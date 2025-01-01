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برامج اختبار المخدرات - التطبيقات الأكثر شعبية

تم تصميم برنامج اختبار المخدرات لمساعدة الشركات والموظفين والمرشحين من خلال إدارة برامج اختبار المخدرات والكحول أو دعم شركات اختبار المخدرات. تعمل هذه الحلول على تبسيط عملية اختبار المخدرات للموظفين الجدد واختبار الموظفين المستمر. إنها توفر ميزات مثل إدارة بيانات اختبار المخدرات وتتبع النتائج والامتثال للوائح وزارة النقل (DOT) والمزيد. عادة، يتم استكمال برنامج اختبار المخدرات ببرنامج فحص الخلفية وغالبًا ما يتكامل بسلاسة مع أنظمة تتبع مقدم الطلب (ATS). يعد هذا التكامل مفيدًا لأنه يسمح للشركات وإدارات الموارد البشرية بالوصول إلى معلومات التحقق من الخلفية عبر بوابة إلكترونية واحدة مع تسجيل دخول موحد. يعزز هذا النهج المبسط عملية التقديم ويمكّن الموارد البشرية من الحفاظ على رؤية شاملة لكل مرشح.

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Checkr

Checkr

checkr.com

Checkr هو منصة لفحص الخلفية تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات في توظيف المرشحين من خلال التحقق من خلفياتهم وسجلاتهم.

HireRight

HireRight

hireright.com

Hireright هو تطبيق لفحص خلفية الموظفين وفحوصات المخدرات، يساعد في إدارة برامج التوظيف والتأكد من صلاحية الموظفين.

Hireology

Hireology

hireology.com

تطبيق Hireology يوفر منصة متكاملة لجذب، توظيف وتوجيه الموظفين، مع أدوات لأتمتة العملية وإدارة البيانات.

GoodHire

GoodHire

goodhire.com

GoodHire هو تطبيق لفحص الخلفية يساعد الشركات على إجراء فحوصات التوظيف بسهولة وسرعة، مع دعم التوافق مع القوانين واللوائح.

Yardstik

Yardstik

yardstik.com

يتيح لك تطبيق Yardstik إجراء عمليات التحقق من الخلفية بشكل أسرع وأكثر فعالية، مع تقنيات جديدة لتحسين تقييم المتقدمين وتخفيف التكاليف.

Sterling

Sterling

sterlingcheck.com

تطبيق ستيرلينغ يوفر خدمات فحص خلفية شاملة لدعم الشركات في اتخاذ قرارات توظيف أسرع وأكثر أمانًا، بما في ذلك الفحص الجنائي واختبارات المخدرات.

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برامج اختبار المخدرات - التطبيقات الأكثر شعبية - WebCatalog