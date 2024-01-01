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موفري تسجيل النطاق - التطبيقات الأكثر شعبية - أفغانستان

يقوم موفرو خدمة تسجيل النطاق، والمعروفون أيضًا باسم مسجلي النطاق، بمساعدة الشركات في تأمين أسماء نطاقات الإنترنت. تتضمن هذه الخدمات معالجة تسجيلات أسماء النطاقات وحجزها لمدة عام أو عامين عادةً. غالبًا ما يوفر مسجلو النطاق ميزة بحث المجال للمستخدمين للتحقق من توفر النطاقات المطلوبة. تعتبر هذه الخدمات ضرورية للمؤسسات التي تهدف إلى إنشاء وصيانة موقع ويب أو أسماء نطاقات آمنة لاستخدامها في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، يقدم مسجلو النطاق خدمات نقل النطاق لنقل النطاقات المسجلة إلى المسجلين الجدد. كما يوفر البعض أيضًا خدمات حجز النطاق، مما يسمح للمستخدمين باستضافة صفحات ويب بسيطة أو مساحات إعلانية يمكن لزوار الموقع الوصول إليها. يتم اعتماد مسجلي نطاقات المستوى الأعلى والمستوى الثاني والإشراف عليهم من قبل شركة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN)، وهي منظمة غير ربحية مسؤولة عن إدارة نظام اسم النطاق. يقوم بعض موفري استضافة مواقع الويب أيضًا بتضمين تسجيل النطاق كجزء من حزم الاستضافة الخاصة بهم، مما يوفر للمؤسسات طريقة مبسطة لإدارة نطاقاتهم.

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Zoho Mail

Zoho Mail

zoho.com

Zoho Mail هي خدمة استضافة بريد إلكتروني آمنة للشركات. يحتوي على نظام أساسي للتعاون مدمج لتمكين المؤسسة بأكملها من المشاركة والتواصل بسلاسة داخل Inbox. إنه مزيج من البريد الإلكتروني الكلاسيكي وأدوات التعاون الحديثة التي تعزز استخدام التعليقات والإعجابات والمشاركة. يتكامل Zoho Mail بشكل جيد مع جميع تط...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...

GoDaddy

GoDaddy

godaddy.com

GoDaddy Inc.‎ هي شركة أمريكية مسجلة لنطاقات الإنترنت وشركة استضافة ويب يتم تداول أسهمها علنًا، ويقع مقرها الرئيسي في سكوتسديل بولاية أريزونا وتم تأسيسها في ولاية ديلاوير. اعتبارًا من يونيو 2020، أصبح لدى GoDaddy أكثر من 20 مليون عميل وأكثر من 7000 موظف حول العالم. وتشتهر الشركة بإعلاناتها على شاشات ...

Hostinger

Hostinger

hostinger.com

اختر حل استضافة الويب الخاص بك وقم بإنشاء موقع الويب المثالي! من الاستضافة والمجالات المشتركة إلى VPS - لدينا كل ما تحتاجه لتحقيق النجاح عبر الإنترنت.

Google Domains

Google Domains

domains.google

اعثر على مكانك عبر الإنترنت باستخدام نطاق من Google، مدعوم بموثوقية Google وأمانها وأدائها.

Namecheap

Namecheap

namecheap.com

شركة Namecheap, Inc. هي شركة تسجيل أسماء النطاقات المعتمدة من ICANN، والتي توفر تسجيل اسم النطاق واستضافة الويب، ومقرها في فينيكس، أريزونا، الولايات المتحدة. Namecheap هو مزود استضافة بميزانية محدودة مع 11 مليون مستخدم مسجل و10 ملايين نطاق.

Bluehost

Bluehost

bluehost.com

بلوهوست - دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. عمليات تثبيت مجانية بنقرة واحدة للمدونات والتجارة الإلكترونية والمزيد. احصل على موقع ويب باسم نطاق مجاني وسرعة فائقة.

SiteGround

SiteGround

siteground.com

تم تصميم خدمات استضافة الويب الخاصة بنا لتحقيق السرعة القصوى والأمان الذي لا مثيل له والدعم السريع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. موثوق به من قبل أكثر من 2,000,000 نطاق!

Krystal

Krystal

krystal.uk

أفضل مزود استضافة سحابية SSD في المملكة المتحدة. دعم في المملكة المتحدة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ونطاق ترددي غير محدود ولوحة تحكم cPanel. استضافة متوافقة مع PCI، واستضافة VPS والموزعين.

OVHcloud

OVHcloud

ovhcloud.com

OVH، ومن الناحية القانونية OVH Groupe SAS، هي شركة حوسبة سحابية فرنسية تقدم VPS وخوادم مخصصة وخدمات ويب أخرى. اعتبارًا من عام 2016، تمتلك OVH أكبر مركز بيانات في العالم من حيث المساحة السطحية. اعتبارًا من عام 2019، كانت أكبر مزود استضافة في أوروبا، وثالث أكبر مزود في العالم بناءً على الخوادم المادية...

DreamHost

DreamHost

dreamhost.com

الحائز على جائزة استضافة المواقع؟ نعم، ولكن الأهم من ذلك، هو أننا نتأكد من أن مواقع عملائنا يتم تحميلها بسرعة، وتظل آمنة وتعمل بنسبة 100% من الوقت. نحن نضمن ذلك.

Gandi

Gandi

gandi.net

➤ البريد الإلكتروني، واستضافة الويب، وشهادة SSL ✅ كل شيء يبدأ باسم النطاق ✅ اشترِ اسم النطاق المثالي من بين 750 امتدادًا لدينا!

Hover

Hover

hover.com

ابحث عن اسم النطاق المثالي لفكرتك في Hover. تأتي جميع النطاقات مع دعم عملاء رائد في الصناعة وخصوصية WHOIS مجانية. قم بتسمية شغفك اليوم!

Webnode

Webnode

webnode.com

أنشئ موقع الويب الخاص بك مجانًا! يمكنك إنشاء موقع ويب رائع باستخدام Webnode في دقائق معدودة فقط. انضم إلى 45 مليون مستخدم لدينا وقم ببناء واحد بنفسك.

HostGator

HostGator

hostgator.com

HostGator هي شركة رائدة في مجال استضافة الويب الآمنة وبأسعار معقولة. اكتشف سبب ثقة الآلاف من العملاء بنا للتعامل مع احتياجات استضافة مواقع الويب الخاصة بهم.

NameSilo

NameSilo

namesilo.com

NameSilo LLC هي شركة أمريكية مسجلة لنطاقات الإنترنت وشركة استضافة مواقع يقع مقرها الرئيسي في فينيكس، أريزونا. وهي مملوكة لشركة NameSilo Technologies Corp.، المدرجة في بورصة الأوراق المالية الكندية (بورصة بديلة للشركات الصغيرة والشركات الناشئة). NameSilo هي شركة مسجلة لأسماء النطاقات معتمدة من ICANN ...

GreenGeeks

GreenGeeks

greengeeks.com

استضافة الويب سريعة وآمنة وصديقة للبيئة. الإنترنت هو ملوث كبير للبيئة. ابدأ باستضافة موقع الويب الخاص بك على مزود استضافة الويب الصديق للبيئة الرائد في العالم وإحداث تأثير إيجابي على البيئة!

Domain.com

Domain.com

domain.com

يعد العثور على نطاق موقع الويب المثالي أمرًا سهلاً مثل 1-2-3. قم بشراء اسم نطاق، وقم بإنشاء موقع ويب واستضافته، واستمتع بأدوات التسويق الاحترافية عبر الإنترنت.

Afternic

Afternic

afternic.com

Afternic، إحدى شركات GoDaddy، وهي أكبر سوق للنطاقات المتميزة ذات الخدمة الكاملة في العالم.

Sav

Sav

sav.com

تسجيلات رخيصة لأسماء النطاقات، وحجز النطاقات لأكثر من 100 نطاق TLD، وسوق كبير للنطاقات المميزة والمزادات.

Name.com

Name.com

name.com

يقع Name.com في دنفر ويقدم أسماء النطاقات واستضافة الويب ومواقع الويب السهلة للغاية. تأتي يونيكورنز وقوس قزح بشكل قياسي مع دعم العملاء لدينا.

Dan.com

Dan.com

dan.com

شراء وبيع النطاقات مع Dan.com. اكتشف الملايين من أسماء النطاقات المتاحة للبيع. Dan.com يبقيك آمنًا.

A2 Hosting

A2 Hosting

a2hosting.com

إذا كنت تبحث عن استضافة ويب سريعة وموثوقة، فإن A2 Hosting هي الشركة المناسبة لك. نحن نقدم ما يصل إلى 20 ضعفًا من سرعة المنافسين مع وقت تشغيل يصل إلى 99.9%!

OnlyDomains

OnlyDomains

onlydomains.com

OnlyDomains هي أبسط طريقة لتسجيل النطاق أو إنشاء موقع على شبكة الإنترنت. تأسست عام 2009، هدفنا هو ✓ أسعار معقولة ✓ تجربة مستخدم رائعة ✓ خدمة عملاء 5 نجوم

Regery

Regery

regery.com

تسجيل النطاق الرخيص. شهادات SSL، استضافة WordPress، مراقبة الموقع. اختر وشراء المجال بنقرة واحدة. ✯ التسجيل الفوري في معظم مجالات النطاق

HostPapa

HostPapa

hostpapa.com

أفضل استضافة المواقع وتسجيل اسم النطاق. ابدأ موقع الويب الخاص بك مع HostPapa واحصل على أفضل دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لجميع خطط استضافة الويب لدينا.

Yola

Yola

yola.com

أنشئ موقعًا احترافيًا ومجانيًا في دقائق. احصل على عملاء محتملين، وقم ببيع المنتجات، وطوّر أعمالك عبر الإنترنت

Simply.com

Simply.com

simply.com

مساحة ويب احترافية ورخيصة ومستقرة بسعر يستطيع الجميع تحمله. Simple.com يجعل استضافة الويب سهلة وذكية ومتاحة للجميع. 5 نجوم على Trustpilot.

Pair Networks

Pair Networks

pair.com

Pair هي شركة استضافة مواقع ويب تتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا، ووقت تشغيل الخادم بنسبة 99.9%، ومجموعة متنوعة من خطط استضافة الويب القوية المتاحة، وكلها مدعومة بدعم فني ودود على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من موظفين حقيقيين.

HugeDomains

HugeDomains

hugedomains.com

HugeDomains هي الشركة الرائدة عالميًا في أسماء النطاقات المميزة. اعثر على النطاق المثالي اليوم.

101domain

101domain

101domain.com

يساعد 101domain الشركات على إنشاء تواجدها عبر الإنترنت والحفاظ عليه وحمايته من خلال خدمة مجال الشركة الخاصة بنا، والتي تتضمن تسجيل النطاق وإدارته، بالإضافة إلى الموارد القانونية التي تبلغهم بأي تغييرات قانونية ذات صلة، وتحيلهم إلى المحامين المتخصصين في مختلف المجالات- القضايا ذات الصلة. لكن الشركات ...

DNSimple

DNSimple

dnsimple.com

يساعدك DNSimple على إدارة النطاقات وDNS الخاصة بك. نطاقات بسيطة مع التسجيل والنقل والتجديد. DNS بسيط مع خدمات DNS على مستوى المؤسسات لجميع مستخدمينا وSSL بسيط لتأمين نطاقاتك باستخدام شهادات SSL في ثلاث خطوات سهلة. يعد DNSimple أيضًا أسلوبًا جديدًا حول كيفية إدارة المجالات و DNS. باستخدام DNSimple Do...

Crazy Domains

Crazy Domains

crazydomains.com

توفر Crazy Domains أسماء النطاقات والاستضافة والتسويق عبر الإنترنت ومنتجات الأعمال لـ 100000 من الشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم.

20i

20i

20i.com

انشر جميع مواقعك/تطبيقاتك عبر استضافة الموزعين فائقة السرعة وعالية الأداء واستضافة WordPress والاستضافة السحابية المُدارة. دعم الخبراء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

Loopia

Loopia

loopia.com

Loopia هي أكبر شركة استضافة رائدة في السويد منذ عام 1999. نحن نقدم خدمات بسيطة وآمنة ومستدامة مع أفضل دعم في السوق.

Uniregistry

Uniregistry

uniregistry.com

اسم النطاق الصحيح يمكن أن يغير حياتك. يمكن أن يساعدك Uniregistry في العثور عليه.

MyLightHost

MyLightHost

mylighthost.com

يوفر نطاق ترددي غير محدود مع جميع باقات استضافة الويب. لن يتعطل موقع الويب الخاص بك أبدًا بسبب مشكلة النطاق الترددي.

MonoVM

MonoVM

monovm.com

إن توفير منصة لإنشاء الأفكار والشركات ليكون لها تواجد عبر الإنترنت هو ما تدور حوله شركة Monovm. ولجعل هذا الأمر واقعًا لأكثر من 100 ألف عميل في غضون 9 سنوات، قمنا بتصميم الخدمات لمنح الجميع ظهورهم عبر الإنترنت. نحن مزود خدمة استضافة الويب الكل في واحد مع جميع الخدمات المتعلقة بالاستضافة المقدمة تحت ...

HostStage

HostStage

host-stage.net

هدفنا الأساسي هو دفع عملائنا لتحقيق النجاح عبر الإنترنت من أجل مساعدتهم في الوصول إلى استقلالهم المالي. لذلك، نحن لا نركز فقط على رضا عملائنا ولكننا ندعو أيضًا مستخدمينا إلى تقديم مشاريعهم لنا من أجل خدمتهم بالطريقة الأكثر تخصيصًا على الإطلاق.

Host Poco

Host Poco

hostpoco.com

تعد HostPoco واحدة من الشركات الرائدة في مجال الاستضافة التي تقدم استضافة مجانية واستضافة احترافية منخفضة التكلفة. يبدأ نطاق الاستضافة لدينا من 0.00 دولار إلى 2.20 دولارًا شهريًا. تأتي جميع خطط الاستضافة مع cPanel وSSL مجاني وترحيل مجاني وموارد غير محدودة وغير ذلك الكثير. تقدم Hostpoco ضمان استعادة ...

HostEurope

HostEurope

hosteurope.de

وراء نجاح الويب الخاص بك يكمن أعلى مستوى من الأداء. نحن نلبي أيضًا احتياجات الاستضافة الخاصة بك – من خلال خبراء متخصصين وتقنيات رائدة.

Digital Pacific

Digital Pacific

digitalpacific.com.au

استضافة الويب Digital Pacific، والخوادم المخصصة، وVPS، والخدمات السحابية والمجالات.

BoostedHost

BoostedHost

boostedhost.com

BoostedHost، تم تأسيسها برؤية فريدة: تقديم حل استضافة متكامل مع كل ما تحتاجه لموقع ويب ناجح. مع عروض مثل الاستضافة المشتركة، واستضافة WordPress، واستضافة WooCommerce، واستضافة الموزعين، وتسجيل اسم النطاق، فإننا نوفر لك كل ما تحتاجه. في BoostedHost، نقوم بتزويد حلولنا بميزات لا غنى عنها مثل SSL، ورسا...

BGOcloud

BGOcloud

bgocloud.com

تقدم مجموعة واسعة من حلول الاستضافة، بما في ذلك استضافة cPanel، وKVM VPS من الفئة الاحترافية، وOpenVZ VPS بأسعار معقولة وموثوقة، وأجهزة التوجيه المستندة إلى السحابة Mikrotik والمزيد.

Zomro

Zomro

zomro.com

انضم إلى زومرو.كوم! تقدم شركتنا مجموعة واسعة من الخدمات: الاستضافة، VPS، Forex VPS، خوادم مخصصة، تخزين FTP، تسجيل النطاق، الحماية من هجمات DDOS، خدمات VPN وأكثر من ذلك بكثير. نحن نعمل منذ عام 2014. تقع خوادمنا في هولندا، والفريق في أوكرانيا ولاتفيا وهولندا. الدعم الفني جاهز للمساعدة في أي وقت من الي...

Unlimited Hosting Hub

Unlimited Hosting Hub

unlimitedhostinghub.com

يقدم Unlimited Hosting Hub خدمات استضافة ويب عالية الجودة ومدارة بالكامل ومتميزة للحصول على موقع الويب الجديد الخاص بك عبر الإنترنت. أفضل وأكثر موثوقية استضافة المواقع الشخصية والشركات الصغيرة غير المحدودة مضمونة.

StableHost

StableHost

stablehost.com

StableHost عبارة عن استضافة ويب منخفضة التكلفة، وتتميز بخطط خدمة تتراوح من شهر لآخر إلى سنوي. يقدم استضافة المؤسسات، والموزعين، وVPS، بالإضافة إلى خدمات استضافة الويب القياسية.

NexifyHost

NexifyHost

nexifyhost.com

NexifyHost هي شركة عالمية رائدة في مجال استضافة المواقع والخدمات ذات الصلة. نحن نقدم أدوات شاملة لمئات المستخدمين في جميع أنحاء العالم حتى يتمكن أي شخص، سواء كان مبتدئًا أو محترفًا، من الوصول إلى الويب والنجاح مع حزم استضافة الويب الخاصة بنا.

Nexcess

Nexcess

nexcess.net

خدمات استضافة مُدارة مُحسّنة لـ WordPress وMagento والتجارة الإلكترونية. ارفع مستوى عملك، وتوسع نطاقه دون زيادة المبيعات. سرعات سريعة، دعم 24/7/365.

Koerge

Koerge

koerge.com

Koerge هي شركة استضافة ويب أنشأها مؤسسون يتمتعون بخبرة تزيد عن 10 سنوات في الصناعة لإنشاء منصة استضافة الويب المثالية. نحن نساعد الشركات على الانطلاق والنجاح عبر الإنترنت. احصل على اسم نطاق واستضافة ويب وعنوان بريد إلكتروني احترافي.

KemuHost

KemuHost

kemuhost.com

تأسست KemuHost في عام 2017. KemuHost هي الوحيدة التي تقدم جميع خدماتها على تخزين SSD NVMe النقي. سيؤدي هذا بالتأكيد إلى تعزيز أداء موقع الويب الخاص بك بما يقرب من 10 إلى 100 مرة. إنهم يقدمون استضافة Linux المشتركة، واستضافة Windows المشتركة، وLinux VPS، وWindows VPS، والخادم المخصص، وغير ذلك الكثير ...

INWX

INWX

inwx.com

قم بتسجيل وإدارة نطاقاتك على مدار الساعة، 24 ساعة في اليوم. مع التسجيل في الوقت الحقيقي، يمكنك الحصول على العديد من النطاقات بالفعل في غضون ثوان قليلة. حدد المسجل وجهات الاتصال الإضافية وكذلك خوادم الأسماء مع جميع أنواع السجلات المدعومة بنفسك.

HostRiver

HostRiver

hostriver.ro

نحن نركز دائمًا على عملائنا لأنهم يستحقون كل الاهتمام الذي يمكننا تقديمه. أولاً، إنهم أصدقاؤنا، وليسوا عملاءنا فقط. ولهذا السبب نقدم دعمًا سريعًا واحترافيًا، لأنها الأولوية الرئيسية في HostRiver. نحن نقدم أحدث جيل من الخوادم والتقنيات، ونقدم أفضل خدمات استضافة الويب. إذا أردنا تنمية أعمالنا، علينا ق...

HostMedia

HostMedia

hostmedia.uk

توفر هوست ميديا ​​مجموعة من استضافة الويب مثل WordPress وLucee وVPS والخوادم المخصصة وخدمات أسماء النطاقات منذ عام 2008. حازت Host Media على جوائز تعود إلى بداية الشركة وحصلت على تقييم عالٍ من قبل عملائنا، وهي شركة موثوقة وجيدة شركة استضافة أنشئت. تفتخر Host Media بدعم الأفراد الرائعين مثل رعايتها ل...

Hostilica

Hostilica

hostilica.com

نحن متخصصون في تقديم جميع حلول استضافة الويب لدعم الشركات ورجال الأعمال حول العالم بخدمات استضافة ويب موثوقة وسريعة واحترافية مخصصة للجميع بناءً على أحجامهم واحتياجاتهم.

GrowLast

GrowLast

growlast.com

GrowLast هي شركة استضافة ويب ومجال من الدرجة الأولى تقدم حلول استضافة سحابية سريعة وموثوقة وآمنة للشركات والأفراد حول العالم. مع الالتزام بتوفير سرعة ووقت تشغيل لا مثيل لهما، تم تحسين خدمات الاستضافة السحابية الخاصة بـ GrowLast من أجل الأداء، مما يضمن تحميل مواقع الويب بسرعة وتشغيلها بسلاسة. بالإضاف...

Fozzy

Fozzy

fozzy.com

استضافة مشتركة عالية الجودة وسريعة Fozzy . VPS موثوق وتسجيل اسم النطاق. سنكون سعداء للرد على أسئلتك 24/7

EuroDNS

EuroDNS

eurodns.com

EuroDNS عبارة عن استضافة ويب بدون رسوم مخفية للنطاق الترددي، لذلك لا توجد فاتورة غير متوقعة.

DareToCloud

DareToCloud

daretocloud.com

وكالة صيانة واستضافة مواقع ويب متميزة مخصصة لتوسيع نطاق الشركات في بلجيكا.

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