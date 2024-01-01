إسقاط برامج الشحن - التطبيقات الأكثر شعبية - غينيا بيساو الأكثر شعبية المضافة حديثًا

يتيح برنامج Drop Shipping لتجار التجزئة عبر الإنترنت عرض المنتجات للبيع دون شراء المخزون مسبقًا. وبدلاً من ذلك، يقوم تجار التجزئة بشراء العناصر فقط بعد أن يقدم العميل طلبًا ويدفع مقابله. يتم بعد ذلك شحن هذه العناصر مباشرة من مستودع تاجر الجملة إلى العميل. يمكن لشركات التجارة الإلكترونية التي تتطلع إلى تجنب الاستثمار في مخزونات كبيرة من المخزون أو مساحة المستودعات الاستفادة من برامج الشحن المتدفق لإطلاق عملياتها أو تطويرها بكفاءة.