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يقوم موفرو خدمة تسجيل النطاق، والمعروفون أيضًا باسم مسجلي النطاق، بمساعدة الشركات في تأمين أسماء نطاقات الإنترنت. تتضمن هذه الخدمات معالجة تسجيلات أسماء النطاقات وحجزها لمدة عام أو عامين عادةً. غالبًا ما يوفر مسجلو النطاق ميزة بحث المجال للمستخدمين للتحقق من توفر النطاقات المطلوبة. تعتبر هذه الخدمات ضرورية للمؤسسات التي تهدف إلى إنشاء وصيانة موقع ويب أو أسماء نطاقات آمنة لاستخدامها في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، يقدم مسجلو النطاق خدمات نقل النطاق لنقل النطاقات المسجلة إلى المسجلين الجدد. كما يوفر البعض أيضًا خدمات حجز النطاق، مما يسمح للمستخدمين باستضافة صفحات ويب بسيطة أو مساحات إعلانية يمكن لزوار الموقع الوصول إليها. يتم اعتماد مسجلي نطاقات المستوى الأعلى والمستوى الثاني والإشراف عليهم من قبل شركة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN)، وهي منظمة غير ربحية مسؤولة عن إدارة نظام اسم النطاق. يقوم بعض موفري استضافة مواقع الويب أيضًا بتضمين تسجيل النطاق كجزء من حزم الاستضافة الخاصة بهم، مما يوفر للمؤسسات طريقة مبسطة لإدارة نطاقاتهم.
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Aplus.Net
aplus.net
Aplus.Net لمساعدة الشركات الصغيرة، بدءًا من تسجيل اسم النطاق وحتى خدمات استضافة وتصميم المواقع عالية القيمة.
DareToCloud
daretocloud.com
وكالة صيانة واستضافة مواقع ويب متميزة مخصصة لتوسيع نطاق الشركات في بلجيكا.
ARZ Host
arzhost.com
تقدم ARZ HOST مجموعة واسعة من خدمات تكنولوجيا المعلومات للشركات وعشاق التكنولوجيا على وجه الخصوص. بدءًا من استضافة الويب ووصولاً إلى مراكز البيانات الافتراضية والخوادم المخصصة وحلول التخزين، تستفيد جميع خدماتنا من الابتكار المستمر ويتم إثراؤها بانتظام بميزات جديدة.
Arsys
arsys.net
قم بتسجيل نطاقك وشراء الاستضافة الخاصة بك مع Arsys. مع خوادمنا الموجودة في إسبانيا، نضمن تواجدك على الإنترنت.
Hostitbro
hostitbro.com
تطبيق HostItBro يوفر خدمات استضافة الويب مثل تسجيل النطاق، استضافة مشتركة، ودعم فني على مدار الساعة، مع واجهة سهلة الاستخدام.
Hostbillo
hostbillo.com
تمت إعادة تسمية وإعادة إطلاق شركتنا السابقة Wisesolution، الأسرع تطورًا، والتي تأسست بشكل جيد في عام 2010، لتصبح hostbillo.com. تجد Hostbillo مكانها بين شركات استضافة الويب الرائدة والأكثر تأثيرًا. تحظى الشركة بشهرة كبيرة في تقديم استضافة ويب عالية الجودة والأفضل في فئتها وواسعة النطاق في جميع أنحاء العالم. يهدف الرئيس التنفيذي للشركة أكشاي سايني إلى نقل وتقديم خدمات متطورة وسلسة لعملاء Hostbillo وعملائها في جميع أنحاء العالم بأسعار تنافسية مثيرة للإعجاب. لديه معرفة شاملة وخبرة مذهلة ومشاركة في صناعة استضافة الويب. وهذا يدفعه إلى مواجهة كل التحديات على الفور في مجال الأعمال وصناعة الاستضافة لبناء حلول تقنية ديناميكية وتقديم دعم ممتاز. بعد فحص متأني، أدرك السيد أكشاي أن توفير الجودة التي لا تتزعزع، والسرعة القصوى، وكفاية التكلفة، وأمن المعلومات الفعال على منصة واحدة هي مهمة صعبة نادرًا ما يمتلك أي مضيف ويب القدرة على إنجازها حتى الآن. مع الحفاظ على هذه العناصر الحيوية بالإضافة إلى جميع فخاخ السوق المحتملة كأولوية رئيسية، ساهم بوقته واستثمار أمواله ومساعيه الهائلة في هذه الشركة الخاصة "Hostbillo"
ArkHost
arkhost.com
استضافة ويب بأسعار معقولة وجديرة بالثقة وعالية الأداء مع DirectAdmin المدمج في منطقة عميل ArkHost للتحكم في الموقع بسهولة.
Suede Hosting
suedehosting.com
نحن نقدم استضافة WordPress قوية ونطاقات وخدمات بريد إلكتروني احترافية (Google Workspace). سوقنا المستهدف بشكل عام هو رواد الأعمال / أصحاب الأعمال.
MilesWeb
milesweb.com
تم إطلاق MilesWeb في عام 2012، وهي من بين الشركات الرائدة وسريعة الخطى في تقديم خدمات استضافة الويب من الهند. في MilesWeb، نهدف إلى تلبية جميع احتياجات العمل من خلال خطط استضافة مصممة بشكل مثالي وخدمة عملاء لا نهاية لها يومًا بعد يوم! نحن نعد بتقديم ما يتجاوز توقعات عملائنا! في رحلتنا، يرافقنا قوة عاملة موهوبة تساعدنا على البقاء في صدارة المنافسة. ابدأ مع شريك استضافة موثوق وموثوق لعملك!
CDmon
cdmon.com
CDmon متخصصة في حلول الاستضافة واستضافة الويب وتسجيل النطاق.
UK2
uk2.net
يوفر تطبيق UK2 حلول استضافة نطاقات وخدمات استضافة ويب متنوعة مع دعم تقني على مدار الساعة. تضم خدمات استضافة مشتركة وسحابية وVPS.
Subreg
subreg.cz
يوفر Subreg تسجيل وإدارة النطاقات.
EuroDNS
eurodns.com
يقدم تطبيق EuroDNS حلول استضافة مواقع مع تسجيل أسماء النطاقات وإدارة DNS، ويشمل دعم WordPress وميزات أمان تلقائية.
WebHostingPad.com
webhostingpad.com
تأسست WebHostingPad.com في عام 2005، وهي شركة رائدة في مجال حلول استضافة الويب المشتركة ذات الأسعار المعقولة على نظام التشغيل Linux. هدفنا هو تزويدك بالقدرة على إنشاء تواجد قوي عبر الإنترنت والحفاظ عليه بطريقة سهلة وبأسعار معقولة. نحن نقدم الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من مكتبنا في تشيكاجولاند.
DomainRacer
domainracer.com
يقدم تطبيق DomainRacer حلول استضافة موثوقة وآمنة بأسعار معقولة، مع مزايا مثل مساحة تخزين SSD غير المحدودة ودعم فني على مدار الساعة.
101domain
101domain.com
تساعد 101domain الأفراد والشركات على إنشاء وإدارة وجودهم عبر الإنترنت من خلال تسجيل النطاقات، وخدمات استضافة الويب، وحماية العلامات التجارية.
DNSimple
dnsimple.com
DNSimple هو تطبيق لإدارة أسماء النطاقات وخدمات DNS، يوفر أدوات بسيطة لتسجيل المجالات وإعداد إعدادات DNS وشهادات SSL.
Hostwinds
hostwinds.com
Hostwinds هي منصة استضافة ويب تقدم حلول سحابية موثوقة بأسعار تنافسية، مع دعم على مدار الساعة وضمان وقت تشغيل عالي.
UltaHost
ultahost.com
UltaHost هو منصة استضافة ويب تقدم خدمات استضافة VPS وخوادم مخصصة، مع ميزات مثل النسخ الاحتياطي اليومي وSSL الأمني.
WPMU DEV
wpmudev.com
تساعد منصة WPMU DEV المستخدمين على إدارة وتحسين مواقع WordPress متعددة من خلال أدوات شاملة ودعم متميز.
Tsohost
tsohost.com
تقدم Tsohost خدمات Linux وWindows والبريد الإلكتروني وخدمات استضافة الويب المُدارة، بالإضافة إلى تسجيل اسم النطاق.
LogicWeb
logicweb.com
استضافة الويب رقم 1 مع LiteSpeed، وNVMe، وJetBackup، وAuto-SSL، والنطاق المجاني*، وتثبيت WordPress بنقرة واحدة، والنسخ الاحتياطي اليومي الآلي.
IntecHost
intechost.com
IntecHost هو مزود استضافة ويب في الهند يقدم خدمات استضافة موثوقة وبأسعار معقولة مع 99.99% وقت تشغيل وميزات أمان متقدمة.
StableHost
stablehost.com
StableHost هو تطبيق لاستضافة الويب يقدم خططًا منخفضة التكلفة تشمل الاستضافة المشتركة وVPS مع دعم فني وميزات متنوعة.
MyLightHost
mylighthost.com
MyLightHost هو تطبيق استضافة يقدم عرض نطاق غير محدد ويتيح للمستخدمين إدارة مواقع الويب بسهولة عبر واجهة بسيطة وأدوات مختصرة.
MonoVM
monovm.com
مونوفيم هو مزود خدمات استضافة VPS يوفر موارد مرنة وقابلة للتخصيص مع دعم لعدة أنظمة تشغيل وخيارات دفع متنوعة.
HostStage
host-stage.net
هدفنا الأساسي هو دفع عملائنا لتحقيق النجاح عبر الإنترنت من أجل مساعدتهم في الوصول إلى استقلالهم المالي. لذلك، نحن لا نركز فقط على رضا عملائنا ولكننا ندعو أيضًا مستخدمينا إلى تقديم مشاريعهم لنا من أجل خدمتهم بالطريقة الأكثر تخصيصًا على الإطلاق.
Host Poco
hostpoco.com
Host Poco هو تطبيق يوفر خدمات استضافة مجانية ورخيصة مع ميزات مثل cPanel، SSL مجاني، ودعم فني لحل المشكلات، مما يسهل إدارة المواقع على الإنترنت.
HostEurope
hosteurope.de
HostEurope هو تطبيق لاستضافة الويب يقدم خدمات متنوعة مثل استضافة المواقع وخوادم VPS، مع دعم فني 24/7 وضمان توافر عالي.
Digital Pacific
digitalpacific.com.au
تطبيق Digital Pacific يوفر خدمات استضافة مواقع الويب، خوادم مخصصة، VPS، وخدمات سحابية، مع دعم العملاء على مدار الساعة وسهولة الاستخدام.
BoostedHost
boostedhost.com
BoostedHost هو تطبيق استضافة ويب يوفر حلول استضافة متنوعة تشمل استضافة مشتركة، ووردبريس، ووكومرس، ويساعد في إنشاء وصيانة مواقع الويب.
BGOcloud
bgocloud.com
يقدم تطبيق BGOcloud حلول استضافة متعددة وبسيطة لإدارة السحابة، مع التركيز على الأمان وتحسين الأداء والموارد القابلة للتعديل.
Zomro
zomro.com
تطبيق زومرو يقدم خدمات استضافة متعددة مثل استضافة المواقع، VPS، الحماية من هجمات DDOS، وتسجيل النطاقات، مع دعم فني متوفر على مدار الساعة.
Unlimited Hosting Hub
unlimitedhostinghub.com
يقدم Unlimited Hosting Hub خدمات استضافة ويب عالية الجودة ومدارة بالكامل ومتميزة للحصول على موقع الويب الجديد الخاص بك عبر الإنترنت. أفضل وأكثر موثوقية استضافة المواقع الشخصية والشركات الصغيرة غير المحدودة مضمونة.
HostZop
hostzop.com
Hostzop هي شركة متكاملة لحلول الويب في تشيناي، الهند. فهو يوفر لك أفضل ما يرضي العملاء. تقدم Hostzop خدمات استضافة موثوقة في تشيناي، الهند بأسعار تنافسية. نحن نؤكد على تقديم خدمات أفضل ونتأكد من مرافقتك في كل خطوة من العملية؛ من اقتراح أسماء النطاقات المناسبة إلى استضافة موقعك على الإنترنت. قم بتنمية أعمالك التجارية عبر الإنترنت من خلال خطط استضافة الويب بأسعار معقولة عبر Hostzop. قد يكون من الصعب جدًا العثور على أفضل مزود استضافة عندما يكون السوق مليئًا بوكالات تصميم الويب. نحن شركة استضافة رائدة في تشيناي، الهند. يمكنك بناء عملك من خلال باقة استضافة الموزع الخاصة بنا. تعتبر خوادمنا المخصصة مثالية لاستضافة مواقع ويب متعددة على خادم واحد.
NexifyHost
nexifyhost.com
NexifyHost هو مزود رائد عالميًا لاستضافة المواقع، يقدم أدوات لإدارة وتحسين احتياجات الاستضافة للمستخدمين بسهولة وأمان.
Nexcess
nexcess.net
يساعد Nexcess المواقع والمتاجر على الاتصال بالإنترنت بشكل أسرع - والنمو. لأكثر من 23 عامًا، كنا نخدم وندعم الشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة والمصممين والمطورين والوكالات التي تصمم لهم. سواء كنا نستثمر في ميزات أو وظائف أو منتجات جديدة أو عمليات الاستحواذ على المحفظة، فإننا نبتكر دائمًا لتلبية احتياجات المجتمعات التي نخدمها. يثق المستخدمون في Nexcess لأننا ندير مئات الآلاف من المواقع والمتاجر حول العالم. يعتمد عملاؤنا علينا لتقديم سرعات أعلى، وأمان أقوى، وقابلية للتوسع المتأصلة، ودعم يتجاوز كل يوم. - 23 عامًا من الخبرة في الاستضافة - 500.000 موقع ويب تحت الإدارة - 10 مراكز بيانات عالمية - برنامج الشريك والتابع المثير للإعجاب - Inc. 5000 11 مرة - الشريك البلاتيني لجمعية Magento - دعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع في عام 365 مع الاستضافة المُدارة بالكامل من Nexcess، الأفضل هو مدمج. نحن على استعداد للمساعدة.
Koerge
koerge.com
Koerge هي شركة استضافة ويب أنشأها مؤسسون يتمتعون بخبرة تزيد عن 10 سنوات في الصناعة لإنشاء منصة استضافة الويب المثالية. نحن نساعد الشركات على الانطلاق والنجاح عبر الإنترنت. احصل على اسم نطاق واستضافة ويب وعنوان بريد إلكتروني احترافي.
KemuHost
kemuhost.com
تأسست KemuHost في عام 2017. KemuHost هي الوحيدة التي تقدم جميع خدماتها على تخزين SSD NVMe النقي. سيؤدي هذا بالتأكيد إلى تعزيز أداء موقع الويب الخاص بك بما يقرب من 10 إلى 100 مرة. إنهم يقدمون استضافة Linux المشتركة، واستضافة Windows المشتركة، وLinux VPS، وWindows VPS، والخادم المخصص، وغير ذلك الكثير بأسعار معقولة جدًا. يعد KemuHost واحدًا من أسرع مقدمي حلول استضافة الويب نموًا. لقد أحدثت KemuHost ثورة مستمرة في الأساليب الجديدة لتوفير حلول استضافة ويب سريعة ومنيعة وموثوقة لتمكين الأشخاص من الاستفادة الكاملة من إمكانات وجودهم الرقمي. يقع مقر KemuHost في الهند، وتوفر أدوات شاملة للمستخدمين على مستوى العالم حتى يتمكن أي شخص، مبتدئًا أو محترفًا، من الوصول إلى الويب وتعزيز تواجده الرقمي من خلال حلول استضافة الويب لدينا. لديهم خوادم متاحة في أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وبولندا وسنغافورة والمملكة المتحدة. إنها توفر حلول استضافة ويب سريعة للغاية ومثالية لاحتياجاتك، سواء كنت قد بدأت للتو موقعك، أو مدونة جديدة، أو موقع أعمال شهير، فإن KemuHost توفر لك جميع احتياجات الاستضافة الخاصة بك. خبراء الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار العام متواجدون دائمًا لمساعدتك في معرفة ما إذا كنت لم تقم مطلقًا بتشغيل موقع ويب أو حتى إذا كنت مطورًا محترفًا.
INWX
inwx.com
قم بتسجيل وإدارة نطاقاتك على مدار الساعة، 24 ساعة في اليوم. مع التسجيل في الوقت الحقيقي، يمكنك الحصول على العديد من النطاقات بالفعل في غضون ثوان قليلة. قم بتعريف المسجل وجهات الاتصال الإضافية وكذلك خوادم الأسماء مع جميع أنواع السجلات المدعومة بنفسك.
HostRiver
hostriver.ro
نحن نركز دائمًا على عملائنا لأنهم يستحقون كل الاهتمام الذي يمكننا تقديمه. أولاً، إنهم أصدقاؤنا، وليسوا عملاءنا فقط. ولهذا السبب نقدم دعمًا سريعًا واحترافيًا، لأنها الأولوية الرئيسية في HostRiver. نحن نقدم أحدث جيل من الخوادم والتقنيات، ونقدم أفضل خدمات استضافة الويب. إذا أردنا تنمية أعمالنا، علينا قبل ذلك إرضاء أي عميل، وهذا هو هدفنا.
HostMedia
hostmedia.uk
توفر هوست ميديا مجموعة من استضافة الويب مثل WordPress وLucee وVPS والخوادم المخصصة وخدمات أسماء النطاقات منذ عام 2008. حازت Host Media على جوائز تعود إلى بداية الشركة وحصلت على تقييم عالٍ من قبل عملائنا، وهي شركة موثوقة وجيدة شركة استضافة أنشئت. تفتخر Host Media بدعم الأفراد الرائعين مثل رعايتها لسائق أكاديمية F1 Abbi Pulling وتزويد المؤسسات الخيرية في جميع أنحاء المملكة المتحدة بنطاق واستضافة مجانيين.
Hostilica
hostilica.com
نحن متخصصون في تقديم جميع حلول استضافة الويب لدعم الشركات ورجال الأعمال حول العالم بخدمات استضافة ويب موثوقة وسريعة واحترافية مخصصة للجميع بناءً على أحجامهم واحتياجاتهم.
GrowLast
growlast.com
GrowLast هي شركة استضافة ويب ومجال من الدرجة الأولى تقدم حلول استضافة سحابية سريعة وموثوقة وآمنة للشركات والأفراد حول العالم. مع الالتزام بتوفير سرعة ووقت تشغيل لا مثيل لهما، تم تحسين خدمات الاستضافة السحابية الخاصة بـ GrowLast من أجل الأداء، مما يضمن تحميل مواقع الويب بسرعة وتشغيلها بسلاسة. بالإضافة إلى تقديم استضافة سحابية سريعة للغاية، توفر GrowLast أيضًا للعملاء نطاقًا مجانيًا وشهادة SSL مجانية لضمان أن موقع الويب الخاص بهم آمن ويمكن للزوار الوصول إليه. بالإضافة إلى ذلك، مع الدعم المتاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من فريق من الخبراء الودودين وذوي المعرفة، يمكن للعملاء الاطمئنان إلى أن موقع الويب الخاص بهم في أيد أمينة. سواء كنت تطلق موقع ويب جديدًا أو تتطلع إلى ترحيل موقعك الحالي إلى حل استضافة أكثر موثوقية، فإن خدمات الاستضافة السحابية من GrowLast هي الخيار الأمثل. بفضل البنية التحتية الحديثة، وميزات الأمان التي لا مثيل لها، والالتزام برضا العملاء، تعد GrowLast الشريك المثالي لأي شخص يتطلع إلى استضافة موقعه على الويب بثقة.
Fozzy
fozzy.com
استضافة مشتركة عالية الجودة وسريعة Fozzy . VPS موثوق وتسجيل اسم النطاق. سنكون سعداء للرد على أسئلتك 24/7
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هو تطبيق لتسويق البريد الإلكتروني وإدارة العلاقات مع العملاء، يساعد الشركات الصغيرة على إدارة حملاتها التسويقية وتحليل الأداء.
Webnode
webnode.com
Webnode هو تطبيق لإنشاء المواقع الإلكترونية بسهولة، يسمح للمستخدمين بإنشاء مواقع متعددة اللغات وإدارة محتواها دون الحاجة لمهارات تقنية متقدمة.
Hover
hover.com
تساعدك تطبيق Hover في العثور على اسم نطاق مثالي لفكرتك، مع دعم عملاء ممتاز وخصوصية WHOIS مجانية.
Domain.com
domain.com
تطبيق Domain.com يساعد في تسجيل وإدارة أسماء النطاقات، وإعداد المواقع الإلكترونية، ويوفر أدوات تسويق عبر الإنترنت للمستخدمين.
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail هو خدمة بريد إلكتروني آمنة تستهدف الشركات، توفر أدوات للتعاون، تنظيم الرسائل، وتكامل مع تطبيقات Zoho الأخرى.
SiteGround
siteground.com
موقع SiteGround هو منصة لاستضافة الويب تقدم حلولًا متنوعة وخدمات دعم فني، مع تركيز على السرعة والأمان لمالكي المواقع.
Sav
sav.com
تسجيلات رخيصة لأسماء النطاقات، وحجز النطاقات لأكثر من 100 نطاق TLD، وسوق كبير للنطاقات المميزة والمزادات.
OVHcloud
ovhcloud.com
Ovhcloud هو منصة حوسبة سحابية تقدم خدمات البنية التحتية كخدمة ومنصة كخدمة لدعم تطوير التطبيقات وإدارتها. توفر موارد حوسبية وآمنة.
OnlyDomains
onlydomains.com
OnlyDomains تطبيق يتيح للمستخدمين تسجيل وإدارة أسماء النطاقات، بما في ذلك إعدادات البريد الإلكتروني وبناء المواقع بسهولة.
NameSilo
namesilo.com
تطبيق NameSilo يتيح للمستخدمين إدارة أسماء النطاقات، التسجيل، النقل، التجديد، بالإضافة إلى خدمات استضافة البريد الإلكتروني والشهادات الأمنية.
Namecheap
namecheap.com
تقدم Namecheap خدمات تسجيل النطاقات واستضافة الويب، بالإضافة إلى ميزات أمان مثل شهادات SSL وخدمة VPN.
Name.com
name.com
تطبيق Name.com يسمح بإدارة أسماء النطاق، استضافة الويب، وتسجيل النطاقات، مع واجهة سهلة الاستخدام للمستخدمين.
Uniregistry
uniregistry.com
تطبيق Uniregistry يساعد المستخدمين في إدارة أسماء النطاقات، بما في ذلك التسجيل، التجديد، والنقل، مما يسهل عليهم إدارة مجالاتهم بكفاءة.
Krystal
krystal.uk
تطبيق كريستال هو خدمة استضافة مواقع وحلول سحابية تعمل بالطاقة المتجددة، يقدم دعم متميز للشركات مع التركيز على الاستدامة.
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