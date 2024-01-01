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موفري تسجيل النطاق - التطبيقات الأكثر شعبية - غوام
يقوم موفرو خدمة تسجيل النطاق، والمعروفون أيضًا باسم مسجلي النطاق، بمساعدة الشركات في تأمين أسماء نطاقات الإنترنت. تتضمن هذه الخدمات معالجة تسجيلات أسماء النطاقات وحجزها لمدة عام أو عامين عادةً. غالبًا ما يوفر مسجلو النطاق ميزة بحث المجال للمستخدمين للتحقق من توفر النطاقات المطلوبة. تعتبر هذه الخدمات ضرورية للمؤسسات التي تهدف إلى إنشاء وصيانة موقع ويب أو أسماء نطاقات آمنة لاستخدامها في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، يقدم مسجلو النطاق خدمات نقل النطاق لنقل النطاقات المسجلة إلى المسجلين الجدد. كما يوفر البعض أيضًا خدمات حجز النطاق، مما يسمح للمستخدمين باستضافة صفحات ويب بسيطة أو مساحات إعلانية يمكن لزوار الموقع الوصول إليها. يتم اعتماد مسجلي نطاقات المستوى الأعلى والمستوى الثاني والإشراف عليهم من قبل شركة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN)، وهي منظمة غير ربحية مسؤولة عن إدارة نظام اسم النطاق. يقوم بعض موفري استضافة مواقع الويب أيضًا بتضمين تسجيل النطاق كجزء من حزم الاستضافة الخاصة بهم، مما يوفر للمؤسسات طريقة مبسطة لإدارة نطاقاتهم.
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Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail هي خدمة استضافة بريد إلكتروني آمنة للشركات. يحتوي على نظام أساسي للتعاون مدمج لتمكين المؤسسة بأكملها من المشاركة والتواصل بسلاسة داخل Inbox. إنه مزيج من البريد الإلكتروني الكلاسيكي وأدوات التعاون الحديثة التي تعزز استخدام التعليقات والإعجابات والمشاركة. يتكامل Zoho Mail بشكل جيد مع جميع تط...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. هي شركة أمريكية مسجلة لنطاقات الإنترنت وشركة استضافة ويب يتم تداول أسهمها علنًا، ويقع مقرها الرئيسي في سكوتسديل بولاية أريزونا وتم تأسيسها في ولاية ديلاوير. اعتبارًا من يونيو 2020، أصبح لدى GoDaddy أكثر من 20 مليون عميل وأكثر من 7000 موظف حول العالم. وتشتهر الشركة بإعلاناتها على شاشات ...
Hostinger
hostinger.com
اختر حل استضافة الويب الخاص بك وقم بإنشاء موقع الويب المثالي! من الاستضافة والمجالات المشتركة إلى VPS - لدينا كل ما تحتاجه لتحقيق النجاح عبر الإنترنت.
Google Domains
domains.google
اعثر على مكانك عبر الإنترنت باستخدام نطاق من Google، مدعوم بموثوقية Google وأمانها وأدائها.
Namecheap
namecheap.com
شركة Namecheap, Inc. هي شركة تسجيل أسماء النطاقات المعتمدة من ICANN، والتي توفر تسجيل اسم النطاق واستضافة الويب، ومقرها في فينيكس، أريزونا، الولايات المتحدة. Namecheap هو مزود استضافة بميزانية محدودة مع 11 مليون مستخدم مسجل و10 ملايين نطاق.
SiteGround
siteground.com
SiteGround هي أكبر منصة استضافة مواقع ويب مستقلة يثق بها أصحاب أكثر من 2.8 مليون نطاق حول العالم. مع التركيز على سرعة الويب وأمانه، تتضمن خدمة استضافة SiteGround أدوات إدارة مواقع ويب بسيطة ولكنها قوية وحلول داخلية فريدة تجعل مواقع الويب تعمل بشكل أسرع وأكثر أمانًا. إلى جانب خدمة العملاء الرائدة في ...
Bluehost
bluehost.com
تعد Bluehost، إحدى شركات Newfold Digital، شريكًا موثوقًا به لمستخدمي WordPress. تأسست Bluehost في عام 2003، وهي تمكن المبتدئين والخبراء على حدٍ سواء من إنشاء تواجد على الويب والحفاظ عليه من خلال استضافة ويب موثوقة وأدوات التجارة الإلكترونية وتطبيقات التسويق والأمن الآلي وأدوات WordPress. تسهل لوحة ا...
DreamHost
dreamhost.com
قم بتحسين تصنيفات محرك البحث الخاص بك واجذب المزيد من العملاء إلى موقع الويب الخاص بك باستخدام أدوات ورؤى وأفكار مخصصة وخطة تحسين محركات البحث (SEO) خطوة بخطوة. تتضمن ميزات مجموعة أدوات DreamHost SEO - ... عرض المزيد التدقيق الشامل لموقع الويب - خطة تحسين محركات البحث المخصصة مع المهام - تقارير التق...
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH، ومن الناحية القانونية OVH Groupe SAS، هي شركة حوسبة سحابية فرنسية تقدم VPS وخوادم مخصصة وخدمات ويب أخرى. اعتبارًا من عام 2016، تمتلك OVH أكبر مركز بيانات في العالم من حيث المساحة السطحية. اعتبارًا من عام 2019، كانت أكبر مزود استضافة في أوروبا، وثالث أكبر مزود في العالم بناءً على الخوادم الفعلية...
Krystal
krystal.uk
كريستال هي شركة خدمات إنترنت بدأت في عام 2002 متخصصة في الأدوات والخدمات المتطورة للشركات في جميع أنحاء العالم. نحن نفعل الأشياء بشكل مختلف، ونقدم حلولاً متميزة مستدامة دون التضحية بالأداء. اليوم، نحن أكبر شركة استضافة ويب مستقلة في المملكة المتحدة، ومضيف الويب الوحيد في العالم من شركة B Corp ومزود ...
Hover
hover.com
ابحث عن اسم النطاق المثالي لفكرتك في Hover. تأتي جميع النطاقات مع دعم عملاء رائد في الصناعة وخصوصية WHOIS مجانية. قم بتسمية شغفك اليوم!
Gandi
gandi.net
➤ البريد الإلكتروني، واستضافة الويب، وشهادة SSL ✅ كل شيء يبدأ باسم النطاق ✅ اشترِ اسم النطاق المثالي من بين 750 امتدادًا لدينا!
NameSilo
namesilo.com
NameSilo LLC هي شركة أمريكية مسجلة لنطاقات الإنترنت وشركة استضافة مواقع يقع مقرها الرئيسي في فينيكس، أريزونا. وهي مملوكة لشركة NameSilo Technologies Corp.، المدرجة في بورصة الأوراق المالية الكندية (بورصة بديلة للشركات الصغيرة والشركات الناشئة). NameSilo هي شركة مسجلة لأسماء النطاقات معتمدة من ICANN ...
Webnode
webnode.com
أنشئ موقع الويب الخاص بك مجانًا! يمكنك إنشاء موقع ويب رائع باستخدام Webnode في دقائق معدودة فقط. انضم إلى 45 مليون مستخدم لدينا وقم ببناء واحد بنفسك.
HostGator
hostgator.com
HostGator هي شركة رائدة في مجال استضافة الويب الآمنة وبأسعار معقولة. اكتشف سبب ثقة الآلاف من العملاء بنا للتعامل مع احتياجات استضافة مواقع الويب الخاصة بهم.
GreenGeeks
greengeeks.com
استضافة الويب سريعة وآمنة وصديقة للبيئة. الإنترنت هو ملوث كبير للبيئة. ابدأ باستضافة موقع الويب الخاص بك على مزود استضافة الويب الصديق للبيئة الرائد في العالم وإحداث تأثير إيجابي على البيئة!
Domain.com
domain.com
يعد العثور على نطاق موقع الويب المثالي أمرًا سهلاً مثل 1-2-3. قم بشراء اسم نطاق، وقم بإنشاء موقع ويب واستضافته، واستمتع بأدوات التسويق الاحترافية عبر الإنترنت.
Afternic
afternic.com
Afternic، إحدى شركات GoDaddy، وهي أكبر سوق للنطاقات المتميزة ذات الخدمة الكاملة في العالم.
Sav
sav.com
تسجيلات رخيصة لأسماء النطاقات، وحجز النطاقات لأكثر من 100 نطاق TLD، وسوق كبير للنطاقات المميزة والمزادات.
Dan.com
dan.com
شراء وبيع النطاقات مع Dan.com. اكتشف الملايين من أسماء النطاقات المتاحة للبيع. Dan.com يبقيك آمنًا.
Name.com
name.com
يقع Name.com في دنفر ويقدم أسماء النطاقات واستضافة الويب ومواقع الويب السهلة للغاية. تأتي يونيكورنز وقوس قزح بشكل قياسي مع دعم العملاء لدينا.
A2 Hosting
a2hosting.com
A2 Hosting هو موفر خدمة استضافة الويب عالي الكفاءة. قم باستضافة موقعك على منصة SwiftServer المضبوطة بدقة والتي تتميز بخيار Turbo Server لتحميل صفحات أسرع بما يصل إلى 20 مرة مقارنة بالحلول المنافسة. لدى A2 Hosting حل لاحتياجاتك سواء كنت بحاجة إلى استضافة مشتركة، أو استضافة موزع، أو استضافة VPS أو است...
HugeDomains
hugedomains.com
HugeDomains هي الشركة الرائدة عالميًا في أسماء النطاقات المميزة. اعثر على النطاق المثالي اليوم.
Regery
regery.com
تسجيل النطاق الرخيص. شهادات SSL، استضافة WordPress، مراقبة الموقع. اختر وشراء المجال بنقرة واحدة. ✯ التسجيل الفوري في معظم مجالات النطاق
Crazy Domains
crazydomains.com
توفر Crazy Domains أسماء النطاقات والاستضافة والتسويق عبر الإنترنت ومنتجات الأعمال لـ 100000 من الشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم.
101domain
101domain.com
يساعد 101domain الشركات على إنشاء تواجدها عبر الإنترنت والحفاظ عليه وحمايته من خلال خدمة مجال الشركة الخاصة بنا، والتي تتضمن تسجيل النطاق وإدارته، بالإضافة إلى الموارد القانونية التي تبلغهم بأي تغييرات قانونية ذات صلة، وتحيلهم إلى المحامين المتخصصين في مختلف المجالات- القضايا ذات الصلة. لكن الشركات ...
DNSimple
dnsimple.com
يساعدك DNSimple على إدارة النطاقات وDNS الخاصة بك. نطاقات بسيطة مع التسجيل والنقل والتجديد. DNS بسيط مع خدمات DNS على مستوى المؤسسات لجميع مستخدمينا وSSL بسيط لتأمين نطاقاتك باستخدام شهادات SSL في ثلاث خطوات سهلة. يعد DNSimple أيضًا أسلوبًا جديدًا حول كيفية إدارة المجالات و DNS. باستخدام DNSimple Do...
OnlyDomains
onlydomains.com
OnlyDomains هي أبسط طريقة لتسجيل النطاق أو إنشاء موقع على شبكة الإنترنت. تأسست عام 2009، هدفنا هو ✓ أسعار معقولة ✓ تجربة مستخدم رائعة ✓ خدمة عملاء 5 نجوم
Zomro
zomro.com
انضم إلى زومرو.كوم! تقدم شركتنا مجموعة واسعة من الخدمات: الاستضافة، VPS، Forex VPS، خوادم مخصصة، تخزين FTP، تسجيل النطاق، الحماية من هجمات DDOS، خدمات VPN وأكثر من ذلك بكثير. نحن نعمل منذ عام 2014. تقع خوادمنا في هولندا، والفريق في أوكرانيا ولاتفيا وهولندا. الدعم الفني جاهز للمساعدة في أي وقت من الي...
HostPapa
hostpapa.com
أفضل استضافة المواقع وتسجيل اسم النطاق. ابدأ موقع الويب الخاص بك مع HostPapa واحصل على أفضل دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لجميع خطط استضافة الويب لدينا.
Unlimited Hosting Hub
unlimitedhostinghub.com
يقدم Unlimited Hosting Hub خدمات استضافة ويب عالية الجودة ومدارة بالكامل ومتميزة للحصول على موقع الويب الجديد الخاص بك عبر الإنترنت. أفضل وأكثر موثوقية استضافة المواقع الشخصية والشركات الصغيرة غير المحدودة مضمونة.
20i
20i.com
استضافة مُدارة عالية الأداء لكل مناسبة. انضم إلى أكثر من مليون وكالة ومستقلين وشركات ومحتالين للحصول على سرعة وموثوقية لا مثيل لهما. قم بإدارة جميع مواقع الويب/التطبيقات وأسماء النطاقات وCDN وشهادات SSL والبريد الإلكتروني والمزيد بسرعة وسهولة، كل ذلك من My20i، لوحة التحكم المصممة خصيصًا والبديهية. م...
Yola
yola.com
تقوم Yola ببناء واستضافة مواقع الويب. يمكنك الاختيار من بين مئات القوالب وإضافة معارض الصور ومقاطع الفيديو والمتجر عبر الإنترنت الخاصة بك. الموقع مجاني، ويمكنك ترقية حسابك بحيث يتضمن استضافة الويب، وعنوان بريد إلكتروني يحمل علامة تجارية، واسم مجال مخصص.
Simply.com
simply.com
مساحة ويب احترافية ورخيصة ومستقرة بسعر يستطيع الجميع تحمله. Simple.com يجعل استضافة الويب سهلة وذكية ومتاحة للجميع. 5 نجوم على Trustpilot.
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
تأسست شركة AccuWeb Hosting في عام 2003، وهي شركة استضافة ويب مقرها القديم في تابان بولاية نيوجيرسي (الولايات المتحدة)، وتوفر حلول استضافة الويب الأكثر تكلفة والموثوقة للعملاء في جميع أنحاء العالم. AccuWeb Hosting هي شركة مملوكة للقطاع الخاص خالية من الديون وتتمتع بخبرة تزيد عن 14 عامًا. اعتبارًا من ...
Pair Networks
pair.com
Pair هي شركة استضافة مواقع ويب تتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا، ووقت تشغيل الخادم بنسبة 99.9%، ومجموعة متنوعة من خطط استضافة الويب القوية المتاحة، وكلها مدعومة بدعم فني ودود على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من موظفين حقيقيين.
StableHost
stablehost.com
StableHost عبارة عن استضافة ويب منخفضة التكلفة، وتتميز بخطط خدمة تتراوح من شهر لآخر إلى سنوي. يقدم استضافة المؤسسات، والموزعين، وVPS، بالإضافة إلى خدمات استضافة الويب القياسية.
UltaHost
ultahost.com
UltaHost هي شركة رائدة في حلول الاستضافة السريعة للمواقع والتطبيقات ذات المهام الحرجة. امتلك VPS المستقر أو الاستضافة المخصصة للحصول على تشغيل سلس. UltaHost عبارة عن منصة استضافة ويب عالية الأداء تساعدك في الحصول على مواقع ويب سريعة ومستقرة وآمنة لأي نوع من المشاريع الرقمية، سواء كان متجر تجارة إلكت...
Loopia
loopia.com
Loopia هي أكبر شركة استضافة رائدة في السويد منذ عام 1999. نحن نقدم خدمات بسيطة وآمنة ومستدامة مع أفضل دعم في السوق.
HostEurope
hosteurope.de
وراء نجاح الويب الخاص بك يكمن أعلى مستوى من الأداء. نحن نلبي أيضًا احتياجات الاستضافة الخاصة بك – من خلال خبراء متخصصين وتقنيات رائدة.
BoostedHost
boostedhost.com
BoostedHost، تم تأسيسها برؤية فريدة: تقديم حل استضافة متكامل مع كل ما تحتاجه لموقع ويب ناجح. مع عروض مثل الاستضافة المشتركة، واستضافة WordPress، واستضافة WooCommerce، واستضافة الموزعين، وتسجيل اسم النطاق، فإننا نوفر لك كل ما تحتاجه. في BoostedHost، نقوم بتزويد حلولنا بميزات لا غنى عنها مثل SSL، ورسا...
HostMedia
hostmedia.uk
توفر هوست ميديا مجموعة من استضافة الويب مثل WordPress وLucee وVPS والخوادم المخصصة وخدمات أسماء النطاقات منذ عام 2008. حازت Host Media على جوائز تعود إلى بداية الشركة وحصلت على تقييم عالٍ من قبل عملائنا، وهي شركة موثوقة وجيدة شركة استضافة أنشئت. تفتخر Host Media بدعم الأفراد الرائعين مثل رعايتها ل...
EuroDNS
eurodns.com
EuroDNS عبارة عن استضافة ويب بدون رسوم مخفية للنطاق الترددي، لذلك لا توجد فاتورة غير متوقعة.
ARZ Host
arzhost.com
تقدم ARZ HOST مجموعة واسعة من خدمات تكنولوجيا المعلومات للشركات وعشاق التكنولوجيا على وجه الخصوص. بدءًا من استضافة الويب ووصولاً إلى مراكز البيانات الافتراضية والخوادم المخصصة وحلول التخزين، تستفيد جميع خدماتنا من الابتكار المستمر ويتم إثراؤها بانتظام بميزات جديدة.
UK2
uk2.net
حلول النطاق والاستضافة من UK2، مع دعم فني على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وخبرة 20 عامًا. تحقق من أحدث العروض للحصول على كل ما تحتاجه لعرض أفكارك عبر الإنترنت.
Subreg
subreg.cz
يوفر Subreg تسجيل وإدارة النطاقات.
WebHostingPad.com
webhostingpad.com
تأسست WebHostingPad.com في عام 2005، وهي شركة رائدة في مجال حلول استضافة الويب المشتركة ذات الأسعار المعقولة على نظام التشغيل Linux. هدفنا هو تزويدك بالقدرة على إنشاء تواجد قوي عبر الإنترنت والحفاظ عليه بطريقة سهلة وبأسعار معقولة. نحن نقدم الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من مكتبنا في تشيكاجو...
Locaweb
locaweb.com.br
تقدم Locaweb مجموعة كاملة من خدمات الإنترنت التي تركز على نجاح عملائها.
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada هو مزود استضافة ويب مملوك للقطاع الخاص وممول بشكل مستقل بدأ في نوفمبر 2019 مع فريق مخصص لتقديم خدمات استضافة ويب سريعة وآمنة وموثوقة. HostArmada هي أكثر من مجرد شركة استضافة ويب. نحن فريق من الأفراد المتحمسين الملتزمين بتقديم خدمات استضافة استثنائية لعملائنا. ينصب تركيزنا على تقديم خدمات ...
Uniregistry
uniregistry.com
اسم النطاق الصحيح يمكن أن يغير حياتك. يمكن أن يساعدك Uniregistry في العثور عليه.
MyLightHost
mylighthost.com
يوفر نطاق ترددي غير محدود مع جميع باقات استضافة الويب. لن يتعطل موقع الويب الخاص بك أبدًا بسبب مشكلة النطاق الترددي.
MonoVM
monovm.com
إن توفير منصة لإنشاء الأفكار والشركات ليكون لها تواجد عبر الإنترنت هو ما تدور حوله شركة Monovm. ولجعل هذا الأمر واقعًا لأكثر من 100 ألف عميل في غضون 9 سنوات، قمنا بتصميم الخدمات لمنح الجميع ظهورهم عبر الإنترنت. نحن مزود خدمة استضافة الويب الكل في واحد مع جميع الخدمات المتعلقة بالاستضافة المقدمة تحت ...
HostStage
host-stage.net
هدفنا الأساسي هو دفع عملائنا لتحقيق النجاح عبر الإنترنت من أجل مساعدتهم في الوصول إلى استقلالهم المالي. لذلك، نحن لا نركز فقط على رضا عملائنا ولكننا ندعو أيضًا مستخدمينا إلى تقديم مشاريعهم لنا من أجل خدمتهم بالطريقة الأكثر تخصيصًا على الإطلاق.
Host Poco
hostpoco.com
تعد HostPoco واحدة من الشركات الرائدة في مجال الاستضافة التي تقدم استضافة مجانية واستضافة احترافية منخفضة التكلفة. يبدأ نطاق الاستضافة لدينا من 0.00 دولار إلى 2.20 دولارًا شهريًا. تأتي جميع خطط الاستضافة مع cPanel وSSL مجاني وترحيل مجاني وموارد غير محدودة وغير ذلك الكثير. تقدم Hostpoco ضمان استعادة ...
Digital Pacific
digitalpacific.com.au
استضافة الويب Digital Pacific، والخوادم المخصصة، وVPS، والخدمات السحابية والمجالات.
BGOcloud
bgocloud.com
تقدم مجموعة واسعة من حلول الاستضافة، بما في ذلك استضافة cPanel، وKVM VPS من الفئة الاحترافية، وOpenVZ VPS بأسعار معقولة وموثوقة، وأجهزة التوجيه المستندة إلى السحابة Mikrotik والمزيد.
NexifyHost
nexifyhost.com
NexifyHost هي شركة عالمية رائدة في مجال استضافة المواقع والخدمات ذات الصلة. نحن نقدم أدوات شاملة لمئات المستخدمين في جميع أنحاء العالم حتى يتمكن أي شخص، سواء كان مبتدئًا أو محترفًا، من الوصول إلى الويب والنجاح مع حزم استضافة الويب الخاصة بنا.
Nexcess
nexcess.net
يساعد Nexcess المواقع والمتاجر على الاتصال بالإنترنت بشكل أسرع - والنمو. لأكثر من 23 عامًا، كنا نخدم وندعم الشركات الصغيرة والمؤسسات الكبيرة والمصممين والمطورين والوكالات التي تصمم لهم. سواء كنا نستثمر في ميزات أو وظائف أو منتجات جديدة أو عمليات الاستحواذ على المحفظة، فإننا نبتكر دائمًا لتلبية احتيا...