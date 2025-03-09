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برامج اختبار المخدرات - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان

تم تصميم برنامج اختبار المخدرات لمساعدة الشركات والموظفين والمرشحين من خلال إدارة برامج اختبار المخدرات والكحول أو دعم شركات اختبار المخدرات. تعمل هذه الحلول على تبسيط عملية اختبار المخدرات للموظفين الجدد واختبار الموظفين المستمر. إنها توفر ميزات مثل إدارة بيانات اختبار المخدرات وتتبع النتائج والامتثال للوائح وزارة النقل (DOT) والمزيد. عادة، يتم استكمال برنامج اختبار المخدرات ببرنامج فحص الخلفية وغالبًا ما يتكامل بسلاسة مع أنظمة تتبع مقدم الطلب (ATS). يعد هذا التكامل مفيدًا لأنه يسمح للشركات وإدارات الموارد البشرية بالوصول إلى معلومات التحقق من الخلفية عبر بوابة إلكترونية واحدة مع تسجيل دخول موحد. يعزز هذا النهج المبسط عملية التقديم ويمكّن الموارد البشرية من الحفاظ على رؤية شاملة لكل مرشح.

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Checkr

Checkr

checkr.com

Checkr هو منصة لفحص الخلفية تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات في توظيف المرشحين من خلال التحقق من خلفياتهم وسجلاتهم.

Hireology

Hireology

hireology.com

تطبيق Hireology يوفر منصة متكاملة لجذب، توظيف وتوجيه الموظفين، مع أدوات لأتمتة العملية وإدارة البيانات.

HireRight

HireRight

hireright.com

Hireright هو تطبيق لفحص خلفية الموظفين وفحوصات المخدرات، يساعد في إدارة برامج التوظيف والتأكد من صلاحية الموظفين.

GoodHire

GoodHire

goodhire.com

GoodHire هو تطبيق لفحص الخلفية يساعد الشركات على إجراء فحوصات التوظيف بسهولة وسرعة، مع دعم التوافق مع القوانين واللوائح.

Yardstik

Yardstik

yardstik.com

مع Yardstik، يمكنك إجراء فحوصات خلفية أقل والحصول على نتائج أفضل بشكل ملموس. تعمل تقنية الفحص التسلسلي الرائدة لدينا على تقليل الخطوات غير الضرورية وتسريع عمليات تقييم المرشحين، مما يوفر لك الوقت والمال. وهذه مجرد البداية. سنواصل تحدي ممارسات صناعة فحص الخلفية طويلة الأمد في مجالات أخرى - بدءًا من دعم العملاء وحتى الحد من الاحتيال - نيابةً عنك. الآلاف من العملاء من الصناعات في أسواق الأعمال المؤقتة والتوظيف والنقل والرعاية الصحية - يثقون بنا لرفع مستوى حلول الفحص الخاصة بهم. تعرف على المزيد حول مزيجنا من منتجات الفحص والاحتيال والامتثال في منصتنا المتكاملة على https://yardstik.com. ياردستيك: أفضل بشكل ملموس.

Sterling

Sterling

sterlingcheck.com

يعمل برنامج Sterling على تمكين الشركات من اتخاذ قرارات توظيف أسرع وأكثر أمانًا من خلال خدمات الخلفية والهوية الشاملة: فحوصات الخلفية الجنائية، وفحص ما قبل التوظيف، واختبار المخدرات، ونماذج الموظفين، وخدمات التوظيف، ومراقبة القوى العاملة، وفحص وسائل التواصل الاجتماعي، والمزيد. تحظى خدمات Sterling المدعومة بالتكنولوجيا بثقة أكثر من 50% من قائمة Fortune 100، وتساعد المؤسسات في جميع الصناعات على إنشاء بيئات رائعة لموظفيها وشركائها وعملائها.

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برامج اختبار المخدرات - التطبيقات الأكثر شعبية - الفاتيكان - WebCatalog