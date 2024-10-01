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برامج مسح المستندات - التطبيقات الأكثر شعبية - منطقة ماكاو الإدارية الخاصة
تم تصميم برنامج مسح المستندات ضوئيًا ليحل محل الماسحات الضوئية المادية التقليدية. توفر هذه المنصات القدرة على التقاط المستندات وتحميلها مباشرة إلى النظام. بمجرد التحميل، يمكن حفظ المستندات بتنسيقات مختلفة، بما في ذلك .PDF و.JPEG و.TIFF. يمكن إرسال الملفات التي تم إنشاؤها حديثًا عبر البريد الإلكتروني كمرفقات أو إرسالها مباشرةً من النظام الأساسي نفسه. غالبًا ما تشتمل حلول المسح الضوئي للمستندات على ميزات لتخزين المستندات التي تم مسحها ضوئيًا مسبقًا وإدارتها. على الرغم من أنه يمكن استخدام برنامج المسح الضوئي للمستندات في أي شركة تقريبًا، إلا أنه يُستخدم بشكل شائع في مكاتب الشركات، حيث يدعم فرقًا متعددة داخل المؤسسة. على سبيل المثال، قد يستخدمه مندوب المبيعات لإرسال عقد إلى العميل، بينما قد يرسل ممثل الموارد البشرية خطاب عرض إلى موظف جديد. تعمل هذه الحلول على تبسيط عملية المسح الضوئي وتساعد على تقليل التكاليف المرتبطة بالاستخدام المفرط للورق. عادةً ما يتكامل برنامج المسح الضوئي للمستندات مع برنامج التقاط المستندات لضمان التخزين الآمن للمستندات وإدارتها.
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Mathpix Snip
mathpix.com
العلوم الرقمية، على الفور. قم بتحويل الصور وملفات PDF إلى LaTeX وDOCX وOverleaf وMarkdown وExcel وChemDraw والمزيد، باستخدام تقنية تحويل المستندات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
OpenRead
openread.academy
يستخدم OpenRead تقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة لتعزيز وإحداث ثورة في تجربتك البحثية.
Sensible
sensible.so
Sensible عبارة عن منصة للمطورين أولاً لاستخراج البيانات المنظمة من المستندات، على سبيل المثال، نماذج الأعمال بتنسيق PDF. استخدم Sensible لإنشاء ميزات أتمتة المستندات في منتجات SaaS الرأسية لديك. باستخدام Sensible، يمكنك كتابة استعلامات استخراج لأي مستند واستعادة الحقائق الأساسية بتنسيق JSON معقول ...
Nanonets
nanonets.com
Nanonets هي خدمة معالجة مستندات ذكية قائمة على الذكاء الاصطناعي ومتخصصة في تقنية التعرف البصري على الأحرف (OCR). ومن خلال استخدام خوارزميات التعلم الذاتي، تستطيع Nanonets أتمتة التقاط البيانات من مجموعة متنوعة من المستندات مثل الفواتير والإيصالات وجوازات السفر وبطاقات الهوية والمزيد. إن تقنية التعر...
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche هي الشركة الرائدة في مجال توفير SaaS لإدارة محتوى المؤسسات (ECM) وأتمتة العمليات التجارية. من خلال سير العمل القوي والنماذج الإلكترونية وإدارة المستندات والتحليلات، يعمل Laserfiche على تسريع كيفية إنجاز الأعمال. كانت شركة Laserfiche رائدة في مجال المكاتب غير الورقية مع إدارة محتوى المؤسسا...
FormX.ai
formx.ai
FormX.ai هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة لأتمتة استخراج البيانات، وبالتالي تمكين الشركات من تبسيط عملياتها وتقليل الأخطاء وتعزيز الكفاءة. يستخدم النظام المعالجة الذكية للمستندات (IDP) والتعرف البصري على الأحرف (OCR) لاستخراج البيانات من أنواع مختلفة من المستندات مثل الفواتير والإيصالات وبطاق...
Quino
quino.ai
يقدم Quino ملخصات تلقائية وملاحظات نقطية والبحث الدلالي وأدوات الإجابة على الأسئلة لمساعدتك في دراستك. كما أنه يُنشئ أسئلة اختبار لاختبار معرفتك من المصادر التي تم تحميلها.
Redactable
redactable.com
Redactable عبارة عن أداة لتنقيح المستندات قائمة على السحابة تساعد المؤسسات على إزالة المعلومات الحساسة بكفاءة وأمان من مستندات PDF وأنواع الملفات الأخرى. يعمل هذا الحل المدعوم بالذكاء الاصطناعي على تبسيط عملية التنقيح، مما يوفر توفيرًا كبيرًا في الوقت وحماية محسنة للبيانات مقارنة بالطرق اليدوية التق...