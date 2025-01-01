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موفري تسجيل النطاق
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موفري تسجيل النطاق - التطبيقات الأكثر شعبية

يقوم موفرو خدمة تسجيل النطاق، والمعروفون أيضًا باسم مسجلي النطاق، بمساعدة الشركات في تأمين أسماء نطاقات الإنترنت. تتضمن هذه الخدمات معالجة تسجيلات أسماء النطاقات وحجزها لمدة عام أو عامين عادةً. غالبًا ما يوفر مسجلو النطاق ميزة بحث المجال للمستخدمين للتحقق من توفر النطاقات المطلوبة. تعتبر هذه الخدمات ضرورية للمؤسسات التي تهدف إلى إنشاء وصيانة موقع ويب أو أسماء نطاقات آمنة لاستخدامها في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، يقدم مسجلو النطاق خدمات نقل النطاق لنقل النطاقات المسجلة إلى المسجلين الجدد. كما يوفر البعض أيضًا خدمات حجز النطاق، مما يسمح للمستخدمين باستضافة صفحات ويب بسيطة أو مساحات إعلانية يمكن لزوار الموقع الوصول إليها. يتم اعتماد مسجلي نطاقات المستوى الأعلى والمستوى الثاني والإشراف عليهم من قبل شركة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN)، وهي منظمة غير ربحية مسؤولة عن إدارة نظام اسم النطاق. يقوم بعض موفري استضافة مواقع الويب أيضًا بتضمين تسجيل النطاق كجزء من حزم الاستضافة الخاصة بهم، مما يوفر للمؤسسات طريقة مبسطة لإدارة نطاقاتهم.

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Zoho Mail

Zoho Mail

zoho.com

Zoho Mail هو خدمة بريد إلكتروني آمنة تستهدف الشركات، توفر أدوات للتعاون، تنظيم الرسائل، وتكامل مع تطبيقات Zoho الأخرى.

GoDaddy

GoDaddy

godaddy.com

تطبيق GoDaddy يساعد المستخدمين في إنشاء وإدارة مواقع الويب والمتاجر الإلكترونية، ويوفر أدوات لتحسين محركات البحث وتحليل الزيارات.

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp هو تطبيق لتسويق البريد الإلكتروني وإدارة العلاقات مع العملاء، يساعد الشركات الصغيرة على إدارة حملاتها التسويقية وتحليل الأداء.

Hostinger

Hostinger

hostinger.com

تطبيق Hostinger يتيح للمستخدمين اختيار حلول استضافة الويب، بدءًا من الاستضافة المشتركة إلى VPS، مع أدوات لإنشاء وإدارة المواقع بسهولة.

Namecheap

Namecheap

namecheap.com

تقدم Namecheap خدمات تسجيل النطاقات واستضافة الويب، بالإضافة إلى ميزات أمان مثل شهادات SSL وخدمة VPN.

Google Domains

Google Domains

domains.google

تساعد تطبيق مجالات Google المستخدمين في تسجيل وإدارة أسماء النطاق بسهولة، مع دعم لإعدادات DNS وإعادة توجيه النطاق.

SiteGround

SiteGround

siteground.com

موقع SiteGround هو منصة لاستضافة الويب تقدم حلولًا متنوعة وخدمات دعم فني، مع تركيز على السرعة والأمان لمالكي المواقع.

Hover

Hover

hover.com

تساعدك تطبيق Hover في العثور على اسم نطاق مثالي لفكرتك، مع دعم عملاء ممتاز وخصوصية WHOIS مجانية.

Gandi

Gandi

gandi.net

تطبيق Gandi يمكن المستخدمين من إدارة أسماء النطاقات، وتسجيلها، والبريد الإلكتروني، واستضافة المواقع بشكل سهل وفعال.

DreamHost

DreamHost

dreamhost.com

تطبيق DreamHost يساعد في إنشاء مواقع ووردبريس بسهولة باستخدام محرر السحب والإفلات، ويقدم أدوات للمبتدئين والمحترفين.

NameSilo

NameSilo

namesilo.com

تطبيق NameSilo يتيح للمستخدمين إدارة أسماء النطاقات، التسجيل، النقل، التجديد، بالإضافة إلى خدمات استضافة البريد الإلكتروني والشهادات الأمنية.

Bluehost

Bluehost

bluehost.com

يوفر تطبيق Bluehost وسيلة شاملة لإدارة استضافة الويب، مع إمكانية التحكم في مواقع الويب وحسابات البريد الإلكتروني وأمان البيانات.

Domain.com

Domain.com

domain.com

تطبيق Domain.com يساعد في تسجيل وإدارة أسماء النطاقات، وإعداد المواقع الإلكترونية، ويوفر أدوات تسويق عبر الإنترنت للمستخدمين.

GreenGeeks

GreenGeeks

greengeeks.com

تطبيق GreenGeeks يوفر خدمات استضافة ويب سريعة وآمنة وصديقة للبيئة، مع ميزات أمان ودعم مستمر للمستخدمين.

OVHcloud

OVHcloud

ovhcloud.com

Ovhcloud هو منصة حوسبة سحابية تقدم خدمات البنية التحتية كخدمة ومنصة كخدمة لدعم تطوير التطبيقات وإدارتها. توفر موارد حوسبية وآمنة.

Webnode

Webnode

webnode.com

Webnode هو تطبيق لإنشاء المواقع الإلكترونية بسهولة، يسمح للمستخدمين بإنشاء مواقع متعددة اللغات وإدارة محتواها دون الحاجة لمهارات تقنية متقدمة.

HostGator

HostGator

hostgator.com

HostGator هو مزود موثوق لاستضافة الويب يقدم حلول متنوعة لمواقع الإنترنت من خلال واجهة سهلة الاستخدام وميزات أمان متقدمة.

HugeDomains

HugeDomains

hugedomains.com

Hugedomains هي منصة لإدارة واكتساب أسماء النطاقات، توفر بحث وتسجيل وإدارة لمجموعة واسعة من المجالات المتاحة.

Sav

Sav

sav.com

تطبيق Sav يوفر تسجيل أسماء النطاقات بأسعار منخفضة، إمكانية حجز أسماء نطاقات لأكثر من 100 نطاق، وسوق كبير لأسماء النطاقات المميزة والمزادات.

Dan.com

Dan.com

dan.com

تطبيق Dan.com يتيح شراء وبيع أسماء النطاقات، مع إمكانية اكتشاف ملايين النطاقات المتاحة للبيع بشكل آمن.

Hostwinds

Hostwinds

hostwinds.com

Hostwinds هي منصة استضافة ويب تقدم حلول سحابية موثوقة بأسعار تنافسية، مع دعم على مدار الساعة وضمان وقت تشغيل عالي.

Afternic

Afternic

afternic.com

بعد الظهر هو سوق شامل لشراء وبيع أسماء النطاق، يوفر واجهة سهلة الاستخدام وخدمات نقل سريعة للمستخدمين.

DNSimple

DNSimple

dnsimple.com

DNSimple هو تطبيق لإدارة أسماء النطاقات وخدمات DNS، يوفر أدوات بسيطة لتسجيل المجالات وإعداد إعدادات DNS وشهادات SSL.

Zomro

Zomro

zomro.com

تطبيق زومرو يقدم خدمات استضافة متعددة مثل استضافة المواقع، VPS، الحماية من هجمات DDOS، وتسجيل النطاقات، مع دعم فني متوفر على مدار الساعة.

UltaHost

UltaHost

ultahost.com

UltaHost هو منصة استضافة ويب تقدم خدمات استضافة VPS وخوادم مخصصة، مع ميزات مثل النسخ الاحتياطي اليومي وSSL الأمني.

Crazy Domains

Crazy Domains

crazydomains.com

تقدم Crazy Domains أسماء النطاقات، استضافة الويب، والتسويق عبر الإنترنت، مع دعم شامل وخيارات متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والشركات.

Krystal

Krystal

krystal.io

تطبيق كريستال هو خدمة استضافة مواقع وحلول سحابية تعمل بالطاقة المتجددة، يقدم دعم متميز للشركات مع التركيز على الاستدامة.

Regery

Regery

regery.com

تطبيق Regery يتيح تسجيل النطاقات بأسعار منخفضة، وشهادات SSL، واستضافة ووردبريس، ومراقبة المواقع. يمكن اختيار وشراء نطاق بنقرة واحدة.

Unlimited Hosting Hub

Unlimited Hosting Hub

unlimitedhostinghub.com

يوفر تطبيق Unlimited Hosting Hub خدمات استضافة مواقع ويب عالية الجودة ومدارة بالكامل، مخصصة للأفراد والشركات الصغيرة.

101domain

101domain

101domain.com

تساعد 101domain الأفراد والشركات على إنشاء وإدارة وجودهم عبر الإنترنت من خلال تسجيل النطاقات، وخدمات استضافة الويب، وحماية العلامات التجارية.

Pair Networks

Pair Networks

pair.com

تطبيق Pair Networks يقدم خدمات استضافة مواقع موثوقة مع دعم فني متوفر على مدار الساعة وأمان قوي للبنية التحتية.

A2 Hosting

A2 Hosting

a2hosting.com

A2 Hosting هو مزود خدمات استضافة ويب عالية الأداء، يقدم خيارات متنوعة مثل الاستضافة المشتركة والخاصة، مع دعم فني متاح على مدار الساعة.

Loopia

Loopia

loopia.com

تطبيق Loopia يوفر خدمات استضافة الويب وإدارة النطاقات، مع دعم فني لمساعدة المستخدمين على إدارة وجودهم الرقمي.

AccuWeb Hosting

AccuWeb Hosting

accuwebhosting.com

يوفر تطبيق AccuWeb Hosting خدمات استضافة الويب بأسعار معقولة مع دعم 24/7، وخيارات استضافة متعددة وتأمين، وضمان وقت تشغيل مرتفع.

Name.com

Name.com

name.com

تطبيق Name.com يسمح بإدارة أسماء النطاق، استضافة الويب، وتسجيل النطاقات، مع واجهة سهلة الاستخدام للمستخدمين.

WPMU DEV

WPMU DEV

wpmudev.com

تساعد منصة WPMU DEV المستخدمين على إدارة وتحسين مواقع WordPress متعددة من خلال أدوات شاملة ودعم متميز.

20i

20i

20i.com

يقدم تطبيق 20i استضافة إدارة عالية الأداء للمواقع والتطبيقات مع لوحة تحكم سهلة الاستخدام ودعم متخصص، ويعتمد على الطاقة المتجددة.

HostArmada

HostArmada

hostarmada.com

HostArmada هو مزود خدمة استضافة ويب يقدم حلولاً متنوعة للأفراد والشركات، مع دعم فني متاح على مدار الساعة وواجهة سهلة الاستخدام.

Digital Pacific

Digital Pacific

digitalpacific.com.au

تطبيق Digital Pacific يوفر خدمات استضافة مواقع الويب، خوادم مخصصة، VPS، وخدمات سحابية، مع دعم العملاء على مدار الساعة وسهولة الاستخدام.

Yola

Yola

yola.com

Yola هو تطبيق لبناء المواقع يستعمل قوالب جاهزة ويسمح بإضافة معارض وصور ومتجر عبر الإنترنت.

DomainRacer

DomainRacer

domainracer.com

يقدم تطبيق DomainRacer حلول استضافة موثوقة وآمنة بأسعار معقولة، مع مزايا مثل مساحة تخزين SSD غير المحدودة ودعم فني على مدار الساعة.

IntecHost

IntecHost

intechost.com

IntecHost هو مزود استضافة ويب في الهند يقدم خدمات استضافة موثوقة وبأسعار معقولة مع 99.99% وقت تشغيل وميزات أمان متقدمة.

HostPapa

HostPapa

hostpapa.com

تطبيق HostPapa يوفر حلول استضافة ويب شاملة تدعم المستخدمين في إدارة مواقعهم، مع أدوات سهلة، ودعم فني، وأمان عالي.

EuroDNS

EuroDNS

eurodns.com

يقدم تطبيق EuroDNS حلول استضافة مواقع مع تسجيل أسماء النطاقات وإدارة DNS، ويشمل دعم WordPress وميزات أمان تلقائية.

Simply.com

Simply.com

simply.com

يقدم تطبيق Simply.com لوحة تحكم شاملة لإدارة واستعراض المساحة الرقمية بسهولة وكفاءة.

MyLightHost

MyLightHost

mylighthost.com

MyLightHost هو تطبيق استضافة يقدم عرض نطاق غير محدد ويتيح للمستخدمين إدارة مواقع الويب بسهولة عبر واجهة بسيطة وأدوات مختصرة.

LogicWeb

LogicWeb

logicweb.com

تقدم تطبيق LogicWeb خدمة استضافة مواقع على الإنترنت توفر LiteSpeed، ونظام NVMe، ونسخ احتياطية آلية يومية، وتثبيت ووردبريس بنقرة واحدة، ونطاق مجاني.

OnlyDomains

OnlyDomains

onlydomains.com

OnlyDomains تطبيق يتيح للمستخدمين تسجيل وإدارة أسماء النطاقات، بما في ذلك إعدادات البريد الإلكتروني وبناء المواقع بسهولة.

ElySpace

ElySpace

elyspace.com

ElySpace هي شركة استضافة ويب تقدم خدمات استضافة سحابية مدارة، تركز على تأمين البنية التحتية وصيانة المواقع لأصحاب الأعمال.

HostEurope

HostEurope

hosteurope.de

HostEurope هو تطبيق لاستضافة الويب يقدم خدمات متنوعة مثل استضافة المواقع وخوادم VPS، مع دعم فني 24/7 وضمان توافر عالي.

BGOcloud

BGOcloud

bgocloud.com

يقدم تطبيق BGOcloud حلول استضافة متعددة وبسيطة لإدارة السحابة، مع التركيز على الأمان وتحسين الأداء والموارد القابلة للتعديل.

MonoVM

MonoVM

monovm.com

مونوفيم هو مزود خدمات استضافة VPS يوفر موارد مرنة وقابلة للتخصيص مع دعم لعدة أنظمة تشغيل وخيارات دفع متنوعة.

StableHost

StableHost

stablehost.com

StableHost هو تطبيق لاستضافة الويب يقدم خططًا منخفضة التكلفة تشمل الاستضافة المشتركة وVPS مع دعم فني وميزات متنوعة.

UK2

UK2

uk2.net

يوفر تطبيق UK2 حلول استضافة نطاقات وخدمات استضافة ويب متنوعة مع دعم تقني على مدار الساعة. تضم خدمات استضافة مشتركة وسحابية وVPS.

Host Poco

Host Poco

hostpoco.com

Host Poco هو تطبيق يوفر خدمات استضافة مجانية ورخيصة مع ميزات مثل cPanel، SSL مجاني، ودعم فني لحل المشكلات، مما يسهل إدارة المواقع على الإنترنت.

Hostitbro

Hostitbro

hostitbro.com

تطبيق HostItBro يوفر خدمات استضافة الويب مثل تسجيل النطاق، استضافة مشتركة، ودعم فني على مدار الساعة، مع واجهة سهلة الاستخدام.

Uniregistry

Uniregistry

uniregistry.com

تطبيق Uniregistry يساعد المستخدمين في إدارة أسماء النطاقات، بما في ذلك التسجيل، التجديد، والنقل، مما يسهل عليهم إدارة مجالاتهم بكفاءة.

HostStage

HostStage

host-stage.net

تطبيق HostStage يساعد المستخدمين على النجاح عبر الإنترنت لتحقيق استقلالهم المالي من خلال تقديم خدمات مخصصة لمشاريعهم.

BoostedHost

BoostedHost

boostedhost.com

BoostedHost هو تطبيق استضافة ويب يوفر حلول استضافة متنوعة تشمل استضافة مشتركة، ووردبريس، ووكومرس، ويساعد في إنشاء وصيانة مواقع الويب.

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