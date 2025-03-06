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تم تصميم برنامج مسح المستندات ضوئيًا ليحل محل الماسحات الضوئية المادية التقليدية. توفر هذه المنصات القدرة على التقاط المستندات وتحميلها مباشرة إلى النظام. بمجرد التحميل، يمكن حفظ المستندات بتنسيقات مختلفة، بما في ذلك .PDF و.JPEG و.TIFF. يمكن إرسال الملفات التي تم إنشاؤها حديثًا عبر البريد الإلكتروني كمرفقات أو إرسالها مباشرةً من النظام الأساسي نفسه. غالبًا ما تشتمل حلول المسح الضوئي للمستندات على ميزات لتخزين المستندات التي تم مسحها ضوئيًا مسبقًا وإدارتها. على الرغم من أنه يمكن استخدام برنامج المسح الضوئي للمستندات في أي شركة تقريبًا، إلا أنه يُستخدم بشكل شائع في مكاتب الشركات، حيث يدعم فرقًا متعددة داخل المؤسسة. على سبيل المثال، قد يستخدمه مندوب المبيعات لإرسال عقد إلى العميل، بينما قد يرسل ممثل الموارد البشرية خطاب عرض إلى موظف جديد. تعمل هذه الحلول على تبسيط عملية المسح الضوئي وتساعد على تقليل التكاليف المرتبطة بالاستخدام المفرط للورق. عادةً ما يتكامل برنامج المسح الضوئي للمستندات مع برنامج التقاط المستندات لضمان التخزين الآمن للمستندات وإدارتها.
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Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche هي الشركة الرائدة في مجال توفير SaaS لإدارة محتوى المؤسسات (ECM) وأتمتة العمليات التجارية. من خلال سير العمل القوي والنماذج الإلكترونية وإدارة المستندات والتحليلات، يعمل Laserfiche على تسريع كيفية إنجاز الأعمال. كانت شركة Laserfiche رائدة في مجال المكاتب غير الورقية مع إدارة محتوى المؤسسات منذ أكثر من 30 عامًا. واليوم، تبتكر Laserfiche في مجال السحابة والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتمكين المؤسسات في أكثر من 80 دولة من التحول إلى أعمال رقمية.
Mathpix Snip
mathpix.com
العلوم الرقمية، على الفور. قم بتحويل الصور وملفات PDF إلى LaTeX وDOCX وOverleaf وMarkdown وExcel وChemDraw والمزيد، باستخدام تقنية تحويل المستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
Nanonets
nanonets.com
Nanonets هي خدمة معالجة مستندات ذكية قائمة على الذكاء الاصطناعي ومتخصصة في تقنية التعرف البصري على الأحرف (OCR). ومن خلال استخدام خوارزميات التعلم الذاتي، تستطيع Nanonets أتمتة التقاط البيانات من مجموعة متنوعة من المستندات مثل الفواتير والإيصالات وجوازات السفر وبطاقات الهوية والمزيد. إن تقنية التعرف الضوئي على الحروف المستندة إلى الذكاء الاصطناعي قادرة على التعرف على البيانات واستخراجها من المستندات بأي تنسيق وحجم، بغض النظر عن مدى تعقيدها. بالإضافة إلى ذلك، تقدم Nanonets مجموعة متنوعة من الحلول لمساعدة العملاء على تبسيط سير عمل معالجة المستندات الخاصة بهم مثل AP Automation، ومعالجة الفواتير بدون لمس، وتحليل البريد الإلكتروني، وتكامل ERP. وقد تم تجهيز Nanonets أيضًا بمجموعة من محولات التعرف الضوئي على الحروف المجانية التي يمكن استخدامها للتحويل ملفات PDF إلى Excel وCSV وJSON وXML والنص. علاوة على ذلك، توفر الخدمة أيضًا أداة Web Scraper، وImage to Excel، وImage to Text. وقد حظيت Nanonets بثقة أكثر من 10000 عميل حول العالم وتم تصنيفها بدرجة عالية على G2 Crowd وCapterra وGetApp. وقد ساعدت الخدمة العملاء على توفير الوقت والمال من خلال أتمتة إدخال البيانات يدويًا. تشمل أمثلة حالات الاستخدام الناجحة شركة Remediation Contractor ومقرها ماريلاند والتي وفرت 90% من الوقت لفريق الحسابات الدائنة من خلال Nanonets' Invoice Extraction، وExpatrio Global Services GMBH التي حققت انخفاضًا بنسبة 95% في الوقت اللازم لإدخال البيانات يدويًا باستخدام تقنية التعرف الضوئي على الحروف من Nanonets، ومشروع In2. الإدارة التي ساعدت شركة إمدادات المياه في توفير 700000 دولار أسترالي باستخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Nanonets. هل أنت مستعد للبدء؟ توفر Nanonets حلولاً جاهزة للاستخدام لأنواع المستندات الأكثر شيوعًا مثل الفواتير والإيصالات وبطاقات الهوية وبطاقات القائمة والسيرة الذاتية والنماذج وقراءات العدادات. يمكن للعملاء إنشاء نموذج مخصص خاص بهم وإعداده ببضع نقرات. يمكن للعملاء أيضًا حجز استشارة مجانية لمدة 30 دقيقة مع خبراء Nanonets للحصول على استشارة مخصصة
FormX.ai
formx.ai
FormX.ai هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لأتمتة استخراج البيانات، وبالتالي تمكين الشركات من تبسيط عملياتها وتقليل الأخطاء وتعزيز الكفاءة. يستخدم النظام المعالجة الذكية للمستندات (IDP) والتعرف البصري على الأحرف (OCR) لاستخراج البيانات من أنواع مختلفة من المستندات مثل الفواتير والإيصالات وبطاقات الهوية وإثباتات العناوين وشهادات الأعمال والمزيد. يمكن استخدام البيانات المستخرجة بشكل فعال عبر مختلف القطاعات مثل التأمين والتمويل وتجارة التجزئة والموارد البشرية والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية. على سبيل المثال، يمكن لشركات التأمين أتمتة معالجة المستندات واستخراج البيانات، وحماية المعلومات الحساسة، وأتمتة مطالبات المرضى الخارجيين، وتحليل محافظ الأصول. وبالمثل، يمكن للشركات في قطاع البيع بالتجزئة أتمتة عملية استخراج بيانات الاستلام، ومركزية معلومات العملاء، وتقديم توصيات دقيقة بشأن المنتجات. يوفر FormX.ai أيضًا إمكانية استخراج البيانات الجاهزة لواجهة برمجة التطبيقات (API)، مما يسمح بالتكامل السلس للأداة في الأنظمة الحالية. بالنسبة للمطورين، توفر الأداة بيئة منخفضة التعليمات البرمجية، مما يبسط استخراج البيانات ويقلل الحاجة إلى الإدخال اليدوي. بالإضافة إلى ذلك، يتيح FormX.ai للشركات أتمتة السجلات الطبية ورقمنتها في قطاع الرعاية الصحية لضمان دقة البيانات وتحسين رعاية المرضى والقضاء على الأخطاء البشرية. الأداة موثوقة من قبل الشركات العالمية وتدعم تنسيقات المستندات المختلفة بما في ذلك الفواتير والإيصالات وأوامر الشراء وبيانات البنك والعقود والتطبيقات وأوامر الشحن وطلبات العضوية والتقارير السنوية والشهادات والتراخيص ومسك الدفاتر.
Sensible
sensible.so
Sensible عبارة عن منصة للمطورين أولاً لاستخراج البيانات المنظمة من المستندات، على سبيل المثال، نماذج الأعمال بتنسيق PDF. استخدم Sensible لإنشاء ميزات أتمتة المستندات في منتجات SaaS الرأسية لديك. باستخدام Sensible، يمكنك كتابة استعلامات استخراج لأي مستند واستعادة الحقائق الأساسية بتنسيق JSON معقول هو شكلي للغاية. يمكنك استخراج البيانات في دقائق من خلال الاستفادة من GPT-4 ونماذج اللغات الكبيرة الأخرى (LLMs)، أو يمكنك الحصول على تحكم دقيق باستخدام قواعد Sensible المرئية والقائمة على التخطيط. من خلال الجمع بين أساليب الاستخراج المستندة إلى التخطيط وLLM، تدعم Sensible مشهد المستندات بأكمله، بدءًا من نماذج الأعمال المتسقة والمنظمة للغاية وحتى العقود القانونية المتغيرة ذات الشكل الحر.
Quino
quino.ai
يقدم Quino ملخصات تلقائية وملاحظات نقطية والبحث الدلالي وأدوات الإجابة على الأسئلة لمساعدتك في دراستك. كما أنه يُنشئ أسئلة اختبار لاختبار معرفتك من المصادر التي تم تحميلها.
OpenRead
openread.academy
يستخدم OpenRead تقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة لتعزيز وإحداث ثورة في تجربتك البحثية.
Redactable
redactable.com
Redactable عبارة عن أداة لتنقيح المستندات قائمة على السحابة تساعد المؤسسات على إزالة المعلومات الحساسة بكفاءة وأمان من مستندات PDF وأنواع الملفات الأخرى. يعمل هذا الحل المدعوم بالذكاء الاصطناعي على تبسيط عملية التنقيح، مما يوفر توفيرًا كبيرًا في الوقت وحماية محسنة للبيانات مقارنة بالطرق اليدوية التقليدية. تم تصميم Redactable للشركات والشركات القانونية والوكالات الحكومية وأي منظمة تتعامل مع المستندات الحساسة، وهو يعالج التحديات المرتبطة بتقنيات التنقيح التقليدية. فهو يزيل مخاطر التنقيح غير الكامل التي غالبًا ما تتم مواجهتها باستخدام الطرق اليدوية مثل استخدام العلامات أو أدوات تحرير PDF الأساسية، والتي يمكن أن تترك البيانات الحساسة عرضة للخطر. يعالج التعديل مشكلتين مهمتين غالبًا ما يتم تجاهلهما في عمليات التنقيح اليدوية. أولاً، يعمل على حل مشكلة الإزالة غير الكاملة للبيانات التي تحدث عند استخدام برنامج ترميز PDF لوضع مربعات سوداء فوق معلومات حساسة - وهي طريقة لا تحذف البيانات الأساسية فعليًا. ثانيًا، في حين أن بعض برامج PDF تسمح بتحرير محتوى المستند، فإنها غالبًا ما تهمل إزالة البيانات الوصفية. يضمن Redactable تنقيح كل من المحتوى المرئي وبيانات التعريف المخفية بشكل شامل، مما يوفر حلاً كاملاً لأمن المستندات. تشمل الميزات الرئيسية لـ Redactable ما يلي: * تنقيح تلقائي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحديد سريع ودقيق للمعلومات الحساسة * تنقيح دائم يضمن الإزالة الكاملة للبيانات الحساسة، على عكس تراكبات الصندوق الأسود على مستوى السطح * تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) لتنقيح المستندات الممسوحة ضوئيًا وملفات PDF المستندة إلى الصور * ضمان إزالة البيانات الوصفية لمنع تسرب البيانات غير المقصود * التكامل مع خدمات التخزين السحابية الشهيرة مثل Box وOneDrive لسير العمل بسلاسة يوفر Redactable مزايا كبيرة مقارنة بطرق التنقيح التقليدية: 1. كفاءة الوقت: أبلغ المستخدمون عن توفير الوقت بنسبة تصل إلى 98% مقارنة بعمليات التنقيح اليدوية، مما يجعلها أسرع بكثير من Adobe أو برامج تحرير PDF الأخرى. 2. الأمان المعزز: على عكس طرق التنقيح اليدوية مثل العلامات أو الصناديق السوداء في برنامج ترميز pdf، والتي يمكن عكسها أو رؤيتها من خلالها، يوفر Redactable تنقيحًا دائمًا وغير قابل للإلغاء للمعلومات الحساسة. 3. الامتثال وقابلية التدقيق: تقوم المنصة بإنشاء شهادات تنقيح، مما يؤدي إلى إنشاء مسار تدقيق واضح لجميع عمليات التنقيح التي تم إجراؤها - وهي ميزة مهمة للمؤسسات الخاضعة للامتثال التنظيمي. 4. إمكانية الوصول: كحل قائم على المتصفح، يمكن الوصول إلى Redactable من أي جهاز متصل بالإنترنت، مما يلغي الحاجة إلى تثبيت برامج متخصصة. 5. تعدد الاستخدامات: يمكن للأداة التعامل مع أنواع مختلفة من المستندات، بما في ذلك المستندات الممسوحة ضوئيًا، وذلك بفضل إمكانات التعرف الضوئي على الحروف (OCR) المضمنة. يمكن للمؤسسات التي تستخدم Redactable إدارة مشاريع التنقيح واسعة النطاق بكفاءة، والحفاظ على سرية المستندات، وضمان الامتثال للوائح حماية البيانات. سواء كنت تقوم بتنقيح مستند PDF واحد أو معالجة ملفات مجمعة، يوفر Redactable واجهة سهلة الاستخدام تعمل على تبسيط سير عمل التنقيح بالكامل. من خلال أتمتة عملية التنقيح، لا يوفر Redactable الوقت فحسب، بل يقلل أيضًا من مخاطر الخطأ البشري، مما يوفر حلاً أكثر موثوقية لحماية المعلومات الحساسة في المستندات. وهذا يجعلها أداة لا تقدر بثمن للصناعات التي تتعامل مع البيانات السرية، مثل القطاعات القانونية والرعاية الصحية والمالية والحكومة.
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