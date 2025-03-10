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تم تصميم برنامج اختبار المخدرات لمساعدة الشركات والموظفين والمرشحين من خلال إدارة برامج اختبار المخدرات والكحول أو دعم شركات اختبار المخدرات. تعمل هذه الحلول على تبسيط عملية اختبار المخدرات للموظفين الجدد واختبار الموظفين المستمر. إنها توفر ميزات مثل إدارة بيانات اختبار المخدرات وتتبع النتائج والامتثال للوائح وزارة النقل (DOT) والمزيد. عادة، يتم استكمال برنامج اختبار المخدرات ببرنامج فحص الخلفية وغالبًا ما يتكامل بسلاسة مع أنظمة تتبع مقدم الطلب (ATS). يعد هذا التكامل مفيدًا لأنه يسمح للشركات وإدارات الموارد البشرية بالوصول إلى معلومات التحقق من الخلفية عبر بوابة إلكترونية واحدة مع تسجيل دخول موحد. يعزز هذا النهج المبسط عملية التقديم ويمكّن الموارد البشرية من الحفاظ على رؤية شاملة لكل مرشح.
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Checkr
checkr.com
Checkr هو منصة لفحص الخلفية تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات في توظيف المرشحين من خلال التحقق من خلفياتهم وسجلاتهم.
HireRight
hireright.com
Hireright هو تطبيق لفحص خلفية الموظفين وفحوصات المخدرات، يساعد في إدارة برامج التوظيف والتأكد من صلاحية الموظفين.
Hireology
hireology.com
تطبيق Hireology يوفر منصة متكاملة لجذب، توظيف وتوجيه الموظفين، مع أدوات لأتمتة العملية وإدارة البيانات.
GoodHire
goodhire.com
GoodHire هو تطبيق لفحص الخلفية يساعد الشركات على إجراء فحوصات التوظيف بسهولة وسرعة، مع دعم التوافق مع القوانين واللوائح.
Yardstik
yardstik.com
يتيح لك تطبيق Yardstik إجراء عمليات التحقق من الخلفية بشكل أسرع وأكثر فعالية، مع تقنيات جديدة لتحسين تقييم المتقدمين وتخفيف التكاليف.
Sterling
sterlingcheck.com
يعمل برنامج Sterling على تمكين الشركات من اتخاذ قرارات توظيف أسرع وأكثر أمانًا من خلال خدمات الخلفية والهوية الشاملة: فحوصات الخلفية الجنائية، وفحص ما قبل التوظيف، واختبار المخدرات، ونماذج الموظفين، وخدمات التوظيف، ومراقبة القوى العاملة، وفحص وسائل التواصل الاجتماعي، والمزيد. تحظى خدمات Sterling المدعومة بالتكنولوجيا بثقة أكثر من 50% من قائمة Fortune 100، وتساعد المؤسسات في جميع الصناعات على إنشاء بيئات رائعة لموظفيها وشركائها وعملائها.
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