إسقاط برامج الشحن - التطبيقات الأكثر شعبية - تايلاند

ShipperHQ

shipperhq.com

حقق التوقعات مع ShipperHQ! تعمل شركة ShipperHQ على تسهيل تخصيص أسعار الشحن والطرق التي تقدمها للعملاء عبر الإنترنت. سواء كنت ترغب في تقليل التخلي عن عربة التسوق، أو خفض تكاليف الشحن، أو تقديم الشحن الدولي (أو كل ما سبق)، تتيح لك ShipperHQ تخصيص عملية الدفع الخاصة بك لتتوافق مع أهداف العمل المحددة لديك. مع أكثر من عقد من الخبرة في خدمة عشرات الآلاف من تجار التجزئة حول العالم، تمنحك ShipperHQ المرونة لإعداد الشحن المجاني، وتخصيص الأسعار حسب المنتج، وتشغيل العروض الترويجية وغير ذلك الكثير من خلال أدوات إدارة الشحن المتقدمة للتجارة الإلكترونية. تحكم في مقدار الرسوم التي تفرضها على العملاء مقابل الشحن • صياغة أسعار شحن مخصصة وفي الوقت الفعلي لمجموعات محددة من المنتجات • تحديد تكاليف الشحن لمناطق جغرافية معينة وأوزان المنتجات وحدود الأسعار وكميات عربة التسوق والعملاء • إضافة خصومات خاصة ورسوم إضافية و العروض الترويجية، بما في ذلك الشحن المجاني • تمكين الأسعار الجدولية والشحن بمعدل ثابت وتكاليف الشحن المستندة إلى الوزن الأبعاد • تفصيل أسعار الشحن الدولية، بما في ذلك الرسوم مثل الرسوم والضرائب. تخصيص عملية الدفع وفقًا لمتطلبات الشحن الخاصة بك • إنشاء قواعد أو قيود شحن لشركات نقل معينة ( UPS، FedEx، وما إلى ذلك) والطرق (الأرضي، LTL، السريع، إلخ) • أتمتة كيفية حساب الشحن للعديد من المستودعات أو بائعي الشحن المباشر • التصنيف من أقرب أو أقل عدد من أصول الشحن إلى العميل • تحديد قواعد للشحن شحن عناصر معينة بشكل منفصل أو في حزم متعددة • تقديم خيارات مثل الاستلام من المتجر، وشحن البضائع LTL والتسليم في نفس اليوم عند الدفع • تحديد أوقات التسليم، والمهل الزمنية، وتواريخ التوقف والحد الأقصى لوقت النقل للحصول على تواريخ التسليم المقدرة الدقيقة • تمكين التحقق من صحة العنوان لتحديد ما إذا كان عنوان العميل سكنيًا أم تجاريًا يدعم أكثر من 30 شركة نقل، بما في ذلك: UPS (الحزمة الصغيرة، LTL Freight، الأرضي مع تسعير الشحن، UPS Access Point)، FedEx (الحزمة الصغيرة، LTL Freight، SmartPost، Hold at Location) )، ReTrans Freight، USPS، DHL (Express، التجارة الإلكترونية)، uShip، Zenda، DHL Express عبر ILS، FlavorCloud، Cerasis، Deliv، Australia Post (Retail، eParcel)، Canada Post، YRC Freight، GLS/GSO وFastway يتطلب حقيقيًا - ميزة الشحن المحسوب في الوقت المحدد يتطلب تطبيق ShipperHQ أن تكون ميزة الشحن المحسوب في الوقت الفعلي ممكّنة على حساب Shopify الخاص بك لتلقي تقييمات الطرف الثالث. ابدأ مع ShipperHQ اليوم واستمتع بتجربة قوة ShipperHQ بشكل مباشر مع نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا خالية من المخاطر على موقع ShipperHQ.com. بالإضافة إلى خطط Essentials وStandard وPro، نقدم أيضًا خيار Enterprise بأسعار مخصصة ووصول كامل إلى وظائف إدارة الشحن في ShipperHQ. يتكامل مع UPS، DHL، FedEx، USPS، ReTrans Freight،> 30 شركة نقل