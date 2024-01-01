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موفري تسجيل النطاق - التطبيقات الأكثر شعبية - أندورا
يقوم موفرو خدمة تسجيل النطاق، والمعروفون أيضًا باسم مسجلي النطاق، بمساعدة الشركات في تأمين أسماء نطاقات الإنترنت. تتضمن هذه الخدمات معالجة تسجيلات أسماء النطاقات وحجزها لمدة عام أو عامين عادةً. غالبًا ما يوفر مسجلو النطاق ميزة بحث المجال للمستخدمين للتحقق من توفر النطاقات المطلوبة. تعتبر هذه الخدمات ضرورية للمؤسسات التي تهدف إلى إنشاء وصيانة موقع ويب أو أسماء نطاقات آمنة لاستخدامها في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، يقدم مسجلو النطاق خدمات نقل النطاق لنقل النطاقات المسجلة إلى المسجلين الجدد. كما يوفر البعض أيضًا خدمات حجز النطاق، مما يسمح للمستخدمين باستضافة صفحات ويب بسيطة أو مساحات إعلانية يمكن لزوار الموقع الوصول إليها. يتم اعتماد مسجلي نطاقات المستوى الأعلى والمستوى الثاني والإشراف عليهم من قبل شركة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة (ICANN)، وهي منظمة غير ربحية مسؤولة عن إدارة نظام اسم النطاق. يقوم بعض موفري استضافة مواقع الويب أيضًا بتضمين تسجيل النطاق كجزء من حزم الاستضافة الخاصة بهم، مما يوفر للمؤسسات طريقة مبسطة لإدارة نطاقاتهم.
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Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail هي خدمة استضافة بريد إلكتروني آمنة للشركات. يحتوي على نظام أساسي للتعاون مدمج لتمكين المؤسسة بأكملها من المشاركة والتواصل بسلاسة داخل Inbox. إنه مزيج من البريد الإلكتروني الكلاسيكي وأدوات التعاون الحديثة التي تعزز استخدام التعليقات والإعجابات والمشاركة. يتكامل Zoho Mail بشكل جيد مع جميع تط...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp هي عبارة عن منصة أمريكية لأتمتة التسويق وخدمة التسويق عبر البريد الإلكتروني. المنصة هي الاسم التجاري لمشغلها، Rocket Science Group، وهي شركة أمريكية تأسست عام 2001 على يد بن تشيستنت ومارك أرمسترونج، مع انضمام دان كورزيوس في وقت لاحق. "تم إطلاق Mailchimp، الذي تم تسميته على اسم شخصية البطاق...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. هي شركة أمريكية مسجلة لنطاقات الإنترنت وشركة استضافة ويب يتم تداول أسهمها علنًا، ويقع مقرها الرئيسي في سكوتسديل بولاية أريزونا وتم تأسيسها في ولاية ديلاوير. اعتبارًا من يونيو 2020، أصبح لدى GoDaddy أكثر من 20 مليون عميل وأكثر من 7000 موظف حول العالم. وتشتهر الشركة بإعلاناتها على شاشات ...
Hostinger
hostinger.com
اختر حل استضافة الويب الخاص بك وقم بإنشاء موقع الويب المثالي! من الاستضافة والمجالات المشتركة إلى VPS - لدينا كل ما تحتاجه لتحقيق النجاح عبر الإنترنت.
Google Domains
domains.google
اعثر على مكانك عبر الإنترنت باستخدام نطاق من Google، مدعوم بموثوقية Google وأمانها وأدائها.
Namecheap
namecheap.com
شركة Namecheap, Inc. هي شركة تسجيل أسماء النطاقات المعتمدة من ICANN، والتي توفر تسجيل اسم النطاق واستضافة الويب، ومقرها في فينيكس، أريزونا، الولايات المتحدة. Namecheap هو مزود استضافة بميزانية محدودة مع 11 مليون مستخدم مسجل و10 ملايين نطاق.
Bluehost
bluehost.com
بلوهوست - دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. عمليات تثبيت مجانية بنقرة واحدة للمدونات والتجارة الإلكترونية والمزيد. احصل على موقع ويب باسم نطاق مجاني وسرعة فائقة.
SiteGround
siteground.com
تم تصميم خدمات استضافة الويب الخاصة بنا لتحقيق السرعة القصوى والأمان الذي لا مثيل له والدعم السريع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. موثوق به من قبل أكثر من 2,000,000 نطاق!
Krystal
krystal.uk
أفضل مزود استضافة سحابية SSD في المملكة المتحدة. دعم في المملكة المتحدة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ونطاق ترددي غير محدود ولوحة تحكم cPanel. استضافة متوافقة مع PCI، واستضافة VPS والموزعين.
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH، ومن الناحية القانونية OVH Groupe SAS، هي شركة حوسبة سحابية فرنسية تقدم VPS وخوادم مخصصة وخدمات ويب أخرى. اعتبارًا من عام 2016، تمتلك OVH أكبر مركز بيانات في العالم من حيث المساحة السطحية. اعتبارًا من عام 2019، كانت أكبر مزود استضافة في أوروبا، وثالث أكبر مزود في العالم بناءً على الخوادم المادية...
DreamHost
dreamhost.com
الحائز على جائزة استضافة المواقع؟ نعم، ولكن الأهم من ذلك، هو أننا نتأكد من أن مواقع عملائنا يتم تحميلها بسرعة، وتظل آمنة وتعمل بنسبة 100% من الوقت. نحن نضمن ذلك.
Gandi
gandi.net
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Hover
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NameSilo
namesilo.com
NameSilo LLC هي شركة أمريكية مسجلة لنطاقات الإنترنت وشركة استضافة مواقع يقع مقرها الرئيسي في فينيكس، أريزونا. وهي مملوكة لشركة NameSilo Technologies Corp.، المدرجة في بورصة الأوراق المالية الكندية (بورصة بديلة للشركات الصغيرة والشركات الناشئة). NameSilo هي شركة مسجلة لأسماء النطاقات معتمدة من ICANN ...
GreenGeeks
greengeeks.com
استضافة الويب سريعة وآمنة وصديقة للبيئة. الإنترنت هو ملوث كبير للبيئة. ابدأ باستضافة موقع الويب الخاص بك على مزود استضافة الويب الصديق للبيئة الرائد في العالم وإحداث تأثير إيجابي على البيئة!
Domain.com
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يعد العثور على نطاق موقع الويب المثالي أمرًا سهلاً مثل 1-2-3. قم بشراء اسم نطاق، وقم بإنشاء موقع ويب واستضافته، واستمتع بأدوات التسويق الاحترافية عبر الإنترنت.
Afternic
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Afternic، إحدى شركات GoDaddy، وهي أكبر سوق للنطاقات المتميزة ذات الخدمة الكاملة في العالم.
Sav
sav.com
تسجيلات رخيصة لأسماء النطاقات، وحجز النطاقات لأكثر من 100 نطاق TLD، وسوق كبير للنطاقات المميزة والمزادات.
Name.com
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يقع Name.com في دنفر ويقدم أسماء النطاقات واستضافة الويب ومواقع الويب السهلة للغاية. تأتي يونيكورنز وقوس قزح بشكل قياسي مع دعم العملاء لدينا.
Dan.com
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شراء وبيع النطاقات مع Dan.com. اكتشف الملايين من أسماء النطاقات المتاحة للبيع. Dan.com يبقيك آمنًا.
A2 Hosting
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OnlyDomains
onlydomains.com
OnlyDomains هي أبسط طريقة لتسجيل النطاق أو إنشاء موقع على شبكة الإنترنت. تأسست عام 2009، هدفنا هو ✓ أسعار معقولة ✓ تجربة مستخدم رائعة ✓ خدمة عملاء 5 نجوم
HostPapa
hostpapa.com
أفضل استضافة المواقع وتسجيل اسم النطاق. ابدأ موقع الويب الخاص بك مع HostPapa واحصل على أفضل دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لجميع خطط استضافة الويب لدينا.
Regery
regery.com
تسجيل النطاق الرخيص. شهادات SSL، استضافة WordPress، مراقبة الموقع. اختر وشراء المجال بنقرة واحدة. ✯ التسجيل الفوري في معظم مجالات النطاق
Yola
yola.com
أنشئ موقعًا احترافيًا ومجانيًا في دقائق. احصل على عملاء محتملين، وقم ببيع المنتجات، وطوّر أعمالك عبر الإنترنت
Simply.com
simply.com
مساحة ويب احترافية ورخيصة ومستقرة بسعر يستطيع الجميع تحمله. Simple.com يجعل استضافة الويب سهلة وذكية ومتاحة للجميع. 5 نجوم على Trustpilot.
Pair Networks
pair.com
Pair هي شركة استضافة مواقع ويب تتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا، ووقت تشغيل الخادم بنسبة 99.9%، ومجموعة متنوعة من خطط استضافة الويب القوية المتاحة، وكلها مدعومة بدعم فني ودود على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من موظفين حقيقيين.
HugeDomains
hugedomains.com
HugeDomains هي الشركة الرائدة عالميًا في أسماء النطاقات المميزة. اعثر على النطاق المثالي اليوم.
20i
20i.com
انشر جميع مواقعك/تطبيقاتك عبر استضافة الموزعين فائقة السرعة وعالية الأداء واستضافة WordPress والاستضافة السحابية المُدارة. دعم الخبراء على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
Loopia
loopia.com
Loopia هي أكبر شركة استضافة رائدة في السويد منذ عام 1999. نحن نقدم خدمات بسيطة وآمنة ومستدامة مع أفضل دعم في السوق.
Uniregistry
uniregistry.com
اسم النطاق الصحيح يمكن أن يغير حياتك. يمكن أن يساعدك Uniregistry في العثور عليه.
MyLightHost
mylighthost.com
Provides unlimited bandwidth with all of the web hosting packages. Your website will never go down due to the bandwidth issue.
MonoVM
monovm.com
Providing a platform to make ideas and businesses to have an online presence is what Monovm is all about. Making this a reality for over 100 thousand clients within a matter of 9 years, we designed the services to give everyone their visibility online. We are an all in one web hosting service provid...
HostStage
host-stage.net
Our core objective is to drive our customers to be successful online in order to assist them to reach their financial independence. Therefore, we not only focus on our customer satisfaction but we also invite our users to introduce us their projects in order to serve them in the most personalized wa...
Host Poco
hostpoco.com
HostPoco is one of leading hosting provider who is offering Free Hosting and Low Cost Pro Hosting. Our hosting range starts from $0.00 to 2.20 per month. All hosting plans are comes cPanel, free SSL, free migration, unlimited resources and much more. Hostpoco offers 30 days money back guarantee with...
HostEurope
hosteurope.de
Hinter Ihrem Web-Erfolg steht höchste Leistung. Wir erfüllen auch Ihre Hosting-Wünsche – mit engagierten Experten und führenden Technologien.
Digital Pacific
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BoostedHost, established with a singular vision: delivering a hosting solution complete with everything you need for a successful website. With offerings like Shared Hosting, WordPress Hosting, WooCommerce Hosting, Reseller Hosting, and Domain Name registration, we've got you covered. At BoostedHost...
BGOcloud
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Unlimited Hosting Hub
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HostMedia
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Host Media provides a range of web hosting such as WordPress, Lucee, VPS and Dedicated Servers and domain name services since 2008. Winner of awards dating back to the beginning of the company and rated highly by our customers, Host Media is a trusted and well established hosting company. Host Media...
Hostilica
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We are specialized in providing all web hosting solutions to support businesses and entrepreneurs around the world with reliable, fast, and professional web hosting services customized to everyone based on their sizes and needs.
GrowLast
growlast.com
GrowLast is a top-tier web hosting and domain provider that offers fast, reliable, and secure cloud hosting solutions to businesses and individuals around the world. With a commitment to providing unparalleled speed and uptime, GrowLast's cloud hosting services are optimized for performance, ensurin...
Fozzy
fozzy.com
High-quality and fast shared hosting Fozzy . Reliable VPS and domain name registration. We will be happy to answer your questions 24/7
EuroDNS
eurodns.com
EuroDNS is a web hosting without hidden bandwidth charges, so there is not an unexpected bill.
DareToCloud
daretocloud.com
وكالة صيانة واستضافة مواقع ويب متميزة مخصصة لتوسيع نطاق الشركات في بلجيكا.
ARZ Host
arzhost.com
تقدم ARZ HOST مجموعة واسعة من خدمات تكنولوجيا المعلومات للشركات وعشاق التكنولوجيا على وجه الخصوص. بدءًا من استضافة الويب ووصولاً إلى مراكز البيانات الافتراضية والخوادم المخصصة وحلول التخزين، تستفيد جميع خدماتنا من الابتكار المستمر ويتم إثراؤها بانتظام بميزات جديدة.
Arsys
arsys.net
قم بتسجيل نطاقك وشراء الاستضافة الخاصة بك مع Arsys. مع خوادمنا الموجودة في إسبانيا، نضمن تواجدك على الإنترنت.
Hostitbro
hostitbro.com
ابدأ رحلتك عبر الإنترنت من خلال استضافة الويب السريعة والآمنة التي تمكنك من الانطلاق في عالم الإنترنت. في HostItBro، يمكنك الاختيار من بين العديد من الخدمات المتعلقة باستضافة الويب والتي تشمل تسجيل النطاق والاستضافة المشتركة مع خوادم LiteSpeed. اختر HostItBro إذا كنت تبحث عن: ✅ cPanel سهلة الاستخدام...