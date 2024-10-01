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إسقاط برامج الشحن - التطبيقات الأكثر شعبية - المكسيك
يتيح برنامج Drop Shipping لتجار التجزئة عبر الإنترنت عرض المنتجات للبيع دون شراء المخزون مسبقًا. وبدلاً من ذلك، يقوم تجار التجزئة بشراء العناصر فقط بعد أن يقدم العميل طلبًا ويدفع مقابله. يتم بعد ذلك شحن هذه العناصر مباشرة من مستودع تاجر الجملة إلى العميل. يمكن لشركات التجارة الإلكترونية التي تتطلع إلى تجنب الاستثمار في مخزونات كبيرة من المخزون أو مساحة المستودعات الاستفادة من برامج الشحن المتدفق لإطلاق عملياتها أو تطويرها بكفاءة.
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Printful
printful.com
تنفيذ الطباعة والتطريز حسب الطلب. قم ببيع تصميماتك عبر الإنترنت أو اطبع التصميمات بنفسك دون حد أدنى للطلب! سنقوم تلقائيًا بطباعة طلباتك وشحنها عند الطلب، كل ذلك تحت اسم علامتك التجارية. يتكامل Printful مع أفضل منصات التجارة الإلكترونية والأسواق عبر الإنترنت بالإضافة إلى مواقع الويب أو التطبيقات المخ...
ShipStation
shipstation.com
قم باستيراد طلباتك وإدارتها وشحنها باستخدام ShipStation، الخيار الأول لبائعي التجارة الإلكترونية. نحن نتكامل مع أكثر من 150 من الأسواق وعربات التسوق وشركات النقل الأكثر شهرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على أي عدد تريده من قنوات البيع وشركات النقل. مع ShipStation، يمكنك الحصول على خصومات حصرية من...
HyperSKU
hypersku.com
توفر HyperSKU مصادر مبسطة وخدمات لوجستية عالية الكفاءة لبائعي التجارة الإلكترونية. ومن خلال الوصول المباشر المباشر إلى الموردين الصينيين والبنية التحتية لنظام التسليم العالمي الموثوق والمتطور، يمكن للبائعين تحسين أداء المبيعات وخفض التكاليف عبر نظامها البيئي الكامل.
Crowdship
crowdship.io
يتيح Crowdship لبائعي التجزئة العثور بسرعة على المنتجات من العلامات التجارية الأعلى تصنيفًا وإدراجها وبيعها. يمكنك العثور على المنتجات على الفور من أفضل العلامات التجارية وإدراجها وإسقاطها دون الحاجة إلى شراء المخزون مقدمًا. مزامنة المنتجات والتسعير والمخزون والطلبات والمرتجعات والمدفوعات والمزيد مع...
easync
easync.io
يجد العناصر الساخنة، والمنافسة تقويض السيارات، وكسب أقصى قدر من الربح. طريقة سهلة لدروبشيبينغ المنتجات من Amazon وWalMart وOverstock وAliexpress والمزيد إلى Ebay وShopify.
DSers
dsers.com
تعد Dsers واحدة من أفضل أدوات AliExpress Dropshipping للتجارة الإلكترونية والتي تمكنك من معالجة الطلبات المجمعة إلى AliExpress وإجراء الدفعات. باستخدام Dsers، يمكنك تحديد خيارات متعددة للموردين من AliExpress بنقرة واحدة فقط. فهو يمكّنك من الاتصال بالموردين وإدارتهم، وتقديم طلبات متعددة في ثوانٍ معدو...
Shiprocket
shiprocket.in
أحد أفضل حلول برمجيات التجارة الإلكترونية والشحن. أكثر من 24000+ خدمة COD واستخدم شركاء توصيل متعددين في الهند لتسليم منتجاتك في الوقت المحدد. لا حدود للشحن.
Spocket
spocket.co
بمساعدة التعلم الآلي، تعمل Spocket على إحداث ثورة في سوق دروبشيبينغ ومساعدة تجار التجزئة عبر الإنترنت الذين يتنافسون مع أمازون - عن طريق إزالة الحاجة إلى الاحتفاظ بالمخزون ومحو التكاليف الأولية لتجار التجزئة. يتيح Spocket لأكثر من 30.000 من رواد الأعمال عبر القارات الخمس إطلاق متاجرهم عبر الإنترنت و...
Sendcloud
sendcloud.com
يمكّن Sendcloud أكثر من 23000 شركة تجارة إلكترونية من توفير الوقت والجهد والمال في أهم عملياتها: الشحن. تواصل مع شركات النقل المفضلة لديك واشحن بكفاءة إلى جميع أنحاء العالم. تجاوز توقعات العملاء من خلال رسائل التتبع ذات العلامات التجارية وصفحات التتبع وبوابة إرجاع الخدمة الذاتية الكاملة. اجعل متجرك ...
Dropified
dropified.com
يمكّنك Dropified من أتمتة أعمال الدروبشيبينغ الخاصة بك على eBay/AliExpress أو إطلاق المكملات الغذائية ذات العلامات التجارية المخصصة الخاصة بك والتي يتم شحنها إلى عملائك.
Shippo
goshippo.com
كل ما تحتاجه للشحن القابل للتطوير في مكان واحد، بالإضافة إلى أفضل الأسعار من أفضل شركات النقل. قم بمزامنة طلباتك بسلاسة من أفضل منصات التجارة الإلكترونية واحصل على أفضل الأسعار من أكثر من 40 شركة نقل حول العالم بما في ذلك UPS وUSPS وFedEx. إن برنامج الشحن الشامل متعدد شركات النقل من Shippo مجهز جيدً...
Easyship
easyship.com
Easyship هو برنامج الشحن عبر الإنترنت الرائد في العالم. تتكامل منصتنا البديهية مع أفضل أسواق التجارة الإلكترونية مثل BigCommerce وMagento وShopify وShopifyPlus وSquarespace وEbay وAmazon بالإضافة إلى مواقع التمويل الجماعي مثل Kickstarter وIndiegogo - مما يتيح لك إدارة جميع أنشطة الطلب والشحن في لوحة...
Modalyst
modalyst.co
مع Modalyst، لا توجد تكاليف مخزون مسبقة - يمكنك الحصول على ملايين المنتجات عبر أكثر من 40 فئة، بما في ذلك مجموعة مختارة بعناية من الموردين الأمريكيين، وإرسال الطلبات مباشرة إلى عملائك.
Planio
plan.io
نجاح مشروع المهندس: تتبع المشكلات، وإدارة المشاريع، والتحكم في الإصدار، ومكتب المساعدة، ومزامنة الملفات، والويكي، والدردشة.
Convictional
convictional.com
تساعد Convictional تجار التجزئة القائمين على إطلاق برامج جديدة للبيع المتبادل والدروبشيب والسوق. يتم استخدام منصتنا من قبل تجار التجزئة لتحديد المصدر والتعامل مع أي مورد، بما في ذلك شبكتنا التي تضم أكثر من 5000 من بائعي دروبشيبينغ المنسقين. ينضم عملاؤنا إلى العلامات التجارية في أقل من يوم واحد من خل...
Wholesale2B
wholesale2b.com
Dropship على Amazon وeBay وShopify وBigCommerce وWeebly وEcwid وWooCommerce والعديد من المنصات الأخرى. أو احصل على متجر للتجارة الإلكترونية جاهز للاستخدام!
Doba
doba.com
Doba هي منصة Dropshipping الرائدة في الصناعة لرواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية الطموحين والراسخين على حدٍ سواء. يقدم كتالوج منتجاتنا المتميز الذي يضم أكثر من مليون منتج مجموعة متنوعة من فئات المنتجات مع الحفاظ على ضمان الجودة. يمكّن نموذج أعمال دروبشيبينغ رواد الأعمال من شحن المنتجات مباشرة ...
Shippit
shippit.com.my
الشحن والتسليم تجعل تقنيتنا وتخصيص شركات النقل الذكية لدينا الاتصال بين شركات النقل المتعددة أمرًا بسيطًا حتى تتمكن من تقديم المزيد من خيارات التسليم والشحنات المستدامة والفعالة من حيث التكلفة. وعندما تكون احتياجات الشحن الخاصة بك معقدة، فإن خدمات الشحن المتخصصة لدينا تعتني بعمليات الشحن الخاصة بك ح...
Yaballe
welcome.yaballe.com
Yaballe هي شركة ناشئة سريعة النمو للغاية، توفر حلول SaaS لشركات وعملاء التجارة الإلكترونية دروبشيبينغ.
Inventory Source
inventorysource.com
يعد Inventory Source أكبر وأطول مزود لحلول بيانات Dropship في العالم، حيث يربط البائعين مباشرة ببرامج موردي Dropship الخاصة بهم ويسمح للبائعين بإدارة تحديثات كتالوج المنتجات بكفاءة. يقع المقر الرئيسي لـ Inventory Source في جاكسونفيل، فلوريدا، مع وصول عالمي يخدم آلاف العملاء عبر بلدان متعددة عبر العا...
Duoplane
duoplane.com
Duoplane هو برنامج أتمتة دروبشيبينغ لتجار التجزئة والبائعين يسمح لك بتوسيع نطاق عمليات عملك وتعزيز العلاقات المهمة. باستخدام Duoplane، يمكنك أتمتة أجزاء كبيرة من عمليات الواجهة الخلفية لديك بشكل كامل: إدارة الطلبات، وتحديثات الكتالوج، ودفع الفواتير، والمزيد. تقوم Duoplane بتنظيم معلومات طلبك في مكان...
ShipperHQ
shipperhq.com
حقق التوقعات مع ShipperHQ! تعمل شركة ShipperHQ على تسهيل تخصيص أسعار الشحن والطرق التي تقدمها للعملاء عبر الإنترنت. سواء كنت ترغب في تقليل التخلي عن عربة التسوق، أو خفض تكاليف الشحن، أو تقديم الشحن الدولي (أو كل ما سبق)، تتيح لك ShipperHQ تخصيص عملية الدفع الخاصة بك لتتوافق مع أهداف العمل المحددة لد...
ShipKaro
shipkaro.com
ShipKaro هي مبادرة StoreHippo تهدف إلى تقديم حلول لوجستية سريعة ومنخفضة التكلفة ومبسطة من خلال توفير خدمات تجميع الشحن لأصحاب أعمال التجارة الإلكترونية.
Sell The Trend
sellthetrend.com
حل دروبشيبينغ متكامل حقًا، يوفر منتجًا فائزًا حقيقيًا واستيراد منتج مبتكر وتلبية الطلب بنقرة واحدة.
Logicbroker
logicbroker.com
Logicbroker هي منصة تجارية رائدة متعددة البائعين تربط الشركاء التجاريين بسلاسة بغض النظر عن أنواع التكامل. تعمل حلولنا الحديثة على تمكين تجار التجزئة والعلامات التجارية من ربط منصة التجارة الخاصة بهم وتنسيقها وتنميتها للتحكم في تجربة عملائهم من خلال تسخير وتحليل بيانات الطرف الأول الحيوية، وتقليل مخ...
Cymbio
cym.bio
تعمل Cymbio على تمكين نمو المبيعات الرقمية للعلامات التجارية من خلال أول منصة شحن وسوق شاملة في العالم. يدعم مركز الأتمتة الشامل الخاص بنا B2B جميع الأنظمة والبروتوكولات والموردين بينما يعرض العلامات التجارية بسلاسة لنظام بيئي عالمي للبيع بالتجزئة. تدعم Cymbio أكثر من 800 من تجار التجزئة والأسواق وا...
SaleHoo
salehoo.com
يوفر SaleHoo أدوات وموارد مصممة خصيصًا لرواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية. تعمل المنصة على تبسيط البيع عبر الإنترنت من خلال دليل لموردي البيع بالجملة ودروبشيبينغ الذين تم فحصهم، والمنتجات عالية الجودة وأدوات أتمتة دروبشيبينغ القوية. يمكن للأعضاء الوصول إلى أداة أبحاث السوق للعثور على معلومات ...
Airhouse
airhouse.io
Airhouse هي شركة تقدم خدمات الوفاء والخدمات اللوجستية لعلامات DTC عالية النمو. نحن ندير شبكة عالمية من المستودعات عالية الأداء المتصلة بتكنولوجيا قوية. التوسع بكفاءة أكبر العلامات التجارية في العالم.
Shipfusion
shipfusion.com
نحن نقدم لتجار التجزئة حلول الوفاء لأعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بهم. من خلال مستودعاتنا في شيكاغو ونيويورك وتورنتو، يمكننا تلبية الطلبات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا وعلى المستوى الدولي. يتيح برنامجنا المصمم خصيصًا لعملائنا التحكم الكامل في عملية الشحن الخاصة بهم ومراقبة عملية التنفيذ ف...
Calcurates
calcurates.com
Calcurates هو حل شحن كامل قائم على السحابة يقوم بحساب وعرض الطرق والأسعار الصحيحة للعملاء عند الدفع. فهو يساعد التجارة الإلكترونية على الاندماج بسلاسة مع شركات الشحن الكبرى (DHL وUPS وUSPS وFedEx وغيرها) من أجل الحصول على الأسعار المباشرة وطباعة الملصقات وتتبع الشحنات.
Syncee
syncee.co
Synee عبارة عن منصة عالمية للشحن والبيع بالجملة بين الشركات، مصممة لمساعدة تجار التجزئة والموردين على التواصل. في Syncee Marketplace، تتوفر الملايين من المنتجات الجاهزة للبيع عالية الربح في فئات مختلفة. يوفر الموردون من الولايات المتحدة/كاليفورنيا/الاتحاد الأوروبي/المملكة المتحدة/الاتحاد الأفريقي + ...
AppScenic
appscenic.com
AppScenic هو النظام الأساسي النهائي لأتمتة التجارة الإلكترونية (دروبشيبينغ والبيع بالجملة)، مما يوفر لك جميع الأدوات التي تحتاجها لبيع المزيد، في كل مكان، وفي أي وقت. نحن نربط أصحاب أعمال التجارة الإلكترونية من جميع أنحاء العالم بموردي دروبشيبينغ والجملة ذوي الجودة العالية من دول الدرجة الأولى. عند ...
Ali2Woo
ali2woo.com
امتداد لـ "Dropshipping with Banggood for WooCommerce". بحث واستيراد المنتجات على Banggood بسهولة! ملحق Dropshipping لبوابة Banggood. - استيراد المنتجات - تصفية المنتجات وإبرازها حسب خيار شحن محدد - استيراد المنتجات بالجملة من فئة معينة أو صفحة صفقات - ربط العديد من متاجر woocommerce يعمل الامتداد م...
Yakkyofy
yakkyofy.com
يساعد Yakkyofy أصحاب المتاجر على أتمتة إدارة متجر Woocommerce Dropshipping الخاص بهم بشكل كامل. تساعدك مصادر Yakkyofy لك على المنتجات التي تريد بيعها، والتي تحمل أيضًا شعارك الخاص، على استيرادها إلى متجرك ببضع نقرات فقط وتعتني بجميع عمليات تنفيذ طلبك تلقائيًا. ##الميزات الرئيسية تميّز وتغلب على مناف...
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ هي أداة عمل بسيطة تعالج مشكلات إدارة مخزون العلامة التجارية وتربط جميع قنوات التجارة الإلكترونية ومبيعات الجملة في مركز مركزي واحد. قم بدمج علامتك التجارية وتحسينها وتوسيع نطاقها بسلاسة بتكلفة تترك الميزانية في البنك الذي تتعامل معه لتلبية الاحتياجات الأخرى. تعال وجرب الإطارات في Blastr...
Kentro.io
kentro.io
Kentro: الجيل التالي من تخطيط موارد المؤسسات (ERP) للتجارة الإلكترونية في عصر تتطلب فيه عمليات التجارة الإلكترونية السرعة والكفاءة، يظهر Kentro كبديل حديث لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) التقليدية مثل NetSuite أو SAP. باعتباره نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) متعدد القنوات قائمًا على السحابة، تم تص...
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions هي منصة رائدة في مجال التكامل التجاري، حيث تعمل على حل بعض مشكلات التكامل والأتمتة الأكثر تعقيدًا في التجارة الإلكترونية للعلامات التجارية وشركات الخدمات الطرفية الثالثة وكبار الموزعين منذ عام 2010. وتتمثل مهمتنا في جعل كل معاملة تجارية رقمية مثالية لكل من المستهلك والبائع. باستخدام ...
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint هي منصة عمليات البيع بالتجزئة الحديثة المصممة للتجارة المتصلة. تقوم Flxpoint بربط سلسلة التوريد الخاصة بك بقنوات المبيعات الخاصة بك وأتمتة عمليات التجارة الإلكترونية بالكامل. قم بالبيع على نطاق واسع دون أن تؤدي العمليات اليدوية أو التطوير المخصص إلى إبطاء تقدمك.