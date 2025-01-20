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برامج تحليل الطائرات بدون طيار - التطبيقات الأكثر شعبية - رومانيا
تستخدم الشركات برامج تحليل الطائرات بدون طيار للوصول إلى البيانات الجوية التي تلتقطها الطائرات بدون طيار ومراقبتها وفحصها. توفر هذه الأدوات المتقدمة تمثيلات ثنائية وثلاثية الأبعاد للمواقع التي تم مسحها، بما في ذلك ميزات مثل خرائط المنحدرات ونماذج الأسطح الرقمية. علاوة على ذلك، فإنها تسهل قياسات المسافة وحسابات الطول والمساحة والحجم، وهي مفيدة بشكل خاص لتقييم كميات المخزون. تستهدف أدوات تحليل الطائرات بدون طيار في المقام الأول محللي البيانات، وتستخرج رؤى قيمة من البيانات الجوية. تستفيد شركات البناء والتعدين، على وجه الخصوص، من هذه الأفكار لإجراء تحليل سريع ودقيق للمخزون، متجاوزًا الطرق التقليدية. علاوة على ذلك، فإنها تساعد في ضمان الامتثال والسلامة من خلال التحقق من التزام الآلات باللوائح. يعد برنامج تحليلات الطائرات بدون طيار للمؤسسات مفيدًا أيضًا لشركات التأمين وإدارة الممتلكات، حيث يعمل على تبسيط عمليات التفتيش، خاصة في المناطق الصعبة مثل الأسطح، من خلال تحليل الصور.
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Skycatch
skycatch.com
برامج البيانات الجغرافية المكانية على مستوى المؤسسات للعالم المادي. بغض النظر عن مدى تعقيد متطلبات البيانات، تعرف على سبب اختيار العملاء العالميين لحلول Skycatch التي تتميز بالتكرار والدقة العالية والسرعة.
Trendspek
trendspek.com
Trendspek عبارة عن منصة سحابية لنمذجة وتحليل الأصول تعمل على تحويل البيانات (صور الطائرات بدون طيار وأجهزة الاستشعار والحرارة ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وBIM وLiDAR) إلى توائم رقمية تفاعلية ثلاثية الأبعاد يمكن الوصول إليها بشكل آمن عبر متصفح الويب. قم بإجراء عمليات فحص بصرية من مكتبك مع صورة كاملة لحالة الأصول بتفاصيل ملليمترية. استخراج رؤى مفصلة دون زيارة الموقع. استخدم أدوات قوية لتحليل العيوب الهيكلية. عرض النماذج جنبًا إلى جنب لملاحظة التغييرات. تعزيز الصيانة التنبؤية من خلال مراقبة الاتجاهات عن كثب. يُستخدم من قبل مالكي الأصول والمهندسين لتقليل المخاطر وتحسين سير العمل. - فحص الأصول في ساعات، وليس أسابيع - تقليل عدد الموظفين في الموقع - انخفاض التكلفة بنسبة تصل إلى 90% - تغطية 90%+ من الأصل (بدلاً من فحص تمثيلي بنسبة 20%)
TraceAir
traceair.net
TraceAir هي منصة العمل ثلاثية الأبعاد الوحيدة المصممة خصيصًا للبناة. بفضل الرؤية القوية، يوفر برنامجنا عمليات مسح طبوغرافية دقيقة في منصة مرئية. توفر خدمة القفاز الأبيض لدينا تنسيقًا جاهزًا تمامًا وتسليمًا سلسًا بين عشية وضحاها. يجعل البرنامج البسيط الميت من السهل تتبع التقدم وقياس المخزونات وتوازن الأوساخ والتحقق من الارتفاعات والمزيد! يعمل TraceAir على تمكين فرق البناء من الحصول على بيانات دقيقة حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات أفضل وأسرع.
FlyFreely
flyfreely.io
تمكن FlyFreely الشركات والمؤسسات من بدء عمليات الطائرات بدون طيار وتوسيع نطاقها واستدامتها. قم بتخطيط وتنفيذ وتسوية جميع عمليات الطائرات بدون طيار الخاصة بك في منصة واحدة سهلة الاستخدام. نحن نحقق ذلك من خلال تقنية المنصة المرنة التي تلبي أي مجموعة من المتطلبات التشغيلية والتنظيمية. يمكننا دعم جميع أنواع العمليات بدءًا من عمليات VLOS البسيطة وحتى عمليات BVLOS المعقدة مثل الطائرات بدون طيار في صندوق والتوصيل والتنقل الجوي في المناطق الحضرية. نحن نخصص جميع مصادر البيانات والقواعد وسير العمل والنماذج والتقارير بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية الخاصة ببلدك لجعل العمل في بلد واحد أو عدة بلدان أمرًا سهلاً. علاوة على ذلك، تتيح المنصة التخطيط للمهام وتنفيذها دون اتصال بالإنترنت لضمان قدرتك على العمل في أي مكان في العالم وفي أي وقت. تم تطويره من قبل مشغلي الطائرات بدون طيار التجارية، ونحن نفهم التحديات التي يواجهها المشغلون في هذا المجال. مع FlyFreely، ستقضي وقتًا أقل في الأعمال الورقية ووقتًا أطول في الطيران.
vHive
vhive.ai
vHive هو الحل البرمجي الوحيد الذي يمكّن المؤسسات من نشر خلايا بدون طيار مستقلة لإنشاء توائم رقمية لأصولها. لمعرفة المزيد: www.vHive.ai أو [email protected]
Strayos
strayos.com
الوصول إلى كافة المعلومات المشروع من أينما كنت. بدءًا من النماذج ثلاثية الأبعاد ونتائج الإنتاج الانفجاري وحتى تقارير Stockpile، فإن Strayos هو مصدرك الوحيد للحقيقة.
Dronedesk
dronedesk.io
Dronedesk هو تطبيق ويب لإدارة الأعمال وتخطيط الرحلات مصمم لمساعدة مشغلي الطائرات بدون طيار على توفير الوقت والمال. فهو يوفر مجموعة متكاملة تمامًا من الأدوات بما في ذلك إدارة علاقات العملاء، وإنشاء المنتجات وتسعيرها وإعداد الفواتير، وإدارة الأصول للطائرات بدون طيار والبطاريات والأجهزة الأخرى مع جدولة الصيانة، وإدارة الفريق من خلال تتبع الشهادات، وتسجيل الرحلات الجوية وإعداد التقارير بواسطة الطيار أو الطائرة بدون طيار أو البطارية، والمزيد. ...
Civil Tracker
civiltracker.xyz
تقوم شركة Civil Tracker بتحويل الصور من طائرتك بدون طيار ذات الأسعار المعقولة إلى خرائط دقيقة ونماذج للتضاريس، مما يسمح للجميع بأن يصبحوا مساحين افتراضيين. عرض نتائجك - انتقل إلى الخريطة التي تم إنشاؤها حديثًا لعرض تفاصيل مستوى سم. قم بالتبديل إلى عرض التضاريس لرؤية المنحدرات والتلال والوديان داخل خريطتك. القياس - أصبح القياس سهلاً باستخدام Civil Tracker. قم بإجراء مسح افتراضي لإحداثيات وارتفاع أي كائن على الخريطة. تحقق من المنحدرات والمسافات باستخدام أداة الخط. أخيراً؛ يمكن قياس أحجام المخزون والمناطق والمحيطات بسهولة باستخدام أداة المضلع.
Botlink
botlink.com
Botlink عبارة عن منصة عمليات قائمة على السحابة تربط الطائرات بدون طيار بالصناعة في الوقت الفعلي.
DroneDeploy
dronedeploy.com
ابنِ بثقة، واعمل بثقة. ولهذا السبب تستخدم الآلاف من شركات البناء والنفط والغاز والطاقة المتجددة DroneDeploy بشكل يومي. نحن نساعدهم على أتمتة التقاط الواقع باستخدام الطائرات بدون طيار والروبوتات وكاميرات 360 درجة - ونجمع هذه البيانات في منصة واحدة للتحليل المدعوم بالذكاء الاصطناعي. بدءًا من المشاهدات الجوية والأرضية لتقدم البناء وحتى قراءات المقاييس الآلية واكتشاف تسرب غاز الميثان، تعمل DroneDeploy على تشكيل مستقبل التقاط الواقع. https://www.dronedeploy.com/
SenseHawk
sensehawk.com
SenseHawk هو التطبيق النهائي لموقع الطاقة الشمسية لفرق البناء والتشغيل والصيانة. تعمل مجموعة البرامج الجديدة المستندة إلى نظام المعلومات الجغرافية من SenseHawk على جعل إدارة أصول الطاقة الشمسية أمرًا سهلاً مثل استخدام تطبيق خرائط الهاتف المحمول المفضل لديك. تقوم أدوات الإنتاجية والتعاون الخاصة بها بالتقاط وتنظيم البيانات حول التوأم الرقمي لأصول الطاقة الشمسية. يدمج التطبيق البيانات ويصورها، بدءًا من وثائق التضاريس والتصميم وحتى معلومات المعدات والنشاط في الموقع. نظرًا لأن البيانات موسومة جغرافيًا بمكونات أو مواقع محددة في أحد أصول الطاقة الشمسية، تصبح الإدارة عن بعد أكثر بساطة. يعمل SenseHawk على زيادة عمليات أصول الطاقة الشمسية وعمليات الموقع: + عرض الخريطة وتحميل ملفات KML وملفات CAD وإنشاء عروض خريطة لموقعك. قم بالتعليق وإضافة المهام والنماذج والمزيد. اجعل التنقل في موقع العمل بسيطًا. + الصور قم بالتجول في الموقع، أو انقر فوق صورة، أو أنشئ مهمة أو أرفقها بمهمة موجودة. + الملفات / المستندات تحميل وتنظيم ملفات ومستندات المشروع. مشاركة وإدارة الإصدارات والتعاون والإرفاق بالمهام. قم بتسليم المستندات بسهولة عند الانتهاء من المشروع. + المهام قم بتعيين مهام مخصصة أو نموذجية لطاقمك، مع استكمال قوائم المراجعة وتواريخ الاستحقاق والتعليقات والمستندات والصور الفوتوغرافية والمزيد. + النماذج تخلص من النماذج الورقية باستخدام النماذج الرقمية الغنية بالميزات. الرقمنة، وتعيين القواعد، وجمع المعلومات، وتشغيل سير العمل بناءً على المدخلات، والمزيد. + الدردشة تعمل الدردشة السياقية المضمنة على تسهيل التواصل مع الأفراد أو الفرق، وتبقي طاقمك في مهمة وإنتاجية. لا تتوقف أبدًا عن نقص المعلومات. + القوالب تعمل قوالب النماذج والمهام على التخلص من عناء إعداد المهام المتكررة وإنشاء النماذج. إنشاء قوالب للمؤسسة أو داخل المشروع. المشاركة والاستيراد والتحديث والمزيد. + مسارات العمل تحديد مسارات العمل لأتمتة العمليات. أضف الموافقات، وقم بإنشاء المهام تلقائيًا، وفحص النماذج لعدم الامتثال والمزيد.
Scanifly
scanifly.com
يقوم برنامج النمذجة ثلاثية الأبعاد المعتمد على الطائرات بدون طيار من Scanifly بأتمتة المهام اليدوية اليومية وتركيزها في سير العمل الشمسي لديك. يمكنك الآن بيع المشاريع ومسحها وتصميمها وتركيبها بدقة شبه مثالية وسرعة أكبر وأمان محسّن، مع خفض التكاليف البسيطة طوال العملية.
Propeller
propelleraero.com
Propeller هي المنصة السحابية الرائدة لمشغلي الطائرات بدون طيار التجارية والشركات الصناعية التي تعتمد على بيانات الطائرات بدون طيار.
FlytBase
flytbase.com
FlytBase عبارة عن منصة للطائرات بدون طيار على مستوى المؤسسات لأتمتة سير عمل جمع البيانات الجوية بشكل كامل. مع القليل من التدخل البشري أو عدمه، يمكن للمستخدمين إجراء رحلات طائرات بدون طيار BVLOS مجدولة ومتكررة باستخدام محطات الإرساء، والتي يتم التحكم فيها جميعًا من مراكز القيادة عن بعد. ومن خلال تمكين التطبيقات وعمليات التكامل وضمان أعلى معايير أمن البيانات والموثوقية وقابلية التوسع، تتيح منصة FlytBase للمستخدمين دمج الطائرات بدون طيار المستقلة بسلاسة في سير عمل المؤسسة. فازت شركة FlytBase بالمسابقة العالمية لابتكار البيانات NTT لعام 2019 في طوكيو، اليابان. تخرجت FlytBase من برنامج Cisco Launch Pad Accelerator في عام 2017 وحصلت على جائزة TiE50 Top-Startup من TiE Silicon Valley. ----- حصلت شركة FlytBase على العديد من الجوائز التقديرية لابتكاراتها: == فازت بجائزة TiE50 في TiEcon Silicon Valley 2017 == "أفضل شركة ناشئة" في TiEcon Pune 2017 == أفضل شركة ناشئة للعام - التكنولوجيا، 2016؛ مُنحت من قبل برنامج قيادة الشركات الناشئة == تم اختيارها من بين أفضل 45 شركة ناشئة في InTech50، 2016 == تم اختيارها لبرنامج TiE Nurture، 2016 == تم اختيارها من بين 11 شركة ناشئة للمشاركة في برنامج GenNext Accelerator المدعوم من Microsoft Ventures، 2016 == الفائز في TiECon Pune 2015 == الفائز في PuneConnect 2015
Kespry
kespry.com
Kespry هي الشركة الرائدة في مجال توفير أنظمة الطائرات بدون طيار الآلية للأسواق التجارية. تتيح Kespry للشركات إمكانية التقاط البيانات الجوية وعرضها وتحليلها ومشاركتها بسهولة بلمسة زر واحدة.
Mapware
mapware.com
Mapware هو مستقبل برامج رسم الخرائط بدون طيار. قم بإنشاء خرائط ثلاثية الأبعاد أكبر وأفضل في السحابة. باستخدام واجهة Mapware سهلة الاستخدام، يمكن لأي شخص تحويل صور الطائرات بدون طيار ثنائية الأبعاد إلى بيئات ثلاثية الأبعاد واقعية باستخدام عملية تسمى التصوير المساحي. قوية بما يكفي لمواجهة أكبر التحديات. بسيطة بما فيه الكفاية لأي مشروع. سواء كنت تريد رسم خريطة لمبنى واحد، أو عشرات الأبراج الخلوية، أو حقل نفط كامل، أو حتى مدينة بأكملها، فإن Mapware هو أفضل أداة لهذه المهمة. من السهل الوصول إلى برنامجنا المستند إلى المتصفح من أي جهاز.
Scopito
scopito.com
Scopito هي منصة سحابية لإدارة البيانات المرئية. فهو يساعد المرافق ومقدمي خدمات البيانات في تخزين وتحليل ومشاركة الصور من عمليات التفتيش المرئية الخاصة بهم ويقدم نظرة عامة على أصولهم وحالة الأصول. لا يعتمد Scopito على الاشتراك، بل يدفع العملاء مبلغًا ثابتًا لكل عملية فحص مخزنة على المنصة، مع خيار الخصومات على أساس الحجم. يأتي Scopito مزودًا بأدوات قوية لتحليل الصور واختصارات لوحة المفاتيح الذكية لتحسين سير العمل لاكتشاف الأخطاء وإدارتها. التكامل مع أنظمة SAP متاح. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر للعملاء خيار الاستعانة بمصادر خارجية للتحليل لفريق سكوبيتو، الذي يستفيد من خوارزميات الذكاء الاصطناعي وخبراء الموضوع للمهمة، ويقدم النتائج مباشرة في النظام الأساسي. نظرًا لأن المنتج يعتمد على السحابة، فإن مشاركة عمليات الفحص للمراجعة أو التحليل أمر سهل. يكون المستخدمون الإضافيون مجانيين، ويمكن للشركات إدارة مستويات الوصول بالإضافة إلى الأدوار والحقوق بأنفسهم، مباشرة من النظام الأساسي. من الممكن أيضًا استضافة Scopito داخل الشركة. بالنسبة لعمليات التسليم، لدى Scopito ميزة إعداد التقارير قابلة للتخصيص بالكامل والتي يتم تصديرها إلى كل من PDF وCSV. بالنسبة للشركات التي ترغب في تخصيص المنصة، تقدم Scopito حلاً لوضع العلامات البيضاء. يمكن لعملاء البطاقة البيضاء استخدام النظام الأساسي من عنوان URL مخصص وبتصميم متخصص حسب اختيارهم. ______ بدأت سكوبيتو مسيرتها المهنية كشركة مصنعة للطائرات بدون طيار تحت اسم Danish Drones. ومع ذلك، تحول تركيز الفريق بسرعة، وأصبحت الطائرات الدنماركية بدون طيار هيليسكوب؛ مزود خدمة الطائرات بدون طيار الذي قام بتطوير برنامج إدارة الصور الخاص به. في عام 2016، أصبح البرنامج هو محور التركيز الوحيد، وباعت شركة Heliscope أعمال التفتيش الخاصة بها لتصبح Scopito. اليوم تخدم Scopito أكثر من 7000 شركة في جميع أنحاء العالم ولها مقرات رئيسية في الدنمارك والولايات المتحدة.
Sensat
sensat.co
Sensat عبارة عن منصة تصور تتيح تعاونًا أفضل وصنع القرار لجميع فرق المشروع المشاركة. من خلال جمع وتقديم بيانات البنية التحتية، تقوم منصتنا بترجمة العالم الحقيقي إلى نسخة رقمية. وهذا يمكّن الصناعات المادية من تحليل وفهم بيئاتها المبنية واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً. بالتعاون مع أمثال Aecom وConnect Plus وHeathrow & Kier، نقوم بإحداث ثورة في الطريقة التي نخطط بها ونبني وندير مشاريع البنية التحتية المدنية الكبيرة التي تبلغ قيمتها أكثر من 150 مليار جنيه إسترليني.