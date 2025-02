برامج مسح المستندات - التطبيقات الأكثر شعبية - سلوفاكيا

Sensible

Sensible عبارة عن منصة للمطورين أولاً لاستخراج البيانات المنظمة من المستندات، على سبيل المثال، نماذج الأعمال بتنسيق PDF. استخدم Sensible لإنشاء ميزات أتمتة المستندات في منتجات SaaS الرأسية لديك. باستخدام Sensible، يمكنك كتابة استعلامات استخراج لأي مستند واستعادة الحقائق الأساسية بتنسيق JSON معقول هو شكلي للغاية. يمكنك استخراج البيانات في دقائق من خلال الاستفادة من GPT-4 ونماذج اللغات الكبيرة الأخرى (LLMs)، أو يمكنك الحصول على تحكم دقيق باستخدام قواعد Sensible المرئية والقائمة على التخطيط. من خلال الجمع بين أساليب الاستخراج المستندة إلى التخطيط وLLM، تدعم Sensible مشهد المستندات بأكمله، بدءًا من نماذج الأعمال المتسقة والمنظمة للغاية وحتى العقود القانونية المتغيرة ذات الشكل الحر.