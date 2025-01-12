متجر تطبيقات لتطبيقات الويب
ابحث عن البرامج والخدمات المناسبة.
حوِّل المواقع الإلكترونية إلى تطبيقات سطح مكتب مع WebCatalog Desktop، وتمكَّن من الوصول إلى مجموعة وفيرة من التطبيقات الحصرية لأنظمة تشغيل Mac وWindows. استخدم الحاويات لتنظيم التطبيقات، والتبديل بين عدة حسابات بسهولة، وتعزيز إنتاجيتك أكثر من أي وقتٍ مضى.
موفري تسجيل النطاق - التطبيقات الأكثر شعبية - بولندا
يقوم موفرو خدمة تسجيل النطاق، والمعروفون أيضًا باسم مسجلي النطاق، بمساعدة الشركات في تأمين أسماء نطاقات الإنترنت. تتضمن هذه الخدمات معالجة تسجيلات أسماء النطاقات وحجزها لمدة عام أو عامين عادةً. غالبًا ما يوفر مسجلو النطاق ميزة بحث المجال للمستخدمين للتحقق من توفر النطاقات المطلوبة. تعتبر هذه الخدمات ضرورية للمؤسسات التي تهدف إلى إنشاء وصيانة موقع ويب أو أسماء نطاقات آمنة لاستخدامها في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، يقدم مسجلو النطاق خدمات نقل النطاق لنقل النطاقات المسجلة إلى المسجلين الجدد. كما يوفر البعض أيضًا خدمات حجز النطاق، مما يسمح للمستخدمين باستضافة صفحات ويب بسيطة أو مساحات إعلانية يمكن لزوار الموقع الوصول إليها. يتم اعتماد مسجلي نطاقات المستوى الأعلى والمستوى الثاني والإشراف عليهم من قبل شركة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN)، وهي منظمة غير ربحية مسؤولة عن إدارة نظام اسم النطاق. يقوم بعض موفري استضافة مواقع الويب أيضًا بتضمين تسجيل النطاق كجزء من حزم الاستضافة الخاصة بهم، مما يوفر للمؤسسات طريقة مبسطة لإدارة نطاقاتهم.
إرسال تطبيق جديد
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail هي خدمة استضافة بريد إلكتروني آمنة للشركات. يحتوي على نظام أساسي للتعاون مدمج لتمكين المؤسسة بأكملها من المشاركة والتواصل بسلاسة داخل Inbox. إنه مزيج من البريد الإلكتروني الكلاسيكي وأدوات التعاون الحديثة التي تعزز استخدام التعليقات والإعجابات والمشاركة. يتكامل Zoho Mail بشكل جيد مع جميع تطبيقات Zoho الأخرى بالإضافة إلى التطبيقات الخارجية الشهيرة.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp عبارة عن منصة تسويق شاملة مصممة للشركات الصغيرة. باستخدام أدوات مثل إعداد التقارير والتحليلات، وإدارة علاقات العملاء للتسويق، وحملات البريد الإلكتروني، والنشرات الإخبارية، وإدارة المحتوى، يمكنك وضع عملائك في المركز، حتى تتمكن من التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع. يساعدك تطبيق Mailchimp's Marketing & CRM للهاتف المحمول على التسويق بشكل أكثر ذكاءً وتنمية أعمالك بشكل أسرع من اليوم الأول. يمكنك الوصول إلى الأدوات التي تحتاجها أينما يأخذك عملك، ويمكنك البدء في العمل خلال دقائق - دون الحاجة إلى الخبرة. مع Mailchimp، لن تفوت أبدًا أي فرصة لإجراء عملية بيع، أو جذب العملاء مرة أخرى، أو العثور على مشتركين جدد، أو مشاركة مهمة علامتك التجارية. استخدم Mailchimp من أجل: * Marketing CRM - تابع جهات الاتصال الخاصة بك باستخدام Marketing CRM من Mailchimp. ابحث عن عملاء جدد وأضفهم باستخدام أدوات استيراد جهات الاتصال، مثل الماسح الضوئي لبطاقات العمل. تتبع نمو الجمهور واعرض رؤى حول جهات الاتصال الفردية على لوحة المعلومات. افعل كل ذلك في مكان واحد - اتصل، أرسل رسالة نصية، أرسل بريدًا إلكترونيًا مباشرة من التطبيق. قم بتسجيل الملاحظات وإضافة العلامات بعد كل تفاعل لتذكر التفاصيل المهمة. * التقارير والتحليلات - ألق نظرة أعمق على أداء المبيعات والتسويق لديك. تتبع النتائج لجميع حملاتك واحصل على توصيات قابلة للتنفيذ حول كيفية التحسين. عرض التقارير والتحليلات لحملات البريد الإلكتروني والصفحات المقصودة وإعلانات Facebook وInstagram ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي والبطاقات البريدية. * رسائل البريد الإلكتروني والأتمتة - إنشاء وتحرير وإرسال حملات التسويق عبر البريد الإلكتروني والنشرات الإخبارية والأتمتة. من خلال إعادة الإرسال بنقرة واحدة إلى رسائل البريد الإلكتروني غير الافتتاحية وإعادة استهداف المنتج، ستتمكن من إعادة جذب العملاء وزيادة المبيعات في وقت قصير. * إعلانات Facebook وInstagram - قم بصياغة الإعلانات ونشرها، وتحديد الميزانية، واستهداف مجموعة محددة. يمكنك الوصول إلى أشخاص جدد، أو إشراك جهات الاتصال الحالية، أو إعداد جماهير مخصصة، أو إعادة زوار موقع الويب. * توصيات التسويق - احصل على توصيات قابلة للتنفيذ للمساعدة في تحسين التسويق الخاص بك. اعرف متى يحين وقت إعداد بريد إلكتروني لـ Abandoned Cart أو احصل على تذكير لتعيين شعار علامتك التجارية. * إدارة العلامة التجارية - قم بتحميل الصور من جهازك مباشرة إلى Mailchimp واستخدمها في جميع حملاتك.
Google Domains
domains.google
اعثر على مكانك عبر الإنترنت باستخدام نطاق من Google، مدعوم بموثوقية Google وأمانها وأدائها.
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH، ومن الناحية القانونية OVH Groupe SAS، هي شركة حوسبة سحابية فرنسية تقدم VPS وخوادم مخصصة وخدمات ويب أخرى. اعتبارًا من عام 2016، تمتلك OVH أكبر مركز بيانات في العالم من حيث المساحة السطحية. اعتبارًا من عام 2019، كانت أكبر مزود استضافة في أوروبا، وثالث أكبر مزود في العالم بناءً على الخوادم الفعلية.
Krystal
krystal.uk
كريستال هي شركة خدمات إنترنت بدأت في عام 2002 متخصصة في الأدوات والخدمات المتطورة للشركات في جميع أنحاء العالم. نحن نفعل الأشياء بشكل مختلف، ونقدم حلولاً متميزة مستدامة دون التضحية بالأداء. اليوم، نحن أكبر شركة استضافة ويب مستقلة في المملكة المتحدة، ومضيف الويب الوحيد في العالم من شركة B Corp ومزود السحابة العامة. سواء أكان الأمر يتعلق باستضافة الويب الحائزة على جوائز، أو الخدمات السحابية المخصصة، أو حلول VoIP، أو دعم العملاء المتميز في المملكة المتحدة، فإننا لا نتنازل أبدًا عن منتجاتنا أو خدماتنا أو نهجنا الذي يضع الكوكب أولاً. نحن نعمل بالطاقة الكهربائية المتجددة بنسبة 100%، وبعد إعادة استثمار الأرباح في تحسين خدماتنا، نقوم بتوجيه أي فائض نقدي نحو المبادرات البيئية. نحن نعوض انبعاثات الكربون الناجمة عن القوى العاملة لدينا بأكملها ونزرع الملايين من الأشجار التي تلتقط الكربون وتستعيد الموائل. مهما كان حجم عملك أو طموحاته، فإن كريستال لديها حل مستدام لتأمين مستقبل عملك وتعزيز نموك.
SiteGround
siteground.com
SiteGround هي أكبر منصة استضافة مواقع ويب مستقلة يثق بها أصحاب أكثر من 2.8 مليون نطاق حول العالم. مع التركيز على سرعة الويب وأمانه، تتضمن خدمة استضافة SiteGround أدوات إدارة مواقع ويب بسيطة ولكنها قوية وحلول داخلية فريدة تجعل مواقع الويب تعمل بشكل أسرع وأكثر أمانًا. إلى جانب خدمة العملاء الرائدة في الصناعة، فإن هذا يجعل SiteGround مزود استضافة مواقع الويب المفضل للعاملين لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة ومشرفي المواقع على حدٍ سواء. يستمتع مستخدمو WordPress على SiteGround بالخدمة المُدارة باستخدام أدوات متخصصة لتحقيق أداء فائق لموقع الويب وإدارة سهلة.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
تأسست شركة AccuWeb Hosting في عام 2003، وهي شركة استضافة ويب مقرها القديم في تابان بولاية نيوجيرسي (الولايات المتحدة)، وتوفر حلول استضافة الويب الأكثر تكلفة والموثوقة للعملاء في جميع أنحاء العالم. AccuWeb Hosting هي شركة مملوكة للقطاع الخاص خالية من الديون وتتمتع بخبرة تزيد عن 14 عامًا. اعتبارًا من اليوم، تخدم AccuWeb Hosting أكثر من 101,025 عميلًا راضيًا وما زال العدد في ازدياد. موظفو الدعم عبر الإنترنت في AccuWeb Hosting مفتوحون 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع. من أجل راحتك، يمكنك إما رفع تذكرة دعم أو المشاركة في محادثة مباشرة عبر الإنترنت. يتم الرد على جميع التذاكر وطلبات الدردشة بشكل مرضي من قبل فنيي الاستضافة ذوي المهارات العالية من المستوى 3. تتم معالجة معظم طلبات الدعم في أقل من 30 دقيقة. توجد خوادم AccuWebHosting في مركز بيانات متطور يقع في الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وفرنسا وسنغافورة والهند. تم تجهيز مركز البيانات الحديث للغاية هذا بموظفين في الموقع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، واتصال متعدد بالإنترنت، ومراقبة المنشأة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ونظام إخماد الحرائق، ومولد طاقة احتياطي، ومراقبة مستمرة بالفيديو، ومداخل محمية ببطاقة المرور. يتم تشغيل معظم الخوادم بواسطة معالجات سلسلة Dual Xeon E5 مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تتراوح من 64 إلى 512 جيجابايت، ومحركات أقراص عالية السرعة على مستوى المؤسسات مع إعداد RAID10. بالإضافة إلى ذلك، تأتي جميع باقات استضافة الويب مع ضمان استعادة الأموال، ومعيار تشغيل استثنائي بنسبة 99.99% ودعم قائم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
Namecheap
namecheap.com
شركة Namecheap, Inc. هي شركة تسجيل أسماء النطاقات المعتمدة من ICANN، والتي توفر تسجيل اسم النطاق واستضافة الويب، ومقرها في فينيكس، أريزونا، الولايات المتحدة. Namecheap هو مزود استضافة بميزانية محدودة مع 11 مليون مستخدم مسجل و10 ملايين نطاق.
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. هي شركة أمريكية مسجلة لنطاقات الإنترنت وشركة استضافة ويب يتم تداول أسهمها علنًا، ويقع مقرها الرئيسي في سكوتسديل بولاية أريزونا وتم تأسيسها في ولاية ديلاوير. اعتبارًا من يونيو 2020، أصبح لدى GoDaddy أكثر من 20 مليون عميل وأكثر من 7000 موظف حول العالم. تشتهر الشركة بإعلاناتها على شاشات التلفزيون وفي الصحف. لقد شاركت في العديد من الخلافات المتعلقة بالرقابة.
Dan.com
dan.com
شراء وبيع النطاقات مع Dan.com. اكتشف الملايين من أسماء النطاقات المتاحة للبيع. Dan.com يبقيك آمنًا.
UltaHost
ultahost.com
UltaHost هي شركة رائدة في حلول الاستضافة السريعة للمواقع والتطبيقات ذات المهام الحرجة. امتلك VPS المستقر أو الاستضافة المخصصة للحصول على تشغيل سلس. UltaHost عبارة عن منصة استضافة ويب عالية الأداء تساعدك في الحصول على مواقع ويب سريعة ومستقرة وآمنة لأي نوع من المشاريع الرقمية، سواء كان متجر تجارة إلكترونية أو مدونة أو محفظة شركة أو وكالة تسويق أو نشر إعلامي أو محتوى أو شبكات اجتماعية أو الأعمال الصغيرة أو المتوسطة الحجم. فهو يوفر VPS (خادم خاص افتراضي) مشترك ورخيص، وVDS (خادم افتراضي مخصص)، وحلول استضافة مخصصة رخيصة للشركات والشركات والأفراد لإنجاح مشاريعهم.
Hostitbro
hostitbro.com
ابدأ رحلتك عبر الإنترنت من خلال استضافة الويب السريعة والآمنة التي تمكنك من الانطلاق في عالم الإنترنت. في HostItBro، يمكنك الاختيار من بين العديد من الخدمات المتعلقة باستضافة الويب والتي تشمل تسجيل النطاق والاستضافة المشتركة مع خوادم LiteSpeed. اختر HostItBro إذا كنت تبحث عن: ✅ cPanel سهلة الاستخدام ✅ دعم احترافي للدردشة المباشرة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ✅ استضافة WordPress أسرع 8x ✅ ضمان وقت التشغيل بنسبة 99.9٪ ✅ أسعار معقولة
EuroDNS
eurodns.com
EuroDNS عبارة عن استضافة ويب بدون رسوم مخفية للنطاق الترددي، لذلك لا توجد فاتورة غير متوقعة.
Arsys
arsys.net
قم بتسجيل نطاقك وشراء الاستضافة الخاصة بك مع Arsys. مع خوادمنا الموجودة في إسبانيا، نضمن تواجدك على الإنترنت.
Hostbillo
hostbillo.com
تمت إعادة تسمية وإعادة إطلاق شركتنا السابقة Wisesolution، الأسرع تطورًا، والتي تأسست بشكل جيد في عام 2010، لتصبح hostbillo.com. تجد Hostbillo مكانها بين شركات استضافة الويب الرائدة والأكثر تأثيرًا. تحظى الشركة بشهرة كبيرة في تقديم استضافة ويب عالية الجودة والأفضل في فئتها وواسعة النطاق في جميع أنحاء العالم. يهدف الرئيس التنفيذي للشركة أكشاي سايني إلى نقل وتقديم خدمات متطورة وسلسة لعملاء Hostbillo وعملائها في جميع أنحاء العالم بأسعار تنافسية مثيرة للإعجاب. لديه معرفة شاملة وخبرة مذهلة ومشاركة في صناعة استضافة الويب. وهذا يدفعه إلى مواجهة كل التحديات على الفور في مجال الأعمال وصناعة الاستضافة لبناء حلول تقنية ديناميكية وتقديم دعم ممتاز. بعد فحص متأني، أدرك السيد أكشاي أن توفير الجودة التي لا تتزعزع، والسرعة القصوى، وكفاية التكلفة، وأمن المعلومات الفعال على منصة واحدة هي مهمة صعبة نادرًا ما يمتلك أي مضيف ويب القدرة على إنجازها حتى الآن. مع الحفاظ على هذه العناصر الحيوية بالإضافة إلى جميع فخاخ السوق المحتملة كأولوية رئيسية، ساهم بوقته واستثمار أمواله ومساعيه الهائلة في هذه الشركة الخاصة "Hostbillo"
ARZ Host
arzhost.com
تقدم ARZ HOST مجموعة واسعة من خدمات تكنولوجيا المعلومات للشركات وعشاق التكنولوجيا على وجه الخصوص. بدءًا من استضافة الويب ووصولاً إلى مراكز البيانات الافتراضية والخوادم المخصصة وحلول التخزين، تستفيد جميع خدماتنا من الابتكار المستمر ويتم إثراؤها بانتظام بميزات جديدة.
ArkHost
arkhost.com
استضافة ويب بأسعار معقولة وجديرة بالثقة وعالية الأداء مع DirectAdmin المدمج في منطقة عميل ArkHost للتحكم في الموقع بسهولة.
Suede Hosting
suedehosting.com
نحن نقدم استضافة WordPress قوية ونطاقات وخدمات بريد إلكتروني احترافية (Google Workspace). سوقنا المستهدف بشكل عام هو رواد الأعمال / أصحاب الأعمال.
DareToCloud
daretocloud.com
وكالة صيانة واستضافة مواقع ويب متميزة مخصصة لتوسيع نطاق الشركات في بلجيكا.
HostRiver
hostriver.ro
نحن نركز دائمًا على عملائنا لأنهم يستحقون كل الاهتمام الذي يمكننا تقديمه. أولاً، إنهم أصدقاؤنا، وليسوا عملاءنا فقط. ولهذا السبب نقدم دعمًا سريعًا واحترافيًا، لأنها الأولوية الرئيسية في HostRiver. نحن نقدم أحدث جيل من الخوادم والتقنيات، ونقدم أفضل خدمات استضافة الويب. إذا أردنا تنمية أعمالنا، علينا قبل ذلك إرضاء أي عميل، وهذا هو هدفنا.
MilesWeb
milesweb.com
تم إطلاق MilesWeb في عام 2012، وهي من بين الشركات الرائدة وسريعة الخطى في تقديم خدمات استضافة الويب من الهند. في MilesWeb، نهدف إلى تلبية جميع احتياجات العمل من خلال خطط استضافة مصممة بشكل مثالي وخدمة عملاء لا نهاية لها يومًا بعد يوم! نحن نعد بتقديم ما يتجاوز توقعات عملائنا! في رحلتنا، يرافقنا قوة عاملة موهوبة تساعدنا على البقاء في صدارة المنافسة. ابدأ مع شريك استضافة موثوق وموثوق لعملك!
CDmon
cdmon.com
CDmon متخصصة في حلول الاستضافة واستضافة الويب وتسجيل النطاق.
UK2
uk2.net
حلول النطاق والاستضافة من UK2، مع دعم فني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وخبرة 20 عامًا. تحقق من أحدث العروض للحصول على كل ما تحتاجه لعرض أفكارك عبر الإنترنت.
Subreg
subreg.cz
يوفر Subreg تسجيل وإدارة النطاقات.
Aplus.Net
aplus.net
Aplus.Net لمساعدة الشركات الصغيرة، بدءًا من تسجيل اسم النطاق وحتى خدمات استضافة وتصميم المواقع عالية القيمة.
WebHostingPad.com
webhostingpad.com
تأسست WebHostingPad.com في عام 2005، وهي شركة رائدة في مجال حلول استضافة الويب المشتركة ذات الأسعار المعقولة على نظام التشغيل Linux. هدفنا هو تزويدك بالقدرة على إنشاء تواجد قوي عبر الإنترنت والحفاظ عليه بطريقة سهلة وبأسعار معقولة. نحن نقدم الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من مكتبنا في تشيكاجولاند.
DomainRacer
domainracer.com
يهدف DomainRacer إلى تقديم حلول استضافة موثوقة وآمنة وبأسعار معقولة للمحترفين والشركات. يتمتع DomainRacer بالميزات والفوائد التالية: • مساحة قرص SSD غير محدودة لتشغيل سريع وسلس لمواقع الويب والتطبيقات الخاصة بك. • تقنية LiteSpeed ومنصة CloudLinux لسرعة أكبر 21 مرة واستقرار عالٍ لخدمات الاستضافة الخاصة بك. • شهادات SSL مجانية وأداة أمان cPGuard لحماية بيانات موقع الويب الخاص بك وزواره من التهديدات السيبرانية. • اسم نطاق مجاني (.in، .com) وأداة SEO الافتراضية لتعزيز تواجدك وتصنيفك على الإنترنت. • الدعم الفني وخدمة العملاء المتوفرة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لمساعدتك في حل أية مشكلات أو استفسارات. • أسعار وخطط تنافسية تناسب ميزانيتك واحتياجاتك. • مراكز بيانات عالمية تضمن السرعة ووقت التشغيل الأمثل لخدمات الاستضافة الخاصة بك.
101domain
101domain.com
يساعد 101domain الشركات على إنشاء تواجدها عبر الإنترنت والحفاظ عليه وحمايته من خلال خدمة مجال الشركة الخاصة بنا، والتي تتضمن تسجيل النطاق وإدارته، بالإضافة إلى الموارد القانونية التي تبلغهم بأي تغييرات قانونية ذات صلة، وتحيلهم إلى المحامين المتخصصين في مختلف المجالات- القضايا ذات الصلة. لكن الشركات ليست الوحيدة التي تستفيد من أدوات إدارة النطاق القوية لدينا وسنوات طويلة من الخبرة في هذا المجال. حتى مواقع الويب الشخصية يمكنها أن ترى فائدة كبيرة من حماية نفسها عبر الإنترنت وتطوير استراتيجية مدروسة جيدًا لاسم النطاق.
DNSimple
dnsimple.com
يساعدك DNSimple على إدارة النطاقات وDNS الخاصة بك. نطاقات بسيطة مع التسجيل والنقل والتجديد. DNS بسيط مع خدمات DNS على مستوى المؤسسات لجميع مستخدمينا وSSL بسيط لتأمين نطاقاتك باستخدام شهادات SSL في ثلاث خطوات سهلة. يعد DNSimple أيضًا أسلوبًا جديدًا حول كيفية إدارة المجالات و DNS. باستخدام DNSimple Domain Control Plane، يمكنك الحصول على رؤية غير مسبوقة وتحكم في النطاقات وDNS حتى لو تم استضافة الموارد خارج البنية التحتية لـ DNSimple. بغض النظر عن مدى تعقيد مجموعة النطاق الخاص بك، فإن DNSimple يقدم إدارة بسيطة وآمنة للنطاق يمكنك الوثوق بها.
Hostwinds
hostwinds.com
توفر Hostwinds حلولاً سحابية يمكن الاعتماد عليها وبأسعار تنافسية. منذ تأسيسها في عام 2010، كان تعاطفنا الأساسي هو تقديم أفضل خدمة عملاء ومنتجات لعملاء الاستضافة في جميع أنحاء العالم. يظل دعمنا الاحترافي متاحًا لعملائنا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويتمتع بضمان وقت تشغيل بنسبة 99.9999%. يمكن لعملاء Hostwinds أن يطمئنوا بمعرفة أن استضافتهم تظل في أيدٍ يمكن الاعتماد عليها.
StableHost
stablehost.com
StableHost عبارة عن استضافة ويب منخفضة التكلفة، وتتميز بخطط خدمة تتراوح من شهر لآخر إلى سنوي. يقدم استضافة المؤسسات، والموزعين، وVPS، بالإضافة إلى خدمات استضافة الويب القياسية.
MyLightHost
mylighthost.com
يوفر نطاق ترددي غير محدود مع جميع باقات استضافة الويب. لن يتعطل موقع الويب الخاص بك أبدًا بسبب مشكلة النطاق الترددي.
MonoVM
monovm.com
إن توفير منصة لإنشاء الأفكار والشركات ليكون لها تواجد عبر الإنترنت هو ما تدور حوله شركة Monovm. ولجعل هذا الأمر واقعًا لأكثر من 100 ألف عميل في غضون 9 سنوات، قمنا بتصميم الخدمات لمنح الجميع ظهورهم عبر الإنترنت. نحن مزود خدمة استضافة الويب الكل في واحد مع جميع الخدمات المتعلقة بالاستضافة المقدمة تحت سقف واحد. نحن نقدم خوادم مخصصة متطورة، Windows VPS، Linux VPS، RDP، SSD VPS، تسجيل النطاق، استضافة الويب WordPress، استضافة الويب Linux وشهادات SSL. إن كون عملاؤنا هو أولويتنا الأولى يجعل خدماتنا في فئة بحد ذاتها مع كون ضمان الجودة هو العمود الفقري لجميع خدماتنا. نحن هنا لتمهيد الطريق للأشخاص للبدء والنمو وصنع صورة عبر الإنترنت وخارجها!
HostStage
host-stage.net
هدفنا الأساسي هو دفع عملائنا لتحقيق النجاح عبر الإنترنت من أجل مساعدتهم في الوصول إلى استقلالهم المالي. لذلك، نحن لا نركز فقط على رضا عملائنا ولكننا ندعو أيضًا مستخدمينا إلى تقديم مشاريعهم لنا من أجل خدمتهم بالطريقة الأكثر تخصيصًا على الإطلاق.
Host Poco
hostpoco.com
تعد HostPoco واحدة من الشركات الرائدة في مجال الاستضافة التي تقدم استضافة مجانية واستضافة احترافية منخفضة التكلفة. يبدأ نطاق الاستضافة لدينا من 0.00 دولار إلى 2.20 دولارًا شهريًا. تأتي جميع خطط الاستضافة مع cPanel وSSL مجاني وترحيل مجاني وموارد غير محدودة وغير ذلك الكثير. تقدم Hostpoco ضمان استعادة الأموال لمدة 30 يومًا مع الاستضافة المشتركة والموزعة. نحن نقدم استضافة مُدارة وملتزمون بالمساعدة في كل مشكلة خاصة بالعميل.
HostEurope
hosteurope.de
وراء نجاح الويب الخاص بك يكمن أعلى مستوى من الأداء. نحن نلبي أيضًا احتياجات الاستضافة الخاصة بك – من خلال خبراء متخصصين وتقنيات رائدة.
Digital Pacific
digitalpacific.com.au
استضافة الويب Digital Pacific، والخوادم المخصصة، وVPS، والخدمات السحابية والمجالات.
BoostedHost
boostedhost.com
BoostedHost، تم تأسيسها برؤية فريدة: تقديم حل استضافة متكامل مع كل ما تحتاجه لموقع ويب ناجح. مع عروض مثل الاستضافة المشتركة، واستضافة WordPress، واستضافة WooCommerce، واستضافة الموزعين، وتسجيل اسم النطاق، فإننا نوفر لك كل ما تحتاجه. في BoostedHost، نقوم بتزويد حلولنا بميزات لا غنى عنها مثل SSL، ورسائل البريد الإلكتروني، وقواعد البيانات، والنسخ الاحتياطية، ومكافحة الفيروسات بالذكاء الاصطناعي، والتدريج بنقرة واحدة، مما يضمن تشغيل موقعك بسلاسة. نحن أكثر من مجرد مقدمي خدمة استضافة، فنحن فريق متحمس يهدف إلى تقديم خدمات استثنائية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل موقع ويب. سواء كنت مدونًا ناشئًا أو مؤسسة مزدهرة، فإن مجموعة الحلول لدينا تلبي احتياجات الجميع. يعد التنقل وإدارة حساب الاستضافة الخاص بك أمرًا سهلاً للغاية من خلال لوحة التحكم البديهية الخاصة بنا. وحتى لو لم تكن التكنولوجيا هي مصدر قوتك، فنحن هنا لإرشادك في كل خطوة على الطريق. دعم العملاء؟ إنه في قلب ما نقوم به. فريقنا المتخصص يقف على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، مما يضمن عدم إجابة أسئلتك أبدًا. علاوة على ذلك، بفضل أسعارنا الواضحة وعدم وجود رسوم مخفية، ستعرف دائمًا مكانك. والتزامنا تجاهك؟ تم تعزيزه بضمان استرداد الأموال المباشر لمدة 45 يومًا. اختر BoostedHost وقم بتمكين موقع الويب الخاص بك بخدمات عالية المستوى وأدوات قوية ودعم لا مثيل له. تعمق وشاهد الفرق بين BoostedHost.
BGOcloud
bgocloud.com
تقدم مجموعة واسعة من حلول الاستضافة، بما في ذلك استضافة cPanel، وKVM VPS من الفئة الاحترافية، وOpenVZ VPS بأسعار معقولة وموثوقة، وأجهزة التوجيه المستندة إلى السحابة Mikrotik والمزيد.
Zomro
zomro.com
انضم إلى زومرو.كوم! تقدم شركتنا مجموعة واسعة من الخدمات: الاستضافة، VPS، Forex VPS، خوادم مخصصة، تخزين FTP، تسجيل النطاق، الحماية من هجمات DDOS، خدمات VPN وأكثر من ذلك بكثير. نحن نعمل منذ عام 2014. تقع خوادمنا في هولندا، والفريق في أوكرانيا ولاتفيا وهولندا. الدعم الفني جاهز للمساعدة في أي وقت من اليوم. يوفر موقع الخوادم في هولندا توافرًا وأداءً عاليًا للمواقع. نحن نقدم أيضًا برنامجًا تابعًا يتيح لك الربح دون عناء. انضم واحصل على مكافآت لكل عميل تمت إحالته. سواء كنت مدير موقع أو رجل أعمال أو مالك موقع، فإن Zomro.com يقدم مجموعة كاملة من الخدمات لضمان التواجد عبر الإنترنت.
Unlimited Hosting Hub
unlimitedhostinghub.com
يقدم Unlimited Hosting Hub خدمات استضافة ويب عالية الجودة ومدارة بالكامل ومتميزة للحصول على موقع الويب الجديد الخاص بك عبر الإنترنت. أفضل وأكثر موثوقية استضافة المواقع الشخصية والشركات الصغيرة غير المحدودة مضمونة.
Fozzy
fozzy.com
استضافة مشتركة عالية الجودة وسريعة Fozzy . VPS موثوق وتسجيل اسم النطاق. سنكون سعداء للرد على أسئلتك 24/7
NexifyHost
nexifyhost.com
NexifyHost هي شركة عالمية رائدة في مجال استضافة المواقع والخدمات ذات الصلة. نحن نقدم أدوات شاملة لمئات المستخدمين في جميع أنحاء العالم حتى يتمكن أي شخص، سواء كان مبتدئًا أو محترفًا، من الوصول إلى الويب والنجاح مع حزم استضافة الويب الخاصة بنا.
Nexcess
nexcess.net
يساعد Nexcess المواقع والمتاجر على الاتصال بالإنترنت بشكل أسرع - والنمو. لأكثر من 23 عامًا، كنا نخدم وندعم الشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة والمصممين والمطورين والوكالات التي تصمم لهم. سواء كنا نستثمر في ميزات أو وظائف أو منتجات جديدة أو عمليات الاستحواذ على المحفظة، فإننا نبتكر دائمًا لتلبية احتياجات المجتمعات التي نخدمها. يثق المستخدمون في Nexcess لأننا ندير مئات الآلاف من المواقع والمتاجر حول العالم. يعتمد عملاؤنا علينا لتقديم سرعات أعلى، وأمان أقوى، وقابلية للتوسع المتأصلة، ودعم يتجاوز كل يوم. - 23 عامًا من الخبرة في الاستضافة - 500.000 موقع ويب تحت الإدارة - 10 مراكز بيانات عالمية - برنامج الشريك والتابع المثير للإعجاب - Inc. 5000 11 مرة - الشريك البلاتيني لجمعية Magento - دعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع في عام 365 مع الاستضافة المُدارة بالكامل من Nexcess، الأفضل هو مدمج. نحن على استعداد للمساعدة.
Koerge
koerge.com
Koerge هي شركة استضافة ويب أنشأها مؤسسون يتمتعون بخبرة تزيد عن 10 سنوات في الصناعة لإنشاء منصة استضافة الويب المثالية. نحن نساعد الشركات على الانطلاق والنجاح عبر الإنترنت. احصل على اسم نطاق واستضافة ويب وعنوان بريد إلكتروني احترافي.
KemuHost
kemuhost.com
تأسست KemuHost في عام 2017. KemuHost هي الوحيدة التي تقدم جميع خدماتها على تخزين SSD NVMe النقي. سيؤدي هذا بالتأكيد إلى تعزيز أداء موقع الويب الخاص بك بما يقرب من 10 إلى 100 مرة. إنهم يقدمون استضافة Linux المشتركة، واستضافة Windows المشتركة، وLinux VPS، وWindows VPS، والخادم المخصص، وغير ذلك الكثير بأسعار معقولة جدًا. يعد KemuHost واحدًا من أسرع مقدمي حلول استضافة الويب نموًا. لقد أحدثت KemuHost ثورة مستمرة في الأساليب الجديدة لتوفير حلول استضافة ويب سريعة ومنيعة وموثوقة لتمكين الأشخاص من الاستفادة الكاملة من إمكانات وجودهم الرقمي. يقع مقر KemuHost في الهند، وتوفر أدوات شاملة للمستخدمين على مستوى العالم حتى يتمكن أي شخص، مبتدئًا أو محترفًا، من الوصول إلى الويب وتعزيز تواجده الرقمي من خلال حلول استضافة الويب لدينا. لديهم خوادم متاحة في أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وبولندا وسنغافورة والمملكة المتحدة. إنها توفر حلول استضافة ويب سريعة للغاية ومثالية لاحتياجاتك، سواء كنت قد بدأت للتو موقعك، أو مدونة جديدة، أو موقع أعمال شهير، فإن KemuHost توفر لك جميع احتياجات الاستضافة الخاصة بك. خبراء الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار العام متواجدون دائمًا لمساعدتك في معرفة ما إذا كنت لم تقم مطلقًا بتشغيل موقع ويب أو حتى إذا كنت مطورًا محترفًا.
INWX
inwx.com
قم بتسجيل وإدارة نطاقاتك على مدار الساعة، 24 ساعة في اليوم. مع التسجيل في الوقت الحقيقي، يمكنك الحصول على العديد من النطاقات بالفعل في غضون ثوان قليلة. قم بتعريف المسجل وجهات الاتصال الإضافية وكذلك خوادم الأسماء مع جميع أنواع السجلات المدعومة بنفسك.
HostZop
hostzop.com
Hostzop هي شركة متكاملة لحلول الويب في تشيناي، الهند. فهو يوفر لك أفضل ما يرضي العملاء. تقدم Hostzop خدمات استضافة موثوقة في تشيناي، الهند بأسعار تنافسية. نحن نؤكد على تقديم خدمات أفضل ونتأكد من مرافقتك في كل خطوة من العملية؛ من اقتراح أسماء النطاقات المناسبة إلى استضافة موقعك على الإنترنت. قم بتنمية أعمالك التجارية عبر الإنترنت من خلال خطط استضافة الويب بأسعار معقولة عبر Hostzop. قد يكون من الصعب جدًا العثور على أفضل مزود استضافة عندما يكون السوق مليئًا بوكالات تصميم الويب. نحن شركة استضافة رائدة في تشيناي، الهند. يمكنك بناء عملك من خلال باقة استضافة الموزع الخاصة بنا. تعتبر خوادمنا المخصصة مثالية لاستضافة مواقع ويب متعددة على خادم واحد.
HostMedia
hostmedia.uk
توفر هوست ميديا مجموعة من استضافة الويب مثل WordPress وLucee وVPS والخوادم المخصصة وخدمات أسماء النطاقات منذ عام 2008. حازت Host Media على جوائز تعود إلى بداية الشركة وحصلت على تقييم عالٍ من قبل عملائنا، وهي شركة موثوقة وجيدة شركة استضافة أنشئت. تفتخر Host Media بدعم الأفراد الرائعين مثل رعايتها لسائق أكاديمية F1 Abbi Pulling وتزويد المؤسسات الخيرية في جميع أنحاء المملكة المتحدة بنطاق واستضافة مجانيين.
Hostilica
hostilica.com
نحن متخصصون في تقديم جميع حلول استضافة الويب لدعم الشركات ورجال الأعمال حول العالم بخدمات استضافة ويب موثوقة وسريعة واحترافية مخصصة للجميع بناءً على أحجامهم واحتياجاتهم.
GrowLast
growlast.com
GrowLast هي شركة استضافة ويب ومجال من الدرجة الأولى تقدم حلول استضافة سحابية سريعة وموثوقة وآمنة للشركات والأفراد حول العالم. مع الالتزام بتوفير سرعة ووقت تشغيل لا مثيل لهما، تم تحسين خدمات الاستضافة السحابية الخاصة بـ GrowLast من أجل الأداء، مما يضمن تحميل مواقع الويب بسرعة وتشغيلها بسلاسة. بالإضافة إلى تقديم استضافة سحابية سريعة للغاية، توفر GrowLast أيضًا للعملاء نطاقًا مجانيًا وشهادة SSL مجانية لضمان أن موقع الويب الخاص بهم آمن ويمكن للزوار الوصول إليه. بالإضافة إلى ذلك، مع الدعم المتاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من فريق من الخبراء الودودين وذوي المعرفة، يمكن للعملاء الاطمئنان إلى أن موقع الويب الخاص بهم في أيد أمينة. سواء كنت تطلق موقع ويب جديدًا أو تتطلع إلى ترحيل موقعك الحالي إلى حل استضافة أكثر موثوقية، فإن خدمات الاستضافة السحابية من GrowLast هي الخيار الأمثل. بفضل البنية التحتية الحديثة، وميزات الأمان التي لا مثيل لها، والالتزام برضا العملاء، تعد GrowLast الشريك المثالي لأي شخص يتطلع إلى استضافة موقعه على الويب بثقة.
OnlyDomains
onlydomains.com
OnlyDomains هي أبسط طريقة لتسجيل النطاق أو إنشاء موقع على شبكة الإنترنت. تأسست عام 2009، هدفنا هو ✓ أسعار معقولة ✓ تجربة مستخدم رائعة ✓ خدمة عملاء 5 نجوم
GreenGeeks
greengeeks.com
استضافة الويب سريعة وآمنة وصديقة للبيئة. الإنترنت هو ملوث كبير للبيئة. ابدأ باستضافة موقع الويب الخاص بك على مزود استضافة الويب الصديق للبيئة الرائد في العالم وإحداث تأثير إيجابي على البيئة!
Yola
yola.com
تقوم Yola ببناء واستضافة مواقع الويب. يمكنك الاختيار من بين مئات القوالب وإضافة معارض الصور ومقاطع الفيديو والمتجر عبر الإنترنت الخاصة بك. الموقع مجاني، ويمكنك ترقية حسابك بحيث يتضمن استضافة الويب، وعنوان بريد إلكتروني يحمل علامة تجارية، واسم مجال مخصص.
Fasthosts
fasthosts.co.uk
بدءًا من الخوادم والسحابة وحتى النطاقات ومواقع الويب، توفر لك Fasthosts كل ما تحتاجه. احصل على استضافة سريعة وموثوقة ومرنة مع دعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع من أشخاص حقيقيين.
Simply.com
simply.com
مساحة ويب احترافية ورخيصة ومستقرة بسعر يستطيع الجميع تحمله. Simple.com يجعل استضافة الويب سهلة وذكية ومتاحة للجميع. 5 نجوم على Trustpilot.
Uniregistry
uniregistry.com
اسم النطاق الصحيح يمكن أن يغير حياتك. يمكن أن يساعدك Uniregistry في العثور عليه.
Webnode
webnode.com
أنشئ موقع الويب الخاص بك مجانًا! يمكنك إنشاء موقع ويب رائع باستخدام Webnode في دقائق معدودة فقط. انضم إلى 45 مليون مستخدم لدينا وقم ببناء واحد بنفسك.
Hover
hover.com
ابحث عن اسم النطاق المثالي لفكرتك في Hover. تأتي جميع النطاقات مع دعم عملاء رائد في الصناعة وخصوصية WHOIS مجانية. قم بتسمية شغفك اليوم!