برامج تحليل الطائرات بدون طيار - التطبيقات الأكثر شعبية

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تستخدم الشركات برامج تحليل الطائرات بدون طيار للوصول إلى البيانات الجوية التي تلتقطها الطائرات بدون طيار ومراقبتها وفحصها. توفر هذه الأدوات المتقدمة تمثيلات ثنائية وثلاثية الأبعاد للمواقع التي تم مسحها، بما في ذلك ميزات مثل خرائط المنحدرات ونماذج الأسطح الرقمية. علاوة على ذلك، فإنها تسهل قياسات المسافة وحسابات الطول والمساحة والحجم، وهي مفيدة بشكل خاص لتقييم كميات المخزون. تستهدف أدوات تحليل الطائرات بدون طيار في المقام الأول محللي البيانات، وتستخرج رؤى قيمة من البيانات الجوية. تستفيد شركات البناء والتعدين، على وجه الخصوص، من هذه الأفكار لإجراء تحليل سريع ودقيق للمخزون، متجاوزًا الطرق التقليدية. علاوة على ذلك، فإنها تساعد في ضمان الامتثال والسلامة من خلال التحقق من التزام الآلات باللوائح. يعد برنامج تحليلات الطائرات بدون طيار للمؤسسات مفيدًا أيضًا لشركات التأمين وإدارة الممتلكات، حيث يعمل على تبسيط عمليات التفتيش، خاصة في المناطق الصعبة مثل الأسطح، من خلال تحليل الصور.
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DroneDeploy
dronedeploy.com
DronedePloy هو تطبيق لالتقاط البيانات من الطائرات بدون طيار والروبوتات وكاميرات 360، يدمج البيانات للتحليل ويساعد في مجالات البناء والطاقة.
Mapware
mapware.com
Mapware هو برنامج رسم خرائط بالطائرات المسيّرة، يقوم بتحويل صور ثنائية الأبعاد إلى بيئات ثلاثية الأبعاد بواقعية عبر الإنترنت.
Skycatch
skycatch.com
Skycatch هي منصة لجمع وتحليل البيانات الجوية، تدعم الصناعات مثل البناء والتعدين باستخدام الطائرات بدون طيار لتحسين الدقة والكفاءة.
Dronedesk
dronedesk.io
Dronedesk هو تطبيق ويب لإدارة الأعمال وتخطيط الرحلات لمشغلي الطائرات بدون طيار، يوفر أدوات لإدارة الصيانة والامتثال والتقارير.
Trendspek
trendspek.com
تطبيق Trendspek هو منصة سحابية لتحليل نماذج الأصول وتحويل البيانات إلى نماذج ثلاثية الأبعاد تفاعلية، تسهل التفتيش واتخاذ القرارات.
Civil Tracker
civiltracker.xyz
تطبيق Civil Tracker يحول صور الطائرات بدون طيار إلى خرائط ونماذج تضاريس دقيقة، مما يتيح للمستخدمين قياس الارتفاعات والمسافات بسهولة.
Propeller
propelleraero.com
بروبيلر هو منصة سحابية رائدة لمشغلي الطائرات المسيّرة والشركات الصناعية التي تعتمد على بيانات الطائرات المسيّرة.
Scanifly
scanifly.com
Scanifly هو تطبيق يستخدم الطائرات بدون طيار لتسهيل تصميم وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، مما يضمن دقة وسلامة أكبر أثناء التنفيذ.
Scopito
scopito.com
Scopito هي منصة سحابية لإدارة البيانات البصرية، تساعد في تخزين وتحليل ومشاركة صور التفتيش للأصول وتحسين عمليات الصيانة.
Strayos
strayos.com
Strayos هو تطبيق لإدارة التعدين يوفر معلومات المشروع من خلال نماذج ثلاثية الأبعاد وتحليل بيانات متقدمة لتحسين العمليات.
TraceAir
traceair.net
تطبيق TraceAir هو منصة لإدارة مواقع البناء، تقدم مسحًا توپوگرافيًا دقيقًا وتسهّل تتبع التقدم والتعاون بين أعضاء الفريق.
FlyFreely
flyfreely.io
تطبيق FlyFreely يمكن الشركات من تنظيم وإدارة عمليات الطائرات دون طيار بسهولة، مع دعم للعمليات البسيطة والمعقدة وفقًا لمتطلبات البلاد.
Botlink
botlink.com
بوتلينك هو منصة عمليات سحابية تربط الطائرات بدون طيار بالصناعة في الوقت الفعلي.
SenseHawk
sensehawk.com
SenseHawk هو تطبيق لإدارة مواقع الطاقة الشمسية، يجمع بين البيانات والمهام والاتصالات لتسهيل عمليات البناء والصيانة.
FlytBase
flytbase.com
FlytBase هو منصة مستقلة للطائرات بدون طيار لأتمتة جمع البيانات الجوية وإدارة الأسطول، مما يسمح بإجراء رحلات مجدولة وتكرارية مع الحد الأدنى من التدخل البشري.
Kespry
kespry.com
Kespry هو تطبيق يمكّن الشركات من جمع وتحليل البيانات الجوية باستخدام الطائرات بدون طيار، مما يسهل إدارة المواقع وتقييم الأضرار.
Sensat
sensat.co
Sensat هو تطبيق لتحويل البيانات البيئية إلى نسخ رقمية، مما يساعد في تحليل وفهم البيئات المادية وتحسين عمليات التخطيط واتخاذ القرار.
vHive
vhive.ai
تطبيق vHive يتيح للمؤسسات نشر خلايا طائرات مسيرة لإنشاء نماذج رقمية لأصولها.
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