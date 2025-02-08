إسقاط برامج الشحن - التطبيقات الأكثر شعبية - سيراليون

ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
يتيح برنامج Drop Shipping لتجار التجزئة عبر الإنترنت عرض المنتجات للبيع دون شراء المخزون مسبقًا. وبدلاً من ذلك، يقوم تجار التجزئة بشراء العناصر فقط بعد أن يقدم العميل طلبًا ويدفع مقابله. يتم بعد ذلك شحن هذه العناصر مباشرة من مستودع تاجر الجملة إلى العميل. يمكن لشركات التجارة الإلكترونية التي تتطلع إلى تجنب الاستثمار في مخزونات كبيرة من المخزون أو مساحة المستودعات الاستفادة من برامج الشحن المتدفق لإطلاق عملياتها أو تطويرها بكفاءة.
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easync
easync.io
يجد العناصر الساخنة، والمنافسة تقويض السيارات، وكسب أقصى قدر من الربح. طريقة سهلة لدروبشيبينغ المنتجات من Amazon وWalMart وOverstock وAliexpress والمزيد إلى Ebay وShopify.
Logicbroker
logicbroker.com
Logicbroker هي منصة تجارية رائدة متعددة البائعين تربط الشركاء التجاريين بسلاسة بغض النظر عن أنواع التكامل. تعمل حلولنا الحديثة على تمكين تجار التجزئة والعلامات التجارية من ربط منصة التجارة الخاصة بهم وتنسيقها وتنميتها للتحكم في تجربة عملائهم من خلال تسخير وتحليل بيانات الطرف الأول الحيوية، وتقليل مخاطر المخزون، وتنظيم تشكيلتهم الموسعة. من خلال تحسين الرؤية في البرامج التجارية لعملائنا، يمكن لـ Logicbroker وضع تجار التجزئة والعلامات التجارية بشكل أفضل لتحقيق النمو التحويلي. مع تحول احتياجات العمل والطلب، توفر Logicbroker القدرة على التبديل السريع بين الموردين وتنفيذ المنتجات بين 3P إلى 1P والعثور بشكل مسؤول على مصادر جديدة للمخزون تدعم سلامة علامتك التجارية وتفي بوعد التسليم الخاص بك. نحن نعمل مع الشركات المصنعة وتجار التجزئة في الأسواق المتوسطة والمؤسسات عبر عدد من القطاعات بما في ذلك الصحة والعافية وتحسين المنزل والإلكترونيات الاستهلاكية والألعاب والأطفال والسلع الاستهلاكية المعبأة والعلامات التجارية الخدمية مثل Samsung وVictoria's Secret وThe Vitamin Shoppe وWalgreens و ايس هاردوير و BBQGuys.
Yakkyofy
yakkyofy.com
يساعد Yakkyofy أصحاب المتاجر على أتمتة إدارة متجر Woocommerce Dropshipping الخاص بهم بشكل كامل. تساعدك مصادر Yakkyofy لك على المنتجات التي تريد بيعها، والتي تحمل أيضًا شعارك الخاص، على استيرادها إلى متجرك ببضع نقرات فقط وتعتني بجميع عمليات تنفيذ طلبك تلقائيًا. ##الميزات الرئيسية تميّز وتغلب على منافسيك من خلال ميزاتنا المذهلة! # عروض أسعار المنتجات في الوقت الفعلي ابحث واعثر على آلاف المنتجات في الوقت الفعلي بفضل ملحق Chrome الخاص بنا وأضفها إلى متجر WooCommerce الخاص بك ببضع نقرات. #استمتع ببرنامج Yakkyofy مجانًا، Yakkyofy مجاني تمامًا لتستخدمه: - لا توجد رسوم شهرية - تلبية طلبات غير محدودة مجانًا - تحديد مصادر مجانية للمنتجات - إدارة متاجر متعددة مجانًا - لا توجد رسوم تخزين أنت تدفع فقط مقابل المنتجات التي تشتريها. #قم بزيادة هوامش الربح الخاصة بك تقدم لك Yakkyofy منتجات بأسعار B2C، وهذا يعني 15% إلى 50% أرخص من الأسعار المعروضة في الأسواق الصينية الأكثر شيوعًا. استمتع بالسعر المخفض للمنتجات وقم بزيادة هامش مبيعاتك. #قم ببناء علامتك التجارية يساعدك Yakkyofy على شحن المنتجات التي تحمل العلامة التجارية الخاصة بك أو شحنها في عبوات وصناديق مخصصة. يمكنك أيضًا تضمين بطاقة قسيمة في الطرود الخاصة بك لزيادة ولاء العملاء ومعدلات الإرجاع. #الشحن السريع تقوم Yakkyofy افتراضيًا بشحن الطرود الخاصة بك باستخدام أسرع طريقة شحن متاحة لبلد الوجهة. يمكننا تقديم خدمة التوصيل خلال 3-8 أيام إلى الولايات المتحدة ومعظم دول الاتحاد الأوروبي، وفي غضون 12 يومًا لأكثر من 30 دولة حول العالم. لدينا أيضًا خدمات شحن تتيح لنا الشحن إلى أكثر من 100 دولة. #تحديثات مستوى المخزون في الوقت الفعلي سيقوم Yakkyofy بتحديث مستوى مخزونك في الوقت الفعلي، للتأكد من أنك على علم دائمًا عندما ينخفض مخزون منتجك. بهذه الطريقة، يمكنك التحقق من المخزون الخاص بك في أي وقت تريده، بشكل مريح من المنزل، من خلال زيارة علامة التبويب Virtual Warehouse في حساب Yakkyofy الخاص بك. # تتبع الشحنة في الوقت الفعلي سوف يقوم Yakkyofy بتحميل رقم تتبع لكل طلب تشحنه معنا على لوحة معلومات Yakkyofy الخاصة بك، بمجرد استيفاء الطلب، وفي الوقت نفسه يرسل بريدًا إلكترونيًا لإخطار عميلك النهائي تلقائيًا. بالإضافة إلى ذلك، وبفضل علامة تبويب حالة الشحن، ستعرف دائمًا في الوقت الفعلي مكان الطرود الخاصة بك، وما إذا تم تسليمها أم لا. #التنفيذ التلقائي للطلب توقف عن إضاعة وقتك عن طريق دفع طلباتك يدويًا! قم بتنشيط محفظتك الإلكترونية لبدء معالجة طلباتك تلقائيًا، بمجرد إتمام عملية الدفع لدى عملائك. لا حاجة للنقر. #Bundle Sales Yakkyofy يسمح لك بإرسال العديد من المنتجات التي تم شراؤها من قبل عميل فردي بنفس الطلب، والدفع مقابل تسليم واحد فقط. تتيح لك #أتمتة الترميز Yakkyofy إضافة قواعد لإضافة الترميز تلقائيًا إلى منتجاتك. #Multistore Dashboard يمكنك ربط جميع متاجر Shopify وWoocommerce الخاصة بك بحساب Yakkyofy واحد وإدارة جميع طلباتك من مكان واحد فقط. #يوفر لك شريك واحد فقط في Yakkyofy المنتجات التي تحتاجها، ويجد موردين جدد عند نفاد المخزون القديم، ويدير تخصيص منتجاتك وينظم تسليم المخزون الخاص بك. ستوفر Yakkyofy جميع المصادر والخدمات اللوجستية لعملك وتساعدك على إدارة جميع متاجرك وجميع طلباتك وعروض الأسعار والشحن من حساب واحد فقط ومع شريك واحد فقط. #Support في حال كانت لديك أي أسئلة أو كنت بحاجة إلى مساعدة فنية، تواصل معنا في الدردشة عبر الإنترنت أو أرسل لنا بريدًا إلكترونيًا على [email protected] أو قم بإلقاء نظرة على دروس الفيديو الخاصة بنا هنا https://yakkyofy.com/ دروبشيبينغ-فيديو-دروس/
Shippit
shippit.com.my
الشحن والتسليم تجعل تقنيتنا وتخصيص شركات النقل الذكية لدينا الاتصال بين شركات النقل المتعددة أمرًا بسيطًا حتى تتمكن من تقديم المزيد من خيارات التسليم والشحنات المستدامة والفعالة من حيث التكلفة. وعندما تكون احتياجات الشحن الخاصة بك معقدة، فإن خدمات الشحن المتخصصة لدينا تعتني بعمليات الشحن الخاصة بك حتى تتمكن من التركيز على تنمية أعمالك. التنفيذ والتحسين متصلان بسلاسة ببرامج التجارة الإلكترونية الموجودة لديك، وتتولى منصتنا رعاية الشحن لمتاجرك وعلاماتك التجارية ومواقعك. إنه برنامج شحن بالغ الأهمية، مكتمل بأتمتة التنفيذ وتحليلات الشحن اللازمة لمساعدة أعمالك على النمو. تجارب ما بعد الشراء يعمل حل تجربة ما بعد الشراء الخاص بنا على أتمتة إشعارات التتبع لأي شركة اتصالات. جنبًا إلى جنب مع دعم التسليم الداخلي وبوابة المرتجعات ذاتية الخدمة، نساعدك على مشاركة تجارب عملاء أفضل تتناسب مع عملك.
Doba
doba.com
Doba هي منصة Dropshipping الرائدة في الصناعة لرواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية الطموحين والراسخين على حدٍ سواء. يقدم كتالوج منتجاتنا المتميز الذي يضم أكثر من مليون منتج مجموعة متنوعة من فئات المنتجات مع الحفاظ على ضمان الجودة. يمكّن نموذج أعمال دروبشيبينغ رواد الأعمال من شحن المنتجات مباشرة إلى المستهلك دون الحاجة إلى تخزين المخزون أو لوجستيات الشحن. يوفر Dropshipping أيضًا فرصة كبيرة لتحقيق الربح، حيث أن عروض المنتجات متاحة بسعر الجملة. تعمل Doba على سد الفجوة بين تجار التجزئة والموردين، مما يؤدي إلى إنشاء اتصال مبسط وإقامة العلاقة الضرورية المطلوبة لإدارة عمل تجاري ناجح. تقدم Doba العنصر المفقود الذي يفتقر إليه رائد الأعمال في التجارة الإلكترونية إلى الصناعة وتبسط عملية Dropshipping من البداية إلى النهاية.
Ali2Woo
ali2woo.com
امتداد لـ "Dropshipping with Banggood for WooCommerce". بحث واستيراد المنتجات على Banggood بسهولة! ملحق Dropshipping لبوابة Banggood. - استيراد المنتجات - تصفية المنتجات وإبرازها حسب خيار شحن محدد - استيراد المنتجات بالجملة من فئة معينة أو صفحة صفقات - ربط العديد من متاجر woocommerce يعمل الامتداد مع Dropshipping مع Banggood for WooCommerce
AppScenic
appscenic.com
AppScenic هو النظام الأساسي النهائي لأتمتة التجارة الإلكترونية (دروبشيبينغ والبيع بالجملة)، مما يوفر لك جميع الأدوات التي تحتاجها لبيع المزيد، في كل مكان، وفي أي وقت. نحن نربط أصحاب أعمال التجارة الإلكترونية من جميع أنحاء العالم بموردي دروبشيبينغ والجملة ذوي الجودة العالية من دول الدرجة الأولى. عند الانضمام إلى متجر AppScenic، يمكنك الوصول إلى أكثر من 1,000,000 منتج للبيع بالجملة والشحن. وفوق كل شيء، نحن نقدم مزامنة الأسعار والمخزون على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بينك وبين موردينا، وطلبات مؤتمتة بالكامل، وأرقام تتبع الاستيراد التلقائي إلى متجرك، وصيغ تسعير مخصصة، ولوحة تحكم قوية مليئة بالميزات الأكثر ابتكارًا على سوق. هذه هي التجارة الإلكترونية كما لم تراها من قبل.
Inventory Source
inventorysource.com
يعد Inventory Source أكبر وأطول مزود لحلول بيانات Dropship في العالم، حيث يربط البائعين مباشرة ببرامج موردي Dropship الخاصة بهم ويسمح للبائعين بإدارة تحديثات كتالوج المنتجات بكفاءة. يقع المقر الرئيسي لـ Inventory Source في جاكسونفيل، فلوريدا، مع وصول عالمي يخدم آلاف العملاء عبر بلدان متعددة عبر العالم.
Syncee
syncee.co
Synee عبارة عن منصة عالمية للشحن والبيع بالجملة بين الشركات، مصممة لمساعدة تجار التجزئة والموردين على التواصل. في Syncee Marketplace، تتوفر الملايين من المنتجات الجاهزة للبيع عالية الربح في فئات مختلفة. يوفر الموردون من الولايات المتحدة/كاليفورنيا/الاتحاد الأوروبي/المملكة المتحدة/الاتحاد الأفريقي + المزيد منتجاتهم بالشحن السريع. تمتلك شركة Synee جميع الأدوات اللازمة لشركات البيع بالتجزئة الكبيرة والصغيرة عبر الإنترنت للارتقاء بمتجرها إلى المستوى التالي. باستخدام الحل الآخر للنظام الأساسي، يستطيع تجار Syncee DataFeed Manager استخدام ملفات بيانات المنتج بتنسيقات مثل CSV وXML وXLS(X) وJSON وTXT لتحميل المنتجات إلى متجرهم عبر الإنترنت. تقدم Syncee حلاً للتحميل التلقائي لبيانات المنتج والتحديثات ومزامنة بيانات الطلب.
Calcurates
calcurates.com
Calcurates هو حل شحن كامل قائم على السحابة يقوم بحساب وعرض الطرق والأسعار الصحيحة للعملاء عند الدفع. فهو يساعد التجارة الإلكترونية على الاندماج بسلاسة مع شركات الشحن الكبرى (DHL وUPS وUSPS وFedEx وغيرها) من أجل الحصول على الأسعار المباشرة وطباعة الملصقات وتتبع الشحنات.
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ هي أداة عمل بسيطة تعالج مشكلات إدارة مخزون العلامة التجارية وتربط جميع قنوات التجارة الإلكترونية ومبيعات الجملة في مركز مركزي واحد. قم بدمج علامتك التجارية وتحسينها وتوسيع نطاقها بسلاسة بتكلفة تترك الميزانية في البنك الذي تتعامل معه لتلبية الاحتياجات الأخرى. تعال وجرب الإطارات في Blastramp HQ قبل اتخاذ أي قرارات بشأن حل إدارة المخزون وطلبك متعدد القنوات. نحن ملتزمون بتحقيق قفزة عملاقة للعلامة التجارية! الميزات الرئيسية - مصمم للعلامة التجارية الصغيرة ولكن المتنامية مع قنوات مبيعات متعددة - ميزات قوية لإدارة المخزون والطلب - يدير المركز المركزي دورة الحياة بأكملها بدءًا من أمر الشراء في المصنع وحتى إدارة المرتجعات. - تتميز إدارة علاقات العملاء التي تتمحور حول الطلب بدمج الاتصالات بين موظفي العلامة التجارية والبائعين ومندوبي المبيعات و3PL/المستودع والعملاء. - هيكل تسعير بسيط (بدون رسوم مخفية) التكامل: ERPs - Aptean Apparel ERP (Fullcircle) - AIMS Socrate ERP - ApparelMagic - Xorosoft ERP - Extensiv (3PL Central) التكامل: التجارة الإلكترونية والجملة - Shopify - WooCommerce - NuORDER - CommerceHub - Brandboom - تكاملات جور: المحاسبة ونقاط البيع - Xero - Quickbooks Online - تكاملات Quickbooks لسطح المكتب: الشحن والتنفيذ - ShipStation - تكاملات 2Ship: شركاء 3PL - Logiwa - AMS Fulfillment - NRI Fulfillment - Verde Fulfillment
Modalyst
modalyst.co
مع Modalyst، لا توجد تكاليف مخزون مسبقة - يمكنك الحصول على ملايين المنتجات عبر أكثر من 40 فئة، بما في ذلك مجموعة مختارة بعناية من الموردين الأمريكيين، وإرسال الطلبات مباشرة إلى عملائك.
Sell The Trend
sellthetrend.com
حل دروبشيبينغ متكامل حقًا، يوفر منتجًا فائزًا حقيقيًا واستيراد منتج مبتكر وتلبية الطلب بنقرة واحدة.
ShipKaro
shipkaro.com
ShipKaro هي مبادرة StoreHippo تهدف إلى تقديم حلول لوجستية سريعة ومنخفضة التكلفة ومبسطة من خلال توفير خدمات تجميع الشحن لأصحاب أعمال التجارة الإلكترونية.
ShipperHQ
shipperhq.com
حقق التوقعات مع ShipperHQ! تعمل شركة ShipperHQ على تسهيل تخصيص أسعار الشحن والطرق التي تقدمها للعملاء عبر الإنترنت. سواء كنت ترغب في تقليل التخلي عن عربة التسوق، أو خفض تكاليف الشحن، أو تقديم الشحن الدولي (أو كل ما سبق)، تتيح لك ShipperHQ تخصيص عملية الدفع الخاصة بك لتتوافق مع أهداف العمل المحددة لديك. مع أكثر من عقد من الخبرة في خدمة عشرات الآلاف من تجار التجزئة حول العالم، تمنحك ShipperHQ المرونة لإعداد الشحن المجاني، وتخصيص الأسعار حسب المنتج، وتشغيل العروض الترويجية وغير ذلك الكثير من خلال أدوات إدارة الشحن المتقدمة للتجارة الإلكترونية. تحكم في مقدار الرسوم التي تفرضها على العملاء مقابل الشحن • صياغة أسعار شحن مخصصة وفي الوقت الفعلي لمجموعات محددة من المنتجات • تحديد تكاليف الشحن لمناطق جغرافية معينة وأوزان المنتجات وحدود الأسعار وكميات عربة التسوق والعملاء • إضافة خصومات خاصة ورسوم إضافية و العروض الترويجية، بما في ذلك الشحن المجاني • تمكين الأسعار الجدولية والشحن بمعدل ثابت وتكاليف الشحن المستندة إلى الوزن الأبعاد • تفصيل أسعار الشحن الدولية، بما في ذلك الرسوم مثل الرسوم والضرائب. تخصيص عملية الدفع وفقًا لمتطلبات الشحن الخاصة بك • إنشاء قواعد أو قيود شحن لشركات نقل معينة ( UPS، FedEx، وما إلى ذلك) والطرق (الأرضي، LTL، السريع، إلخ) • أتمتة كيفية حساب الشحن للعديد من المستودعات أو بائعي الشحن المباشر • التصنيف من أقرب أو أقل عدد من أصول الشحن إلى العميل • تحديد قواعد للشحن شحن عناصر معينة بشكل منفصل أو في حزم متعددة • تقديم خيارات مثل الاستلام من المتجر، وشحن البضائع LTL والتسليم في نفس اليوم عند الدفع • تحديد أوقات التسليم، والمهل الزمنية، وتواريخ التوقف والحد الأقصى لوقت النقل للحصول على تواريخ التسليم المقدرة الدقيقة • تمكين التحقق من صحة العنوان لتحديد ما إذا كان عنوان العميل سكنيًا أم تجاريًا يدعم أكثر من 30 شركة نقل، بما في ذلك: UPS (الحزمة الصغيرة، LTL Freight، الأرضي مع تسعير الشحن، UPS Access Point)، FedEx (الحزمة الصغيرة، LTL Freight، SmartPost، Hold at Location) )، ReTrans Freight، USPS، DHL (Express، التجارة الإلكترونية)، uShip، Zenda، DHL Express عبر ILS، FlavorCloud، Cerasis، Deliv، Australia Post (Retail، eParcel)، Canada Post، YRC Freight، GLS/GSO وFastway يتطلب حقيقيًا - ميزة الشحن المحسوب في الوقت المحدد يتطلب تطبيق ShipperHQ أن تكون ميزة الشحن المحسوب في الوقت الفعلي ممكّنة على حساب Shopify الخاص بك لتلقي تقييمات الطرف الثالث. ابدأ مع ShipperHQ اليوم واستمتع بتجربة قوة ShipperHQ بشكل مباشر مع نسخة تجريبية مجانية مدتها 30 يومًا خالية من المخاطر على موقع ShipperHQ.com. بالإضافة إلى خطط Essentials وStandard وPro، نقدم أيضًا خيار Enterprise بأسعار مخصصة ووصول كامل إلى وظائف إدارة الشحن في ShipperHQ. يتكامل مع UPS، DHL، FedEx، USPS، ReTrans Freight،> 30 شركة نقل
Wholesale2B
wholesale2b.com
Dropship على Amazon وeBay وShopify وBigCommerce وWeebly وEcwid وWooCommerce والعديد من المنصات الأخرى. أو احصل على متجر للتجارة الإلكترونية جاهز للاستخدام!
Shipfusion
shipfusion.com
نحن نقدم لتجار التجزئة حلول الوفاء لأعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بهم. من خلال مستودعاتنا في شيكاغو ونيويورك وتورنتو، يمكننا تلبية الطلبات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا وعلى المستوى الدولي. يتيح برنامجنا المصمم خصيصًا لعملائنا التحكم الكامل في عملية الشحن الخاصة بهم ومراقبة عملية التنفيذ في الوقت الفعلي.
Yaballe
welcome.yaballe.com
Yaballe هي شركة ناشئة سريعة النمو للغاية، توفر حلول SaaS لشركات وعملاء التجارة الإلكترونية دروبشيبينغ.
Crowdship
crowdship.io
يتيح Crowdship لبائعي التجزئة العثور بسرعة على المنتجات من العلامات التجارية الأعلى تصنيفًا وإدراجها وبيعها. يمكنك العثور على المنتجات على الفور من أفضل العلامات التجارية وإدراجها وإسقاطها دون الحاجة إلى شراء المخزون مقدمًا. مزامنة المنتجات والتسعير والمخزون والطلبات والمرتجعات والمدفوعات والمزيد مع عدد غير محدود من الموردين في الوقت الفعلي. عند إجراء عملية بيع، تقوم Crowdship تلقائيًا بإنشاء أمر شراء في متجر كل مورد. عند استيفاء المنتجات، تقوم Crowdship بمزامنة معلومات التتبع، وتدفع لكل مورد دون الحاجة إلى أي تدخل بشري. قم بإدارة أعمال دروبشيبينغ آلية مع Crowdship.
Sendcloud
sendcloud.com
يمكّن Sendcloud أكثر من 23000 شركة تجارة إلكترونية من توفير الوقت والجهد والمال في أهم عملياتها: الشحن. تواصل مع شركات النقل المفضلة لديك واشحن بكفاءة إلى جميع أنحاء العالم. تجاوز توقعات العملاء من خلال رسائل التتبع ذات العلامات التجارية وصفحات التتبع وبوابة إرجاع الخدمة الذاتية الكاملة. اجعل متجرك جاهزًا للنمو الدولي من خلال منصة الشحن Sendcloud القابلة للتطوير.
Planio
plan.io
نجاح مشروع المهندس: تتبع المشكلات، وإدارة المشاريع، والتحكم في الإصدار، ومكتب المساعدة، ومزامنة الملفات، والويكي، والدردشة.
Printful
printful.com
تنفيذ الطباعة والتطريز حسب الطلب. قم ببيع تصميماتك عبر الإنترنت أو اطبع التصميمات بنفسك دون حد أدنى للطلب! سنقوم تلقائيًا بطباعة طلباتك وشحنها عند الطلب، كل ذلك تحت اسم علامتك التجارية. يتكامل Printful مع أفضل منصات التجارة الإلكترونية والأسواق عبر الإنترنت بالإضافة إلى مواقع الويب أو التطبيقات المخصصة. نقوم بطباعة منتجاتنا في منشآتنا في أمريكا الشمالية وأوروبا باستخدام أحدث تقنيات الطباعة المتطورة لضمان أعلى مستويات الجودة. نحن أيضًا نتشارك مع مرافق في أستراليا واليابان لتزويد العملاء بتجربة محلية. كلما قل الوقت الذي تقضيه في القلق بشأن الشحن، زاد الوقت الذي يمكنك قضاؤه في تنمية أعمالك!
Shippo
goshippo.com
كل ما تحتاجه للشحن القابل للتطوير في مكان واحد، بالإضافة إلى أفضل الأسعار من أفضل شركات النقل. قم بمزامنة طلباتك بسلاسة من أفضل منصات التجارة الإلكترونية واحصل على أفضل الأسعار من أكثر من 40 شركة نقل حول العالم بما في ذلك UPS وUSPS وFedEx. إن برنامج الشحن الشامل متعدد شركات النقل من Shippo مجهز جيدًا لدعمك مع نمو احتياجاتك. قم بأتمتة سير العمل عبر رحلة التنفيذ بأكملها مما يسهل التوسع. أكثر من 100 ألف علامة تجارية تثق في Shippo. تشمل أهم الميزات ما يلي: >>منصة الشحن الشاملة لكل شركة - اجعل الشحن جزءًا سلسًا من عملك - قم بتوصيل منصة التجارة الإلكترونية الخاصة بك أو أنشئ واجهة برمجة التطبيقات الجاهزة للتنفيذ مباشرةً في سير عملك، وقم بتلبية الطلبات بسرعة باستخدام حلول ذكية الافتراضية والأتمتة القابلة للتكوين، واكتساب رؤى تساعدك على تقديم التحليلات وإعداد التقارير بشكل أكثر ذكاءً. >> ادعم كل خطوة على الطريق - انطلق بثقة بفضل فرق دعم العملاء والتنفيذ والنجاح ذات الخبرة لدينا. لدينا المعرفة بالشحن لمساعدتك على البدء بسرعة والحفاظ على استمرارك في العمل باستمرار. >> انطلق نحو المستقبل مع Shippo - لن تقوم إلا بشحن المزيد غدًا. Shippo موجود من أجلك مع وقت تشغيل يصل إلى 99.99%، ومجموعة من التقنيات الحديثة، وجميع الميزات التي تحتاجها لإنشاء اتصال أكبر بين علامتك التجارية وعملائك وتوسيع النطاق بما يتناسب مع أعلى طموحاتك. تمامًا مثل عملائنا الذين يزيد عددهم عن 100000 عميل، يمكن لشركة Shippo مساعدتك على النمو نحو المستقبل بثقة.
ShipStation
shipstation.com
قم باستيراد طلباتك وإدارتها وشحنها باستخدام ShipStation، الخيار الأول لبائعي التجارة الإلكترونية. نحن نتكامل مع أكثر من 150 من الأسواق وعربات التسوق وشركات النقل الأكثر شهرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على أي عدد تريده من قنوات البيع وشركات النقل. مع ShipStation، يمكنك الحصول على خصومات حصرية من شركات النقل تصل إلى: 82% خصم على UPS International، و78% خصم على UPS Ground، و89% خصم على أسعار التجزئة USPS، و81% خصم على DHL Express. امنع الأخطاء واختصر وقت الشحن إلى النصف عن طريق بدء النسخة التجريبية المجانية لمدة 30 يومًا اليوم.
Spocket
spocket.co
بمساعدة التعلم الآلي، تعمل Spocket على إحداث ثورة في سوق دروبشيبينغ ومساعدة تجار التجزئة عبر الإنترنت الذين يتنافسون مع أمازون - عن طريق إزالة الحاجة إلى الاحتفاظ بالمخزون ومحو التكاليف الأولية لتجار التجزئة. يتيح Spocket لأكثر من 30.000 من رواد الأعمال عبر القارات الخمس إطلاق متاجرهم عبر الإنترنت وتوسيع نطاقها مع التركيز على منتجات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. من خلال الفحص الدقيق للموردين والتجار والعملاء، يمكن ضمان الشحن السريع والجودة والمنتجات المتسقة والفواتير ذات العلامات التجارية وفريق دعم العملاء على مستوى عالمي. كن جزءًا من الرؤية الثورية لـ Spocket لإزالة المخزون من البيع بالتجزئة عبر الإنترنت والمادي باستخدام نموذج دروبشيبينغ وإصلاح مشكلة بقيمة 1.1 تريليون دولار تسمى تشويه المخزون.
Convictional
convictional.com
تساعد Convictional تجار التجزئة القائمين على إطلاق برامج جديدة للبيع المتبادل والدروبشيب والسوق. يتم استخدام منصتنا من قبل تجار التجزئة لتحديد المصدر والتعامل مع أي مورد، بما في ذلك شبكتنا التي تضم أكثر من 5000 من بائعي دروبشيبينغ المنسقين. ينضم عملاؤنا إلى العلامات التجارية في أقل من يوم واحد من خلال عمليات التكامل مع Shopify وMagento 2 وBigCommerce وWooCommerce، بالإضافة إلى تحميلات CSV ودعم تبادل البيانات الإلكترونية (EDI). بالنسبة لتجار التجزئة المؤهلين، سنعمل مع فريقك لتحديد العلامات التجارية والفئات التي سيحبها عملاؤك، مع ضمان استيفائها لمعايير التنظيم ومتطلبات العمل الخاصة بك. شركات مثل Indigo، وHarry Rosen، وThe Fascination، وHD Supply، وScandiborn وغيرها تستخدم منصتنا للانضمام إلى العلامات التجارية الجديدة وإسقاطها وإطلاق فئات جديدة. يشهد عملاؤنا انخفاضًا في أوقات الإعداد، ونموًا أسرع في التشكيلة، وانخفاضًا في عدد الموظفين المخصصين للموردين، كل ذلك مع زيادة المبيعات عبر الإنترنت. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة الموقع الإدانة
DSers
dsers.com
تعد Dsers واحدة من أفضل أدوات AliExpress Dropshipping للتجارة الإلكترونية والتي تمكنك من معالجة الطلبات المجمعة إلى AliExpress وإجراء الدفعات. باستخدام Dsers، يمكنك تحديد خيارات متعددة للموردين من AliExpress بنقرة واحدة فقط. فهو يمكّنك من الاتصال بالموردين وإدارتهم، وتقديم طلبات متعددة في ثوانٍ معدودة، وتتبعها تلقائيًا من متجرك أو حساب Paypal الخاص بك. يوفر Dsers تحسينًا للموردين للعثور على موردين أفضل لجميع منتجاتك وتسهيل بيع أفضل لنفس المنتج بتصنيف أفضل ونطاق سعري أرخص. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يمكّنك من العثور على بديل للمورد بدلاً من المورد الحالي الخاص بك ببضع نقرات فقط وفي أي وقت من الأوقات. يحصل المستخدمون أيضًا على خيار تقديم طلبات مجمعة باستخدام Dsers مما يوفر الوقت والطاقة تمامًا. يمكن للمستخدمين أيضًا إنشاء حزم مختلفة من المنتجات من موردي AliExpress المتعددين للحصول على خصومات وعروض وأسعار مخفضة. يمكنك تجربة Dsers مجانًا بمجرد إنشاء حساب على موقعهم الإلكتروني وإعداد متجرك عبر الإنترنت معهم.
Shiprocket
shiprocket.in
أحد أفضل حلول برمجيات التجارة الإلكترونية والشحن. أكثر من 24000+ خدمة COD واستخدم شركاء توصيل متعددين في الهند لتسليم منتجاتك في الوقت المحدد. لا حدود للشحن.
Easyship
easyship.com
Easyship هو برنامج الشحن عبر الإنترنت الرائد في العالم. تتكامل منصتنا البديهية مع أفضل أسواق التجارة الإلكترونية مثل BigCommerce وMagento وShopify وShopifyPlus وSquarespace وEbay وAmazon بالإضافة إلى مواقع التمويل الجماعي مثل Kickstarter وIndiegogo - مما يتيح لك إدارة جميع أنشطة الطلب والشحن في لوحة تحكم واحدة. يمكنك الوصول على الفور إلى الأسعار المخفضة التي تم التفاوض عليها مسبقًا من أفضل شركات البريد السريع مثل USPS وUPS وFedEx دون أي حد أدنى أو متطلبات للحساب، ثم قارن الأسعار ووفر ما يصل إلى 91% من أسعار البيع بالتجزئة. تستخدم العلامات التجارية مثل Craighill وMoMA وIronMan Easyship لتحسين عمليات الشحن وتجربة العملاء وتوفير الشحن كل يوم.
Airhouse
airhouse.io
Airhouse هي شركة تقدم خدمات الوفاء والخدمات اللوجستية لعلامات DTC عالية النمو. نحن ندير شبكة عالمية من المستودعات عالية الأداء المتصلة بتكنولوجيا قوية. التوسع بكفاءة أكبر العلامات التجارية في العالم.
Dropified
dropified.com
يمكّنك Dropified من أتمتة أعمال الدروبشيبينغ الخاصة بك على eBay/AliExpress أو إطلاق المكملات الغذائية ذات العلامات التجارية المخصصة الخاصة بك والتي يتم شحنها إلى عملائك.
Duoplane
duoplane.com
Duoplane هو برنامج أتمتة دروبشيبينغ لتجار التجزئة والبائعين يسمح لك بتوسيع نطاق عمليات عملك وتعزيز العلاقات المهمة. باستخدام Duoplane، يمكنك أتمتة أجزاء كبيرة من عمليات الواجهة الخلفية لديك بشكل كامل: إدارة الطلبات، وتحديثات الكتالوج، ودفع الفواتير، والمزيد. تقوم Duoplane بتنظيم معلومات طلبك في مكان واحد، باستخدام لوحات المعلومات والتنبيهات التي تخبرك بالضبط بما تحتاج إلى معرفته في الوقت الفعلي. إذا سئمت من العمليات اليدوية التي لا تفي بمتطلبات المهام الشاقة، فقد حان الوقت لمقابلة أفضل صديق لك في مجال الدروبشيبينغ على: www.duoplane.com
HyperSKU
hypersku.com
توفر HyperSKU مصادر مبسطة وخدمات لوجستية عالية الكفاءة لبائعي التجارة الإلكترونية. ومن خلال الوصول المباشر المباشر إلى الموردين الصينيين والبنية التحتية لنظام التسليم العالمي الموثوق والمتطور، يمكن للبائعين تحسين أداء المبيعات وخفض التكاليف عبر نظامها البيئي الكامل.
SaleHoo
salehoo.com
يوفر SaleHoo أدوات وموارد مصممة خصيصًا لرواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية. تعمل المنصة على تبسيط البيع عبر الإنترنت من خلال دليل لموردي البيع بالجملة ودروبشيبينغ الذين تم فحصهم، والمنتجات عالية الجودة وأدوات أتمتة دروبشيبينغ القوية. يمكن للأعضاء الوصول إلى أداة أبحاث السوق للعثور على معلومات مثل المنتجات الرائجة ومعدلات البيع وهوامش الربح. يستضيف SaleHoo أيضًا منتدى مجتمعيًا قويًا يضم 137000 ويقدم تدريبًا على التجارة الإلكترونية بقيادة الخبراء.
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint هي منصة عمليات البيع بالتجزئة الحديثة المصممة للتجارة المتصلة. تقوم Flxpoint بربط سلسلة التوريد الخاصة بك بقنوات المبيعات الخاصة بك وأتمتة عمليات التجارة الإلكترونية بالكامل. قم بالبيع على نطاق واسع دون أن تؤدي العمليات اليدوية أو التطوير المخصص إلى إبطاء تقدمك.
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions هي منصة رائدة في مجال التكامل التجاري، حيث تعمل على حل بعض مشكلات التكامل والأتمتة الأكثر تعقيدًا في التجارة الإلكترونية للعلامات التجارية وشركات الخدمات الطرفية الثالثة وكبار الموزعين منذ عام 2010. وتتمثل مهمتنا في جعل كل معاملة تجارية رقمية مثالية لكل من المستهلك والبائع. باستخدام نسبة الطلب المثالي™ كمؤشر أداء رئيسي قياسي، تتمثل أهدافنا في زيادة الكفاءة والربحية ورضا العملاء لكل طلب. وللقيام بذلك، أنشأت Etail Solutions ترسانة كبيرة من الأدوات، المصممة خصيصًا لإدارة علاقات البيانات المتعددة الأطراف في عالم الإنترنت: • تتميز منصة التكامل الخاصة بنا بقدرتها على التعامل مع بروتوكولات متعددة (واجهات برمجة التطبيقات/تبادل البيانات الإلكترونية/ الملفات المسطحة، وما إلى ذلك)، وتجميع البيانات وتطبيعها عبر المصادر، ودمج نظام التجارة الإلكترونية الخاص بك بسلاسة في شبكة متكاملة تتحكم فيها وتراقبها وتديرها من منصة مركزية واحدة، كل ذلك مع توفير تكامل المعاملات و التكامل إلى أنظمة السجلات الأساسية الخاصة بك للحفاظ على بياناتك المالية والمخزون وجميع البيانات الأخرى محدثة. • توفر لك إمكانات إدارة الكتالوج والمخزون لدينا تحكمًا لا مثيل له لإدارة كيفية بيع المخزون وتخصيصه ونشره وتحسينه، عبر جميع قنوات البيع وأنواع قنوات البيع، بالإضافة إلى إدارة وتخطيط وضع مخزونك وتلبيته بكفاءة عبر شبكة متعددة شبكة تحقيق الموقع. يأتي ذلك من القدرة على ربط كل قائمة عبر جميع القنوات عبر الإنترنت وكل مصدر لتوافر المخزون بوحدة SKU رئيسية واحدة في وحدة القياس الأساسية لكل عنصر تبيعه. • نظام إدارة الطلبات الخاص بنا عبارة عن منصة كاملة لإدارة الطلبات الموزعة (DOM) وسيعمل على تحسين كل طلب عبر: • أي طريقة (المخزون المملوك أو المملوك للمورد، DC الخاص بك، الموزع، البيع بالتجزئة أو الشاحن المنسدل أو حتى عبر- الإرساء) • أي مواقع أو أنواع مواقع - 3PLs، والموزعون، ووحدات تحكم المجال المتعددة وحتى عبر أنظمة تسجيل متعددة. • أي تعبئة (كرتونة) - تحسين أحجام الصناديق أو الكميات أو حتى النطاقات لتقليل تكاليف الشحن. • أي شركات النقل ومستويات الخدمة، مما يوفر لك المال على كل طلب. كلما كانت شبكة تلبية الطلبات الخاصة بك أكثر اتساعًا، كلما تمكنا من توفير المزيد من الأموال. • تخطيط المخزون متعدد المواقع - تقليل تكاليف التنفيذ والتحمل من خلال فهم الطلب المثالي بواسطة SKU حسب موقع التنفيذ. قم بتجميع الطلب بسهولة عبر جميع القنوات وفهم السرعة الحقيقية حسب الموقع لوحدة SKU، استنادًا إلى المخزون الذي كان ينبغي شحنه من كل موقع، وليس ما تم شحنه من كل موقع. • يمكن لرؤى وتحليلات الطلب المثالية لدينا محاكاة أفضل سيناريو لجميع عمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بك وتمنحك بيانات حول كيفية تحقيق ذلك في الحياة الواقعية لكل طلب! سيساعدك الطلب المثالي على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن كيفية تقليل صافي الدخل المفقود وكيفية تعظيم الأرباح من التجارة الإلكترونية لشركتك - بدءًا من عمليات سلسلة التوريد وحتى إدارة المخزون وتلبية الطلبات والتسليم. • وأكثر من ذلك بكثير - إدارة معلومات المنتج (PIM) متعددة القنوات، وضوابط التسعير العالمية مع العملات المتعددة، وتكامل ERP وWMS، وإدارة دورة حياة القائمة، وإعادة التسعير التنافسية والآلية، وضوابط التصنيف، وأتمتة الوظائف والضوابط والمزيد... لدى Etail Solutions نمت على مر السنين من خلال حل مشكلة التجارة الواقعية المعقدة تلو الأخرى. نحن نبني كل ميزة ووظيفة لتحسين قدرة عملائنا على النمو والتوسع بشكل مربح، مع مهمة إنشاء بيئة تجارية مثالية لكل عميل من عملائنا! نجاح العميل: بعد تواجده على منصتنا لمدة عام واحد فقط، بلغ متوسط معدل نمو العملاء 138%. بعد تواجدهم على المنصة لمدة عامين، ارتفع متوسط معدل نمو العملاء بنسبة 70% أخرى مقارنة بنهاية العام الأول. عند مقارنتها ببداية عامهم الأول، بلغ متوسط معدل نمو العملاء 282% في أول عامين.
Cymbio
cym.bio
تعمل Cymbio على تمكين نمو المبيعات الرقمية للعلامات التجارية من خلال أول منصة شحن وسوق شاملة في العالم. يدعم مركز الأتمتة الشامل الخاص بنا B2B جميع الأنظمة والبروتوكولات والموردين بينما يعرض العلامات التجارية بسلاسة لنظام بيئي عالمي للبيع بالتجزئة. تدعم Cymbio أكثر من 800 من تجار التجزئة والأسواق والمتاجر متعددة الأقسام والبوتيكات (مثل Nordstrom وKohls وMacy's وFarfetch وUrban Outfitters) وتخدم مئات العلامات التجارية، بما في ذلك Steve Madden وMarchesa وCamper والمزيد. نحن فخورون بأتمتة إعداد البيع بالتجزئة الكامل للعلامات التجارية دون تغيير أي أنظمة أو عمليات حالية، وتبسيط بيانات المنتج والصور ورسم الخرائط والتصنيف ومزامنة المخزون والأوامر والفواتير والتتبع والمرتجعات وغير ذلك الكثير.
Kentro.io
kentro.io
Kentro: الجيل التالي من تخطيط موارد المؤسسات (ERP) للتجارة الإلكترونية في عصر تتطلب فيه عمليات التجارة الإلكترونية السرعة والكفاءة، يظهر Kentro كبديل حديث لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) التقليدية مثل NetSuite أو SAP. باعتباره نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) متعدد القنوات قائمًا على السحابة، تم تصميم Kentro خصيصًا لمشهد التجارة الإلكترونية، حيث يقدم مجموعة من الميزات التي تعمل على تبسيط العمليات بجزء بسيط من التكلفة والتعقيد. لماذا تختار كينترو؟ حل تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الحديث: مصمم خصيصًا لعصر التجارة الإلكترونية، يتفوق Kentro على أنظمة المدرسة القديمة بتصميمه البديهي وإمكانياته المتقدمة. فعالة من حيث التكلفة: استمتع بتجربة قوة نظام ERP المتطور مثل NetSuite أو SAP، ولكن بسعر يسهل الوصول إليه كثيرًا. واجهة سهلة الاستخدام: يمكنك التنقل عبر عمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بك باستخدام واجهة سهلة الاستخدام وفعالة للغاية. التشغيل في الوقت الفعلي: ابق في المقدمة من خلال إدارة المخزون في الوقت الفعلي، وتلبية الطلبات، ورؤى سلسلة التوريد. الميزات الرئيسية: متجر B2B مدمج عبر الإنترنت: إدارة سلسة لكل من مبيعات العملاء والشركات. إدارة المخزون في الوقت الفعلي: تعرف دائمًا على مستويات مخزونك وقم بإدارتها بكفاءة. تنفيذ الطلب وتوجيهه: معالجة الطلبات بشكل سلس وآلي. أتمتة Drop-Ship: قم بتبسيط عملية Drop-Ship الخاصة بك. إدارة سلسلة التوريد: تمتع بالتحكم الكامل في سلسلة التوريد الخاصة بك. إدارة كتالوج المنتجات: يمكنك إدارة قوائم منتجاتك وتحديثها بسهولة. قائمة متعددة القنوات: دمج ومزامنة مبيعاتك عبر منصات مختلفة. أتمتة سير العمل: محرك قواعد قابل للتخصيص لأتمتة مهامك اليومية. أتمتة المحاسبة: حافظ على مزامنة بياناتك المالية وتحديثها. لوحة معلومات البائع/المورد: بوابات مخصصة لشركاء عملك. أتمتة الاتصالات: إشعارات وتنبيهات تلقائية عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة. إدارة استرداد الأموال: تبسيط عمليات استرداد الأموال الخاصة بك. تكامل واجهة برمجة التطبيقات المخصصة: افتح واجهات برمجة تطبيقات القناة والمتجر لإجراء عمليات تكامل مخصصة. عمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بك، إعادة تعريف Kentro هي أكثر من مجرد نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)؛ إنه شريك استراتيجي في رحلة التجارة الإلكترونية الخاصة بك. من خلال التكامل المباشر مع أكثر من 100 أداة خارجية وأكثر من 5000 عملية انطلق، يعمل Kentro على سد الفجوة بين العمليات المتباينة، وتحويل العمليات المعقدة إلى سير عمل مبسط. هل أنت مستعد لتحويل عمليات التجارة الإلكترونية الخاصة بك؟ اكتشف الفرق في Kentro اليوم!
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