برامج تحليل التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية

Noogata

noogata.com

تعمل منصة التجارة الإلكترونية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من Noogata على تمكين شركات السلع الاستهلاكية والعلامات التجارية الرقمية من خلال رؤى استراتيجية وذكاء تنافسي للتفوق على المنافسين على أمازون. بفضل مساعد النمو القوي القائم على الذكاء الاصطناعي، أصبح من السهل الآن على محترفي أو فرق التجارة الإلكترونية اكتشاف الرؤى ذات الصلة واستخلاصها واتخاذ الإجراءات وقياس نمو الأداء عبر الرف الرقمي الخاص بك. يقدم مساعد الذكاء الاصطناعي الأول في العالم لشركة Amazon رؤى وتنبيهات تنافسية وتوصيات تركز على النمو في موجز واحد بسيط. بالنسبة للفرق الكبيرة، يتيح لك Noogata التخطيط ووضع الاستراتيجيات وتعيين المهام واتخاذ الإجراءات في نظام أساسي واحد. اليوم، يمكن لأي شخص تنمية أعماله التجارية في أمازون باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي. لا داعي للتخمين أو التوتر، فقط الأفكار التي لها تأثير إيجابي. أطلق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي لنمو أمازون: - احصل على رؤى واستراتيجيات يمكنك العمل عليها للتأثير بشكل إيجابي على علامتك التجارية - حدد العلامات التجارية المنافسة ومراقبة حصة السوق لرفك الرقمي - قم بتحسين محتوى المنتج لتحفيز التحويل العضوي وزيادة الرؤية - الاستفادة من البحث فرص الاتجاه قبل منافسيك - فهم كيف يتنافس منتجك مع المنتجات المنافسة ذات الصلة - عكس استراتيجيات الإعلان الهندسية لزيادة عائد الاستثمار وتقليل تكلفة الخدمة ACoS اكتشف كيف يمكنك إطلاق العنان للنمو المفرط للمبيعات، وتحسين أداء الرف الرقمي وتنمية أعمالك في أمازون بقوة منظمة العفو الدولية.