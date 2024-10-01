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برامج اختبار المخدرات - التطبيقات الأكثر شعبية - جزيرة نورفولك
تم تصميم برنامج اختبار المخدرات لمساعدة الشركات والموظفين والمرشحين من خلال إدارة برامج اختبار المخدرات والكحول أو دعم شركات اختبار المخدرات. تعمل هذه الحلول على تبسيط عملية اختبار المخدرات للموظفين الجدد واختبار الموظفين المستمر. إنها توفر ميزات مثل إدارة بيانات اختبار المخدرات وتتبع النتائج والامتثال للوائح وزارة النقل (DOT) والمزيد. عادة، يتم استكمال برنامج اختبار المخدرات ببرنامج فحص الخلفية وغالبًا ما يتكامل بسلاسة مع أنظمة تتبع مقدم الطلب (ATS). يعد هذا التكامل مفيدًا لأنه يسمح للشركات وإدارات الموارد البشرية بالوصول إلى معلومات التحقق من الخلفية عبر بوابة إلكترونية واحدة مع تسجيل دخول موحد. يعزز هذا النهج المبسط عملية التقديم ويمكّن الموارد البشرية من الحفاظ على رؤية شاملة لكل مرشح.
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Checkr
checkr.com
Checkr عبارة عن منصة لفحص الخلفية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة لمساعدة الشركات من جميع الأحجام على جعل عملية التوظيف الخاصة بها أكثر كفاءة وفعالية. تقدم المنصة مجموعة من الحلول، بما في ذلك فحص الخلفية الجنائية، والتحقق من التوظيف، وفحص سجلات القيادة، واختبار المخدرات، والتحقق من التعليم، من بين أ...
HireRight
hireright.com
فحص التوظيف حسب الطلب، وفحص المخدرات، وحلول أهلية التوظيف I-9 التي تساعد في إدارة برامج الفحص والتحكم فيها
Hireology
hireology.com
توفر ATS الخاصة بـ Hireology كل ما تحتاجه لجذب أفضل فريق لديك وتوظيفه وضمه إلى منصة واحدة، وقد تم تصميمه مع وضع مجال عملك في الاعتبار. قم ببناء الوعي بالعلامة التجارية، وقم بأتمتة عملية التوظيف الخاصة بك، وإرسال الرسائل النصية والبريد الإلكتروني للمرشحين، وتقليل المخاطر من خلال اختبارات المهارات وال...
GoodHire
goodhire.com
توفر GoodHire، إحدى شركات Checkr، أسهل سير عمل للتحقق من الخلفية من البداية إلى النهاية في الصناعة، مع تقديم ميزات فريدة تساعد فرق الموارد البشرية على إجراء فحوصات الخلفية الخاصة بهم بسرعة وبتكلفة معقولة وبطريقة تقلل من عبء الامتثال. وصف المنتج يعمل GoodHire على تبسيط عمليات التحقق من الخلفية وتسريع...
Yardstik
yardstik.com
مع Yardstik، يمكنك إجراء فحوصات خلفية أقل والحصول على نتائج أفضل بشكل ملموس. تعمل تقنية الفحص التسلسلي الرائدة لدينا على تقليل الخطوات غير الضرورية وتسريع عمليات تقييم المرشحين، مما يوفر لك الوقت والمال. وهذه مجرد البداية. سنواصل تحدي ممارسات صناعة فحص الخلفية طويلة الأمد في مجالات أخرى - بدءًا من د...
Sterling
sterlingcheck.com
يعمل برنامج Sterling على تمكين الشركات من اتخاذ قرارات توظيف أسرع وأكثر أمانًا من خلال خدمات الخلفية والهوية الشاملة: فحوصات الخلفية الجنائية، وفحص ما قبل التوظيف، واختبار المخدرات، ونماذج الموظفين، وخدمات التوظيف، ومراقبة القوى العاملة، وفحص وسائل التواصل الاجتماعي، والمزيد. تحظى خدمات Sterling الم...