برامج تحليل الطائرات بدون طيار - التطبيقات الأكثر شعبية - سان بيير ومكويلون

SenseHawk

sensehawk.com

SenseHawk هو التطبيق النهائي لموقع الطاقة الشمسية لفرق البناء والتشغيل والصيانة. تعمل مجموعة البرامج الجديدة المستندة إلى نظام المعلومات الجغرافية من SenseHawk على جعل إدارة أصول الطاقة الشمسية أمرًا سهلاً مثل استخدام تطبيق خرائط الهاتف المحمول المفضل لديك. تقوم أدوات الإنتاجية والتعاون الخاصة بها بالتقاط وتنظيم البيانات حول التوأم الرقمي لأصول الطاقة الشمسية. يدمج التطبيق البيانات ويصورها، بدءًا من وثائق التضاريس والتصميم وحتى معلومات المعدات والنشاط في الموقع. نظرًا لأن البيانات موسومة جغرافيًا بمكونات أو مواقع محددة في أحد أصول الطاقة الشمسية، تصبح الإدارة عن بعد أكثر بساطة. يعمل SenseHawk على زيادة عمليات أصول الطاقة الشمسية وعمليات الموقع: + عرض الخريطة وتحميل ملفات KML وملفات CAD وإنشاء عروض خريطة لموقعك. قم بالتعليق وإضافة المهام والنماذج والمزيد. اجعل التنقل في موقع العمل بسيطًا. + الصور قم بالتجول في الموقع، أو انقر فوق صورة، أو أنشئ مهمة أو أرفقها بمهمة موجودة. + الملفات / المستندات تحميل وتنظيم ملفات ومستندات المشروع. مشاركة وإدارة الإصدارات والتعاون والإرفاق بالمهام. قم بتسليم المستندات بسهولة عند الانتهاء من المشروع. + المهام قم بتعيين مهام مخصصة أو نموذجية لطاقمك، مع استكمال قوائم المراجعة وتواريخ الاستحقاق والتعليقات والمستندات والصور الفوتوغرافية والمزيد. + النماذج تخلص من النماذج الورقية باستخدام النماذج الرقمية الغنية بالميزات. الرقمنة، وتعيين القواعد، وجمع المعلومات، وتشغيل سير العمل بناءً على المدخلات، والمزيد. + الدردشة تعمل الدردشة السياقية المضمنة على تسهيل التواصل مع الأفراد أو الفرق، وتبقي طاقمك في مهمة وإنتاجية. لا تتوقف أبدًا عن نقص المعلومات. + القوالب تعمل قوالب النماذج والمهام على التخلص من عناء إعداد المهام المتكررة وإنشاء النماذج. إنشاء قوالب للمؤسسة أو داخل المشروع. المشاركة والاستيراد والتحديث والمزيد. + مسارات العمل تحديد مسارات العمل لأتمتة العمليات. أضف الموافقات، وقم بإنشاء المهام تلقائيًا، وفحص النماذج لعدم الامتثال والمزيد.