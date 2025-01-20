إسقاط برامج الشحن - التطبيقات الأكثر شعبية - رومانيا

Yakkyofy

yakkyofy.com

يساعد Yakkyofy أصحاب المتاجر على أتمتة إدارة متجر Woocommerce Dropshipping الخاص بهم بشكل كامل. تساعدك مصادر Yakkyofy لك على المنتجات التي تريد بيعها، والتي تحمل أيضًا شعارك الخاص، على استيرادها إلى متجرك ببضع نقرات فقط وتعتني بجميع عمليات تنفيذ طلبك تلقائيًا. ##الميزات الرئيسية تميّز وتغلب على منافسيك من خلال ميزاتنا المذهلة! # عروض أسعار المنتجات في الوقت الفعلي ابحث واعثر على آلاف المنتجات في الوقت الفعلي بفضل ملحق Chrome الخاص بنا وأضفها إلى متجر WooCommerce الخاص بك ببضع نقرات. #استمتع ببرنامج Yakkyofy مجانًا، Yakkyofy مجاني تمامًا لتستخدمه: - لا توجد رسوم شهرية - تلبية طلبات غير محدودة مجانًا - تحديد مصادر مجانية للمنتجات - إدارة متاجر متعددة مجانًا - لا توجد رسوم تخزين أنت تدفع فقط مقابل المنتجات التي تشتريها. #قم بزيادة هوامش الربح الخاصة بك تقدم لك Yakkyofy منتجات بأسعار B2C، وهذا يعني 15% إلى 50% أرخص من الأسعار المعروضة في الأسواق الصينية الأكثر شيوعًا. استمتع بالسعر المخفض للمنتجات وقم بزيادة هامش مبيعاتك. #قم ببناء علامتك التجارية يساعدك Yakkyofy على شحن المنتجات التي تحمل العلامة التجارية الخاصة بك أو شحنها في عبوات وصناديق مخصصة. يمكنك أيضًا تضمين بطاقة قسيمة في الطرود الخاصة بك لزيادة ولاء العملاء ومعدلات الإرجاع. #الشحن السريع تقوم Yakkyofy افتراضيًا بشحن الطرود الخاصة بك باستخدام أسرع طريقة شحن متاحة لبلد الوجهة. يمكننا تقديم خدمة التوصيل خلال 3-8 أيام إلى الولايات المتحدة ومعظم دول الاتحاد الأوروبي، وفي غضون 12 يومًا لأكثر من 30 دولة حول العالم. لدينا أيضًا خدمات شحن تتيح لنا الشحن إلى أكثر من 100 دولة. #تحديثات مستوى المخزون في الوقت الفعلي سيقوم Yakkyofy بتحديث مستوى مخزونك في الوقت الفعلي، للتأكد من أنك على علم دائمًا عندما ينخفض ​​مخزون منتجك. بهذه الطريقة، يمكنك التحقق من المخزون الخاص بك في أي وقت تريده، بشكل مريح من المنزل، من خلال زيارة علامة التبويب Virtual Warehouse في حساب Yakkyofy الخاص بك. # تتبع الشحنة في الوقت الفعلي سوف يقوم Yakkyofy بتحميل رقم تتبع لكل طلب تشحنه معنا على لوحة معلومات Yakkyofy الخاصة بك، بمجرد استيفاء الطلب، وفي الوقت نفسه يرسل بريدًا إلكترونيًا لإخطار عميلك النهائي تلقائيًا. بالإضافة إلى ذلك، وبفضل علامة تبويب حالة الشحن، ستعرف دائمًا في الوقت الفعلي مكان الطرود الخاصة بك، وما إذا تم تسليمها أم لا. #التنفيذ التلقائي للطلب توقف عن إضاعة وقتك عن طريق دفع طلباتك يدويًا! قم بتنشيط محفظتك الإلكترونية لبدء معالجة طلباتك تلقائيًا، بمجرد إتمام عملية الدفع لدى عملائك. لا حاجة للنقر. #Bundle Sales Yakkyofy يسمح لك بإرسال العديد من المنتجات التي تم شراؤها من قبل عميل فردي بنفس الطلب، والدفع مقابل تسليم واحد فقط. تتيح لك #أتمتة الترميز Yakkyofy إضافة قواعد لإضافة الترميز تلقائيًا إلى منتجاتك. #Multistore Dashboard يمكنك ربط جميع متاجر Shopify وWoocommerce الخاصة بك بحساب Yakkyofy واحد وإدارة جميع طلباتك من مكان واحد فقط. #يوفر لك شريك واحد فقط في Yakkyofy المنتجات التي تحتاجها، ويجد موردين جدد عند نفاد المخزون القديم، ويدير تخصيص منتجاتك وينظم تسليم المخزون الخاص بك. ستوفر Yakkyofy جميع المصادر والخدمات اللوجستية لعملك وتساعدك على إدارة جميع متاجرك وجميع طلباتك وعروض الأسعار والشحن من حساب واحد فقط ومع شريك واحد فقط. #Support في حال كانت لديك أي أسئلة أو كنت بحاجة إلى مساعدة فنية، تواصل معنا في الدردشة عبر الإنترنت أو أرسل لنا بريدًا إلكترونيًا على [email protected] أو قم بإلقاء نظرة على دروس الفيديو الخاصة بنا هنا https://yakkyofy.com/ دروبشيبينغ-فيديو-دروس/