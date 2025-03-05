ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يقوم برنامج تحليلات التجارة الإلكترونية بتتبع أداء تجار التجزئة عبر الإنترنت. فهو يساعد الشركات على تحديد منتجاتها الأفضل والأسوأ أداءً، ومراقبة سلوك المشتري والمستهلك، وتحديد المشكلات التي تؤثر على الأعمال. يستخدم متخصصو التجارة الإلكترونية هذه الأدوات لتعزيز المبيعات وتحسين تجربة العملاء. بالإضافة إلى ذلك، يستخدمها مديرو المخزون لتنفيذ الطلبات، ويستخدمها المحاسبون لتتبع التكاليف والربحية. على الرغم من أن معظم منصات التجارة الإلكترونية توفر ميزات إعداد التقارير والتحليلات، إلا أن برامج تحليلات التجارة الإلكترونية يتم توفيرها عادةً كحل مستقل. يقوم بعض موفري برامج التحليلات بتضمين ميزات خاصة بالتجارة الإلكترونية في منتجاتهم. ومع ذلك، نظرًا لأن برامج التحليلات العامة لا تلبي دائمًا الاحتياجات المحددة للتجارة الإلكترونية، فإن هذه المنتجات غير مدرجة في هذه الفئة.
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Hotjar
hotjar.com
Hotjar هي شركة تحليلات سلوكية تقوم بتحليل استخدام موقع الويب، وتقديم التعليقات من خلال أدوات مثل الخرائط الحرارية، وتسجيلات الجلسة، والاستطلاعات. وهو يعمل مع أدوات تحليل الويب مثل Google Analytics لتقديم نظرة ثاقبة حول كيفية تنقل الأشخاص في مواقع الويب، وكيف يمكن تحسين تجربة عملائهم. تأسست Hotjar في عام 2014، ويتم تشغيلها عن بعد بالكامل من قبل أكثر من 100 عضو في الفريق عبر 20 دولة ويتم استخدامها في أكثر من 500000 موقع حول العالم.
Bright Data
brightdata.com
باعتبارنا منتج الرؤى لشركة Bright Data، فإننا نستفيد من النطاق والتكنولوجيا والانتشار العالمي الذي لا مثيل له لأكبر منصة لجمع البيانات في العالم. إن وصولنا الفريد يمكّن العلامات التجارية وتجار التجزئة من جميع الأنواع من الحصول على رؤى شاملة وفي الوقت الفعلي للأسواق عبر الإنترنت والمنافسين، مما يؤدي إلى ميزة تنافسية لا مثيل لها. باستخدام Bright Insights، يمكنك الاستفادة من رؤى التجارة الإلكترونية المستندة إلى البيانات مع تغطية بيانات لا مثيل لها. احصل على ميزة تنافسية من خلال تتبع أداء المنافسين وحصتهم في السوق والمنتجات الجديدة. تحكم في فئتك، وابق في صدارة الاتجاهات، وقم بتحسين عمليات التجارة الإلكترونية لمساعدتك على تنمية المبيعات عبر الإنترنت وإدارة مستويات المخزون دون عناء.
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass هي منصة التجارة الإلكترونية الرقمية المصممة لرواد الأعمال الذين يتوسعون بسرعة. يمكن لرواد الأعمال إنشاء متجر عبر الإنترنت، وبيع المنتجات الرقمية، وقبول المدفوعات، ومنع الاحتيال، وتحليل بيانات العملاء - من البرامج إلى المجتمعات وكل شيء بينهما.
Graas
graas.ai
تجمع Graas البيانات من أكثر من 100 منصة لإجراء تحليل شامل عبر الأسواق ومواقع العلامات التجارية والإعلانات والمخزون.
Triple Whale
triplewhale.com
نحن نساعدك في الحصول على بيانات أكثر دقة، مع دمج جميع قنواتك في مكان واحد، حتى تتمكن من اتخاذ قرارات أفضل وأسرع لأعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك. Triple Whale هو أول نظام تشغيل للتجارة الإلكترونية الكل في واحد في العالم. بفضل عمليات تجميع البيانات القوية والمرئيات وتتبع الإسناد المحسّن، توفر Triple Whale لشركات التجارة الإلكترونية عرضًا واضحًا وسريعًا وشفافًا للمقاييس المهمة. نحن نتحدث عن مقاييس مثل هامش المساهمة (مقسمًا حسب المنتج، والحملة، وكيفما تريد)، وقيمة الطلب الحقيقية، والعوائد، وتكلفة الاكتساب للعميل الجديد، والمزيد. قم بتخصيص المقاييس الخاصة بك حسب حاجتك لحساب ما تحتاجه بالضبط، وإضافتها إلى لوحة التحكم حيث يمكنك مراقبتها في الوقت الفعلي. شاركها مع فريقك حتى تتمكن أخيرًا من الحصول على مصدر واحد للحقيقة عبر الشركة بأكملها بدءًا من مشتري الوسائط وحتى المدير التنفيذي. مدعومًا بعمليات تكامل سلسة مع أفضل التطبيقات والشبكات مثل Shopify وKlaviyo وFacebook، يقدم Triple Whale نظرة شاملة لأداء عملك، ويلخص جميع بياناتك التسويقية في لوحة تحكم واحدة قابلة للتخصيص. يعد Triple Whale أيضًا الحل البرمجي الوحيد الذي يقدم تطبيقات الهاتف المحمول كاملة الميزات لكل من iOS وAndroid، مما يتيح للعملاء الوصول إلى بيانات الأداء في الوقت الفعلي من أي مكان وفي أي وقت. على عكس الأدوات الأخرى التي تعتمد على البيانات النموذجية والتخمين للإحالة، تستخدم Triple Whale بيانات الطرف الأول المملوكة لها لتتبع بيانات شراء العملاء مباشرةً وصولاً إلى مستوى الإعلان وعبر قنوات مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، توفر Triple Whale عددًا غير محدود من المستخدمين وعمليات تكامل المتجر، والبريد الإلكتروني الآلي وتقارير Slack، وبيانات المتوسط والوسيط والوضع AOV، والتحليل الجماعي والقيمة الدائمة، ورحلات المنتج، ومجموعة من الميزات القوية الأخرى المخصصة لمنح شركات التجارة الإلكترونية مزيدًا من الشفافية في بياناتهم. باستخدام Triple Whale، يمكن للمسوقين أخيرًا: - الوصول إلى بيانات الأداء في الوقت الفعلي أثناء التنقل، من أي مكان في العالم - قضاء وقت أقل في مناقشة البيانات ومزيد من الوقت في استخدامها لتنمية أعمالهم - الراحة والإنفاق بثقة مع العلم أن الإحالة متاحة النقطة - تمكين فرقهم من خلال إعداد تقارير آلية دقيقة وسهلة الاستخدام
ShopVibes
shop-vibes.de
يجمع shopvibes بين إدارة معلومات المنتج (PIM) وإدارة الخلاصة/القناة وتحليلات الرف الرقمي في نظام مركزي واحد، وبالتالي يتيح التحسين الشامل عبر جميع قنوات المبيعات. وبالتالي، تدعم shopvibes العلامات التجارية والمصنعين وتجار التجزئة في مبيعات متعددة القنوات في جميع أنحاء أوروبا. باستخدام Shopvibes، يمكن إدارة جميع معلومات المنتج ذات الصلة مركزيًا ورقميًا وتحسينها لجميع قنوات البيع والشركاء. يمكّن حلنا القائم على السحابة جميع أصحاب المصلحة المعنيين من العمل معًا بشكل تعاوني. من خلال بنية بيانات مركزية، توفر Shopvibes وظائف فريدة لزيادة جودة البيانات. وبالتالي، يمكن تحسين بيانات المنتج خصيصًا للقنوات أو شركاء المبيعات أو عمليات التشكيل. وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، يتم تقديم توصيات واضحة للعمل لتحسين البيانات. يتم تشغيل البيانات إلى جميع القنوات والشركاء بشكل آلي بالكامل، دون إعداد أو معالجة يدوية. وهذا يوفر ما يصل إلى 90% من الجهد المبذول في التسوق ويضمن في الوقت نفسه الحد الأقصى من جودة البيانات المتسقة في جميع القنوات. وبمساعدة ميزات التحليلات، يتم تسليط الضوء على الرؤى المهمة ويمكن تنفيذها مباشرة في الحل. ونتيجة لذلك، يتم تنفيذ التحليلات مباشرة ويتم استغلال الإمكانات بسرعة أكبر. تم تصميم حل Shopvibes الشامل والبديهي بشكل مثالي للعلامات التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين وتجار التجزئة في جميع أنحاء أوروبا الذين يبيعون منتجات متعددة على قنوات متعددة.
Sellerise
sellerise.com
Sellerise هو حل برمجي شامل لبائع أمازون مصمم خصيصًا لبائعي أمازون. هدفنا هو مساعدة بائعي fba وfbm على زيادة كفاءتهم وفعاليتهم من خلال تزويدهم بمجموعة من الأدوات القوية، بما في ذلك: * التحليلات المالية، * تحسين الكلمات الرئيسية، * إشعارات فورية حول تغييرات قائمة المنتجات، * إدارة المراجعة والتقييم، * المخزون الإدارة، * سداد FBA، * والعديد من الأدوات المتقدمة. Sellerise هو شريك رسمي لبرنامج Amazon ويساعد البائعين على: * فهم أداء أعمالهم وتحسينه بشكل أفضل، * تحسين تصنيفهم على Amazon، * إدارة تعليقات العملاء وتقييماتهم، * تجنب المبالغة في البيع، * استرداد الرسوم والنفقات، * إدارة قوائمهم و الطلبات على المنصة. لإدارة أعمالك وتوسيع نطاقها على Amazon، لا تتردد في معرفة المزيد على: https://sellerise.com/.
Glew
glew.io
يقدم Glew معلومات وتحليلات تجارية متعددة القنوات لتجار التجارة الإلكترونية والوكالات الرقمية وتجار التجزئة والبائعين B2B من جميع الأحجام. من خلال أكثر من 150 عملية تكامل، يتيح لك Glew رؤية جميع بياناتك في مكان واحد - والحصول على رؤى مفيدة لتنمية أعمالك من خلال تصورات جميلة وتقارير مجدولة وآلية وتنبيهات والمزيد. تم تصميمها للتجار من جميع الأحجام، ونحن نقدم ثلاث خطط مختلفة: Glew Starter - مجاني للأبد والأفضل لأولئك الذين بدأوا للتو في أعمالهم Glew Pro - لأولئك الذين لديهم خبرة في التحليلات ويتطلعون إلى اتخاذ قرارات أفضل باستخدام بياناتهم Glew Plus - لأولئك الذين يحتاجون إلى تقارير مخصصة مصممة خصيصًا لأعمالهم
Mindsite
themindsite.com
Mindsite هو أحد حلول تحليلات الرف الرقمي الذي يجمع البيانات من أكثر من 300 بائع تجزئة في أكثر من 20 دولة لتحسين أداء التجارة الإلكترونية لديك. فهو يوفر بيانات في الوقت الفعلي عن المقاييس التي اخترتها بينما يمنحك فهمًا أفضل لكيفية أداءك أنت ومنافسيك عبر الإنترنت. مراقبة الأسعار: مراقبة الأسعار في الوقت الحقيقي والأسعار المخفضة. تقييم مدى توفر المنتج وتتبع مالكي صناديق الشراء. مراقبة والتفاعل مع تغييرات أسعار المنافسين. تحسين الرؤية: قم بقياس حركة المرور العضوية كل ساعة. مراجعة تصنيفات البحث والفئة. قياس المنافسين وتحسين حركة المرور العضوية. تحسين المحتوى: قم بتحسين عناوين المنتجات وأوصافها وصورها لتتناسب مع اتجاهات التجارة الإلكترونية. التحقق من صحة المحتوى للتأكد من دقته والامتثال. تأكد من استخدام الكلمات الرئيسية الأساسية للحصول على تصنيف أعلى وجذب العملاء. تحليل التقييم والمراجعة: احصل على تقييمات المنتج ومراجعاته من تجار التجزئة المتنوعين. تلقي التعليقات وترجمتها إلى رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين المنتج. تتبع وسائط البيع بالتجزئة الإلكترونية: راقب نشاط الشعار الخاص بك وقارنه بمنافسيك. احصل على رؤى حول مدى وصول حملاتك الإعلامية المدفوعة وتأثيرها. التوفر في مواقع متعددة: مراقبة إمكانات المستودعات الحيوية لعمليات التسليم في الميل الأخير. تتبع المخزون عبر المواقع لمنع خسائر الإيرادات بسبب نفاد المخزون.
Smartproxy
smartproxy.com
ربما تكون Smartproxy هي الطريقة الأكثر سهولة في الاستخدام للوصول إلى البيانات المحلية في أي مكان. تتمتع بتغطية عالمية من خلال 195 موقعًا وتوفر أكثر من 40 مليون وكيل سكني حول العالم. يعد الدعم الفني على مدار الساعة، وأنواع مختلفة من الوكلاء، وأربعة حلول للتجميع، وطرق دفع مرنة، وواجهة برمجة التطبيقات العامة، ولوحة تحكم سهلة الاستخدام من بين الأسباب التي جعلت Smartproxy أحد أكثر موفري البروكسي ثقة في السوق. . الأشياء الأساسية التي يقدمها لك Smartproxy: - أكثر من 40 مليون عنوان IP سكني عالي الجودة بمتوسط سرعة أقل من 0.5 ثانية. - تغطية عالمية - استهدف أكثر من 195 موقعًا، بما في ذلك مدن و50 ولاية أمريكية. - خيار الدفع حسب الاستخدام - 8.5 دولارًا لكل 1 جيجابايت. - أكثر من 100 ألف عنوان IP مشترك لمراكز البيانات من الولايات المتحدة وأوروبا. - 400 ألف مجموعة من عناوين IP المخصصة لمراكز البيانات من الولايات المتحدة. - اتصالات وخيوط غير محدودة. - عدم الكشف عن هويته الكاملة والأمن. - جلسات لاصقة مدتها 30 دقيقة. - المحفظة الذكية لإدارة الدفع بسهولة. - دعم رائع على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. - لوحة تحكم سهلة الاستخدام مع إعداد وكيل سريع وسهل. - وثائق مفصلة ومدونة إعلامية. - مجموعة من الأدوات المجانية مع أي اشتراك في الخطة. - خيار استرداد الأموال لمدة 14 يومًا.
Littledata
littledata.io
تعمل Littledata على تعزيز أداء حملات Google وMeta وKlaviyo من خلال تتبع المزيد من العملاء. تعتمد العلامات التجارية Top Shopify على Littledata لتحسين قنواتها التسويقية وتتبع المزيد من الإيرادات. تربط Littledata الإيرادات ببيانات العملاء في Google Analytics (GA4) وGoogle Ads وKlaviyo وFacebook Ads وInstagram Ads وTikTok وPinterest والمزيد. عزز حملاتك وتحليلاتك من خلال الجمع بين أفضل بيانات الطرف الأول والتتبع من جانب الخادم، والتي أنشأها خبراء البيانات لخبراء البيانات. قم بتحسين كل قناة من خلال ربط Google وMeta وKlaviyo والمزيد قم بتمكين فريقك ببيانات الطرف الأول التي يمكنهم استخدامها في النظام الأساسي. استهدف المتسوقين ذوي القيمة العالية من خلال تتبع القيمة الدائمة للعميل (LTV) لا مزيد من الإعلانات الغبية مع الاتصالات من جانب الخادم لـ تعمل واجهة برمجة تطبيقات التحويلات (CAPI) على تعزيز Google Analytics (GA4) ببيانات التجارة الإلكترونية المحسنة الكاملة
Profitero
profitero.com
Profitero هي الشركة الرائدة في تسريع التجارة العالمية. نحن نقدم للعلامات التجارية مجموعة مرنة من الحلول المستندة إلى الذكاء لتحقيق النمو بشكل مربح عبر الإنترنت. تعمل عروضنا المتكاملة على ربط الرؤية بالعمل بسلاسة عبر الوسائط والمحتوى والعمليات. تحظى حلولنا بثقة أكثر من 4000 علامة تجارية كشريك رئيسي لتسريع التجارة، وتدعم حلولنا مجموعة بيانات لا مثيل لها تشمل أكثر من 1200 بائع تجزئة في أكثر من 70 دولة وسنوات من الخبرة والقيادة الفكرية. من خلال سير العمل الآلي، والتحليلات التنبؤية الخاصة، وتحسينات المحتوى، والذكاء الاصطناعي التوليدي، نضمن أن لديك الأدوات المناسبة للبقاء في المقدمة في مشهد السوق التنافسي اليوم.
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer عبارة عن منصة لإدارة التجارة الإلكترونية مصممة خصيصًا للشركات، وخاصة تلك العاملة في أمريكا الشمالية. فهو يقدم حلاً متكاملاً يساعد الشركات على إدارة الجوانب المختلفة لعمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بها. تتضمن بعض الميزات الرئيسية لبرنامج MarketSyncer ما يلي: لوحة معلومات شاملة: توفر عرضًا موحدًا لمقاييس الأعمال الرئيسية، بما في ذلك رؤى حول حصص السوق وأداء المنتج وحالات الشحن ومستويات المخزون. التكامل: يتصل بسلاسة مع الأسواق الرئيسية عبر الإنترنت مثل Amazon وShopify وeBay وWalmart والمزيد. كما أنها تتكامل مع شركات الشحن الرائدة لتبسيط الخدمات اللوجستية. إدارة الطلبات: تقدم رؤى تفصيلية حول حالات الطلب، مما يسمح للشركات بتتبع عمليات التنفيذ وإدارتها وتحسينها. إدارة المنتجات: مركز لإدارة مجموعة المنتجات بأكملها، وتحليل العلامات التجارية الأفضل أداءً، وفهم اتجاهات المبيعات. إدارة المخزون: تسمح للشركات بمراقبة تاريخ المخزون، وفهم عمر المنتج، وتقييم أفضل العلامات التجارية، واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المخزون. قيود العلامة التجارية: ميزة فريدة تمكن الشركات من تقييد بيع علامات تجارية معينة في أسواق معينة، مما يضمن الامتثال للعلامة التجارية والمواءمة الاستراتيجية. التخصيص وقابلية التوسع: يوفر تسعير الاشتراك على أساس الوحدة، مما يسمح للشركات باختيار الأدوات وعمليات التكامل المحددة لاحتياجاتهم. المشاركة والدعم: يوفر إدارة مخصصة للحساب، وقسم مجتمعي لمناقشات المستخدمين، وآليات التعليقات، ونظام دعم قوي. باختصار، يعد MarketSyncer حلاً شاملاً مصممًا لتبسيط عمليات التجارة الإلكترونية وتحسينها، مما يضمن الكفاءة وقابلية التوسع والربحية للشركات في سوق أمريكا الشمالية.
Salesfire
salesfire.co.uk
توفر Salesfire لتجار التجزئة حلولاً ذكية لتحسين رحلة العميل تعتمد على البيانات والتي توجه المتسوقين عبر الإنترنت من خلال مسار الشراء وتحتفظ بهم داخل النظام البيئي. من خلال الاستفادة من رؤى العملاء، تعمل Salesfire على تمكين الشركات من تعزيز المشاركة في الموقع، وتخصيص تجارب المستخدم، وزيادة نمو الإيرادات. بدءًا من جمع بيانات الطرف الأول وحتى التحليلات المتقدمة، تستغل Salesfire قوة الذكاء الاصطناعي لتحديد المزيد من المتسوقين وتعزيز إعادة الاستهداف وتحويل بيانات الزائرين إلى مبيعات.
Prefixbox
prefixbox.com
تعمل حلول AI Search وAI Navigation وAI Recommend وInsights & Experimentation من Prefixbox على تحسين تجربة التسوق لزيادة معدل التحويل والإيرادات. يستخدم Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 أحدث تقنيات البحث لفهم المعنى. من خلال الجمع بين نماذج اللغة المتجهة الكبيرة (LLMs) وتقنية GPT، يمكنها استخلاص القصد من وراء جملة عامة من أجل إرجاع نتائج المنتج ذات الصلة. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗡𝗮𝘃𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 تعمل وحدات المنتجات ذات الصلة والكلمات الرئيسية ذات الصلة والفئات ذات الصلة على زيادة التفاعل ومساعدة المتسوقين على تحسين هدف البحث بنقرة واحدة فقط. يلهم Prefixbox 𝗔𝗜 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗱 المتسوقين لاستكشاف الكتالوج الخاص بك من خلال التوصيات ذات الصلة التي تعزز متوسط قيمة الطلب. يمكن لـ Prefixbox 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 تحسين الحل الخاص بك من خلال مقاييس ثاقبة، واختبارات A/B المتكررة، ودعم خبراء البحث المخصص.
ChannelSight
channelsight.com
منصة ذكاء التجارة الإلكترونية الرائدة لكل منتج، وكل رحلة، وكل مؤشر أداء رئيسي. تتعاون ChannelSight مع العلامات التجارية الأكثر نجاحًا للبيع بالتجزئة في العالم، مما يمكنها من زيادة مبيعاتها عبر الإنترنت إلى الحد الأقصى. تشمل منتجاتنا، التي يمكنك دمجها أو استخدامها كمنتجات مستقلة، ما يلي: تكنولوجيا أماكن الشراء والوسائط القابلة للتسوق والرف الرقمي. يمكّن برنامجنا العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية من توفير تجربة ممتازة للعملاء وجمع رؤى تفصيلية والحفاظ على علامة تجارية من الدرجة الأولى. ومن خلال اتباع نهج "الشراكة أولاً" مع عملائنا، يضمن فريق أداء العلامة التجارية المتخصص لدينا تحقيق أهدافنا معًا.
Epsilo
epsilo.ai
تعد Epsilo مركز تنفيذ واحد لكل فريق تجارة إلكترونية. مهمتنا هي تمكين رواد الأعمال والعلامات التجارية عبر جميع فئات البيع في الأسواق من زيادة إيراداتهم من خلال الأتمتة والبحث والتعاون. يمكن للبائعين، سواء كانوا صغارًا أو متوسطين أو كبيرًا، بجميع أحجامهم سواء في سوق واحد أو أكثر، الاستفادة من Epsilo لزيادة إيراداتهم.
OneChannelAdmin
onechanneladmin.com
OneChannelAdmin هي شركة رائدة في مجال التجارة الإلكترونية SaaS. مهمتنا هي تعطيل وابتكار صناعة حلول برمجيات التجارة الإلكترونية من خلال نهج منعش. من خلال مركزية عمليات التجارة الإلكترونية ذات المهام الحرجة في منصة واحدة قوية، فإننا نمكن العلامات التجارية وتجار التجزئة من توسيع نطاق أعمالهم بثقة والتغلب على التعقيدات التي تأتي مع النمو والتوسعات. كان المؤسسون من أفضل البائعين عبر الإنترنت أداءً قبل تطوير OneChannelAdmin. من خلال خبرتنا في مجال التجارة الإلكترونية للبائعين ومهارات تطوير البرمجيات، فإننا نعرف التحديات التي تواجهها العلامات التجارية وتجار التجزئة في عملياتهم اليومية، ونسعى جاهدين للتركيز على توفير الحلول والقدرات ذات الصلة إلى جانب دعم العملاء في الوقت المناسب. منصة التجارة الإلكترونية الشاملة لأي شخص يبيع في المتجر وعبر الإنترنت.
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions هي منصة رائدة في مجال التكامل التجاري، حيث تعمل على حل بعض مشكلات التكامل والأتمتة الأكثر تعقيدًا في التجارة الإلكترونية للعلامات التجارية وشركات الخدمات الطرفية الثالثة وكبار الموزعين منذ عام 2010. وتتمثل مهمتنا في جعل كل معاملة تجارية رقمية مثالية لكل من المستهلك والبائع. باستخدام نسبة الطلب المثالي™ كمؤشر أداء رئيسي قياسي، تتمثل أهدافنا في زيادة الكفاءة والربحية ورضا العملاء لكل طلب. وللقيام بذلك، أنشأت Etail Solutions ترسانة كبيرة من الأدوات، المصممة خصيصًا لإدارة علاقات البيانات المتعددة الأطراف في عالم الإنترنت: • تتميز منصة التكامل الخاصة بنا بقدرتها على التعامل مع بروتوكولات متعددة (واجهات برمجة التطبيقات/تبادل البيانات الإلكترونية/ الملفات المسطحة، وما إلى ذلك)، وتجميع البيانات وتطبيعها عبر المصادر، ودمج نظام التجارة الإلكترونية الخاص بك بسلاسة في شبكة متكاملة تتحكم فيها وتراقبها وتديرها من منصة مركزية واحدة، كل ذلك مع توفير تكامل المعاملات و التكامل إلى أنظمة السجلات الأساسية الخاصة بك للحفاظ على بياناتك المالية والمخزون وجميع البيانات الأخرى محدثة. • توفر لك إمكانات إدارة الكتالوج والمخزون لدينا تحكمًا لا مثيل له لإدارة كيفية بيع المخزون وتخصيصه ونشره وتحسينه، عبر جميع قنوات البيع وأنواع قنوات البيع، بالإضافة إلى إدارة وتخطيط وضع مخزونك وتلبيته بكفاءة عبر شبكة متعددة شبكة تحقيق الموقع. يأتي ذلك من القدرة على ربط كل قائمة عبر جميع القنوات عبر الإنترنت وكل مصدر لتوافر المخزون بوحدة SKU رئيسية واحدة في وحدة القياس الأساسية لكل عنصر تبيعه. • نظام إدارة الطلبات الخاص بنا عبارة عن منصة كاملة لإدارة الطلبات الموزعة (DOM) وسيعمل على تحسين كل طلب عبر: • أي طريقة (المخزون المملوك أو المملوك للمورد، DC الخاص بك، الموزع، البيع بالتجزئة أو الشاحن المنسدل أو حتى عبر- الإرساء) • أي مواقع أو أنواع مواقع - 3PLs، والموزعون، ووحدات تحكم المجال المتعددة وحتى عبر أنظمة تسجيل متعددة. • أي تعبئة (كرتونة) - تحسين أحجام الصناديق أو الكميات أو حتى النطاقات لتقليل تكاليف الشحن. • أي شركات النقل ومستويات الخدمة، مما يوفر لك المال على كل طلب. كلما كانت شبكة تلبية الطلبات الخاصة بك أكثر اتساعًا، كلما تمكنا من توفير المزيد من الأموال. • تخطيط المخزون متعدد المواقع - تقليل تكاليف التنفيذ والتحمل من خلال فهم الطلب المثالي بواسطة SKU حسب موقع التنفيذ. قم بتجميع الطلب بسهولة عبر جميع القنوات وفهم السرعة الحقيقية حسب الموقع لوحدة SKU، استنادًا إلى المخزون الذي كان ينبغي شحنه من كل موقع، وليس ما تم شحنه من كل موقع. • يمكن لرؤى وتحليلات الطلب المثالية لدينا محاكاة أفضل سيناريو لجميع عمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بك وتمنحك بيانات حول كيفية تحقيق ذلك في الحياة الواقعية لكل طلب! سيساعدك الطلب المثالي على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن كيفية تقليل صافي الدخل المفقود وكيفية تعظيم الأرباح من التجارة الإلكترونية لشركتك - بدءًا من عمليات سلسلة التوريد وحتى إدارة المخزون وتلبية الطلبات والتسليم. • وأكثر من ذلك بكثير - إدارة معلومات المنتج (PIM) متعددة القنوات، وضوابط التسعير العالمية مع العملات المتعددة، وتكامل ERP وWMS، وإدارة دورة حياة القائمة، وإعادة التسعير التنافسية والآلية، وضوابط التصنيف، وأتمتة الوظائف والضوابط والمزيد... لدى Etail Solutions نمت على مر السنين من خلال حل مشكلة التجارة الواقعية المعقدة تلو الأخرى. نحن نبني كل ميزة ووظيفة لتحسين قدرة عملائنا على النمو والتوسع بشكل مربح، مع مهمة إنشاء بيئة تجارية مثالية لكل عميل من عملائنا! نجاح العميل: بعد تواجده على منصتنا لمدة عام واحد فقط، بلغ متوسط معدل نمو العملاء 138%. بعد تواجدهم على المنصة لمدة عامين، ارتفع متوسط معدل نمو العملاء بنسبة 70% أخرى مقارنة بنهاية العام الأول. عند مقارنتها ببداية عامهم الأول، بلغ متوسط معدل نمو العملاء 282% في أول عامين.
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync® هي الشركة الرائدة في تنسيق محتوى المنتج، حيث تمكن أكثر من 14000 شركة في أكثر من 60 دولة من تبسيط إنشاء وتوزيع محتوى مؤثر دقيق ومتسق وذو صلة في كل مكان تحدث فيه التجارة. من خلال منصتها التكنولوجية وخدماتها المتخصصة، تعمل 1WorldSync على حل تحديات محتوى المنتج التي تؤثر على الإيرادات والتي تواجهها العلامات التجارية الرائدة وتجار التجزئة في قطاعات السلع الاستهلاكية المعبأة/التجزئة، والأعمال اليدوية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والرعاية الصحية، والخدمات الغذائية. تعد شركة 1WorldSync واحدة من الشركات الوحيدة التي تقدم محتوى المنتج ومجموعات بيانات GDSN التي حصلت على شهادة ISO 27001. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.1worldsync.com.
Syndigo
syndigo.com
Syndigo هو أول حل سحابي أصلي تم تصميمه خصيصًا لتقديم تجارب استثنائية عبر المؤسسات والمجالات والعملاء. تعمل حلول MDM وPIM وPXM وDigital Shelf Analytics والنشر والمحتوى المحسن، جنبًا إلى جنب مع أكبر شبكة متكاملة متاحة لتوزيع المحتوى، على تسريع نجاح تجار التجزئة والعلامات التجارية والموزعين والمصنعين في رحلتهم التجارية مع وقت أسرع لتحقيق الكفاءة. والإنتاجية وقابلية التوسع. نحن نحظى بثقة أكثر من 14000 مؤسسة في جميع أنحاء العالم لتعزيز نجاحها على الرف الرقمي والعمل مع المؤسسات عبر مجموعة متنوعة من الصناعات الرئيسية التي تشمل البقالة، والخدمات الغذائية، والمتشددين، وتحسين المنزل / الأعمال اليدوية، والحيوانات الأليفة، والصحة والجمال، والسيارات، والملابس، الطاقة، والرعاية الصحية.
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box هو حل للبحث عن المنتجات واكتشافها مناسب لأي منصة للتجارة الإلكترونية. يبدأ سحر Luigi's Box بلوحات معلومات تحليلية تفصيلية توفر لك جميع المعلومات ذات الصلة حول أداء عناصر البحث والتنقل على موقعك. تعرف على المزيد حول أداء النظام الأساسي الخاص بك وتأكد من الحصول على أفضل النتائج بفضل البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتوصية وقائمة المنتجات. امنح زوار موقعك الأدوات المثالية لاكتشاف منتجاتك بأكبر قدر ممكن من الكفاءة. Luigi's Box هو برنامج ستستمتع أنت وعملاؤك باستخدامه.
Segmentify
segmentify.com
Segmentify عبارة عن منصة تخصيص مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد شركات التجارة الإلكترونية على تحسين تجارب العملاء وزيادة التحويلات. تعمل حلول النمو على تعزيز التحويلات والاحتفاظ من خلال التوصيات المخصصة وحملات المشاركة واستراتيجيات زيادة المبيعات. البحث والاكتشاف يعزز التسوق من خلال البحث المخصص والتصفية الديناميكية واكتشاف المنتج. يعمل تسويق القنوات على تحفيز التفاعل المجزأ متعدد القنوات عبر البريد الإلكتروني والإشعارات الفورية. Segmentify عبارة عن منصة لمشاركة العملاء تساعد على تبسيط رحلة نمو التجارة الإلكترونية من خلال مساعدتك على اكتشاف كيفية زيادة القيمة الدائمة للعميل. ولتحقيق ذلك، تقدم Segmentify مجموعة من الميزات، بما في ذلك حلول التخصيص مثل التوصية والمشاركة والحزم الديناميكية؛ حلول بيانات العملاء بما في ذلك التجزئة وملفات تعريف العملاء؛ حلول التسويق عبر القنوات مثل البريد الإلكتروني والرسائل الفورية وحلول التجارة مثل مربع البحث والبحث والمزيد.
Elevar
getelevar.com
تقوم Elevar بإظهار الرؤى عبر بيانات التسويق والتحليلات الخاصة بك على الفور. متخصصون في تحليلات التجارة الإلكترونية والتسويق.
WhatSales
whatsales.io
WhatSales عبارة عن لوحة تحكم وتطبيقات ويب بسيطة وسهلة الاستخدام وسهلة الاستخدام ستساعدك في الإجابة على أسئلة البائع! مع WhatSales، الهدف هو مساعدتك على اتخاذ قرارات بيع أكثر ذكاءً.
TrackBee
trackbee.io
TrackBee هو حل التتبع الشامل لتحسين الحملات التسويقية وتعزيز توسيع نطاق أعمالك. نحن نركز على البيانات الدقيقة والقابلة للتنفيذ والتي تمكن المستخدمين من تتبع الحملات وقياسها وتحسينها على مستويات أعلى. في TrackBee، نقدم تجربة سلسة من خلال ضمان تتبع بيانات الإعلان بنسبة 100% وإرسال هذه المعلومات مرة أخرى إلى منصات الإعلان مثل Facebook وPinterest وGoogle. وهذا لا يوفر شفافية كاملة حول مصدر المبيعات فحسب، بل يسمح أيضًا لمنصات الإعلان بتحسين خوارزمياتها بناءً على هذه البيانات القيمة. يمكن للمعلنين تحسين استراتيجياتهم وتحسينها باستخدام هذه الأفكار القيمة. تتيح المنصة أيضًا للمستخدمين مراقبة أداء الجهود التسويقية في الوقت الفعلي. باستخدام لوحة التحكم الإعلانية في الوقت الفعلي، يصبح من الواضح كيفية أداء الإعلانات ورسائل البريد الإلكتروني والأنشطة الترويجية الأخرى. وهذا يجعل من الممكن إجراء تعديلات وتحسينات فورية للحصول على نتائج أفضل. سواء كنت من ذوي الخبرة أو بدأت للتو في مجال الإعلان، يوفر TrackBee الأدوات والأفكار التي تحتاجها لتحسين أدائك التسويقي. بفضل البيانات الدقيقة والتحليلات الشاملة وإمكانات التحسين الفعالة، تعد TrackBee الشريك المثالي لتحقيق النجاح التسويقي. استمتع بالشفافية الكاملة بشأن مبيعاتك، وقم بتحسين الحملات الإعلانية لتحقيق أقصى قدر من الفعالية، واستخدم إمكانات التتبع والتحليل القوية. قل وداعًا للتخمين ورحب بمستقبل القرارات المبنية على البيانات مع TrackBee!
Sensai Metrics
sensaimetrics.io
SAAS الذي يحلل متاجر التجارة الإلكترونية باستخدام نماذج مختلفة لعلم البيانات لتزويد عملائنا برؤى وتنبؤات وتوصيات قابلة للتنفيذ تساعدهم على زيادة إيراداتهم وتحسين ميزانيتهم وتوفير الكثير من الوقت والمال في التحليل.
Radix
radixhaven.com
تتبع الرؤى في الوقت الفعلي باستخدام منصة التحليلات Radix Haven. أكثر من 100 مؤشر أداء رئيسي لفهم عملك. احصل على نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا.
Klar
getklar.com
كلار هو المصدر الوحيد للحقيقة لأعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك. مع Klar، يمكنك مركزة جميع بياناتك في مكان واحد وتخصيصها لتناسب واقعك. توقف عن إدارة أعمالك باستخدام جداول البيانات - وفر الوقت واحصل على وضوح حول كيفية تحقيق النمو المربح مع Klar. لقد تم تصميمه لمساعدتك في الإجابة على جميع أسئلتك، الكبيرة والصغيرة، حتى تتمكن من اتخاذ القرارات بثقة. تمنحك Klar تقارير ورؤى حول إيراداتك وأرباحك، والاحتفاظ بالعملاء، واكتساب العملاء ورحلة العميل بأكملها، حيث تجمع جميع مصادر البيانات الخاصة بك مثل Shopify وKlaviyo وGoogle Analytics وحساباتك الإعلانية على Facebook وGoogle. وبهذا، يمكنك... ... تحسين اقتصاديات وحدتك من خلال التعمق في إيراداتك وربحيتك ... توسيع نطاق الاستحواذ الخاص بك عن طريق الحصول على بيانات من جميع قنوات التسويق الخاصة بك في مكان واحد ومطابقتها عبر جميع الأبعاد ... تحديد ورعاية العملاء ذوي القيمة الكبيرة (CLV) من خلال تحليل أنماط سلوكهم لاتخاذ الإجراء الصحيح في الوقت المناسب ... البقاء متحكمًا من خلال تتبع الأداء اليومي مقابل الأهداف واكتشاف الاتجاهات بسهولة عبر مصادر البيانات. تم تصميم Klar لنوع محدد جدًا من الأعمال . متاجر التجارة الإلكترونية التي يعمل بها من 10 إلى 100 موظف والتي تبيع منتجات متعددة وتحتاج إلى الاحتفاظ بعملائها من أجل تحقيق الربح. هذا المستوى من التركيز، بالإضافة إلى خبرتنا الخاصة في تنمية العديد من العلامات التجارية إلى 8 أرقام، يمنح Klar المرونة اللازمة للتكيف مع التحديات الفريدة التي يواجهها عملك والتأكد من أن كل تقرير مناسب ومفيد لك. للبدء، ما عليك سوى دمج مجموعة الأدوات الخاصة بك ببضع نقرات (مثل Shopify وKlaviyo وGoogle Analytics وحساباتك الإعلانية)، وتجميع وتهيئة واقع متجرك، وستكون جاهزًا على الفور للحصول على جميع التقارير التي ستحتاجها للنمو عملك.
Foxintelligence
foxintelligence.io
موثوقة والخصوصية أولا. تقوم شركة Foxintelligence بقياس نشاط التجارة الإلكترونية. لا شيء يمكن تخمينه، كل شيء يعتمد على المعاملات الفعلية. احصل على الوصول إلى رؤى موثوقة.
Flipflow
flipflow.io
Flipflow عبارة عن برنامج SAAS لتحليلات السوق يسمح للعلامات التجارية وتجار التجزئة بتحليل الملايين من بيانات المنتج المتعلقة بالتسعير والعروض الترويجية والمنافسين والمناصب وحصة الرف والمراجعات ومحتويات المنتج والامتثال للعلامة التجارية حتى يتمكنوا من مراقبة كل جانب من جوانب السوق والتحكم فيه وتحليله. تتفاعل أيضًا مع التغييرات وتعظيم الإيرادات والربحية. ويتم ذلك من خلال رؤى مفيدة بالفعل، ومنصة ذكاء الأعمال الخاصة بنا والمرنة، وعمليات الأتمتة والتنبيهات والتكاملات القابلة للتكوين.
StackTome
stacktome.com
StackTome هو حل لإدارة المراجعة يمكّن شركات ECOMMERCE: تعزيز حركة المرور العضوية عن طريق إدخال محتوى المراجعة ذي الصلة لغويًا عبر آلاف الصفحات على موقعك لتحسين تحسين محركات البحث. افهم ما الذي يحفز تجربة عميلك من خلال تحليلات تجربة العملاء. قم بالرد على التعليقات السلبية بسرعة واستخدم أفضل التقييمات كمحتوى اجتماعي لإدارة سمعتك عبر الإنترنت.
Peel Insights
peelinsights.com
يقوم Peel بأتمتة تحليل البيانات لمتاجر التجارة الإلكترونية على Shopify، مما يساعد العلامات التجارية في الحصول على المزيد من عمليات الشراء الثانية والثالثة المهمة من عملائها. توفر المنصة مجموعة كاملة من المقاييس والتقارير التي تركز على الاحتفاظ والتي تتوفر بسهولة بتنسيق مرئي لكل أصحاب المصلحة في مؤسستك - بدءًا من مشغلي التسويق وصولاً إلى القيادة. توفر Peel Analytics مجموعة من مقاييس الإيرادات والاحتفاظ، بما في ذلك تحليل المجموعة، وتحليلات المنتج، وتحليلات الطلبات، وتحليلات الاشتراك، وأداء الإعلان، والمزيد. من خلال بضع نقرات فقط، يمكن حفظ أي من هذه التحليلات كتقرير وإضافتها إلى لوحة معلومات التحليلات المخصصة التي تسهل قراءتها والحصول على رؤى من لمحة واحدة. يمكن للمستخدمين تقسيم هذه التحليلات في Peel من خلال العشرات من المرشحات سهلة الاستخدام ذات الأبعاد المأخوذة مباشرة من Shopify - مثل علامات العملاء، وأنواع المنتجات، وأكواد الخصم، والمدن، ومعلمات UTM، وما إلى ذلك - للوصول إلى سلوك العملاء الأكثر كشفًا أنماط. احصل على تحليلات أعمق مع تخصيص غير محدود لـ Shopify، وقم ببناء جماهير تفصيلية للعملاء، واعثر على الرؤى التي تحتاجها للاحتفاظ بمزيد من العملاء والنمو، كل ذلك في نظام أساسي واحد.
Conversios
conversios.io
Conversios عبارة عن أداة Google Analytics وPixel Integration بدون تعليمات برمجية لمتاجر التجارة الإلكترونية على Woocoomerce وShopify وMagento. إنه يوفر ميزة مدير موجز المنتج التي تساعدك على مزامنة أكثر من 10000 منتج بنقرة واحدة! تتمتع Conversios بوجودها على 3 منصات مختلفة وهي Woocommerce وShopify وMagento مع أكثر من 50000 مستخدم نشط. من خلال تنفيذ برنامج Google Tag Manager بنقرة واحدة، تساعدك أداتنا على تتبع كل مقاييس التجارة الإلكترونية وإجراء تجديد النشاط التسويقي الديناميكي! قامت Conversios مؤخرًا بإضافة Facebook Conversion API إلى منتجها الغني بالميزات. وهذا من شأنه أن يساعد الأشخاص على تتبع الزائرين الذي لم يتمكن Facebook Pixel من القيام به! قم بدمج Google Analytics 4 وFacebook Pixel بنقرة واحدة. تحقق من موقعنا على الانترنت لمعرفة المزيد!
Analytic Index
analyticindex.com
يساعد المؤشر التحليلي الوكالات والعلامات التجارية على تحقيق نمو فائق في التجارة الإلكترونية بالتجزئة من خلال نظام مثبت لتحسين أداء البحث العضوي والمدعوم بشكل كبير. توفر تحليلات الجيل التالي الخاصة واستشارات وسائط البيع بالتجزئة الأساس لـ AI Accelerator، وهو النظام الذي يساعد كلاً من الوكالات والعلامات التجارية على اكتشاف فرص النمو وتحديد أولوياتها، وإنشاء خطط استراتيجية لتحسين القوائم والحملات، وقياس فعالية التحسينات. على عكس المنافسين، تشمل حلول Analytic Index جميع بائعي التجزئة الرئيسيين عبر الإنترنت، وتقدم بيانات تنافسية شاملة، وتوفر قيمة فورية. تكتسب الوكالات والعلامات التجارية التي تعمل مع Analytic Index حليفًا لا هوادة فيه في التجارة الإلكترونية يساعدها على توفير الوقت والحصول على الشفافية الكاملة وزيادة المبيعات.
Noogata
noogata.com
تعمل منصة التجارة الإلكترونية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من Noogata على تمكين شركات السلع الاستهلاكية والعلامات التجارية الرقمية من خلال رؤى استراتيجية وذكاء تنافسي للتفوق على المنافسين على أمازون. بفضل مساعد النمو القوي القائم على الذكاء الاصطناعي، أصبح من السهل الآن على محترفي أو فرق التجارة الإلكترونية اكتشاف الرؤى ذات الصلة واستخلاصها واتخاذ الإجراءات وقياس نمو الأداء عبر الرف الرقمي الخاص بك. يقدم مساعد الذكاء الاصطناعي الأول في العالم لشركة Amazon رؤى وتنبيهات تنافسية وتوصيات تركز على النمو في موجز واحد بسيط. بالنسبة للفرق الكبيرة، يتيح لك Noogata التخطيط ووضع الاستراتيجيات وتعيين المهام واتخاذ الإجراءات في نظام أساسي واحد. اليوم، يمكن لأي شخص تنمية أعماله التجارية في أمازون باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي. لا داعي للتخمين أو التوتر، فقط الأفكار التي لها تأثير إيجابي. أطلق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي لنمو أمازون: - احصل على رؤى واستراتيجيات يمكنك العمل عليها للتأثير بشكل إيجابي على علامتك التجارية - حدد العلامات التجارية المنافسة ومراقبة حصة السوق لرفك الرقمي - قم بتحسين محتوى المنتج لتحفيز التحويل العضوي وزيادة الرؤية - الاستفادة من البحث فرص الاتجاه قبل منافسيك - فهم كيف يتنافس منتجك مع المنتجات المنافسة ذات الصلة - عكس استراتيجيات الإعلان الهندسية لزيادة عائد الاستثمار وتقليل تكلفة الخدمة ACoS اكتشف كيف يمكنك إطلاق العنان للنمو المفرط للمبيعات، وتحسين أداء الرف الرقمي وتنمية أعمالك في أمازون بقوة منظمة العفو الدولية.
My Real Profit
myrealprofit.com
My Real Profit هو برنامج B2B يساعد بائعي أمازون على تحليل ربحية وأداء أعمالهم في الوقت الفعلي، وتحويل الأفكار إلى أفعال.
Polar Analytics
polaranalytics.com
تعد Polar Analytics الطريقة الأسهل للعلامات التجارية للتنقيب في بياناتها وفهم كيفية أداء أعمالها. لا يلزم الترحيل أو الإعداد. نحن نفعل كل الرفع الثقيل بالنسبة لك. قم بتوصيل جميع مصادر بياناتك بنقرة واحدة، واتخذ قرارات مستنيرة في دقائق، وودع التقارير اليدوية. Polar يعادل وجود Supermetrics + Data Studio + A Data-Scientist في تطبيق واحد. موثوق به من قبل أكثر من 1500 متجر Shopify بما في ذلك Fanjoy وHero Cosmetics وSoko Glam وAYBL وFrom Future. يمكنك استخدام النظام الأساسي من أجل: - تحسين اكتساب العملاء وإدارة تسويق الأداء بشكل أكثر فعالية - أتمتة التقارير الخاصة بك وعدم تنزيل ملفات CSV مرة أخرى - زيادة الاحتفاظ والقيمة الدائمة مع أقوى طرق العرض حول الاحتفاظ وتكرار الطلبات لمتاجر Shopify - تحسين التسويق باستخدام التقارير المتقدمة في تحليلات المنتجات - تحسين التسويق التفاعلي من خلال تقارير التسويق عبر البريد الإلكتروني المتقدمة، إليك ما تحصل عليه: أكثر من 10 موصلات بيانات أطلق العنان للإمكانات الكاملة لبيانات التجارة الإلكترونية والتسويق الخاصة بك من خلال عمليات تكامل معدة مسبقًا لـ Shopify وGoogle Analytics وإعلانات Google وإعلانات Facebook وإعلانات Bing وإعلانات Pinterest وإعلانات Tiktok وإعلانات Snapchat وKlaviyo وGoogle Sheets. لوحة معلومات تحليلية شاملة وقابلة للتنفيذ احصل على جميع التقارير المتقدمة الرئيسية التي تحتاجها لمراقبة وتحسين إنفاقك التسويقي، وCAC (تكاليف الاستحواذ)، وLTV (القيمة الدائمة للعميل)، والمجموعات النموذجية، وعائد النفقات الإعلانية (ROAS)، والمزيد. قدرات العلامات التجارية المتعددة ومتاجر Shopify المتعددة تجميع البيانات من جميع متاجر Shopify الخاصة بك في التطبيق. قم بإنشاء عروض لتقسيم هذه البيانات حسب البلد أو حسب العلامة التجارية إذا كنت وكالة أو استوديو مشروع للتجارة الإلكترونية. التنبيهات والرؤى الذكية. يمكنك تعيين تنبيهات ذكية على مؤشرات الأداء الرئيسية الأكثر أهمية لديك: انخفاض معدل التحويل، وزيادة تكلفة اكتساب العملاء، وما إلى ذلك احصل على إشعار فورًا عبر البريد الإلكتروني أو Slack. تقارير البريد الإلكتروني ولقطات Slack جدولة البريد الإلكتروني أو لقطات Slack. اختر المقاييس والتكرار الذي تريده وشاركها مع فريقك. عدد غير محدود من المستخدمين شارك لوحة المعلومات مع أعضاء الفريق أو المقاولين أو المستثمرين. امنح رؤية لأهم مؤشرات الأداء الرئيسية لديك وقم بمواءمة فريقك بشأن الخطوة التالية. توفر خطط الوكالة التحليلات والتقارير كجزء من خدمات وكالتك. قم بمركزية جميع عملائك في مكان واحد لتحسين الاحتفاظ بالعملاء وتوفير الوقت في إعداد التقارير اليدوية.
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
تحليلات حلوة، في قلب جميع بياناتك. تتواصل Sweet مع جميع منصات التسويق التي تعرفها وتحبها وتضعها كلها تحت سقف واحد. مساعدتك على فهم كيفية الاحتفاظ بالعملاء واكتسابهم لدفع أعمالك إلى الأمام. ما نقوم به... بيانات العملاء لفهم عملائك، عليك أولاً أن تفهم جميع تفاعلاتهم. بفضل الفهم العميق لكل عميل من عملائنا، يمكن أن تساعدك Sweet Analytics في الوصول إليهم بشكل أكثر فعالية باستخدام أدوات التخصيص الفريدة لدينا. طريقة عرض العميل الفردي في قلب Sweet Analytics، توجد واحدة من طرق عرض العميل الفردي الأكثر تقدمًا في السوق. باستخدام جميع عمليات التكامل المتاحة، نقوم ببناء ملف تعريف العميل الكامل لجميع التفاعلات مع علامتك التجارية، والتي يتم إتاحتها بسهولة من خلال لوحات المعلومات الخاصة بنا. تتيح لنا تقنية Sweet Tracker™ الخاصة بنا توحيد سلوك التصفح مع عرض العميل الفردي، مما يوفر إسنادًا محايدًا وربط المبيعات بتفاعلات الويب. ومن خلال القدرة على التدخلات في الوقت الفعلي والتتبع عبر الأجهزة، يمكننا تقديم رحلات مخصصة للعملاء. إن معالجة الكأس المقدسة لتسويق Sweet توفر نقطة الحقيقة الوحيدة بين واقع المبيعات وكذب منصات التسويق. مساعدتك في الحكم بشكل أكثر دقة على عائد الاستثمار لاستثمارك التسويقي.
Daasity
daasity.com
تتيح Daasity للعلامات التجارية الاستهلاكية متعددة القنوات أن تعتمد على البيانات. تدعم منصة Daasity، التي أنشأها محللون ومهندسون، بنية البيانات المتنوعة والتحليلات واحتياجات إعداد التقارير للعلامات التجارية الاستهلاكية التي تبيع عبر التجارة الإلكترونية وأمازون والبيع بالتجزئة والجملة. باستخدام Daasity، تحصل الفرق عبر المؤسسة على عرض مركزي وموحد لجميع بياناتهم، بغض النظر عن الأدوات الموجودة في مجموعتهم التقنية وكيف يمكن أن تتغير احتياجاتهم المستقبلية من البيانات. لمزيد من المعلومات حول Daasity، وعمليات التكامل لدينا التي تزيد عن 60، وكيف تعمل المنصة على تحقيق نمو أكثر ربحية لأكثر من 1600 علامة تجارية، تفضل بزيارتنا على Daasity.com.
Air360
air360.io
الانتقال إلى النظام الأساسي لتحليل CRO المرن. Air360 هي منصة تحليلات UX التي تساعد الفرق الرقمية على فك تشفير سلوك المستخدم لتسريع جهود CRO. إنه يبسط التحليل ويكشف السلوك الخفي ويحدد الفرص السريعة لتعزيز التحويل.
Conjura
conjura.com
الربح مدعوم بالبيانات. اسمح لـ Conjura بتحسين أداء التجارة الإلكترونية لديك من خلال التخلص من التخمين باستخدام محرك التوصيات الخاص بنا. اتخذ إجراءً مع Conjura لجعل عملك مربحًا.
Metrilo
metrilo.com
تساعد Metrilo العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية على النمو من خلال جعل بيانات التسويق والعملاء قابلة للتنفيذ، والتركيز على الاحتفاظ وCLTV الأعلى. وتشمل الأدوات إعداد التقارير في الوقت الفعلي، وقاعدة بيانات العملاء، والتجزئة، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والأتمتة. التكامل مع منصات التجارة الإلكترونية الرئيسية أمر سلس.
TapClicks
tapclicks.com
TapClicks هي منصة أتمتة التسويق النهائية للوكالات وشركات الإعلام والعلامات التجارية. لدينا مجموعة شاملة من الأدوات، بما في ذلك إدارة البيانات وإعداد التقارير والتحليلات وإدارة سير العمل وتحسين محركات البحث والمزيد، مما يوفر كفاءة أفضل.
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow هي أداة لتحليل السلوك يستخدمها أكثر من 210.000 عميل للتسويق الرقمي وتجربة المستخدم والمنتجات والشركات الناشئة والمؤسسات لتحسين تجارب مواقع الويب الخاصة بهم. مع Mouseflow، يمكنك: • اكتشف ما يحدث بين نقرات زوار موقعك من خلال مشاهدة تسجيلات الفيديو لجلساتهم. • أنشئ 6 أنواع من الخرائط الحرارية لجميع صفحاتك تلقائيًا لفهم ما يلفت انتباههم. • قم بإعداد مسارات التحويل لمشاهدة أين ولماذا ينخفض عدد زوار موقعك. • استخدام تحليلات النموذج لتحسين توليد العملاء المحتملين. • إطلاق حملات ردود الفعل لمعرفة المزيد عن زوار موقعك. • قم بتحليل بياناتك بأي طريقة تريدها من خلال خيارات التصفية القوية المتوفرة في جميع الخطط. • اقضِ بعض الوقت في إصلاح مشكلات موقع الويب الخاص بك بدلاً من العثور عليها عن طريق تصفية زياراتك حسب نقاط الاحتكاك، وهي أداة التعلم الآلي المتوفرة لدينا دون أي تكلفة إضافية وفي جميع الخطط.
Datafeedwatch
datafeedwatch.com
DataFeedWatch هو أحد حلول تسويق الأعلاف الذي يجمع بين تحويل البيانات وتحسينها مع المساعدة والمشورة. إنه يمكّن التجار والوكالات من النجاح في قنوات التجارة الإلكترونية. قم بتحسين ملف خلاصة المنتج الخاص بك باستخدام DataFeedWatch ونشر المنتجات على قنوات مختلفة في أكثر من 60 دولة! من خلال تحسين خلاصة المنتج، ستزيد أيضًا من أداء الحملات الإعلانية على القنوات مثل Google Shopping وFacebook وInstagram وAmazon وeBay وغيرها الكثير! يؤدي تحسين قائمة المنتجات إلى تسريع عملية البيع وتعزيز عائد الاستثمار الإجمالي لحملتك. يمكّنك DataFeedWatch من إنشاء قواعد معقدة لخلاصات التسوق الخاصة بك بسهولة. نسخة تجريبية مجانية مدتها 15 يومًا ودعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع!
OWOX
owox.com
OWOX BI هي منصة رائدة لإضفاء الطابع الديمقراطي على البيانات. * إن التحول الديمقراطي يدور حول منحنى التعلم الصفري: الوصول القابل للتدقيق، والواجهة المعروفة، وثقافة صنع القرار. يستخدم أكثر من 150 ألف محلل رقمي OWOX BI لتفكيك صوامع البيانات وتزويد مستخدمي الأعمال بالتقارير التي يحتاجون إليها. توفر التكنولوجيا الخاصة بنا إمكانية جمع البيانات وإعدادها وتمكينها بشكل سلس للعلامات التجارية من التجارة الإلكترونية وSaaS والتمويل وغيرها من المجالات المتخصصة في جميع أنحاء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. موقع الشركة www.owox.com
smartscout
smartscout.com
SmartScout هي أداة برمجية توفر تحليلاً شاملاً لأمازون. يقوم SmartScout بتقسيم أفضل 20 فئة و43000 فئة فرعية وحصة سوق العلامة التجارية، ويمنحك مقاييس أساسية حول أداء ASIN لمساعدتك في اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات إما لتنمية علامتك التجارية أو العثور على فرص إعادة بيع مربحة. يعرض لك SmartScout أيضًا بيانات حركة مرور ASIN لإنشاء حملات إعلانية تحقق النتائج. لدى SmartScout أيضًا قاعدة بيانات لكل بائع وتاريخ إعادة البيع الخاص به. يمنحك SmartScout الميزة التنافسية لاتخاذ قرارات واثقة تعتمد على البيانات لتنمية أعمالك. SmartScout هي أداة البحث الأكثر ابتكارًا على الإطلاق في Amazon!
Contlo
contlo.com
Contlo هي منصة رائدة لتسويق الذكاء الاصطناعي لتوليد تفاعلات العملاء المستقلة عبر الحملات متعددة القنوات، ورحلات العملاء التوليدية في الوقت الفعلي، والتجزئة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من أجل التخصيص الفائق الفردي، والرؤى القابلة للتنفيذ حول سلوك عميلك. تم تصميم Contlo خصيصًا لعالم الذكاء الاصطناعي الأول - وهو يتيح للشركات الحديثة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتنسيق تسويقها الشامل. تساعد المنصة العلامات التجارية على زيادة القيمة الدائمة للعملاء، وتعزيز تفاعلات العملاء، وتقديم تجربة مخصصة للغاية للاحتفاظ بعملائهم الأكثر قيمة. تحظى شركة Contlo بثقة الآلاف من الشركات سريعة النمو لتعزيز مبيعاتها من خلال إشراك العملاء المخلصين واتخاذ قرارات أسرع تعتمد على البيانات طوال دورة حياة عملائها. تمكينهم من قياس تجارب العملاء الفردية وتحسينها بمساعدة: * حملات مخصصة مستقلة لكل نقطة اتصال للعملاء: قم بإشراك عملائك بسهولة من خلال الحملات المستقلة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر جميع قنوات التسويق الرئيسية مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة وWhatsApp وWeb Push وMobile Push وFacebook وInstagram. * رحلات عملاء مولدة في الوقت الفعلي مدعومة بـ LLMs: وداعا لتدفقات الأتمتة المقولبة! اسمح للذكاء الاصطناعي ببناء سير العمل الأمثل لمشاركة العملاء ورحلات العملاء بناءً على تفاعلاتهم الأخيرة لتحقيق أقصى قدر من عائد الاستثمار. * إنشاء شرائح العملاء للتخصيص الفردي باستخدام الذكاء الاصطناعي: قم بتنسيق تفاعلات العملاء المخصصة والموجهة للغاية بناءً على البيانات السلوكية والتركيبة السكانية والإجراءات الأخيرة على موقع الويب. * أنتجت LLM رؤى وتحليلات وتقارير مستقلة: احصل على رؤية دقيقة لسلوك عملائك وأداء حملتك وذكاء الأعمال بشكل عام إلى جانب الرؤى والتوصيات والتقارير المستقلة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. * مشاركة العملاء المستقلة، وروبوتات الدردشة المدعومة من LLM وصندوق وارد موحد للمحادثة: قدِّم تجربة سلسة للعلامة التجارية لعملائك عبر الدردشة عبر Facebook/Instagram/WhatsApp وقم بإجراء مكالمات هاتفية مباشرةً من لوحة تحكم واحدة. تتكامل Contlo بسلاسة مع أكثر من 200 منصة لمساعدة العلامات التجارية على بناء مجموعة قوية من تكنولوجيا التسويق المستقلة حول أعمالها.
Attribuly
attribuly.com
يعد تتبع التحويل والإسناد الدقيق أمرًا بالغ الأهمية لمتجر Shopify الخاص بك. لكن منصات الإعلانات والتحليلات كثيرًا ما تقدم تقارير خاطئة، مما يكون له تأثير خطير على نموك. Attribuly هو الحل الوحيد لملفات تعريف الارتباط للطرف الأول الذي توفره Shopify. فهو يعمل على ترقية التتبع الخاص بك من خلال تكامل ملفات تعريف الارتباط والبيانات للطرف الأول، ويضمن حصولك على بيانات دقيقة بنسبة 99%+ ووضوح حول كيفية رحلة عميلك بالكامل. يجب أن يكون لجميع المسوقين. ستستخدم بيانات عملائك الدقيقة لفهم عمليات شراء العملاء وتحسين الحملات وزيادة عائد الإنفاق الإعلاني بنسبة 20%. - رحلة شاملة للعملاء في الوقت الفعلي - إسناد الإعلانات والمؤثرين والشركات التابعة ووسائل التواصل الاجتماعي والبحث العضوي وأي حملات. - أتمتة الإعلانات - التتبع من جانب الخادم
RedTrack
redtrack.io
RedTrack عبارة عن منصة تحليلات وأتمتة متقدمة للعالم الخالي من ملفات تعريف الارتباط. باستخدام RedTrack، يمكنك الحصول على بيانات تحويل دقيقة في الوقت الفعلي من قنواتك التسويقية. باعتبارك مسوقًا أو مسؤولًا تنفيذيًا، يمكنك الحصول على رؤى أداء غير متحيزة، ومنع هدر الإعلانات، وزيادة إيرادات الشركة. تقوم RedTrack بإنشاء حلول للمسوقين التابعين وشركات التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى وكالات التسويق.
MikMak
mikmak.com
MikMak هي منصة عالمية رائدة لتسريع التجارة الإلكترونية للعلامات التجارية متعددة القنوات وتوفر التحليلات وبرامج تمكين التجارة الإلكترونية لمساعدة مصنعي المنتجات وشركات السلع الاستهلاكية المعبأة على فهم سلوك المستهلكين عبر الإنترنت، وتحديد أفضل استخدام لأموال التسويق، وزيادة المبيعات عبر الإنترنت.
Springbot
springbot.com
Springbot هو الحل المتكامل الشامل لشركات التجارة الإلكترونية الصغيرة. تعمل منصتنا على تبسيط جهودك التسويقية: مما يساعدك على التركيز على حركة مرور الموقع، والتفاعل مع المتسوقين، وقياس الإيرادات عبر مسار التحويل بأكمله. باستخدام القوالب المعدة مسبقًا، وأدوات التحرير سهلة السحب والإفلات، والميزات التلقائية، يمكنك تحسين استراتيجية التسويق الخاصة بك دون عناء. جرب قوة Springbot اليوم وشاهد أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك تزدهر.
VWO
vwo.com
يعد تشغيل برنامج تجريبي أمرًا صعبًا. سواء كان هدفك هو تعزيز تحويل موقع الويب أو تحسين تجربة المستخدم، فهناك الكثير الذي يتعين عليك القيام به لتصحيح الأمور. ولهذا السبب تتطلع الآلاف من العلامات التجارية الرائدة عالميًا مثل WMG وeBay وUbisoft وQualicorp وغيرها إلى VWO لتشغيل وتوسيع نطاق تجاربها الرقمية. VWO هي المنصة الرائدة عالميًا لاختبار الويب وتحسين التحويل، والتي تمكن الشركات المتنامية من تحسين تجربة الويب الخاصة بها عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية والهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى، لتقديم تجربة فريدة من نوعها. جمع رؤى المستخدم، وتحديد أولويات الفرضيات، وتخطيط خارطة طريق، وإجراء الاختبارات، وتحليل النتائج - يتيح لك VWO تغطية الـ 9 ياردات بأكملها. تم تصميم VWO بعناية لسهولة التجربة. يمكنك بدء الاختبار في غضون دقائق دون أي مساعدة من قسم تكنولوجيا المعلومات. مع الشهادات بما في ذلك BS وISO، فإن VWO متوافقة تمامًا مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وتوفر أمانًا قويًا حسب التصميم والافتراضي. بفضل الدعم الرائد في الصناعة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومعدل رضا العملاء بنسبة 98%، وخدمة مليار طلب يوميًا مع ضمان وقت تشغيل بنسبة 100% - تم تصميم VWO للمؤسسات! تتضمن قاعدة عملاء VWO العالمية علامات تجارية مثل Vodafone، وSamsung، وToyota، وeBay، وقد ساعدت أكثر من 4500 علامة تجارية حول العالم في إجراء أكثر من 600000 تجربة حتى الآن.
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel هي شركة خدمات تحليلات الأعمال. فهو يتتبع تفاعلات المستخدم مع تطبيقات الويب والهاتف المحمول ويوفر أدوات للتواصل المستهدف معهم. تحتوي مجموعة أدواتها على اختبارات A/B داخل التطبيق ونماذج استطلاع المستخدمين. تُستخدم البيانات التي تم جمعها لإنشاء تقارير مخصصة وقياس تفاعل المستخدمين والاحتفاظ بهم. يعمل Mixpanel مع تطبيقات الويب، وخاصة SaaS، ولكنه يدعم أيضًا تطبيقات الهاتف المحمول.
Kissmetrics
kissmetrics.io
مما يتيح لك المعرفة التي تحتاجها لاتخاذ قرارات أفضل. Kissmetrics عبارة عن منصة للتحليلات القائمة على السلوك وأتمتة البريد الإلكتروني. تم تصميمه لمساعدة فرق المنتجات والمسوقين في الحصول على المزيد من العملاء والاحتفاظ بهم وتنميتهم.
Heap
heap.io
Heap هي منصة الرؤى الرقمية الوحيدة التي تمنحك فهمًا كاملاً للرحلات الرقمية لعملائك، حتى تتمكن بسرعة من تحسين التحويل والاحتفاظ وإسعاد العملاء. * تحسين تجربة العملاء: حدد بالضبط الأماكن التي يواجه فيها المستخدمون صعوبات وقم بإجراء تحسينات سريعة على تجربة العملاء، مما يضمن تجربة مستخدم بديهية وممتعة. * تسريع وقت الوصول إلى السوق وتحسين تأثير المنتج وفرق العمل: بدلاً من الاعتماد بشكل كامل على الحدس، استفد من بيانات المشاركة الرقمية لاختبار الفرضيات والإجابة على الأسئلة عند ظهورها. من خلال الرؤى المستندة إلى البيانات، يمكنك تقديم ميزات وتجارب جديدة إلى السوق بثقة. * بناء ميزات وتجارب ذات قيمة متزايدة: استفد من البيانات لبناء إجماع حول الاستثمارات الهندسية التي يمكن ربطها بوضوح بنتائج الأعمال. * فهم رحلة المستخدم الكاملة: من خلال إعادة تشغيل الجلسة الأصلية، وأساس البيانات الكامل، وعلوم البيانات الآلية، لا يمكن إلا لـ Heap إبراز الرؤى التي تحتاجها فرق العمل للفوز. تستخدم أكثر من 8000 شركة Heap لتعزيز تأثير الأعمال من خلال تقديم تجارب أفضل ومنتجات أفضل. يشمل العملاء شركات تعمل في مجال B2B SaaS والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية مثل Twilio وLogitech وSnapfish وEventbrite وEsurance وNorthwestern Mutual وe*Trade.
FullStory
fullstory.com
Fullstory عبارة عن منصة بيانات سلوكية تسلط الضوء على المشاعر المدفونة بين النقرات، وتكشف القصة غير المروية وراء سلوكيات المستهلك. من بناء كشف أفضل للاحتيال والتنبؤ به إلى إنشاء التخصيص الذي يتردد صداه حقًا، يمكّن Fullstory فرق المنتج والهندسة والبيانات من ربط إشارات المشاعر مع مصادر البيانات الأخرى لتصميم الإجراء الأفضل التالي عن عمد. توفير رؤى أعمق وأكثر قابلية للتنفيذ بشكل فوري تتجاوز تحليلات الويب والمنتجات التقليدية التي يمكنها فقط توضيح ما يحدث ولكن ليس السبب، تعد Fullstory منصة البيانات السلوكية الوحيدة التي توفر السياق اللازم لبناء تجارب لحظية تزيد الإيرادات. من خلال بيانات الطرف الأول التي يتم التقاطها وفهرستها وهيكلتها الدلالية تلقائيًا - والتي يتم تقديمها إلى النظام البيئي للبيانات الخاص بك أو من خلال تحليلات منتجاتنا مع إعادة تشغيل الجلسة، فإن البيانات السلوكية لـ Fullstory جاهزة للذكاء الاصطناعي. لم تعد المؤسسات تهدر ساعات وموارد لا تعد ولا تحصى في تحليل إنشاء البيانات، وتحديث البيانات غير الكاملة أو غير الصحيحة، وتحديد مجموعات البيانات عبر الفرق، وإعادة تنسيق البيانات للتكامل ضمن مجموعات التكنولوجيا الحالية. تقضي الفرق وقتًا أقل في التحليل ووقتًا أطول في تعزيز الإيرادات من خلال التجارب الشخصية اللحظية والتنبؤات الدقيقة المستندة إلى الإجراءات والبيانات في الوقت الفعلي.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore عبارة عن منصة لتسويق التجزئة تساعد المسوقين على تحويل البيانات إلى حملات مدرة للدخل في دقائق. من خلال البيانات المضمنة مباشرة في سير عمل الحملة إلى جانب النماذج التنبؤية التي تعتمد على الإشارة والنقر، يمكن لمسوقي التجزئة ترك العمليات اليدوية في الرؤية الخلفية وتشغيل أي اتصال وأتمتة تحديد من وماذا ومتى وأين لكل بريد إلكتروني وجوال وموقع ووسائط مدفوعة. رسالة لكل متسوق على حدة. تثق أكثر من 400 علامة تجارية في Bluecore لزيادة معدل الاحتفاظ بالعملاء بسرعة وتحقيق إيرادات يمكن التنبؤ بها، بما في ذلك Express وBass Pro Shops وLenovo وSteve Madden وAlo Yoga وLulu & Georgia.
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