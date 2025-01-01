إسقاط برامج الشحن - التطبيقات الأكثر شعبية

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يتيح برنامج Drop Shipping لتجار التجزئة عبر الإنترنت عرض المنتجات للبيع دون شراء المخزون مسبقًا. وبدلاً من ذلك، يقوم تجار التجزئة بشراء العناصر فقط بعد أن يقدم العميل طلبًا ويدفع مقابله. يتم بعد ذلك شحن هذه العناصر مباشرة من مستودع تاجر الجملة إلى العميل. يمكن لشركات التجارة الإلكترونية التي تتطلع إلى تجنب الاستثمار في مخزونات كبيرة من المخزون أو مساحة المستودعات الاستفادة من برامج الشحن المتدفق لإطلاق عملياتها أو تطويرها بكفاءة.
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Printful
printful.com
Printful هي خدمة للطباعة على الطلب تسمح للمستخدمين بتصميم وبيع منتجات مخصصة عبر الإنترنت دون حد أدنى للطلبات.
DSers
dsers.com
DSers هو تطبيق لإدارة الطلبات والموردين عبر AliExpress، يسمح بعملية تسوق بالجملة وتتبع الطلبات بسهولة.
ShipStation
shipstation.com
ShipStation هو تطبيق لإدارة الشحن، يتيح للمستخدمين استيراد الطلبات وإدارتها وشحنها عبر منصات وأسواق متعددة.
Shiprocket
shiprocket.in
Shiprocket هو تطبيق لوجستي يوفر خدمات شحن متعددة ويتيح إدارة الطلبات، تتبع الشحن، وحساب الأسعار في الوقت الفعلي.
Spocket
spocket.co
سبوكيت هو تطبيق يتيح لتجار التجزئة عبر الإنترنت الوصول إلى موردين عالميين وإدارة متاجر دروبشيبينغ بسهولة، مع التركيز على جودة المنتجات والشحن السريع.
Sendcloud
sendcloud.com
Sendcloud هي منصة أتمتة الشحن تساعد الشركات على إدارة الشحنات بكفاءة، وتقدم ميزات مثل تتبع الشحن وبوابة إرجاع لتسهيل العمليات.
Dropified
dropified.com
Dropified هي أداة لأتمتة أعمال دروبشيبينغ على eBay وAliExpress، تدير عمليات التجارة الإلكترونية مثل استيراد المنتجات وإدارة الطلبات.
Easyship
easyship.com
Easyship هو تطبيق شحن يساعد الشركات على إدارة الطلبات والشحن بفعالية، ويتيح الوصول لأسعار مخفضة من شركات النقل العالمية.
Shippo
goshippo.com
Shippo هو تطبيق لإدارة الشحن يتيح للشركات أتمتة عمليات الشحن، مقارنة الأسعار، ودعم الشحن الدولي من مكان واحد.
Modalyst
modalyst.co
Modalyst هي منصة تربط تجار التجزئة بموردين موثوقين، تتيح لهم إدارة الطلبات والمخزون بدون تكاليف مخزون مسبق.
Planio
plan.io
Planio هي أداة لإدارة المشاريع وتعاون الفرق، توفر تتبع المهام، إدارة الملفات، والدعم الفني، مما يسهل تنظيم سير العمل وتحقيق الأهداف.
HyperSKU
hypersku.com
تساعد HyperSKU البائعين عبر الإنترنت في تبسيط عملية تحديد المصادر والشحن مع الوصول للموردين الصينيين وشحن سريع عبر مستودعات عالمية.
Wholesale2B
wholesale2b.com
Wholesale2B هو تطبيق يتيح للمستخدمين إدارة أعمال Dropshipping عبر منصات مثل أمازون وإيباي، مع توفير أدوات لإدارة المخزون والطلبات.
Convictional
convictional.com
تساعد تطبيق Convictional تجار التجزئة في إطلاق برامج جديدة مثل البيع المباشر والتجارة الإلكترونية، مع توفير شبكة من الموردين لعمليات التوريد والتعامل.
Crowdship
crowdship.io
Crowdship يتيح لتجار التجزئة إيجاد وتفعيل وبيع منتجات من علامات تجارية مشهورة دون الحاجة لشراء المخزون مسبقًا.
Sell The Trend
sellthetrend.com
تطبيق Sell The Trend هو حل شامل لدروب شيبينغ، يوفر منتجات رائجة، استيراد سهل، وأدوات لإدارة المتجر أوتوماتيكياً.
Doba
doba.com
دوبا هي منصة لتجارة دروبشيبينغ تربط التجار بالموردين وتوفر ملايين المنتجات لإدارة المخزون والطلبات بطريقة سهلة.
Shippit
shippit.com.my
Shippit هو تطبيق لإدارة الشحن واللوجستيات يساعد الشركات على تسهيل عمليات الشحن وتعزيز تجربة العملاء من خلال خدمات توصيل فعالة ومتكاملة.
SaleHoo
salehoo.com
SaleHoo تطبيق يوفر أدوات وموارد لمساعدة بائعي التجارة الإلكترونية في العثور على موردين موثوقين وإجراء أبحاث سوق فعالة.
easync
easync.io
EasyNC هو تطبيق يسهل dropshipping من مواقع مثل أمازون و وول مارت إلى إيباي و شوبفاي، ويقوم تلقائياً بضبط الأسعار وإدارة الطلبات.
Yaballe
welcome.yaballe.com
تطبيق يابال يوفر حلول برمجيات كخدمة للأعمال والعملاء في مجال التجارة الإلكترونية ودرابشيبينغ.
Inventory Source
inventorysource.com
مصدر المخزون هو تطبيق يدير تحديثات المخزون ويربط الشركات بمزودي خدمات الشحن Dropship، مما يسهل إدارة المنتجات عبر قنوات متعددة.
Logicbroker
logicbroker.com
Logicbroker هي منصة تجارة متعددة الموردين تسهل التكامل وأتمتة العمليات التجارية في إدارة سلسلة التوريد والتجارة الإلكترونية.
Cymbio
cym.bio
تطبيق Cymbio يدعم نمو المبيعات الرقمية للعلامات التجارية من خلال منصة متكاملة للتوزيع الذاتي والأسواق، تدعم أنظمة وبروتوكولات متعددة.
Duoplane
duoplane.com
Duoplane هو تطبيق لأتمتة إدارة الطلبات للمتاجر، يسهّل الاتصال مع الموردين ويقوم بأتمتة العمليات المهمة مثل إدارة الطلبات وتحديث الكتالوج.
ShipperHQ
shipperhq.com
تطبيق ShipperHQ يتيح للتجار تخصيص أسعار وطرق الشحن بسهولة، مما يساعد في تحسين تجربة الشراء وتقليل تخلي العملاء عن العربات.
ShipKaro
shipkaro.com
تطبيق ShipKaro يسهل إدارة عمليات الشحن واللوجستية عبر واجهة مبسطة، مما يتيح للمستخدمين تتبع شحناتهم بكفاءة عبر وجهات متعددة.
Calcurates
calcurates.com
Calcurates هو حل شحن سحابي يعرض طرق وأسعار الشحن بدقة، ويدمج مع شركات النقل الكبرى لتسهيل عمليات التجارة الإلكترونية.
Blastramp
blastramp.com
تطبيق Blastramp HQ هو أداة لإدارة المخزون، تجمع قنوات المبيعات الإلكترونية والجملة في مركز واحد، مع ميزات لإدارة الطلبات والتسعير الشفاف.
Airhouse
airhouse.io
Airhouse هو مزود خدمات لوجستية وتلبية الطلبات، يساعد الشركات في إدارة المخزون والشحن بكفاءة عبر منصة سحابية سهلة الاستخدام.
Shipfusion
shipfusion.com
تقدم ShipFusion حلول إنجاز للمتاجر الإلكترونية مع مراقبة حية للطلبات، تشمل تخزين وشحن عبر الولايات المتحدة وكندا، ودمج مع منصات التجارة.
Syncee
syncee.co
Syncee هو منصة شاملة لتسهيل أعمال الشحن المباشر بالجملة، تربط التجار بالموردين، مع أدوات لإدارة المخزون وتحديثات بيانات المنتجات.
AppScenic
appscenic.com
تطبيق AppScenic يسهل عمليات التجارة الإلكترونية عبر الأتمتة، ويربط بين البائعين وموردي الدروبشيبينغ بالجملة، مع أدوات لإدارة المنتجات وتتبع الطلبات.
Ali2Woo
ali2woo.com
تطبيق Ali2Woo يسهل البحث عن المنتجات واستيرادها من Banggood لمتاجر WooCommerce مع خيارات تصفية واستيراد جماعي.
Yakkyofy
yakkyofy.com
تساعد تطبيق Yakkyofy أصحاب المتاجر في إدارة متاجر Dropshipping على Woocommerce تلقائياً، من خلال توفير المنتجات، الشحن، وتحديث المخزون.
Kentro.io
kentro.io
Kentro.io هو نظام ERP سحابي مصمم لشركات التجارة الإلكترونية، يدير المخزون، الطلبات، وسير العمل لتبسيط العمليات وتحسين الكفاءة.
Etail Solutions
etailsolutions.com
تطبيق Etail Solutions هو منصة تكامل التجارة الإلكترونية تُسهّل إدارة المخزون والطلب وتعزز تجربة العملاء للشركات بمختلف الأحجام.
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint هو تطبيق سحابي لإدارة عمليات التجارة الإلكترونية، يربط سلسلة التوريد بقنوات المبيعات ويؤتمت عمليات الإدارة والمخزون.
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