانات البريد الإلكتروني والحماية من العناوين المكلفة والمثيرة للمشاكل. ستتأكد SafeToSend من صحة عنوان البريد الإلكتروني من خلال تحديد ما إذا كان بناء الجملة...
FraudLabs Pro
fraudlabspro.com
يساعد FraudLabs Pro التجار على حماية متاجرهم عبر الإنترنت من المحتالين الخبيثين. يقوم بفحص جميع الطلبات التي يتم التعامل معها باستخدام بطاقات الائتمان وPayPal وما إلى ذلك بحثًا عن عمليات الاحتيال عبر الإنترنت. ونتيجة لذلك، فإنه يزيد من أرباح تجار التجارة الإلكترونية عن طريق تقليل رد المبالغ المدفوعة...
Cognito
cognitohq.com
يوفر التحقق من هوية Cognito الامتثال الفوري لـ KYC وAML، وفحص قائمة المراقبة، والمزيد على مستوى العالم، مع بضعة أسطر فقط من التعليمات البرمجية.
Buysafe
buysafe.com
توفر BuySafe ضمانًا للتسوق عبر الإنترنت لمساعدة تجار التجارة الإلكترونية المستقلين على بناء السمعة والثقة مع المتسوقين. يستمتع المتسوقون بتجربة تسوق أفضل وأكثر أمانًا عبر الإنترنت، بينما يشهد التجار زيادة كبيرة في الإيرادات وزيادة رضا المشترين وولاءهم.
Fraud.net
fraud.net
تقوم Fraud.net بتشغيل أول منصة متكاملة لمكافحة الاحتيال ومكافحة غسل الأموال واعرف عميلك (KYC) مصممة للمؤسسات الرقمية وشركات التكنولوجيا المالية على مستوى العالم. تساعد المنصة السحابية الحائزة على جوائز المؤسسات من جميع الأحجام على تسخير معلومات المخاطر المستندة إلى الذكاء الاصطناعي للكشف عن الاحتيال...
Xelix
xelix.com
Xelix هي شركة برمجيات مؤسسية تقدم مركز تحكم مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لفرق الحسابات الدائنة. نحن نعمل مع بعض من أكبر الشركات العالمية لأتمتة وتعزيز عمليات الرقابة المالية الخاصة بها.يتخلص مركز التحكم في AP الخاص بنا من خمس عمليات AP أساسية: الدفع الزائد ومنع الاحتيال، وإدارة بيانات البائع الرئيسية...
Riskified
riskified.com
إن Riskified هو شريك إدارة الاحتيال في التجارة الإلكترونية الأذكى والأكثر دقة في السوق، مع منصة للتعلم الآلي مدعومة بشبكة تجارية عالمية لتقليل الاحتيال وزيادة صافي الإيرادات إلى أقصى حد، مدعومًا بضمان استرداد المبالغ المدفوعة الحقيقي ونماذج الشراكة المتميزة. مع وجود أكثر من 400 مليون متسوق في أكثر م...
Eye4Fraud
eye4fraud.com
تقوم Eye4Fraud بفحص طلباتك عبر الإنترنت والتحقق منها وضمانها حتى تتمكن من البيع والشحن بثقة. من خلال تفريغ طلباتك إلى Eye4Fraud، فإنك تستفيد من مجموعة بيانات التسوق الاستهلاكية الأكثر اكتمالاً في العالم.
Kount
kount.com
الكونت هي تكنولوجيا الثقة والسلامة. تختار الشركات الحلول ذات الصلة بالتحديات الفريدة التي تواجهها، ونحن نساعدها على النمو بثقة - بغض النظر عن الصناعة. نحن نستخدم القرارات المستندة إلى البيانات، والتعلم الآلي المتقدم، وعقود من الخبرة للتغلب على التحديات التي تعاني منها عادةً الشركات المتنامية اليوم. ...
Signifyd
signifyd.com
Signifyd هو مزود حماية التجارة الذي يعالج تحديات الاحتيال وإساءة الاستخدام في نقاط التحويل الرئيسية عبر رحلة المتسوق في التجارة الإلكترونية بدءًا من إنشاء الحساب وحتى الخروج وطلب الإرجاع. نحن نساعد التجار على تحديد الوقت المناسب للمتسوق لاتخاذ إجراء معين - مثل إنشاء حساب، أو إكمال معاملة، أو طلب است...
NoFraud
nofraud.com
في NoFraud، نعلم أن منع الاحتيال لا يقتصر على تجنب الخسائر فحسب، بل يتعلق أيضًا بالارتقاء بتجارب العملاء. NoFraud هو حل لمنع الاحتيال في التجارة الإلكترونية والدفع، وهو يحمي الشركات من المحتالين، ويزيل خسائر رد المبالغ المدفوعة، ويوفر تجارب دفع أكثر سلاسة وخالية من الاحتكاك للمتسوقين الموثوقين. يتكا...
ClearSale
br.clear.sale
حلول لتسجيل الائتمان والتأهيل الرقمي ومعلومات التهديدات والتحقق من CNPJ والمدفوعات الرقمية. اكتشف تقنية ClearSale.
Chargebackhit
chargebackhit.com
قم بتنمية أعمالك بمساعدة منصة وخبرة منع رد المبالغ المدفوعة المرنة. قم بتقليل عمليات رد المبالغ المدفوعة مرتين. قم بتنمية أعمالك بمساعدة منصة وخبرة منع رد المبالغ المدفوعة المرنة.
Ravelin
ravelin.com
توفر Ravelin تقنية متطورة ودعمًا مخصصًا لمساعدتك على منع تهديدات الاحتيال المتطورة وقبول المدفوعات بثقة.