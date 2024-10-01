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برامج تحليل التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - جزر القمر
يقوم برنامج تحليلات التجارة الإلكترونية بتتبع أداء تجار التجزئة عبر الإنترنت. فهو يساعد الشركات على تحديد منتجاتها الأفضل والأسوأ أداءً، ومراقبة سلوك المشتري والمستهلك، وتحديد المشكلات التي تؤثر على الأعمال. يستخدم متخصصو التجارة الإلكترونية هذه الأدوات لتعزيز المبيعات وتحسين تجربة العملاء. بالإضافة إلى ذلك، يستخدمها مديرو المخزون لتنفيذ الطلبات، ويستخدمها المحاسبون لتتبع التكاليف والربحية. على الرغم من أن معظم منصات التجارة الإلكترونية توفر ميزات إعداد التقارير والتحليلات، إلا أن برامج تحليلات التجارة الإلكترونية يتم توفيرها عادةً كحل مستقل. يقوم بعض موفري برامج التحليلات بتضمين ميزات خاصة بالتجارة الإلكترونية في منتجاتهم. ومع ذلك، نظرًا لأن برامج التحليلات العامة لا تلبي دائمًا الاحتياجات المحددة للتجارة الإلكترونية، فإن هذه المنتجات غير مدرجة في هذه الفئة.
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Hotjar
hotjar.com
Hotjar هي شركة تحليلات سلوكية تقوم بتحليل استخدام موقع الويب، وتقديم التعليقات من خلال أدوات مثل الخرائط الحرارية، وتسجيلات الجلسات، والاستطلاعات. وهو يعمل مع أدوات تحليل الويب مثل Google Analytics لتقديم نظرة ثاقبة حول كيفية تنقل الأشخاص في مواقع الويب، وكيف يمكن تحسين تجربة عملائهم. تأسست Hotjar ف...
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel هي شركة خدمات تحليلات الأعمال. فهو يتتبع تفاعلات المستخدم مع تطبيقات الويب والهاتف المحمول ويوفر أدوات للتواصل المستهدف معهم. تحتوي مجموعة أدواتها على اختبارات A/B داخل التطبيق ونماذج استطلاع المستخدمين. تُستخدم البيانات التي تم جمعها لإنشاء تقارير مخصصة وقياس تفاعل المستخدمين والاحتفاظ به...
FullStory
fullstory.com
Fullstory عبارة عن منصة بيانات سلوكية تسلط الضوء على المشاعر المدفونة بين النقرات، وتكشف القصة غير المروية وراء سلوكيات المستهلك. من بناء كشف أفضل للاحتيال والتنبؤ به إلى إنشاء التخصيص الذي يتردد صداه حقًا، يمكّن Fullstory فرق المنتج والهندسة والبيانات من ربط إشارات المشاعر مع مصادر البيانات الأخرى ...
Sellpass
auth.sellpass.io
Sellpass هي منصة التجارة الإلكترونية الرقمية المصممة لرواد الأعمال الذين يتوسعون بسرعة. يمكن لرواد الأعمال إنشاء متجر عبر الإنترنت، وبيع المنتجات الرقمية، وقبول المدفوعات، ومنع الاحتيال، وتحليل بيانات العملاء - من البرامج إلى المجتمعات وكل شيء بينهما.
Triple Whale
triplewhale.com
يقوم Triple Whale بتجميع المقاييس من جميع الأدوات التي تستخدمها مباشرة في جيبك. نحن نبسط ونبلغك ونوفر لك الوقت!
Contlo
contlo.com
Contlo هي منصة رائدة لتسويق الذكاء الاصطناعي لتوليد تفاعلات العملاء المستقلة عبر الحملات متعددة القنوات، ورحلات العملاء التوليدية في الوقت الفعلي، والتجزئة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من أجل التخصيص الفائق الفردي، والرؤى القابلة للتنفيذ حول سلوك عميلك. تم تصميم Contlo خصيصًا لعالم الذكاء الاصطناعي ا...
Bright Data
brightdata.com
باعتبارنا منتج الرؤى لشركة Bright Data، فإننا نستفيد من النطاق والتكنولوجيا والانتشار العالمي الذي لا مثيل له لأكبر منصة لجمع البيانات في العالم. إن وصولنا الفريد يمكّن العلامات التجارية وتجار التجزئة من جميع الأنواع من الحصول على رؤى شاملة وفي الوقت الفعلي للأسواق عبر الإنترنت والمنافسين، مما يؤدي ...
smartscout
smartscout.com
SmartScout هي أداة برمجية توفر تحليلاً شاملاً لأمازون. يقوم SmartScout بتقسيم أفضل 20 فئة و43000 فئة فرعية وحصة سوق العلامة التجارية، ويمنحك مقاييس أساسية حول أداء ASIN لمساعدتك في اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات إما لتنمية علامتك التجارية أو العثور على فرص إعادة بيع مربحة. يعرض لك SmartScout أيضًا ...
Metrilo
metrilo.com
تساعد Metrilo العلامات التجارية للتجارة الإلكترونية على النمو من خلال جعل بيانات التسويق والعملاء قابلة للتنفيذ، والتركيز على الاحتفاظ وCLTV الأعلى. وتشمل الأدوات إعداد التقارير في الوقت الفعلي، وقاعدة بيانات العملاء، والتجزئة، والتسويق عبر البريد الإلكتروني، والأتمتة. التكامل مع منصات التجارة الإلك...
Heap
heap.io
Heap هي منصة الرؤى الرقمية الوحيدة التي تمنحك فهمًا كاملاً للرحلات الرقمية لعملائك، حتى تتمكن بسرعة من تحسين التحويل والاحتفاظ وإسعاد العملاء. - تحسين تجربة العملاء: حدد بالضبط الأماكن التي يواجه فيها المستخدمون صعوبات وقم بإجراء تحسينات سريعة على تجربة العملاء، مما يضمن تجربة مستخدم بديهية وممتعة. ...
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica عبارة عن أداة تحليلية شاملة لتطبيقات الهاتف المحمول وبأسعار معقولة وموثوقة (نعم، هذا ممكن) توفر تحليلاً شاملاً لسلوك مستخدم تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك، والإيرادات داخل التطبيق، وحملات الاستحواذ على الهاتف المحمول، وبيانات الأعطال. تم إطلاقه في عام 2013، وهو يتيح لأكثر من 60 ألف تطبيق ل...
Bluecore
bluecore.com
Bluecore عبارة عن منصة لتسويق التجزئة تساعد المسوقين على تحويل البيانات إلى حملات مدرة للدخل في دقائق. من خلال البيانات المضمنة مباشرة في سير عمل الحملة إلى جانب النماذج التنبؤية التي تعتمد على الإشارة والنقر، يمكن لمسوقي التجزئة ترك العمليات اليدوية في الرؤية الخلفية وتشغيل أي اتصال وأتمتة تحديد من...
Smartproxy
smartproxy.com
ربما تكون Smartproxy هي الطريقة الأكثر سهولة في الاستخدام للوصول إلى البيانات المحلية في أي مكان. تتمتع بتغطية عالمية من خلال 195 موقعًا وتوفر أكثر من 40 مليون وكيل سكني حول العالم. يعد الدعم الفني على مدار الساعة، وأنواع مختلفة من الوكلاء، وأربعة حلول للتجميع، وطرق دفع مرنة، وواجهة برمجة التطبيقات ...
DataWeave
dataweave.com
DataWeave عبارة عن منصة لتمكين التجارة الرقمية قائمة على SaaS وتوفر تحليلات الرف الرقمي وحلول التسعير الديناميكية للعلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة. تعمل منصة تمكين التجارة الرقمية وتحسين القنوات الخاصة بالشركة على تمكين العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة من تسري...
WeeBlok
weeblok.com
WeeBlok، منصة التسويق عبر الإنترنت الشاملة للوكالات الرقمية والمسوقين والشركات والاستشاريين. الوظائف منشئ مواقع الويب، ومنشئ مسارات التحويل، والصفحات المقصودة، والنوافذ المنبثقة، والتجارة الإلكترونية تتضمن إدارة علاقات العملاء (CRM) مع التسويق عبر البريد الإلكتروني، ومنشئ النماذج، ومنشئ الاستبيانات،...
Mouseflow
mouseflow.com
Mouseflow هي أداة لتحليل السلوك يستخدمها أكثر من 210.000 عميل للتسويق الرقمي وتجربة المستخدم والمنتجات والشركات الناشئة والمؤسسات لتحسين تجارب مواقع الويب الخاصة بهم. مع Mouseflow، يمكنك: • معرفة ما يحدث بين نقرات الزوار من خلال مشاهدة تسجيلات الفيديو لجلساتهم. • أنشئ 6 أنواع من الخرائط الحرارية لجم...
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer عبارة عن منصة لإدارة التجارة الإلكترونية مصممة خصيصًا للشركات، وخاصة تلك العاملة في أمريكا الشمالية. فهو يقدم حلاً متكاملاً يساعد الشركات على إدارة الجوانب المختلفة لعمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بها. تتضمن بعض الميزات الرئيسية لبرنامج MarketSyncer ما يلي: لوحة معلومات شاملة: توفر ع...
Kissmetrics
kissmetrics.io
مما يتيح لك المعرفة التي تحتاجها لاتخاذ قرارات أفضل. Kissmetrics عبارة عن منصة للتحليلات القائمة على السلوك وأتمتة البريد الإلكتروني. تم تصميمه لمساعدة فرق المنتجات والمسوقين في الحصول على المزيد من العملاء والاحتفاظ بهم وتنميتهم.
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
تحليلات حلوة، في قلب جميع بياناتك. تتواصل Sweet مع جميع منصات التسويق التي تعرفها وتحبها وتضعها كلها تحت سقف واحد. مساعدتك على فهم كيفية الاحتفاظ بالعملاء واكتسابهم لدفع أعمالك إلى الأمام. ما نقوم به... بيانات العملاء لفهم عملائك، عليك أولاً أن تفهم جميع تفاعلاتهم. بفضل الفهم العميق لكل عميل من عملا...
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
توفر Arena Calibrate برنامجًا شاملاً لإعداد التقارير عبر الأنظمة الأساسية مقترنًا ببيانات الخبراء ودعم ذكاء الأعمال. نحن نساعد الشركات وفرق التسويق والوكالات على الوصول إلى إمكانات الرؤية الكاملة لبيانات الإعلانات والمبيعات والبريد الإلكتروني وإدارة علاقات العملاء والويب والتحليلات. يوفر الحل تكامل ...
Springbot
springbot.com
Springbot هو الحل المتكامل الشامل لشركات التجارة الإلكترونية الصغيرة. تعمل منصتنا على تبسيط جهودك التسويقية: مما يساعدك على التركيز على حركة مرور الموقع، والتفاعل مع المتسوقين، وقياس الإيرادات عبر مسار التحويل بأكمله. باستخدام القوالب المعدة مسبقًا، وأدوات التحرير سهلة السحب والإفلات، والميزات التلق...
Klar
getklar.com
كلار هو المصدر الوحيد للحقيقة لأعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك. مع Klar، يمكنك مركزة جميع بياناتك في مكان واحد وتخصيصها لتناسب واقعك. توقف عن إدارة أعمالك باستخدام جداول البيانات - وفر الوقت واحصل على وضوح حول كيفية تحقيق النمو المربح مع Klar. لقد تم تصميمه لمساعدتك في الإجابة على جميع أسئلتك، ا...
edrone
edrone.me
edrone، سحابة التجارة الإلكترونية المستقلة، هي أول إدارة علاقات عملاء إلكترونية مصممة للتجارة الإلكترونية. توفر edrone حلولاً متقدمة لأتمتة التسويق، استنادًا إلى خوارزمياتها، والتي تتميز بسهولة التثبيت (Plug'n'Play). هدف edrone هو المساعدة في فهم سلوك العملاء (ذكاء العملاء) وإشراكهم (أتمتة التسويق) ...
Stackline
stackline.com
في مهمة لتعزيز مستقبل التجارة من خلال التقريب بين العلامات التجارية والعملاء، تعد Stackline أول منصة تجارية متصلة كاملة المسار للعلامات التجارية الأكثر ابتكارًا في العالم. تظهر الشبكات العصبية وأنظمة التعلم العميق الخاصة بشركة Stackline وتصور رؤى تحويلية متعددة القنوات، وتعزز الأداء الإعلاني الرائد ...
VWO
vwo.com
يعد تشغيل برنامج تجريبي أمرًا صعبًا. سواء كان هدفك هو تعزيز تحويل موقع الويب أو تحسين تجربة المستخدم، فهناك الكثير الذي يتعين عليك القيام به لتصحيح الأمور. ولهذا السبب تتطلع الآلاف من العلامات التجارية الرائدة عالميًا مثل WMG وeBay وUbisoft وQualicorp وغيرها إلى VWO لتشغيل وتوسيع نطاق تجاربها الرقمي...
Webeyez
webeyez.com
Webeyez هو السلاح السري الذي تستخدمه الشركات عبر الإنترنت لإصلاح مسارات التحويل المتسربة على الفور وزيادة الإيرادات. تسلط المنصة الضوء على كل خطوة من رحلة المستهلك في الموقع وتستخدم التعلم الآلي لتسليط الضوء على نقاط الاحتكاك الخفية وتحديد أولوياتها - مما يمنح قادة الإيرادات صاروخًا يبحث عن الحرارة ...
CustomerLabs
customerlabs.com
CustomerLabs CDP عبارة عن نظام أساسي لبيانات العملاء بدون تعليمات برمجية يساعد مسوقي التجارة الإلكترونية وSaaS وB2B والوكالات على تتبع بيانات عملائهم وتحديدها وتقسيمها ومزامنتها وتحليلها. تساعد المنصة المسوقين على تنظيم حملات مخصصة عبر القنوات دون الاعتماد على مطوريهم. قم بتتبع ودمج بيانات العميل ال...
WhatSales
whatsales.io
WhatSales عبارة عن لوحة تحكم وتطبيقات ويب بسيطة وسهلة الاستخدام وسهلة الاستخدام ستساعدك في الإجابة على أسئلة البائع! مع WhatSales، الهدف هو مساعدتك على اتخاذ قرارات بيع أكثر ذكاءً.
TrackBee
trackbee.io
TrackBee هو حل التتبع الشامل لتحسين الحملات التسويقية وتعزيز توسيع نطاق أعمالك. نحن نركز على البيانات الدقيقة والقابلة للتنفيذ والتي تمكن المستخدمين من تتبع الحملات وقياسها وتحسينها على مستويات أعلى. في TrackBee، نقدم تجربة سلسة من خلال ضمان تتبع بيانات الإعلان بنسبة 100% وإرسال هذه المعلومات مرة أخ...
Graas
graas.ai
تجمع Graas البيانات من أكثر من 100 منصة لإجراء تحليل شامل عبر الأسواق ومواقع العلامات التجارية والإعلانات والمخزون.
Conversios
conversios.io
Conversios عبارة عن أداة Google Analytics وPixel Integration بدون تعليمات برمجية لمتاجر التجارة الإلكترونية على Woocoomerce وShopify وMagento. إنه يوفر ميزة مدير موجز المنتج التي تساعدك على مزامنة أكثر من 10000 منتج بنقرة واحدة! تتمتع Conversios بوجودها على 3 منصات مختلفة وهي Woocommerce وShopify وM...
Littledata
littledata.io
تعمل Littledata على تعزيز أداء حملات Google وMeta وKlaviyo من خلال تتبع المزيد من العملاء. تعتمد العلامات التجارية Top Shopify على Littledata لتحسين قنواتها التسويقية وتتبع المزيد من الإيرادات. تربط Littledata الإيرادات ببيانات العملاء في Google Analytics (GA4) وGoogle Ads وKlaviyo وFacebook Ads وIn...
ChannelSight
channelsight.com
منصة ذكاء التجارة الإلكترونية الرائدة لكل منتج، وكل رحلة، وكل مؤشر أداء رئيسي. تتعاون ChannelSight مع العلامات التجارية الأكثر نجاحًا للبيع بالتجزئة في العالم، مما يمكنها من زيادة مبيعاتها عبر الإنترنت إلى الحد الأقصى. تشمل منتجاتنا، التي يمكنك دمجها أو استخدامها كمنتجات مستقلة، ما يلي: تكنولوجيا أم...
ShopVibes
shop-vibes.de
يجمع shopvibes بين إدارة معلومات المنتج (PIM) وإدارة الخلاصة/القناة وتحليلات الرف الرقمي في نظام مركزي واحد، وبالتالي يتيح التحسين الشامل عبر جميع قنوات المبيعات. وبالتالي، تدعم shopvibes العلامات التجارية والمصنعين وتجار التجزئة في مبيعات متعددة القنوات في جميع أنحاء أوروبا. باستخدام Shopvibes، يمك...
1WorldSync
1worldsync.com
1WorldSync® هي الشركة الرائدة في تنسيق محتوى المنتج، حيث تمكن أكثر من 14000 شركة في أكثر من 60 دولة من تبسيط إنشاء وتوزيع محتوى مؤثر دقيق ومتسق وذو صلة في كل مكان تحدث فيه التجارة. من خلال منصتها التكنولوجية وخدماتها المتخصصة، تعمل 1WorldSync على حل تحديات محتوى المنتج التي تؤثر على الإيرادات والتي ...
ThoughtMetric
thoughtmetric.io
تساعد ThoughtMetric شركات التجارة الإلكترونية على حل مشكلة إسناد التسويق واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات. تم تصميم ThoughtMetric لتمكين مسوقي التجارة الإلكترونية، وهو يتكامل مع أكبر منصات التجارة الإلكترونية والتسويق حتى تتمكن من جمع البيانات وتتبع الإعلانات وتحليل الأداء بسهولة. تتبع أداء جميع قنو...
ChannelMix
channelmix.com
من خلال منصة شاملة ومجموعة شاملة من منتجات التحليلات، توفر ChannelMix للعلامات التجارية والوكالات الرائدة مسارًا واضحًا لقياس عائد الاستثمار التسويقي وتنميته. تعد ChannelMix رائدة في قياس التسويق الجاهز للمستقبل من خلال تتبع تحليلات الطرف الأول ونماذج البيانات التي تقدم رؤى أكثر دقة واستدامة وتأثيرً...
Tracify
tracify.ai
Tracify هو برنامج متخصص في شركات التجارة الإلكترونية لتتبع وإسناد جميع أنشطتك التسويقية (متعددة القنوات). باستخدام تقنية التتبع الثورية، يمكن تتبع المستخدمين دون استخدام النماذج أو Google Analytics - متوافق بنسبة 100% مع اللائحة العامة لحماية البيانات. تقدم Tracify مجموعة متنوعة من لوحات المعلومات ا...
RedTrack
redtrack.io
RedTrack عبارة عن منصة تحليلات وأتمتة متقدمة للعالم الخالي من ملفات تعريف الارتباط. باستخدام RedTrack، يمكنك الحصول على بيانات تحويل دقيقة في الوقت الفعلي من قنواتك التسويقية. باعتبارك مسوقًا أو مسؤولًا تنفيذيًا، يمكنك الحصول على رؤى أداء غير متحيزة، ومنع هدر الإعلانات، وزيادة إيرادات الشركة. تقوم R...
TapClicks
tapclicks.com
TapClicks هي منصة أتمتة التسويق النهائية للوكالات وشركات الإعلام والعلامات التجارية. لدينا مجموعة شاملة من الأدوات، بما في ذلك إدارة البيانات وإعداد التقارير والتحليلات وإدارة سير العمل وتحسين محركات البحث والمزيد، مما يوفر كفاءة أفضل.
Datafeedwatch
datafeedwatch.com
DataFeedWatch هو أحد حلول تسويق الأعلاف الذي يجمع بين تحويل البيانات وتحسينها مع المساعدة والمشورة. إنه يمكّن التجار والوكالات من النجاح في قنوات التجارة الإلكترونية. قم بتحسين ملف خلاصة المنتج الخاص بك باستخدام DataFeedWatch ونشر المنتجات على قنوات مختلفة في أكثر من 60 دولة! من خلال تحسين خلاصة الم...
MikMak
mikmak.com
MikMak هي منصة عالمية رائدة لتسريع التجارة الإلكترونية للعلامات التجارية متعددة القنوات وتوفر التحليلات وبرامج تمكين التجارة الإلكترونية لمساعدة مصنعي المنتجات وشركات السلع الاستهلاكية المعبأة على فهم سلوك المستهلكين عبر الإنترنت، وتحديد أفضل استخدام لأموال التسويق، وزيادة المبيعات عبر الإنترنت.
Sensai Metrics
sensaimetrics.io
SAAS الذي يحلل متاجر التجارة الإلكترونية باستخدام نماذج مختلفة لعلم البيانات لتزويد عملائنا برؤى وتنبؤات وتوصيات قابلة للتنفيذ تساعدهم على زيادة إيراداتهم وتحسين ميزانيتهم وتوفير الكثير من الوقت والمال في التحليل.
Radix
radixhaven.com
تتبع الرؤى في الوقت الفعلي باستخدام منصة التحليلات Radix Haven. أكثر من 100 مؤشر أداء رئيسي لفهم عملك. احصل على نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا.
Foxintelligence
foxintelligence.io
موثوقة والخصوصية أولا. تقوم شركة Foxintelligence بقياس نشاط التجارة الإلكترونية. لا شيء يمكن تخمينه، كل شيء يعتمد على المعاملات الفعلية. احصل على الوصول إلى رؤى موثوقة.
Flipflow
flipflow.io
Flipflow عبارة عن برنامج SAAS لتحليلات السوق يسمح للعلامات التجارية وتجار التجزئة بتحليل الملايين من بيانات المنتج المتعلقة بالتسعير والعروض الترويجية والمنافسين والمناصب وحصة الرف والمراجعات ومحتويات المنتج والامتثال للعلامة التجارية حتى يتمكنوا من مراقبة كل جانب من جوانب السوق والتحكم فيه وتحليله....
StackTome
stacktome.com
StackTome هو حل لإدارة المراجعة يمكّن شركات ECOMMERCE: تعزيز حركة المرور العضوية عن طريق إدخال محتوى المراجعة ذي الصلة لغويًا عبر آلاف الصفحات على موقعك لتحسين تحسين محركات البحث. افهم ما الذي يحفز تجربة عميلك من خلال تحليلات تجربة العملاء. قم بالرد على التعليقات السلبية بسرعة واستخدم أفضل التقييمات...
Elevar
getelevar.com
تقوم Elevar بإظهار الرؤى عبر بيانات التسويق والتحليلات الخاصة بك على الفور. متخصصون في تحليلات التجارة الإلكترونية والتسويق.
Analytic Index
analyticindex.com
يساعد المؤشر التحليلي الوكالات والعلامات التجارية على تحقيق نمو فائق في التجارة الإلكترونية بالتجزئة من خلال نظام مثبت لتحسين أداء البحث العضوي والمدعوم بشكل كبير. توفر تحليلات الجيل التالي الخاصة واستشارات وسائط البيع بالتجزئة الأساس لـ AI Accelerator، وهو النظام الذي يساعد كلاً من الوكالات والعلام...
Noogata
noogata.com
تعمل منصة التجارة الإلكترونية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي من Noogata على تمكين شركات السلع الاستهلاكية والعلامات التجارية الرقمية من خلال رؤى استراتيجية وذكاء تنافسي للتفوق على المنافسين على أمازون. بفضل مساعد النمو القوي القائم على الذكاء الاصطناعي، أصبح من السهل الآن على محترفي أو فرق التجارة ال...
My Real Profit
myrealprofit.com
My Real Profit هو برنامج B2B يساعد بائعي أمازون على تحليل ربحية وأداء أعمالهم في الوقت الفعلي، وتحويل الأفكار إلى أفعال.
Polar Analytics
polaranalytics.com
تعد Polar Analytics الطريقة الأسهل للعلامات التجارية للتنقيب في بياناتها وفهم كيفية أداء أعمالها. لا يلزم الترحيل أو الإعداد. نحن نفعل كل الرفع الثقيل بالنسبة لك. قم بتوصيل جميع مصادر بياناتك بنقرة واحدة، واتخذ قرارات مستنيرة في دقائق، وودع التقارير اليدوية. Polar يعادل وجود Supermetrics + Data Stud...
Epsilo
epsilo.ai
تعد Epsilo مركز تنفيذ واحد لكل فريق تجارة إلكترونية. مهمتنا هي تمكين رواد الأعمال والعلامات التجارية في جميع فئات البيع في الأسواق من زيادة إيراداتهم من خلال الأتمتة والبحث والتعاون. يمكن للبائعين، سواء كانوا صغارًا أو متوسطين أو كبيرًا، بجميع أحجامهم سواء في سوق واحد أو أكثر، الاستفادة من Epsilo لز...
Daasity
daasity.com
تتيح Daasity للعلامات التجارية الاستهلاكية متعددة القنوات أن تعتمد على البيانات. تدعم منصة Daasity، التي أنشأها محللون ومهندسون، بنية البيانات المتنوعة والتحليلات واحتياجات إعداد التقارير للعلامات التجارية الاستهلاكية التي تبيع عبر التجارة الإلكترونية وأمازون والبيع بالتجزئة والجملة. باستخدام Daasit...
Air360
air360.io
الانتقال إلى النظام الأساسي لتحليل CRO المرن. Air360 هي منصة تحليلات UX التي تساعد الفرق الرقمية على فك تشفير سلوك المستخدم لتسريع جهود CRO. إنه يبسط التحليل ويكشف السلوك الخفي ويحدد الفرص السريعة لتعزيز التحويل.
Peel Insights
peelinsights.com
يقوم Peel بأتمتة تحليل البيانات لمتاجر التجارة الإلكترونية على Shopify، مما يساعد العلامات التجارية في الحصول على المزيد من عمليات الشراء الثانية والثالثة المهمة من عملائها. توفر المنصة مجموعة كاملة من المقاييس والتقارير التي تركز على الاحتفاظ والتي تتوفر بسهولة بتنسيق مرئي لكل أصحاب المصلحة في مؤسس...
Sellerise
sellerise.com
Sellerise هو حل برمجي شامل لبائع أمازون مصمم خصيصًا لبائعي أمازون. هدفنا هو مساعدة بائعي fba وfbm على زيادة كفاءتهم وفعاليتهم من خلال تزويدهم بمجموعة من الأدوات القوية، بما في ذلك: * التحليلات المالية، * تحسين الكلمات الرئيسية، * إشعارات فورية حول تغييرات قائمة المنتجات، * إدارة المراجعة والتقييم، *...
Glew
glew.io
يقدم Glew معلومات وتحليلات تجارية متعددة القنوات لتجار التجارة الإلكترونية والوكالات الرقمية وتجار التجزئة والبائعين B2B من جميع الأحجام. من خلال أكثر من 150 عملية تكامل، يتيح لك Glew رؤية جميع بياناتك في مكان واحد - والحصول على رؤى مفيدة لتنمية أعمالك من خلال تصورات جميلة وتقارير مجدولة وآلية وتنبي...
Mindsite
themindsite.com
Mindsite هو أحد حلول تحليلات الرف الرقمي الذي يجمع البيانات من أكثر من 300 بائع تجزئة في أكثر من 20 دولة لتحسين أداء التجارة الإلكترونية لديك. فهو يوفر بيانات في الوقت الفعلي عن المقاييس التي اخترتها بينما يمنحك فهمًا أفضل لكيفية أداءك أنت ومنافسيك عبر الإنترنت. مراقبة الأسعار: مراقبة الأسعار في الو...