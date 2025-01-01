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برامج تحليل التجارة الإلكترونية
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برامج تحليل التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية

يقوم برنامج تحليلات التجارة الإلكترونية بتتبع أداء تجار التجزئة عبر الإنترنت. فهو يساعد الشركات على تحديد منتجاتها الأفضل والأسوأ أداءً، ومراقبة سلوك المشتري والمستهلك، وتحديد المشكلات التي تؤثر على الأعمال. يستخدم متخصصو التجارة الإلكترونية هذه الأدوات لتعزيز المبيعات وتحسين تجربة العملاء. بالإضافة إلى ذلك، يستخدمها مديرو المخزون لتنفيذ الطلبات، ويستخدمها المحاسبون لتتبع التكاليف والربحية. على الرغم من أن معظم منصات التجارة الإلكترونية توفر ميزات إعداد التقارير والتحليلات، إلا أن برامج تحليلات التجارة الإلكترونية يتم توفيرها عادةً كحل مستقل. يقوم بعض موفري برامج التحليلات بتضمين ميزات خاصة بالتجارة الإلكترونية في منتجاتهم. ومع ذلك، نظرًا لأن برامج التحليلات العامة لا تلبي دائمًا الاحتياجات المحددة للتجارة الإلكترونية، فإن هذه المنتجات غير مدرجة في هذه الفئة.

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Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar هي أداة لتحليل سلوك المستخدم على مواقع الويب، تقدم ميزات مثل خرائط الحرارة وتسجيلات الجلسات لجمع التعليقات وتحسين تجربة المستخدم.

Mixpanel

Mixpanel

mixpanel.com

Mixpanel هو خدمة لتحليل البيانات، تتعقب تفاعلات المستخدمين مع التطبيقات وتوفر أدوات لتحليل السلوك والتواصل المستهدف.

Sellpass

Sellpass

auth.sellpass.io

Sellpass هو منصة تجارة إلكترونية تساعد رواد الأعمال على إنشاء متجر إلكتروني، بيع المنتجات الرقمية، قبول المدفوعات، ومنع الاحتيال.

FullStory

FullStory

fullstory.com

FullStory هي منصة تحليل بيانات سلوكية تساعد الشركات على فهم وتحسين تفاعلات المستخدمين عبر مواقع الويب من خلال أدوات مثل إعادة تشغيل الجلسات والخرائط الحرارية.

Bright Data

Bright Data

brightdata.com

Bright Data هي منصة لجمع البيانات تمكن الشركات من الوصول إلى معلومات الأسواق والتنافس وتحليلها بطريقة آمنة وفعالة.

Triple Whale

Triple Whale

triplewhale.com

Triple Whale هو نظام تشغيل للتجارة الإلكترونية يجمع بيانات الأداء من منصات متعددة ويساعد الشركات على اتخاذ قرارات مستندة إلى تحليلات دقيقة.

Contlo

Contlo

contlo.com

تطبيق Contlo هو منصة تسويق تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسهيل التفاعل مع العملاء من خلال حملات متعددة القنوات وتحليل سلوك العملاء.

Smartproxy

Smartproxy

smartproxy.com

Smartproxy هو تطبيق يتيح الوصول إلى بيانات محلية من خلال وكالات سكنية عالميًا، مع دعم فني متواصل وخيارات دفع مرنة.

Metrilo

Metrilo

metrilo.com

Metrilo هي منصة تحليلات وCRM لمتاجر التجارة الإلكترونية، تقدم أدوات لتحسين سلوك العملاء وزيادة الاحتفاظ ومبيعات البريد الإلكتروني.

smartscout

smartscout

smartscout.com

سمارت سكوت هو أداة برمجية لتحليل أمازون، تساعد البائعين على تحسين قوائم منتجاتهم، تحديد الفرص الربحية، وتحليل أداء المبيعات.

Heap

Heap

heap.io

Heap هو منصة لتحليل البيانات تساعد الشركات على فهم سلوك المستخدم وتحسين تجربة العميل من خلال تتبع التفاعلات وتحليلها تلقائيًا.

VWO

VWO

vwo.com

VWO هي منصة لتحسين التجارب الرقمية، تتيح إجراء اختبارات وتحليلات لفهم سلوك المستخدم وزيادة معدلات التحويل.

RedTrack

RedTrack

redtrack.io

RedTrack هو منصة لتحليل وتتبع حملات التسويق، توفر بيانات دقيقة حول الأداء وميزات لأتمتة الحملات وتجنب الفساد عبر قنوات متعددة.

Bluecore

Bluecore

bluecore.com

Bluecore هي منصة تسويق للبيع بالتجزئة تساعد الشركات على تحويل البيانات إلى حملات تسويقية مباشرة وزيادة الاحتفاظ بالعملاء.

WeeBlok

WeeBlok

weeblok.com

WeeBlok هو منصة شاملة للتسويق الرقمي تساعد الوكالات والمسوقين والشركات على إنشاء مواقع الويب وصفحات الهبوط وتحليل البيانات وإدارة الحملات.

Mouseflow

Mouseflow

mouseflow.com

Mouseflow هي أداة لتحليل سلوك المستخدم تساعد في تحسين تجربة المواقع من خلال مراقبة جلسات الزوار وخرائط الحرارة وتحليلات النماذج.

MarketSyncer

MarketSyncer

marketsyncer.com

MarketSyncer هو منصة لإدارة التجارة الإلكترونية تساعد الشركات في تنظيم عملياتها عبر منصات متعددة وتعزيز الكفاءة والامتثال.

AppMetrica

AppMetrica

yandex.com

AppMetrica هي أداة لتحليل تطبيقات الهواتف المحمولة تقدم رؤى حول سلوك المستخدم والأداء والإيرادات والتسويق لتحسين التطبيقات.

CustomerLabs

CustomerLabs

customerlabs.com

CustomerLabs عبارة عن منصة بيانات عملاء بدون كود تساعد الشركات على تتبع وتحليل بيانات العملاء وإعداد حملات تسويقية مخصصة عبر قنوات مختلفة.

Stackline

Stackline

stackline.com

Stackline هو منصة تجارة متصلة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك المتسوقين وتقديم رؤى لدعم استراتيجيات البيع بالتجزئة.

Sweet Analytics

Sweet Analytics

sweetanalytics.com

تطبيق Sweet Analytics يجمع بيانات العملاء من منصات التسويق لتقديم رؤية متكاملة، ويساعد في فهم سلوك العملاء وتحليل عوائد الاستثمار في التسويق.

DataWeave

DataWeave

dataweave.com

DataWeave هو منصة SaaS لتحليل التجارة الرقمية وتقديم حلول التسعير الديناميكي للعلامات التجارية العالمية وتجار التجزئة.

edrone

edrone

edrone.me

edrone هو تطبيق CRM للتجارة الإلكترونية يركز على أتمتة التسويق وفهم سلوك العملاء لتعزيز العلاقات وزيادة الإيرادات.

Klar

Klar

getklar.com

تطبيق Klar يجمع بيانات التجارة الإلكترونية في مكان واحد، ويساعد في تحليل الأداء والعوائد لاتخاذ قرارات مستندة إلى المعلومات لزيادة الربحية والنمو.

ChannelSight

ChannelSight

channelsight.com

Cannelsight هي منصة ذكاء التجارة الإلكترونية تتيح للشركات تحليل بيانات المستهلكين وتحسين استراتيجيات المبيعات والتسويق من خلال رؤى شاملة.

ShopVibes

ShopVibes

shop-vibes.de

تطبيق ShopVibes يدير معلومات المنتجات بشكل مركزي، ويعزز تحسين البيانات للمبيعات عبر قنوات متعددة في جميع أنحاء أوروبا.

Webeyez

Webeyez

webeyez.com

Webeyez تطبيق يساعد الشركات على تحسين تحويلات المبيعات عبر تحديد المشكلات في سير رحلة المستهلك وتحليل تأثيرها المالي.

OWOX

OWOX

owox.com

OWOX هو منصة لتحليل البيانات تتيح استيراد البيانات من مصادر خارجية إلى جداول Google، مما يسهل إنشاء تقارير وتحليلات مبتكرة.

MikMak

MikMak

mikmak.com

تقدم MikMak منصة لتسريع التجارة الإلكترونية، وتوفر تحليلات وأدوات لتمكين الشركات من فهم سلوك المستهلك وزيادة المبيعات عبر القنوات المختلفة.

Kissmetrics

Kissmetrics

kissmetrics.io

Kissmetrics هي منصة تحليلات سلوكيات العملاء وأتمتة البريد الإلكتروني لمساعدة الشركات في فهم سلوك العملاء وتحسين الاحتفاظ بهم.

Graas

Graas

graas.ai

تجمع تطبيق Graas البيانات من أكثر من 100 منصة لتحليل شامل عبر الأسواق ومواقع العلامات التجارية والإعلانات والمخزون.

Conversios

Conversios

conversios.io

تطبيق Conversios هو أداة لتكامل Google Analytics و Pixel للمتاجر الإلكترونية على Woocommerce و Shopify و Magento، تتيح إدارة تغذية المنتجات وتطبيق تتبع سهل.

Littledata

Littledata

littledata.io

Littledata هي منصة تتبع وتحليل تساند العلامات التجارية لتحسين حملات التسويق من خلال ربط بيانات العملاء بالإيرادات عبر قنوات متعددة.

Datafeedwatch

Datafeedwatch

datafeedwatch.com

DataFeedWatch هو تطبيق لتحسين وإدارة قوائم المنتجات على قنوات التجارة الإلكترونية، يمكّن التجار من تعزيز أداء المبيعات من خلال تحسين الخلاصات.

Arena Calibrate

Arena Calibrate

calibrate.thearena.ai

تطبيق Arena Calibrate يوفر برامج تقارير شاملة عبر المنصات مع دعم بياني متقدم لتحسين فهم البيانات المتعلقة بالتسويق والمبيعات والتحليلات.

WhatSales

WhatSales

whatsales.io

تطبيق Whatsales هو منصة لإدارة المبيعات تساعد الشركات في تتبع الأنشطة وتحليل الأداء، مما يسهل اتخاذ قرارات مبنية على البيانات.

TrackBee

TrackBee

trackbee.io

تطبيق TrackBee هو حل شامل لتتبع الحملات الإعلانية وتحليل الأداء أثناء تحسين استراتيجيات التسويق استنادًا إلى بيانات دقيقة.

Epsilo

Epsilo

epsilo.ai

Epsilo هو مركز لتنفيذ استراتيجيات التجارة الإلكترونية، يساعد البائعين على زيادة الإيرادات من خلال الأتمتة والبحث والتعاون.

Peel Insights

Peel Insights

peelinsights.com

تطبيق Peel Insights يحلل بيانات التجارة الإلكترونية على Shopify، ويساعد الشركات في فهم سلوك العملاء وزيادة مبيعات الاحتفاظ من خلال تقارير مرئية.

Sellerise

Sellerise

sellerise.com

Sellerise هو برنامج شامل لدعم بائعي أمازون، يقدم أدوات لتحليل الأداء، وتحسين القوائم، وإدارة المخزون، ومراجعات المنتجات.

Salesfire

Salesfire

salesfire.co.uk

Salesfire هو تطبيق لتحسين تجربة العميل عبر الإنترنت، يساعد الشركات في زيادة التفاعل والمبيعات من خلال تحليل سلوك المستخدم وتحسينات مخصصة.

Prefixbox

Prefixbox

prefixbox.com

تطبيق Prefixbox يعزز تجربة التسوق عبر الذكاء الاصطناعي من خلال تحسين البحث والتصفح وتقديم توصيات مخصصة لزيادة معدل التحويل والمبيعات.

1WorldSync

1WorldSync

1worldsync.com

تطبيق 1WorldSync يساعد العلامات التجارية وتجار التجزئة على إدارة وتوزيع محتوى المنتج بدقة عبر القنوات الرقمية المختلفة.

ThoughtMetric

ThoughtMetric

thoughtmetric.io

تطبيق ThoughtMetric يساعد الشركات في التجارة الإلكترونية على تتبع وتحليل جهود التسويق عبر قنوات متعددة لاتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات.

CartInsight

CartInsight

cartinsight.io

تطبيق CartInsight يجمع معلومات عن ملايين المتاجر على الإنترنت ويوفر قاعدة بيانات شاملة بخصوص المبيعات والتكنولوجيا وصناع القرار.

ChannelMix

ChannelMix

channelmix.com

ChannelMix هو تطبيق لتحليل بيانات التسويق وإدارتها، يساعد الشركات على دمج البيانات وتحليل الأداء عبر قنوات متعددة بشكل موحد.

Tracify

Tracify

tracify.ai

Tracify هو تطبيق لتتبع وتحليل أنشطة التسويق لشركات التجارة الإلكترونية عبر قنوات متعددة مع الالتزام بقانون حماية البيانات.

Conjura

Conjura

conjura.com

تطبيق كونجورا يساعد في تحسين أداء التجارة الإلكترونية من خلال محرك توصيات يقدم اقتراحات مبنية على البيانات لتعزيز الربحية.

Springbot

Springbot

springbot.com

Springbot هو حل شامل للأعمال التجارية الإلكترونية الصغيرة، يساعد في تبسيط التسويق وتحسين الأداء وزيادة الإيرادات من خلال أدوات وتقنيات سهلة الاستخدام.

Air360

Air360

air360.io

Air360 هو منصة لتحليل تجربة المستخدم تساعد الفرق الرقمية على فهم سلوك المستخدمين وتسريع جهود تحسين معدل التحويل.

TapClicks

TapClicks

tapclicks.com

TapClicks هي منصة شاملة لأتمتة التسويق تسمح بتكامل البيانات، التحليلات، وإدارة الحملات، مما يساعد الوكالات والعلامات التجارية في تحسين استراتيجيات التسويق.

Sensai Metrics

Sensai Metrics

sensaimetrics.io

Sensai Metrics هو تطبيق لتحليل بيانات المتاجر الإلكترونية، يوفر رؤى وتوصيات لتحسين الإيرادات وتقليل التكاليف.

Radix

Radix

radixhaven.com

تطبيق Radix Haven يوفر تحليلات آنية مع تتبع لأكثر من 100 مؤشر رئيسي لفهم أداء الأعمال. يوفر تجربة مجانية لمدة 14 يومًا.

Foxintelligence

Foxintelligence

foxintelligence.io

تطبيق Foxintelligence يقيس نشاط التجارة الإلكترونية بالاعتماد على المعاملات الفعلية، مما يوفر رؤى موثوقة مع احترام الخصوصية.

Flipflow

Flipflow

flipflow.io

تطبيق Flipflow لتحليل بيانات السوق يتيح للعلامات التجارية وتجار التجزئة تحليل بيانات المنتجات المتعلقة بالأسعار والعروض والمنافسين لتحقيق أقصى استفادة من الإيرادات.

StackTome

StackTome

stacktome.com

StackTome هو حل لإدارة التقييمات يساعد الشركات الإلكترونية على تحسين حركة المرور عبر تحسين محركات البحث وتحليل تجربة العملاء والرد على التعليقات السلبية.

Elevar

Elevar

getelevar.com

Elevar هو تطبيق لتحليل البيانات يساعد الشركات على تتبع سلوك العملاء ومعدلات التحويل من خلال تكامل فعال مع أدوات التحليل.

Analytic Index

Analytic Index

analyticindex.com

تطبيق Analytic Index يساعد الوكالات والعلامات التجارية على تحسين أداء البحث وزيادة مبيعات التجارة الإلكترونية من خلال بيانات تحليلية واستشارات متخصصة.

Noogata

Noogata

noogata.com

تطبيق Noogata يستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة العلامات التجارية في التجارة الإلكترونية على تحسين أداء منتجاتها على أمازون من خلال تقديم رؤى استراتيجية وتحليلات تنافسية.

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