موفري تسجيل النطاق - التطبيقات الأكثر شعبية

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يقوم موفرو خدمة تسجيل النطاق، والمعروفون أيضًا باسم مسجلي النطاق، بمساعدة الشركات في تأمين أسماء نطاقات الإنترنت. تتضمن هذه الخدمات معالجة تسجيلات أسماء النطاقات وحجزها لمدة عام أو عامين عادةً. غالبًا ما يوفر مسجلو النطاق ميزة بحث المجال للمستخدمين للتحقق من توفر النطاقات المطلوبة. تعتبر هذه الخدمات ضرورية للمؤسسات التي تهدف إلى إنشاء وصيانة موقع ويب أو أسماء نطاقات آمنة لاستخدامها في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، يقدم مسجلو النطاق خدمات نقل النطاق لنقل النطاقات المسجلة إلى المسجلين الجدد. كما يوفر البعض أيضًا خدمات حجز النطاق، مما يسمح للمستخدمين باستضافة صفحات ويب بسيطة أو مساحات إعلانية يمكن لزوار الموقع الوصول إليها. يتم اعتماد مسجلي نطاقات المستوى الأعلى والمستوى الثاني والإشراف عليهم من قبل شركة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN)، وهي منظمة غير ربحية مسؤولة عن إدارة نظام اسم النطاق. يقوم بعض موفري استضافة مواقع الويب أيضًا بتضمين تسجيل النطاق كجزء من حزم الاستضافة الخاصة بهم، مما يوفر للمؤسسات طريقة مبسطة لإدارة نطاقاتهم.
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Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail هو خدمة بريد إلكتروني آمنة تستهدف الشركات، توفر أدوات للتعاون، تنظيم الرسائل، وتكامل مع تطبيقات Zoho الأخرى.
GoDaddy
godaddy.com
تطبيق GoDaddy يساعد المستخدمين في إنشاء وإدارة مواقع الويب والمتاجر الإلكترونية، ويوفر أدوات لتحسين محركات البحث وتحليل الزيارات.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هو تطبيق لتسويق البريد الإلكتروني وإدارة العلاقات مع العملاء، يساعد الشركات الصغيرة على إدارة حملاتها التسويقية وتحليل الأداء.
Hostinger
hostinger.com
تطبيق Hostinger يتيح للمستخدمين اختيار حلول استضافة الويب، بدءًا من الاستضافة المشتركة إلى VPS، مع أدوات لإنشاء وإدارة المواقع بسهولة.
Namecheap
namecheap.com
تقدم Namecheap خدمات تسجيل النطاقات واستضافة الويب، بالإضافة إلى ميزات أمان مثل شهادات SSL وخدمة VPN.
Google Domains
domains.google
تساعد تطبيق مجالات Google المستخدمين في تسجيل وإدارة أسماء النطاق بسهولة، مع دعم لإعدادات DNS وإعادة توجيه النطاق.
SiteGround
siteground.com
موقع SiteGround هو منصة لاستضافة الويب تقدم حلولًا متنوعة وخدمات دعم فني، مع تركيز على السرعة والأمان لمالكي المواقع.
Hover
hover.com
تساعدك تطبيق Hover في العثور على اسم نطاق مثالي لفكرتك، مع دعم عملاء ممتاز وخصوصية WHOIS مجانية.
Gandi
gandi.net
تطبيق Gandi يمكن المستخدمين من إدارة أسماء النطاقات، وتسجيلها، والبريد الإلكتروني، واستضافة المواقع بشكل سهل وفعال.
DreamHost
dreamhost.com
تطبيق DreamHost يساعد في إنشاء مواقع ووردبريس بسهولة باستخدام محرر السحب والإفلات، ويقدم أدوات للمبتدئين والمحترفين.
NameSilo
namesilo.com
تطبيق NameSilo يتيح للمستخدمين إدارة أسماء النطاقات، التسجيل، النقل، التجديد، بالإضافة إلى خدمات استضافة البريد الإلكتروني والشهادات الأمنية.
Bluehost
bluehost.com
يوفر تطبيق Bluehost وسيلة شاملة لإدارة استضافة الويب، مع إمكانية التحكم في مواقع الويب وحسابات البريد الإلكتروني وأمان البيانات.
Domain.com
domain.com
تطبيق Domain.com يساعد في تسجيل وإدارة أسماء النطاقات، وإعداد المواقع الإلكترونية، ويوفر أدوات تسويق عبر الإنترنت للمستخدمين.
GreenGeeks
greengeeks.com
تطبيق GreenGeeks يوفر خدمات استضافة ويب سريعة وآمنة وصديقة للبيئة، مع ميزات أمان ودعم مستمر للمستخدمين.
OVHcloud
ovhcloud.com
Ovhcloud هو منصة حوسبة سحابية تقدم خدمات البنية التحتية كخدمة ومنصة كخدمة لدعم تطوير التطبيقات وإدارتها. توفر موارد حوسبية وآمنة.
Webnode
webnode.com
Webnode هو تطبيق لإنشاء المواقع الإلكترونية بسهولة، يسمح للمستخدمين بإنشاء مواقع متعددة اللغات وإدارة محتواها دون الحاجة لمهارات تقنية متقدمة.
HostGator
hostgator.com
HostGator هو مزود موثوق لاستضافة الويب يقدم حلول متنوعة لمواقع الإنترنت من خلال واجهة سهلة الاستخدام وميزات أمان متقدمة.
HugeDomains
hugedomains.com
Hugedomains هي منصة لإدارة واكتساب أسماء النطاقات، توفر بحث وتسجيل وإدارة لمجموعة واسعة من المجالات المتاحة.
Sav
sav.com
تطبيق Sav يوفر تسجيل أسماء النطاقات بأسعار منخفضة، إمكانية حجز أسماء نطاقات لأكثر من 100 نطاق، وسوق كبير لأسماء النطاقات المميزة والمزادات.
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds هي منصة استضافة ويب تقدم حلول سحابية موثوقة بأسعار تنافسية، مع دعم على مدار الساعة وضمان وقت تشغيل عالي.
Dan.com
dan.com
تطبيق Dan.com يتيح شراء وبيع أسماء النطاقات، مع إمكانية اكتشاف ملايين النطاقات المتاحة للبيع بشكل آمن.
Afternic
afternic.com
بعد الظهر هو سوق شامل لشراء وبيع أسماء النطاق، يوفر واجهة سهلة الاستخدام وخدمات نقل سريعة للمستخدمين.
DNSimple
dnsimple.com
DNSimple هو تطبيق لإدارة أسماء النطاقات وخدمات DNS، يوفر أدوات بسيطة لتسجيل المجالات وإعداد إعدادات DNS وشهادات SSL.
Zomro
zomro.com
تطبيق زومرو يقدم خدمات استضافة متعددة مثل استضافة المواقع، VPS، الحماية من هجمات DDOS، وتسجيل النطاقات، مع دعم فني متوفر على مدار الساعة.
UltaHost
ultahost.com
UltaHost هو منصة استضافة ويب تقدم خدمات استضافة VPS وخوادم مخصصة، مع ميزات مثل النسخ الاحتياطي اليومي وSSL الأمني.
Crazy Domains
crazydomains.com
تقدم Crazy Domains أسماء النطاقات، استضافة الويب، والتسويق عبر الإنترنت، مع دعم شامل وخيارات متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والشركات.
Krystal
krystal.io
تطبيق كريستال هو خدمة استضافة مواقع وحلول سحابية تعمل بالطاقة المتجددة، يقدم دعم متميز للشركات مع التركيز على الاستدامة.
Regery
regery.com
تطبيق Regery يتيح تسجيل النطاقات بأسعار منخفضة، وشهادات SSL، واستضافة ووردبريس، ومراقبة المواقع. يمكن اختيار وشراء نطاق بنقرة واحدة.
Unlimited Hosting Hub
unlimitedhostinghub.com
يوفر تطبيق Unlimited Hosting Hub خدمات استضافة مواقع ويب عالية الجودة ومدارة بالكامل، مخصصة للأفراد والشركات الصغيرة.
101domain
101domain.com
تساعد 101domain الأفراد والشركات على إنشاء وإدارة وجودهم عبر الإنترنت من خلال تسجيل النطاقات، وخدمات استضافة الويب، وحماية العلامات التجارية.
Pair Networks
pair.com
تطبيق Pair Networks يقدم خدمات استضافة مواقع موثوقة مع دعم فني متوفر على مدار الساعة وأمان قوي للبنية التحتية.
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting هو مزود خدمات استضافة ويب عالية الأداء، يقدم خيارات متنوعة مثل الاستضافة المشتركة والخاصة، مع دعم فني متاح على مدار الساعة.
Loopia
loopia.com
تطبيق Loopia يوفر خدمات استضافة الويب وإدارة النطاقات، مع دعم فني لمساعدة المستخدمين على إدارة وجودهم الرقمي.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
يوفر تطبيق AccuWeb Hosting خدمات استضافة الويب بأسعار معقولة مع دعم 24/7، وخيارات استضافة متعددة وتأمين، وضمان وقت تشغيل مرتفع.
Name.com
name.com
تطبيق Name.com يسمح بإدارة أسماء النطاق، استضافة الويب، وتسجيل النطاقات، مع واجهة سهلة الاستخدام للمستخدمين.
WPMU DEV
wpmudev.com
تساعد منصة WPMU DEV المستخدمين على إدارة وتحسين مواقع WordPress متعددة من خلال أدوات شاملة ودعم متميز.
20i
20i.com
يقدم تطبيق 20i استضافة إدارة عالية الأداء للمواقع والتطبيقات مع لوحة تحكم سهلة الاستخدام ودعم متخصص، ويعتمد على الطاقة المتجددة.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada هو مزود خدمة استضافة ويب يقدم حلولاً متنوعة للأفراد والشركات، مع دعم فني متاح على مدار الساعة وواجهة سهلة الاستخدام.
Digital Pacific
digitalpacific.com.au
تطبيق Digital Pacific يوفر خدمات استضافة مواقع الويب، خوادم مخصصة، VPS، وخدمات سحابية، مع دعم العملاء على مدار الساعة وسهولة الاستخدام.
Yola
yola.com
Yola هو تطبيق لبناء المواقع يستعمل قوالب جاهزة ويسمح بإضافة معارض وصور ومتجر عبر الإنترنت.
DomainRacer
domainracer.com
يقدم تطبيق DomainRacer حلول استضافة موثوقة وآمنة بأسعار معقولة، مع مزايا مثل مساحة تخزين SSD غير المحدودة ودعم فني على مدار الساعة.
IntecHost
intechost.com
IntecHost هو مزود استضافة ويب في الهند يقدم خدمات استضافة موثوقة وبأسعار معقولة مع 99.99% وقت تشغيل وميزات أمان متقدمة.
HostPapa
hostpapa.com
تطبيق HostPapa يوفر حلول استضافة ويب شاملة تدعم المستخدمين في إدارة مواقعهم، مع أدوات سهلة، ودعم فني، وأمان عالي.
EuroDNS
eurodns.com
يقدم تطبيق EuroDNS حلول استضافة مواقع مع تسجيل أسماء النطاقات وإدارة DNS، ويشمل دعم WordPress وميزات أمان تلقائية.
Simply.com
simply.com
يقدم تطبيق Simply.com لوحة تحكم شاملة لإدارة واستعراض المساحة الرقمية بسهولة وكفاءة.
MyLightHost
mylighthost.com
MyLightHost هو تطبيق استضافة يقدم عرض نطاق غير محدد ويتيح للمستخدمين إدارة مواقع الويب بسهولة عبر واجهة بسيطة وأدوات مختصرة.
LogicWeb
logicweb.com
تقدم تطبيق LogicWeb خدمة استضافة مواقع على الإنترنت توفر LiteSpeed، ونظام NVMe، ونسخ احتياطية آلية يومية، وتثبيت ووردبريس بنقرة واحدة، ونطاق مجاني.
OnlyDomains
onlydomains.com
OnlyDomains تطبيق يتيح للمستخدمين تسجيل وإدارة أسماء النطاقات، بما في ذلك إعدادات البريد الإلكتروني وبناء المواقع بسهولة.
ElySpace
elyspace.com
ElySpace هي شركة استضافة ويب تقدم خدمات استضافة سحابية مدارة، تركز على تأمين البنية التحتية وصيانة المواقع لأصحاب الأعمال.
HostEurope
hosteurope.de
HostEurope هو تطبيق لاستضافة الويب يقدم خدمات متنوعة مثل استضافة المواقع وخوادم VPS، مع دعم فني 24/7 وضمان توافر عالي.
BGOcloud
bgocloud.com
يقدم تطبيق BGOcloud حلول استضافة متعددة وبسيطة لإدارة السحابة، مع التركيز على الأمان وتحسين الأداء والموارد القابلة للتعديل.
MonoVM
monovm.com
مونوفيم هو مزود خدمات استضافة VPS يوفر موارد مرنة وقابلة للتخصيص مع دعم لعدة أنظمة تشغيل وخيارات دفع متنوعة.
StableHost
stablehost.com
StableHost هو تطبيق لاستضافة الويب يقدم خططًا منخفضة التكلفة تشمل الاستضافة المشتركة وVPS مع دعم فني وميزات متنوعة.
UK2
uk2.net
يوفر تطبيق UK2 حلول استضافة نطاقات وخدمات استضافة ويب متنوعة مع دعم تقني على مدار الساعة. تضم خدمات استضافة مشتركة وسحابية وVPS.
Host Poco
hostpoco.com
Host Poco هو تطبيق يوفر خدمات استضافة مجانية ورخيصة مع ميزات مثل cPanel، SSL مجاني، ودعم فني لحل المشكلات، مما يسهل إدارة المواقع على الإنترنت.
Hostitbro
hostitbro.com
تطبيق HostItBro يوفر خدمات استضافة الويب مثل تسجيل النطاق، استضافة مشتركة، ودعم فني على مدار الساعة، مع واجهة سهلة الاستخدام.
Uniregistry
uniregistry.com
تطبيق Uniregistry يساعد المستخدمين في إدارة أسماء النطاقات، بما في ذلك التسجيل، التجديد، والنقل، مما يسهل عليهم إدارة مجالاتهم بكفاءة.
HostStage
host-stage.net
تطبيق HostStage يساعد المستخدمين على النجاح عبر الإنترنت لتحقيق استقلالهم المالي من خلال تقديم خدمات مخصصة لمشاريعهم.
BoostedHost
boostedhost.com
BoostedHost هو تطبيق استضافة ويب يوفر حلول استضافة متنوعة تشمل استضافة مشتركة، ووردبريس، ووكومرس، ويساعد في إنشاء وصيانة مواقع الويب.
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