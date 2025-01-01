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تم تصميم برنامج مسح المستندات ضوئيًا ليحل محل الماسحات الضوئية المادية التقليدية. توفر هذه المنصات القدرة على التقاط المستندات وتحميلها مباشرة إلى النظام. بمجرد التحميل، يمكن حفظ المستندات بتنسيقات مختلفة، بما في ذلك .PDF و.JPEG و.TIFF. يمكن إرسال الملفات التي تم إنشاؤها حديثًا عبر البريد الإلكتروني كمرفقات أو إرسالها مباشرةً من النظام الأساسي نفسه. غالبًا ما تشتمل حلول المسح الضوئي للمستندات على ميزات لتخزين المستندات التي تم مسحها ضوئيًا مسبقًا وإدارتها. على الرغم من أنه يمكن استخدام برنامج المسح الضوئي للمستندات في أي شركة تقريبًا، إلا أنه يُستخدم بشكل شائع في مكاتب الشركات، حيث يدعم فرقًا متعددة داخل المؤسسة. على سبيل المثال، قد يستخدمه مندوب المبيعات لإرسال عقد إلى العميل، بينما قد يرسل ممثل الموارد البشرية خطاب عرض إلى موظف جديد. تعمل هذه الحلول على تبسيط عملية المسح الضوئي وتساعد على تقليل التكاليف المرتبطة بالاستخدام المفرط للورق. عادةً ما يتكامل برنامج المسح الضوئي للمستندات مع برنامج التقاط المستندات لضمان التخزين الآمن للمستندات وإدارتها.
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Mathpix Snip
mathpix.com
تطبيق Mathpix Snip يتيح تحويل الصور وملفات PDF إلى تنسيقات مثل LaTeX وDOCX وMarkdown، مما يسهل إدارة المواد البحثية.
OpenRead
openread.academy
OpenRead هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة البحث من خلال تسهيل التعامل مع وثائق PDF، وتحليل محتواها، وإدارة المهام.
Nanonets
nanonets.com
Nanonets هي خدمة معالجة المستندات الذكية تستخدم تقنية التعرف على الأحرف البصرية (OCR) لأتمتة استخراج البيانات من المستندات المختلفة.
Sensible
sensible.so
Sensible هو منصة للمطورين لاستخراج البيانات الهيكلية من الوثائق مثل نماذج الأعمال بصيغة PDF، مما يدعم ميزات أتمتة الوثائق.
FormX.ai
formx.ai
FormX.ai هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لاستخراج البيانات من المستندات المختلفة، مما يساعد الشركات على أتمتة العمليات وتقليل الأخطاء.
Redactable
redactable.com
Redactable هي أداة سحابية لتنقيح المستندات، تستخدم الذكاء الاصطناعي لإزالة المعلومات الحساسة من ملفات PDF وغيرها، مما يضمن حماية البيانات والامتثال.
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche هو تطبيق لإدارة محتوى المؤسسات وأتمتة الأعمال، يقدم أدوات فعالة لإدارة المستندات وتحسين الكفاءة عبر سير العمل.
Quino
quino.ai
Quino هو تطبيق يستخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص المواد الدراسية، وإنشاء نقاط رصاصة، والإجابة على الأسئلة، وتوليد أسئلة اختبار من المصادر المحملة.
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