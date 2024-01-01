برامج تحليل التجارة الإلكترونية - التطبيقات الأكثر شعبية - غينيا الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يقوم برنامج تحليلات التجارة الإلكترونية بتتبع أداء تجار التجزئة عبر الإنترنت. فهو يساعد الشركات على تحديد منتجاتها الأفضل والأسوأ أداءً، ومراقبة سلوك المشتري والمستهلك، وتحديد المشكلات التي تؤثر على الأعمال. يستخدم متخصصو التجارة الإلكترونية هذه الأدوات لتعزيز المبيعات وتحسين تجربة العملاء. بالإضافة إلى ذلك، يستخدمها مديرو المخزون لتنفيذ الطلبات، ويستخدمها المحاسبون لتتبع التكاليف والربحية. على الرغم من أن معظم منصات التجارة الإلكترونية توفر ميزات إعداد التقارير والتحليلات، إلا أن برامج تحليلات التجارة الإلكترونية يتم توفيرها عادةً كحل مستقل. يقوم بعض موفري برامج التحليلات بتضمين ميزات خاصة بالتجارة الإلكترونية في منتجاتهم. ومع ذلك، نظرًا لأن برامج التحليلات العامة لا تلبي دائمًا الاحتياجات المحددة للتجارة الإلكترونية، فإن هذه المنتجات غير مدرجة في هذه الفئة.