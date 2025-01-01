برامج تحليل التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية

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يقوم برنامج تحليلات التجارة الإلكترونية بتتبع أداء تجار التجزئة عبر الإنترنت. فهو يساعد الشركات على تحديد منتجاتها الأفضل والأسوأ أداءً، ومراقبة سلوك المشتري والمستهلك، وتحديد المشكلات التي تؤثر على الأعمال. يستخدم متخصصو التجارة الإلكترونية هذه الأدوات لتعزيز المبيعات وتحسين تجربة العملاء. بالإضافة إلى ذلك، يستخدمها مديرو المخزون لتنفيذ الطلبات، ويستخدمها المحاسبون لتتبع التكاليف والربحية. على الرغم من أن معظم منصات التجارة الإلكترونية توفر ميزات إعداد التقارير والتحليلات، إلا أن برامج تحليلات التجارة الإلكترونية يتم توفيرها عادةً كحل مستقل. يقوم بعض موفري برامج التحليلات بتضمين ميزات خاصة بالتجارة الإلكترونية في منتجاتهم. ومع ذلك، نظرًا لأن برامج التحليلات العامة لا تلبي دائمًا الاحتياجات المحددة للتجارة الإلكترونية، فإن هذه المنتجات غير مدرجة في هذه الفئة.
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Hotjar
hotjar.com
Hotjar هي أداة لتحليل سلوك المستخدم على مواقع الويب، تقدم ميزات مثل خرائط الحرارة وتسجيلات الجلسات لجمع التعليقات وتحسين تجربة المستخدم.
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel هو خدمة لتحليل البيانات، تتعقب تفاعلات المستخدمين مع التطبيقات وتوفر أدوات لتحليل السلوك والتواصل المستهدف.
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass هو منصة تجارة إلكترونية تساعد رواد الأعمال على إنشاء متجر إلكتروني، بيع المنتجات الرقمية، قبول المدفوعات، ومنع الاحتيال.
FullStory
fullstory.com
FullStory هي منصة تحليل بيانات سلوكية تساعد الشركات على فهم وتحسين تفاعلات المستخدمين عبر مواقع الويب من خلال أدوات مثل إعادة تشغيل الجلسات والخرائط الحرارية.
Bright Data
brightdata.com
Bright Data هي منصة لجمع البيانات تمكن الشركات من الوصول إلى معلومات الأسواق والتنافس وتحليلها بطريقة آمنة وفعالة.
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale هو نظام تشغيل للتجارة الإلكترونية يجمع بيانات الأداء من منصات متعددة ويساعد الشركات على اتخاذ قرارات مستندة إلى تحليلات دقيقة.
Contlo
contlo.com
تطبيق Contlo هو منصة تسويق تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل التفاعل مع العملاء من خلال حملات متعددة القنوات وتحليل سلوك العملاء.
Smartproxy
smartproxy.com
Smartproxy هو تطبيق يتيح الوصول إلى بيانات محلية من خلال وكالات سكنية عالميًا، مع دعم فني متواصل وخيارات دفع مرنة.
Metrilo
metrilo.com
Metrilo هي منصة تحليلات وCRM لمتاجر التجارة الإلكترونية، تقدم أدوات لتحسين سلوك العملاء وزيادة الاحتفاظ ومبيعات البريد الإلكتروني.
smartscout
smartscout.com
سمارت سكوت هو أداة برمجية لتحليل أمازون، تساعد البائعين على تحسين قوائم منتجاتهم، تحديد الفرص الربحية، وتحليل أداء المبيعات.
Heap
heap.io
Heap هو منصة لتحليل البيانات تساعد الشركات على فهم سلوك المستخدم وتحسين تجربة العميل من خلال تتبع التفاعلات وتحليلها تلقائيًا.
VWO
vwo.com
VWO هي منصة لتحسين التجارب الرقمية، تتيح إجراء اختبارات وتحليلات لفهم سلوك المستخدم وزيادة معدلات التحويل.
RedTrack
redtrack.io
RedTrack هو منصة لتحليل وتتبع حملات التسويق، توفر بيانات دقيقة حول الأداء وميزات لأتمتة الحملات وتجنب الفساد عبر قنوات متعددة.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore هي منصة تسويق للبيع بالتجزئة تساعد الشركات على تحويل البيانات إلى حملات تسويقية مباشرة وزيادة الاحتفاظ بالعملاء.
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok هو منصة شاملة للتسويق الرقمي تساعد الوكالات والمسوقين والشركات على إنشاء مواقع الويب وصفحات الهبوط وتحليل البيانات وإدارة الحملات.
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow هي أداة لتحليل سلوك المستخدم تساعد في تحسين تجربة المواقع من خلال مراقبة جلسات الزوار وخرائط الحرارة وتحليلات النماذج.
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer هو منصة لإدارة التجارة الإلكترونية تساعد الشركات في تنظيم عملياتها عبر منصات متعددة وتعزيز الكفاءة والامتثال.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica هي أداة لتحليل تطبيقات الهواتف المحمولة تقدم رؤى حول سلوك المستخدم والأداء والإيرادات والتسويق لتحسين التطبيقات.
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs عبارة عن منصة بيانات عملاء بدون كود تساعد الشركات على تتبع وتحليل بيانات العملاء وإعداد حملات تسويقية مخصصة عبر قنوات مختلفة.
Stackline
stackline.com
Stackline هو منصة تجارة متصلة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك المتسوقين وتقديم رؤى لدعم استراتيجيات البيع بالتجزئة.
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
تطبيق Sweet Analytics يجمع بيانات العملاء من منصات التسويق لتقديم رؤية متكاملة، ويساعد في فهم سلوك العملاء وتحليل عوائد الاستثمار في التسويق.
DataWeave
dataweave.com
DataWeave هو منصة SaaS لتحليل التجارة الرقمية وتقديم حلول التسعير الديناميكي للعلامات التجارية العالمية وتجار التجزئة.
edrone
edrone.me
edrone هو تطبيق CRM للتجارة الإلكترونية يركز على أتمتة التسويق وفهم سلوك العملاء لتعزيز العلاقات وزيادة الإيرادات.
Klar
getklar.com
تطبيق Klar يجمع بيانات التجارة الإلكترونية في مكان واحد، ويساعد في تحليل الأداء والعوائد لاتخاذ قرارات مستندة إلى المعلومات لزيادة الربحية والنمو.
ChannelSight
channelsight.com
Cannelsight هي منصة ذكاء التجارة الإلكترونية تتيح للشركات تحليل بيانات المستهلكين وتحسين استراتيجيات المبيعات والتسويق من خلال رؤى شاملة.
ShopVibes
shop-vibes.de
تطبيق ShopVibes يدير معلومات المنتجات بشكل مركزي، ويعزز تحسين البيانات للمبيعات عبر قنوات متعددة في جميع أنحاء أوروبا.
Webeyez
webeyez.com
Webeyez تطبيق يساعد الشركات على تحسين تحويلات المبيعات عبر تحديد المشكلات في سير رحلة المستهلك وتحليل تأثيرها المالي.
OWOX
owox.com
OWOX هو منصة لتحليل البيانات تتيح استيراد البيانات من مصادر خارجية إلى جداول Google، مما يسهل إنشاء تقارير وتحليلات مبتكرة.
MikMak
mikmak.com
تقدم MikMak منصة لتسريع التجارة الإلكترونية، وتوفر تحليلات وأدوات لتمكين الشركات من فهم سلوك المستهلك وزيادة المبيعات عبر القنوات المختلفة.
Kissmetrics
kissmetrics.io
Kissmetrics هي منصة تحليلات سلوكيات العملاء وأتمتة البريد الإلكتروني لمساعدة الشركات في فهم سلوك العملاء وتحسين الاحتفاظ بهم.
Graas
graas.ai
تجمع تطبيق Graas البيانات من أكثر من 100 منصة لتحليل شامل عبر الأسواق ومواقع العلامات التجارية والإعلانات والمخزون.
Conversios
conversios.io
تطبيق Conversios هو أداة لتكامل Google Analytics و Pixel للمتاجر الإلكترونية على Woocommerce و Shopify و Magento، تتيح إدارة تغذية المنتجات وتطبيق تتبع سهل.
Littledata
littledata.io
Littledata هي منصة تتبع وتحليل تساند العلامات التجارية لتحسين حملات التسويق من خلال ربط بيانات العملاء بالإيرادات عبر قنوات متعددة.
Datafeedwatch
datafeedwatch.com
DataFeedWatch هو تطبيق لتحسين وإدارة قوائم المنتجات على قنوات التجارة الإلكترونية، يمكّن التجار من تعزيز أداء المبيعات من خلال تحسين الخلاصات.
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
تطبيق Arena Calibrate يوفر برامج تقارير شاملة عبر المنصات مع دعم بياني متقدم لتحسين فهم البيانات المتعلقة بالتسويق والمبيعات والتحليلات.
1WorldSync
1worldsync.com
تطبيق 1WorldSync يساعد العلامات التجارية وتجار التجزئة على إدارة وتوزيع محتوى المنتج بدقة عبر القنوات الرقمية المختلفة.
WhatSales
whatsales.io
تطبيق Whatsales هو منصة لإدارة المبيعات تساعد الشركات في تتبع الأنشطة وتحليل الأداء، مما يسهل اتخاذ قرارات مبنية على البيانات.
TrackBee
trackbee.io
تطبيق TrackBee هو حل شامل لتتبع الحملات الإعلانية وتحليل الأداء أثناء تحسين استراتيجيات التسويق استنادًا إلى بيانات دقيقة.
Epsilo
epsilo.ai
Epsilo هو مركز لتنفيذ استراتيجيات التجارة الإلكترونية، يساعد البائعين على زيادة الإيرادات من خلال الأتمتة والبحث والتعاون.
Peel Insights
peelinsights.com
تطبيق Peel Insights يحلل بيانات التجارة الإلكترونية على Shopify، ويساعد الشركات في فهم سلوك العملاء وزيادة مبيعات الاحتفاظ من خلال تقارير مرئية.
Sellerise
sellerise.com
Sellerise هو برنامج شامل لدعم بائعي أمازون، يقدم أدوات لتحليل الأداء، وتحسين القوائم، وإدارة المخزون، ومراجعات المنتجات.
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire هو تطبيق لتحسين تجربة العميل عبر الإنترنت، يساعد الشركات في زيادة التفاعل والمبيعات من خلال تحليل سلوك المستخدم وتحسينات مخصصة.
Prefixbox
prefixbox.com
تطبيق Prefixbox يعزز تجربة التسوق عبر الذكاء الاصطناعي من خلال تحسين البحث والتصفح وتقديم توصيات مخصصة لزيادة معدل التحويل والمبيعات.
ThoughtMetric
thoughtmetric.io
تطبيق ThoughtMetric يساعد الشركات في التجارة الإلكترونية على تتبع وتحليل جهود التسويق عبر قنوات متعددة لاتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات.
CartInsight
cartinsight.io
تطبيق CartInsight يجمع معلومات عن ملايين المتاجر على الإنترنت ويوفر قاعدة بيانات شاملة بخصوص المبيعات والتكنولوجيا وصناع القرار.
ChannelMix
channelmix.com
ChannelMix هو تطبيق لتحليل بيانات التسويق وإدارتها، يساعد الشركات على دمج البيانات وتحليل الأداء عبر قنوات متعددة بشكل موحد.
Tracify
tracify.ai
Tracify هو تطبيق لتتبع وتحليل أنشطة التسويق لشركات التجارة الإلكترونية عبر قنوات متعددة مع الالتزام بقانون حماية البيانات.
Conjura
conjura.com
تطبيق كونجورا يساعد في تحسين أداء التجارة الإلكترونية من خلال محرك توصيات يقدم اقتراحات مبنية على البيانات لتعزيز الربحية.
Springbot
springbot.com
Springbot هو حل شامل للأعمال التجارية الإلكترونية الصغيرة، يساعد في تبسيط التسويق وتحسين الأداء وزيادة الإيرادات من خلال أدوات وتقنيات سهلة الاستخدام.
Air360
air360.io
Air360 هو منصة لتحليل تجربة المستخدم تساعد الفرق الرقمية على فهم سلوك المستخدمين وتسريع جهود تحسين معدل التحويل.
TapClicks
tapclicks.com
TapClicks هي منصة شاملة لأتمتة التسويق تسمح بتكامل البيانات، التحليلات، وإدارة الحملات، مما يساعد الوكالات والعلامات التجارية في تحسين استراتيجيات التسويق.
Sensai Metrics
sensaimetrics.io
Sensai Metrics هو تطبيق لتحليل بيانات المتاجر الإلكترونية، يوفر رؤى وتوصيات لتحسين الإيرادات وتقليل التكاليف.
Radix
radixhaven.com
تطبيق Radix Haven يوفر تحليلات آنية مع تتبع لأكثر من 100 مؤشر رئيسي لفهم أداء الأعمال. يوفر تجربة مجانية لمدة 14 يومًا.
Foxintelligence
foxintelligence.io
تطبيق Foxintelligence يقيس نشاط التجارة الإلكترونية بالاعتماد على المعاملات الفعلية، مما يوفر رؤى موثوقة مع احترام الخصوصية.
Flipflow
flipflow.io
تطبيق Flipflow لتحليل بيانات السوق يتيح للعلامات التجارية وتجار التجزئة تحليل بيانات المنتجات المتعلقة بالأسعار والعروض والمنافسين لتحقيق أقصى استفادة من الإيرادات.
StackTome
stacktome.com
StackTome هو حل لإدارة التقييمات يساعد الشركات الإلكترونية على تحسين حركة المرور عبر تحسين محركات البحث وتحليل تجربة العملاء والرد على التعليقات السلبية.
Elevar
getelevar.com
Elevar هو تطبيق لتحليل البيانات يساعد الشركات على تتبع سلوك العملاء ومعدلات التحويل من خلال تكامل فعال مع أدوات التحليل.
Analytic Index
analyticindex.com
تطبيق Analytic Index يساعد الوكالات والعلامات التجارية على تحسين أداء البحث وزيادة مبيعات التجارة الإلكترونية من خلال بيانات تحليلية واستشارات متخصصة.
Noogata
noogata.com
تطبيق Noogata يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة العلامات التجارية في التجارة الإلكترونية على تحسين أداء منتجاتها على أمازون من خلال تقديم رؤى استراتيجية وتحليلات تنافسية.
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