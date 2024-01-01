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إسقاط برامج الشحن - التطبيقات الأكثر شعبية - النمسا
يتيح برنامج Drop Shipping لتجار التجزئة عبر الإنترنت عرض المنتجات للبيع دون شراء المخزون مسبقًا. وبدلاً من ذلك، يقوم تجار التجزئة بشراء العناصر فقط بعد أن يقدم العميل طلبًا ويدفع مقابله. يتم بعد ذلك شحن هذه العناصر مباشرة من مستودع تاجر الجملة إلى العميل. يمكن لشركات التجارة الإلكترونية التي تتطلع إلى تجنب الاستثمار في مخزونات كبيرة من المخزون أو مساحة المستودعات الاستفادة من برامج الشحن المتدفق لإطلاق عملياتها أو تطويرها بكفاءة.
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Sendcloud
sendcloud.com
قم بأتمتة عملية الشحن الخاصة بك مع تقديم أفضل تجربة توصيل. يمكنك الاتصال بسهولة بأكثر من 80 شركة نقل عبر برنامج الشحن الرائد.
Printful
printful.com
إنشاء وبيع منتجات مخصصة عبر الإنترنت. حول أفكارك إلى منتجات متميزة تترك انطباعًا دائمًا
DSers
dsers.com
أفضل أداة دروبشيبينغ AliExpress للتجارة الإلكترونية.
ShipStation
shipstation.com
قم باستيراد طلباتك وإدارتها وشحنها باستخدام ShipStation. تم تصميم برنامج الشحن الخاص بنا لتوفير الوقت والمال عند تنفيذ طلبات التجارة الإلكترونية.
Shiprocket
shiprocket.in
أصبح شحن التجارة الإلكترونية سهلاً حل الشحن للتجارة الإلكترونية رقم 1 في الهند، والذي تثق به أكثر من 100 ألف علامة تجارية ورائد أعمال للحصول على أقل أسعار الشحن وأوسع نطاق وأفضل خدمة للعملاء.
Spocket
spocket.co
يتيح لك Spocket البدء بسهولة في دروبشيبينغ أفضل المنتجات من موردي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ابدأ مجانًا واكتشف سبب حصول Spocket على 5 نجوم باستمرار.
Dropified
dropified.com
يمكّنك Dropified من أتمتة أعمال الدروبشيبينغ الخاصة بك على eBay/AliExpress أو إطلاق المكملات الغذائية ذات العلامات التجارية المخصصة الخاصة بك والتي يتم شحنها إلى عملائك.
Shippo
goshippo.com
يعد Shippo أفضل برنامج شحن متعدد شركات النقل لشركات التجارة الإلكترونية. يمكنك العثور على أفضل أسعار الشحن، والتكامل مع منصات التجارة الإلكترونية، وطباعة ملصقات الشحن، وتتبع تسليم الطرود، والتحقق من العناوين باستخدام واجهة برمجة تطبيقات الشحن أو تطبيق الويب الخاص بنا.
Easyship
easyship.com
الخيار رقم 1 للتجار الذين يحتاجون إلى أقل الأسعار، والتكامل السلس، والأتمتة القوية، وأكبر مجموعة من شركات النقل من برامج الشحن الخاصة بهم. نحن نجعل الشحن سهلا!
Convictional
convictional.com
استخدم Convictional لإطلاق سوق B2C أو B2B متعدد البائعين. نحن نمكّن تجار التجزئة والموزعين من الحصول على الموردين الخارجيين والتكامل معهم في السوق والشحن المباشر.
Modalyst
modalyst.co
مع Modalyst، لا توجد تكاليف مخزون مسبقة - يمكنك الحصول على ملايين المنتجات عبر أكثر من 40 فئة، بما في ذلك مجموعة مختارة بعناية من الموردين الأمريكيين، وإرسال الطلبات مباشرة إلى عملائك.
Planio
plan.io
نجاح مشروع المهندس: تتبع المشكلات، وإدارة المشاريع، والتحكم في الإصدار، ومكتب المساعدة، ومزامنة الملفات، والويكي، والدردشة.
Inventory Source
inventorysource.com
يعد Inventory Source أكبر وأطول مزود لحلول بيانات Dropship في العالم، حيث يربط البائعين مباشرة ببرامج موردي Dropship الخاصة بهم ويسمح للبائعين بإدارة تحديثات كتالوج المنتجات بكفاءة. يقع المقر الرئيسي لـ Inventory Source في جاكسونفيل، فلوريدا، مع وصول عالمي يخدم آلاف العملاء عبر بلدان متعددة عبر العا...
HyperSKU
hypersku.com
نحن نسهل عليك العثور على أفضل منتجات الدروبشيبينغ لبيعها لتحقيق أقصى قدر من الربح، لأننا نقوم بكل العمل الشاق من أجلك. تعلم المزيد هنا!
Duoplane
duoplane.com
Duoplane هي الشركة الرائدة في مجال توفير برامج دروبشيبينغ وأتمتة العمليات للتجارة الإلكترونية. توجيه الطلب المتقدم، ومزامنة المخزون.
Yaballe
welcome.yaballe.com
Yaballe هي شركة ناشئة سريعة النمو للغاية، توفر حلول SaaS لشركات وعملاء التجارة الإلكترونية دروبشيبينغ.
Wholesale2B
wholesale2b.com
Dropship على Amazon وeBay وShopify وBigCommerce وWeebly وEcwid وWooCommerce والعديد من المنصات الأخرى. أو احصل على متجر للتجارة الإلكترونية جاهز للاستخدام!
Logicbroker
logicbroker.com
Logicbroker هي منصة تجارية رائدة متعددة البائعين تربط الشركاء التجاريين بسلاسة بغض النظر عن أنواع التكامل. تعمل حلولنا الحديثة على تمكين تجار التجزئة والعلامات التجارية من ربط منصة التجارة الخاصة بهم وتنسيقها وتنميتها للتحكم في تجربة عملائهم من خلال تسخير وتحليل بيانات الطرف الأول الحيوية، وتقليل مخ...
Crowdship
crowdship.io
يتيح Crowdship لبائعي التجزئة العثور بسرعة على المنتجات من العلامات التجارية الأعلى تصنيفًا وإدراجها وبيعها. يمكنك العثور على المنتجات على الفور من أفضل العلامات التجارية وإدراجها وإسقاطها دون الحاجة إلى شراء المخزون مقدمًا. مزامنة المنتجات والتسعير والمخزون والطلبات والمرتجعات والمدفوعات والمزيد مع...
Shipfusion
shipfusion.com
نحن نقدم لتجار التجزئة حلول الوفاء لأعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بهم. من خلال مستودعاتنا في شيكاغو ونيويورك وتورنتو، يمكننا تلبية الطلبات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا وعلى المستوى الدولي. يتيح برنامجنا المصمم خصيصًا لعملائنا التحكم الكامل في عملية الشحن الخاصة بهم ومراقبة عملية التنفيذ ف...
ShipperHQ
shipperhq.com
حقق التوقعات مع ShipperHQ! تعمل شركة ShipperHQ على تسهيل تخصيص أسعار الشحن والطرق التي تقدمها للعملاء عبر الإنترنت. سواء كنت ترغب في تقليل التخلي عن عربة التسوق، أو خفض تكاليف الشحن، أو تقديم الشحن الدولي (أو كل ما سبق)، تتيح لك ShipperHQ تخصيص عملية الدفع الخاصة بك لتتوافق مع أهداف العمل المحددة لد...
ShipKaro
shipkaro.com
ShipKaro هي مبادرة StoreHippo تهدف إلى تقديم حلول لوجستية سريعة ومنخفضة التكلفة ومبسطة من خلال توفير خدمات تجميع الشحن لأصحاب أعمال التجارة الإلكترونية.
Sell The Trend
sellthetrend.com
حل دروبشيبينغ متكامل حقًا، يوفر منتجًا فائزًا حقيقيًا واستيراد منتج مبتكر وتلبية الطلب بنقرة واحدة.
easync
easync.io
يجد العناصر الساخنة، والمنافسة تقويض السيارات، وكسب أقصى قدر من الربح. طريقة سهلة لدروبشيبينغ المنتجات من Amazon، WalMart، Overstock، Aliexpress والمزيد إلى Ebay وShopify.
Calcurates
calcurates.com
Calcurates هو حل شحن كامل قائم على السحابة يقوم بحساب وعرض الطرق والأسعار الصحيحة للعملاء عند الدفع. فهو يساعد التجارة الإلكترونية على الاندماج بسلاسة مع شركات الشحن الكبرى (DHL وUPS وUSPS وFedEx وغيرها) من أجل الحصول على الأسعار المباشرة وطباعة الملصقات وتتبع الشحنات.
Syncee
syncee.co
Synee عبارة عن منصة عالمية للشحن والبيع بالجملة بين الشركات، مصممة لمساعدة تجار التجزئة والموردين على التواصل. في Syncee Marketplace، تتوفر الملايين من المنتجات الجاهزة للبيع عالية الربح في فئات مختلفة. يوفر الموردون من الولايات المتحدة/كاليفورنيا/الاتحاد الأوروبي/المملكة المتحدة/الاتحاد الأفريقي + ...
AppScenic
appscenic.com
AppScenic هو النظام الأساسي النهائي لأتمتة التجارة الإلكترونية (دروبشيبينغ والبيع بالجملة)، مما يوفر لك جميع الأدوات التي تحتاجها لبيع المزيد، في كل مكان، وفي أي وقت. نحن نربط أصحاب أعمال التجارة الإلكترونية من جميع أنحاء العالم بموردي دروبشيبينغ والجملة ذوي الجودة العالية من دول الدرجة الأولى. عند ...
Ali2Woo
ali2woo.com
امتداد لـ "Dropshipping with Banggood for WooCommerce". بحث واستيراد المنتجات على Banggood بسهولة! امتداد Dropshipping لبوابة Banggood. - استيراد المنتجات - تصفية المنتجات وإبرازها حسب خيار شحن محدد - استيراد المنتجات بالجملة من فئة معينة أو صفحة صفقات - ربط العديد من متاجر woocommerce يعمل الامتداد...
Doba
doba.com
Doba هي منصة Dropshipping الرائدة في الصناعة لكل من رواد الأعمال الطموحين والراسخين في مجال التجارة الإلكترونية على حدٍ سواء. يقدم كتالوج منتجاتنا المتميز الذي يضم أكثر من مليون منتج مجموعة متنوعة من فئات المنتجات مع الحفاظ على ضمان الجودة. يمكّن نموذج أعمال دروبشيبينغ رواد الأعمال من شحن المنتجات م...
Shippit
shippit.com.my
الشحن والتسليم تجعل تقنيتنا وتخصيص شركات النقل الذكية لدينا الاتصال بين شركات النقل المتعددة أمرًا بسيطًا حتى تتمكن من تقديم المزيد من خيارات التسليم والشحنات المستدامة والفعالة من حيث التكلفة. وعندما تكون احتياجات الشحن الخاصة بك معقدة، فإن خدمات الشحن المتخصصة لدينا تعتني بعمليات الشحن الخاصة بك ح...
Yakkyofy
yakkyofy.com
يساعد Yakkyofy أصحاب المتاجر على أتمتة إدارة متجر Woocommerce Dropshipping الخاص بهم بشكل كامل. تساعدك مصادر Yakkyofy لك على المنتجات التي تريد بيعها، والتي تحمل أيضًا شعارك الخاص، على استيرادها إلى متجرك ببضع نقرات فقط وتعتني بجميع عمليات تنفيذ طلبك تلقائيًا. ##الميزات الرئيسية تميّز وتغلب على مناف...
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ هي أداة عمل بسيطة تعالج مشكلات إدارة مخزون العلامة التجارية وتربط جميع قنوات التجارة الإلكترونية ومبيعات الجملة في مركز مركزي واحد. قم بدمج علامتك التجارية وتحسينها وتوسيع نطاقها بسلاسة بتكلفة تترك الميزانية في البنك الذي تتعامل معه لتلبية الاحتياجات الأخرى. تعال وجرب الإطارات في Blastr...
Kentro.io
kentro.io
Kentro: الجيل التالي من تخطيط موارد المؤسسات (ERP) للتجارة الإلكترونية في عصر تتطلب فيه عمليات التجارة الإلكترونية السرعة والكفاءة، يظهر Kentro كبديل حديث لأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) التقليدية مثل NetSuite أو SAP. باعتباره نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) متعدد القنوات قائمًا على السحابة، تم تص...
Cymbio
cym.bio
تعمل Cymbio على تمكين نمو المبيعات الرقمية للعلامات التجارية من خلال أول منصة شحن وسوق شاملة في العالم. يدعم مركز الأتمتة الشامل الخاص بنا B2B جميع الأنظمة والبروتوكولات والموردين بينما يعرض العلامات التجارية بسلاسة لنظام بيئي عالمي للبيع بالتجزئة. تدعم Cymbio أكثر من 800 من تجار التجزئة والأسواق وا...
Etail Solutions
etailsolutions.com
Etail Solutions هي منصة رائدة في مجال التكامل التجاري، حيث تعمل على حل بعض مشكلات التكامل والأتمتة الأكثر تعقيدًا في التجارة الإلكترونية للعلامات التجارية وشركات الخدمات الطرفية الثالثة وكبار الموزعين منذ عام 2010. وتتمثل مهمتنا في جعل كل معاملة تجارية رقمية مثالية لكل من المستهلك والبائع. باستخدام ...
Flxpoint
flxpoint.com
Flxpoint هي منصة عمليات البيع بالتجزئة الحديثة المصممة للتجارة المتصلة. تقوم Flxpoint بربط سلسلة التوريد الخاصة بك بقنوات المبيعات الخاصة بك وأتمتة عمليات التجارة الإلكترونية بالكامل. قم بالبيع على نطاق واسع دون أن تؤدي العمليات اليدوية أو التطوير المخصص إلى إبطائك.
SaleHoo
salehoo.com
الوصول إلى الموردين الذين يستخدمهم كبار البائعين في العالم. توقف عن البحث. ابدأ في تنمية شيء كبير! اكتشف أكثر من 8000 مورد تم اختبارهم مسبقًا وأكثر من 2.5 مليون منتج فائز. وأخيرا جلب رؤيتك إلى الحياة.
Airhouse
airhouse.io
عمليات التجارة الإلكترونية الكل في واحد للشركات المباشرة للمستهلك.