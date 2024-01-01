برامج تحليل الطائرات بدون طيار - التطبيقات الأكثر شعبية - بوتان الأكثر شعبية المضافة حديثًا

تستخدم الشركات برامج تحليل الطائرات بدون طيار للوصول إلى البيانات الجوية التي تلتقطها الطائرات بدون طيار ومراقبتها وفحصها. توفر هذه الأدوات المتقدمة تمثيلات ثنائية وثلاثية الأبعاد للمواقع التي تم مسحها، بما في ذلك ميزات مثل خرائط المنحدرات ونماذج الأسطح الرقمية. علاوة على ذلك، فإنها تسهل قياسات المسافة وحسابات الطول والمساحة والحجم، وهي مفيدة بشكل خاص لتقييم كميات المخزون. تستهدف أدوات تحليل الطائرات بدون طيار في المقام الأول محللي البيانات، وتستخرج رؤى قيمة من البيانات الجوية. تستفيد شركات البناء والتعدين، على وجه الخصوص، من هذه الأفكار لإجراء تحليل سريع ودقيق للمخزون، متجاوزًا الطرق التقليدية. علاوة على ذلك، فإنها تساعد في ضمان الامتثال والسلامة من خلال التحقق من التزام الآلات باللوائح. يعد برنامج تحليلات الطائرات بدون طيار للمؤسسات مفيدًا أيضًا لشركات التأمين وإدارة الممتلكات، حيث يعمل على تبسيط عمليات التفتيش، خاصة في المناطق الصعبة مثل الأسطح، من خلال تحليل الصور.