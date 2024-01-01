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برامج تحليل الطائرات بدون طيار - التطبيقات الأكثر شعبية - كندا
تستخدم الشركات برامج تحليل الطائرات بدون طيار للوصول إلى البيانات الجوية التي تلتقطها الطائرات بدون طيار ومراقبتها وفحصها. توفر هذه الأدوات المتقدمة تمثيلات ثنائية وثلاثية الأبعاد للمواقع التي تم مسحها، بما في ذلك ميزات مثل خرائط المنحدرات ونماذج الأسطح الرقمية. علاوة على ذلك، فإنها تسهل قياسات المسافة وحسابات الطول والمساحة والحجم، وهي مفيدة بشكل خاص لتقييم كميات المخزون. تستهدف أدوات تحليل الطائرات بدون طيار في المقام الأول محللي البيانات، وتستخرج رؤى قيمة من البيانات الجوية. تستفيد شركات البناء والتعدين، على وجه الخصوص، من هذه الأفكار لإجراء تحليل سريع ودقيق للمخزون، متجاوزًا الطرق التقليدية. علاوة على ذلك، فإنها تساعد في ضمان الامتثال والسلامة من خلال التحقق من التزام الآلات باللوائح. يعد برنامج تحليلات الطائرات بدون طيار للمؤسسات مفيدًا أيضًا لشركات التأمين وإدارة الممتلكات، حيث يعمل على تبسيط عمليات التفتيش، خاصة في المناطق الصعبة مثل الأسطح، من خلال تحليل الصور.
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DroneDeploy
dronedeploy.com
برنامج رسم الخرائط بدون طيار. احصل على بيانات مرئية داخلية وخارجية - أي ارتفاع، وأي زاوية، كل ذلك في منصة واحدة.
Mapware
mapware.com
Mapware هو مستقبل برامج رسم الخرائط بدون طيار. قم بإنشاء خرائط ثلاثية الأبعاد أكبر وأفضل في السحابة. بفضل واجهة Mapware سهلة الاستخدام، يمكن لأي شخص تحويل صور الطائرات بدون طيار ثنائية الأبعاد إلى بيئات ثلاثية الأبعاد واقعية باستخدام عملية تسمى التصوير المساحي. قوية بما يكفي لمواجهة أكبر التحديات. ب...
Dronedesk
dronedesk.io
Dronedesk هو تطبيق ويب لإدارة الأعمال وتخطيط الرحلات مصمم لمساعدة مشغلي الطائرات بدون طيار على توفير الوقت والمال. فهو يوفر مجموعة متكاملة تمامًا من الأدوات بما في ذلك إدارة علاقات العملاء، وإنشاء المنتجات وتسعيرها وإعداد الفواتير، وإدارة الأصول للطائرات بدون طيار والبطاريات والأجهزة الأخرى مع جدولة...
Civil Tracker
civiltracker.xyz
تقوم شركة Civil Tracker بتحويل الصور من طائرتك بدون طيار ذات الأسعار المعقولة إلى خرائط دقيقة ونماذج للتضاريس، مما يسمح للجميع بأن يصبحوا مساحين افتراضيين. عرض نتائجك - انتقل إلى الخريطة التي تم إنشاؤها حديثًا لعرض التفاصيل على مستوى سم. قم بالتبديل إلى عرض التضاريس لرؤية المنحدرات والتلال والوديان ...
Botlink
botlink.com
Botlink عبارة عن منصة عمليات قائمة على السحابة تربط الطائرات بدون طيار بالصناعة في الوقت الفعلي.
Scanifly
scanifly.com
يقوم برنامج النمذجة ثلاثية الأبعاد المعتمد على الطائرات بدون طيار من Scanifly بأتمتة المهام اليدوية اليومية وتركيزها في سير العمل الشمسي لديك. يمكنك الآن بيع المشاريع ومسحها وتصميمها وتركيبها بدقة شبه مثالية وسرعة أكبر وأمان محسّن، مع خفض التكاليف البسيطة طوال العملية.
Propeller
propelleraero.com
Propeller هي المنصة السحابية الرائدة لمشغلي الطائرات بدون طيار التجارية والشركات الصناعية التي تعتمد على بيانات الطائرات بدون طيار.
Scopito
scopito.com
Scopito هي منصة سحابية لإدارة البيانات المرئية. فهو يساعد المرافق ومقدمي خدمات البيانات في تخزين وتحليل ومشاركة الصور من عمليات التفتيش المرئية الخاصة بهم ويقدم نظرة عامة على أصولهم وحالة الأصول. لا يعتمد Scopito على الاشتراك، بل يدفع العملاء مبلغًا ثابتًا لكل عملية فحص مخزنة على المنصة، مع خيار الخ...
Trendspek
trendspek.com
Trendspek عبارة عن منصة سحابية لنمذجة وتحليل الأصول تعمل على تحويل البيانات (صور الطائرات بدون طيار وأجهزة الاستشعار والحرارة ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وBIM وLiDAR) إلى توائم رقمية تفاعلية ثلاثية الأبعاد يمكن الوصول إليها بشكل آمن عبر متصفح الويب. قم بإجراء عمليات فحص بصرية من مكتبك مع صورة ...
TraceAir
traceair.net
TraceAir هي منصة العمل ثلاثية الأبعاد الوحيدة المصممة خصيصًا للبناة. بفضل الرؤية القوية، يوفر برنامجنا عمليات مسح طوبوغرافية دقيقة في منصة مرئية. توفر خدمة القفاز الأبيض لدينا تنسيقًا جاهزًا تمامًا وتسليمًا سلسًا بين عشية وضحاها. يجعل البرنامج البسيط الميت من السهل تتبع التقدم وقياس المخزونات وتوازن...
FlyFreely
flyfreely.io
تمكن FlyFreely الشركات والمؤسسات من بدء عمليات الطائرات بدون طيار وتوسيع نطاقها واستدامتها. قم بتخطيط وتنفيذ وتسوية جميع عمليات الطائرات بدون طيار الخاصة بك في منصة واحدة سهلة الاستخدام. نحن نحقق ذلك من خلال تقنية المنصة المرنة التي تلبي أي مجموعة من المتطلبات التشغيلية والتنظيمية. يمكننا دعم جميع أ...
vHive
vhive.ai
vHive هو الحل البرمجي الوحيد الذي يمكّن المؤسسات من نشر خلايا بدون طيار مستقلة لإنشاء توائم رقمية لأصولها. لمعرفة المزيد: www.vHive.ai أو [email protected]
Strayos
strayos.com
الوصول إلى كافة المعلومات المشروع من أينما كنت. بدءًا من النماذج ثلاثية الأبعاد ونتائج الإنتاج الانفجاري وحتى تقارير Stockpile، فإن Strayos هو المصدر الوحيد للحقيقة.
Skycatch
skycatch.com
برامج البيانات الجغرافية المكانية على مستوى المؤسسات للعالم المادي. بغض النظر عن مدى تعقيد متطلبات البيانات، تعرف على سبب اختيار العملاء العالميين لحلول Skycatch التي تتميز بالتكرار والدقة العالية والسرعة.
SenseHawk
sensehawk.com
SenseHawk هو التطبيق النهائي لموقع الطاقة الشمسية لفرق البناء والتشغيل والصيانة. تعمل مجموعة البرامج الجديدة المستندة إلى نظام المعلومات الجغرافية من SenseHawk على جعل إدارة أصول الطاقة الشمسية أمرًا سهلاً مثل استخدام تطبيق خرائط الهاتف المحمول المفضل لديك. تقوم أدوات الإنتاجية والتعاون الخاصة بها ب...
FlytBase
flytbase.com
FlytBase عبارة عن منصة للطائرات بدون طيار على مستوى المؤسسات لأتمتة سير عمل جمع البيانات الجوية بشكل كامل. مع تدخل بشري ضئيل أو معدوم، يمكن للمستخدمين إجراء رحلات جوية بدون طيار BVLOS مجدولة وقابلة للتكرار باستخدام محطات الإرساء، والتي يتم التحكم فيها جميعًا من مراكز القيادة عن بعد. من خلال تمكين ال...
Kespry
kespry.com
Kespry هي الشركة الرائدة في مجال توفير أنظمة الطائرات بدون طيار الآلية للأسواق التجارية. تتيح Kespry للشركات إمكانية التقاط البيانات الجوية وعرضها وتحليلها ومشاركتها بسهولة بلمسة زر واحدة.
Sensat
sensat.co
Sensat عبارة عن منصة تصور تتيح تعاونًا أفضل وصنع القرار لجميع فرق المشروع المشاركة. من خلال جمع وتقديم بيانات البنية التحتية، تقوم منصتنا بترجمة العالم الحقيقي إلى نسخة رقمية. وهذا يمكّن الصناعات المادية من تحليل وفهم بيئاتها المبنية واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً. بالتعاون مع أمثال Aecom وConnect Plus وH...